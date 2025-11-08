Conferința cu „explozia de cancere post vaccinare”, organizată la Brașov, în septembrie, urmează să aibă loc și la București. Organizatorii l-au invitat și pe ministrul Sănătății, care a trimis invitația la Parchet și DNA

13:30

Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, românii încep deja să se gândească la mesele festive, iar carnea de porc rămâne vedeta sezonului. Înainte de a cumpăra, mulți compară prețurile din supermarket cu cele oferite de producătorii locali pentru a decide care opțiune este mai convenabilă. Prețurile în supermarketuri Magazinele mari au început să [...]