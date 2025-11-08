Conferința cu „explozia de cancere post vaccinare”, organizată la Brașov, în septembrie, urmează să aibă loc și la București. Organizatorii l-au invitat și pe ministrul Sănătății, care a trimis invitația la Parchet și DNA
BizBrasov.ro, 8 noiembrie 2025 15:20
Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitală”, care a iscat un adevărat scandal după ce a avut loc și în luna septembrie, la Brașov, pregătesc o nouă ediție a conferinței pseudoștiințifice la București. Pentru evenimentul din Capitală, i-au trimis o invitație și ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Conform invitației, scopul eventualei prezențe a ministrului constă în „a [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
15:20
Conferința cu „explozia de cancere post vaccinare”, organizată la Brașov, în septembrie, urmează să aibă loc și la București. Organizatorii l-au invitat și pe ministrul Sănătății, care a trimis invitația la Parchet și DNA # BizBrasov.ro
Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitală”, care a iscat un adevărat scandal după ce a avut loc și în luna septembrie, la Brașov, pregătesc o nouă ediție a conferinței pseudoștiințifice la București. Pentru evenimentul din Capitală, i-au trimis o invitație și ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Conform invitației, scopul eventualei prezențe a ministrului constă în „a [...]
Acum o oră
15:00
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au dispus reținerea unui bărbat, iar ulterior, judecătorul a dispus arestarea preventivă, în cadrul unui dosar penal pe care l-au întocmit, după ce acesta și-ar fi agresat fizic partenera. Totul s-a petrecut în 5 noiembrie. Atunci, polițiștii au fost sesizați, cu privire la faptul că o [...]
15:00
A doua locomotivă electrică modernizată la SCRL Brașov a ieșit vineri în teste pe Magistrala 800 București-Constanța. Este vorba de locomotiva 483-002 (EC 002), care a făcut probele la tracțiunea a 16 vagoane ale operatorului feroviar de stat SNTFC CFR Călători pe relația București-Fetești și retur, scrie clubferoviar.ro. Filmarea și fotografia au fost postate pe [...]
Acum 4 ore
13:20
Piața muncii accelereaază înainte de sărbători. În ce domenii se fac angajări și care este salariul # BizBrasov.ro
Numărul locurilor de muncă din România a crescut cu 10% în luna octombrie, potrivit datelor platformei de recrutare online eJobs. Cele mai multe angajări se fac în call-center, industria alimentară și servicii, pe fondul pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. De la începutul lunii octombrie au fost postate peste 25.000 de joburi noi, potrivit datelor eJobs, [...]
12:20
Reținuți de polițiști, după ce au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să fure în miez de noapte din curtea unei societăți. Oamenii legii fac și percheziții domiciliare # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 2 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat. Astfel, la data de 8 noiembrie, după miezul nopții, în baza datelor obținute și a activităților investigative desfășurate de polițiștii Biroului de [...]
Acum 6 ore
11:30
A terminat cu marea evaziune: ANAF îi ia din nou „la ochi” pe organizatorii de nunți și evenimente # BizBrasov.ro
Campania de prevenţie a ANAF a crescut gradul de conformare voluntară în rândul contribuabililor care desfăşoară activităţi de organizare de evenimente. În urma mesajului public transmis de ANAF prin campania naţională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie – decembrie 2025, un numǎr important de societăţi care deţin saloane de evenimente s-au [...]
10:20
O altfel de misiune: Jandarmii din cadrul Grupării Mobile Brașov au donat sânge pentru a salva vieți # BizBrasov.ro
În această săptămână, jandarmii din cadrul Grupării Mobile Brașov au ales să doneze sânge pentru a salva vieți. Timp de trei zile, aceștia s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov „cu același gând – acela de a fi de ajutor acolo unde este nevoie. Pentru noi, solidaritatea nu se oprește la misiunile zilnice desfășurate [...]
Acum 24 ore
17:00
La Congresul extraordinar al PSD, desfășurat vineri la Romexpo, Sorin Grindeanu a fost ales președinte al Partidului Social Democrat. Noua echipă de conducere a PSD, cu care Sorin Grindeanu a candidat la Congres, este formată din secretarul general al partidului, Claudiu Manda, cinci prim-vicepreședinți – Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț Pucheanu și Corneliu [...]
17:00
Kronospan spune că incendiul de noaptea trecută a fost stins de pompierii proprii. „Pagube materiale reduse” # BizBrasov.ro
Kronospan spune că incendiul de noaptea trecută a fost stins de pompierii proprii. „Pagube materiale reduse”
16:00
Tentativă de mită la ministrul Apărării. Un fost senator PSD, recidivist, ar fi oferit 1 milion de euro pentru contracte cu firma armatei, Romtehnica # BizBrasov.ro
Tentativă de mită la ministrul apărării. O persoană care ar fi vrut să dea 1 milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta ar putea să-şi exercite influenţa asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A pentru a o determina să încheie contracte cu o firmă privată, a fost reţinută de procurorii DNA. „Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale [...]
Ieri
15:10
Din hoți de lemn s-au transformat în tâlhari, după ce au dat cu ochii de paznic. Trei indivizi au fost reținuți de polițiști # BizBrasov.ro
Tâlhari reținuți de polițiștii brașoveni. Ieri dimineață în jurul orei 07.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați că persoane necunoscute au amenințat cu acte de violență un angajat care se afla într-un punct de exploatare forestieră, situat în localitatea Budila, din județul Brașov. În urmă cercetărilor efectuate de polițiști, s-a [...]
15:10
Un șofer transporta cadavrul mamei sale pe bancheta din spate. Descoperirea macabră a fost făcută în urma unui accident rutier în care acesta a fost implicat # BizBrasov.ro
Poliţiştii care au intervenit pentru a face cercetarea la locul unui accident rutier produs vineri pe autostrada A2, în judeţul Călăraşi, au constatat că în unul dintre autovehiculele implicate în eveniment se afla o persoană moartă, aceasta fiind mama şoferului, pe care bărbatul o transporta pe bancheta din spate. Necropsia a arătat că femeia murise [...]
15:00
Weekend la „Teatrul Sică Alexandrescu”: Ce piese vor fi puse în scenă la final de săptămână # BizBrasov.ro
În weekend, iubitorii de teatru sunt invitați la Brașov la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 19.00, în Sala Mare, va fi pusă în scenă piesa „Take, Ianke și Cadîr” de Victor Ion Popa. O poveste despre îngăduință, prietenie și iubire, care aduce în prim-plan trei negustori modești dintr-un târg moldovenesc: un român [...]
14:50
VIDEO Peste 80 de căruțași amendați în doar trei ore pe drumuri din Brașov. Unii dintre ei erau și turmentați # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni au desfășurat, ieri, o amplă acțiune menită să crească siguranța rutieră pe drumurile județului, vizând în special conducătorii de căruțe, dar și alți participanți la trafic. Operațiunea s-a derulat între orele 16:00 și 19:00, interval ales pentru a verifica modul în care atelajele respectă regulile privind vizibilitatea pe timp de seară. La acțiune [...]
14:30
500.000 de euro pentru profesorii de germană din România: Banii sunt oferiți de Statul german, printr-o fundație din județul Brașov # BizBrasov.ro
Suma de 505.000 de euro va fi oferită profesorilor de germană din România. Este vorba despre 747 de profesori şi 256 de educatori de limbă germană, care vor beneficia de indemnizații oferite de către statul german, a anunțat Ambasada Germaniei în București pe pagina de Facebook. Este vorba de 505 mii de euro oferiți în [...]
14:00
Un urs spectaculos , filmat când face baie: camerele de supraveghere instalate în munții Făgăraș de fundația Conservation Carpathia surprind, câteodată, imagini inedite din viața sălbăticiunilor care trăiesc în zonă. În filmarea prezentată astăzi poate fi observat un urs bine hrănit care încearcă să reziste „provocării” de a intra într-o baltă cu aspect de scăldătoare [...]
13:50
Noul garaj RATBV, aproape de final: 6 clădiri pentru asigurarea mentenanței parcului auto și stații de încărcare pentru 157 de autobuze electrice # BizBrasov.ro
O nouă investiție în mobilitatea sustenabilă se apropie de finalizarea lucrărilor: construirea garajului pentru flota de autobuze electrice a municipalității. Conform contractului, în acest an vor fi finalizate lucrările la prima etapă, care include garajul pentru 157 de autobuze, stațiile de încărcare aferente și alte 6 clădiri pentru asigurarea mentenanței parcului auto. Pentru a reduce [...]
12:50
Statul se împrumută din nou de la cetățeni prin titlurile Fidelis și oferă o dobândă neimpozabilă mai mare decât orice bancă: 7,95% pentru o anumită categorie de investitori # BizBrasov.ro
Începând de astăzi, 7 noiembrie, până vineri, 14 noiembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor partenere emitentului, care este Ministerul Finanțelor. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București. Beneficii FIDELIS pentru donatorii de sânge: [...]
12:50
Bianca Bideac dă culoare Brașovului, într-o provocare exclusivistă IQOS
12:30
Rușii de la Gazprom, fraudă majoră în România cu certificate de carbon. Parchetul General a deschis o anchetă # BizBrasov.ro
Fraudă majoră la Combinatul Liberty Galați, cu implicarea gigantului rus Gazprom. Procurorii suspectează că firma, aflată acum în pragul insolvenței, a fraudat statul român cu sute de milioane de euro, prin vânzări și cumpărări repetate de certificate de carbon. Procurorii și polițiștii au descins în această dimineață la combinatul Liberty Galați (fost Sidex), dar și [...]
12:10
Producătorul de film britanic Charlie Ottley, care trăiește de câțiva ani într-un sat din Brașov, a depus jurământul în calitate de cetățean român: „Sunt atât de fericit și atât de recunoscător tuturor românilor care ne-au susținut în cei 15 ani de când lucrez aici” # BizBrasov.ro
Jurnalistul britanic Charlie Ottley, producător al documentarelor care au promovat România în lume, „Flavours of Romania” și „Wild Carpathia” a depus, la București, jurământul în calitate de cetățean român, după o așteptare de 2 ani. „Sunt foarte emoționat. A fost mult mai stresant decât mă așteptam. Aveam jurământul pregătit și memorat, apoi am intrat în [...]
11:30
România „săracă”: Black Friday bate astăzi record după record. Până la ora 11, un singur site online a avut vânzări de peste 600 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Black Friday a ajuns la ediția cu numărul 15 în România, iar ziua de azi este din nou una excepțională – momentul cu cele mai multe cumpărături online din tot anul. Deși economia dă semne de oboseală, inflația rămâne peste media europeană și tot mai multe companii vorbesc despre concedieri, pofta românilor pentru cumpărături rămâne [...]
11:30
Sala Mare a Filarmonicii Brașov găzduiește marți, 11 noiembrie 2025, de la ora 19:00, un recital de vioară și pian care promite o seară de rafinament, profunzime și virtuozitate, cu doi muzicieni de excepție: violonistul Valentin Șerban și pianistul Mihai Diaconescu. Programul serii este unul complex și echilibrat, traversând stiluri și epoci diferite. Publicul va [...]
11:20
Vizitatorii Zoo Brașov vor putea asista mâine la sesiunile de hrănire ale animalelor marine # BizBrasov.ro
Mâine, între orele 10:00 – 16:00, Grădina Zoologică Brașov invită iubitorii de animale să participe la activitățile organizate cu ocazia Zilei Dedicate Relației Om – Animal. Această oferă oportunitatea de a reflecta asupra importanței pe care o au animalele în viața oamenilor, nu doar ca animale de companie sau surse de hrană, ci și ca [...]
11:10
VIDEO Ucrainean periculos, dat în urmărire internațională pentru infracțiuni grave comise cu violență, prins de polițiștii brașoveni # BizBrasov.ro
Polițiștii din Brașov au identificat un bărbat, cetățean ucrainean, de 42 de ani, care era dat în urmărire internațională de autoritățile din țara sa pentru infracțiuni grave comise cu violență. „Acțiunea de identificare a fost desfășurată de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, cu sprijinul Serviciului Județean pentru Imigrări și al Serviciului [...]
11:00
Medicii cu care Brașovul se poate mândri. Spitalul Județean își prezintă elitele: „Dacă ceea ce nu ne place ne vine să criticăm, ar trebui totuşi să facem în aşa fel încât şi ceea ce este bun să fie scos în evidenţă” # BizBrasov.ro
Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov au lansat o campanie de promovare a medicilor și echipelor medicale. „Măcar din când în când, numai de bine”, este sloganul unei iniţiativei conducerii unității medocale, prin care se doreşte promovarea personalului medical din unitate. „În ultimul timp, despre personalul medical (cu precădere despre medici) şi spitale s-a [...]
10:40
A intrat frica în medici? Numărul concediilor medicale a scăzut cu 200.000 în iulie–septembrie față de aceeași perioadă a anului trecut # BizBrasov.ro
Numărul concediilor medicale acordate în perioada iulie–septembrie 2025 a scăzut cu 200.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina lui de Facebook. Au fost economisiți, spune el, 310 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către pacienți și către funcționarea sistemului medical. Ministrul Sănătății [...]
10:00
Aproape 1.600 de mașini parcate neregulamentar în Brașov au fost ridicate de Poliția Locală în primele 10 luni ale anului # BizBrasov.ro
Aproape 1.600 de mașini parcate neregulamentar în municipiul Brașov au fost ridicate de serviciul specializat al primăriei, la sesizarea polițiștilor locali, în primele 10 luni ale acestui an. „Iată câteva valori, înregistrate la Poliția Locală Brașov în perioada ianuarie – octombrie a acestui an: – 12.728 de procese-verbale de constatare a contravenției au fost întocmite [...]
09:50
Prețurile carburanților au crescut și azi în benzinării, după ce crescuseră si ieri. Motorina, cel mai vândut carburant, se apropie vertiginos de pragul de 8 lei pe litru. Față de ziua de ieri, în stațiile Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut prețul benzinei cu 4 bani pe litru și prețul motorinei cu [...]
09:30
Polițiștii bulgari, dotați cu POS-uri. Amenzile pentru încălcarea legislației rutiere aplicate șoferilor străini trebuie plătite pe loc, cu cardul # BizBrasov.ro
Polițiștii bulgari, dotați cu POS. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, unde s-au făcut modificări în ceea ce priveşte Legea privind circulaţia pe drumurile publice. Astfel, s-a introdus obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie achitate pe loc, prin card bancar. Potrivit MAE, autorităţile bulgare au modificat legea [...]
09:30
Parcările publice cu plată din Făgăraș au reaprins dezbaterile în Consiliul Local, după ce grupul PNL a cerut modificarea regulamentului de funcționare, invocând o petiție online semnată de peste 700 de cetățeni. Oamenii solicită revizuirea tarifelor și a orarului de funcționare, considerând că actualul sistem este prea strict și neadaptat la nevoile reale ale locuitorilor. [...]
08:30
Românii care vând constant pe net, trebuie să se înregistreze la ANAF. Altfel, Fiscul îi va înregistra din oficiu cu tot cu „nota de plată” # BizBrasov.ro
Orice persoană fizică sau juridică care desfășoară activități economice trebuie, potrivit Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, să se înregistreze la ANAF – adică să obțină un cod de identificare fiscală (CIF) sau un CUI (cod unic de înregistrare, pentru firme). Dacă nu o face, înseamnă că există activitate economică reală (venituri, livrări, servicii), [...]
08:20
Comuna Tărlungeni se apucă de repararea străzilor, o activitate mult-așteptată de unii localnici ținând cont că degradarea carosabilului de pe anumite străzi le dădea bătăi de cap. În plan, sunt reabilitări pe o suprafață totală de 350 mp, costul fiind de 202,75 lei fără TVA pe metrul pătrat de asfalt pus. În vederea realizării lucrărilor, [...]
05:50
Trei afaceri din județul Brașov, închise de Mediu, fiindcă nu îndeplineau condițiile de autorizare și de reducere a efectelor negative asupra mediului # BizBrasov.ro
Direcția Județeană de Mediu Brașov a analizat săptămâna aceasta mai multe solicitări ale unor societăți din județ în vederea revizuirii autorizației de mediu. Membrii comisiei tehnice de analiză au decis să respingă solicitările a trei societăți, după ce au constatat că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în legislația privind protecția mediului. Astfel, vor trebui să [...]
05:40
Predealul se pregătește de iarna „artificială” pe pârtiile din stațiune și își pune la punct echipamentele de producere a zăpezii # BizBrasov.ro
Ținând cont că în ultimii ani iernile sunt tot mai secetoase, zăpada artificială devine un element de bază pentru buna funcționare a domeniilor schiabile. Astfel, edilii din Predeal vor să fie pregătiți când temperaturile vor deveni negative și au început lucrările de revizie a instalațiilor de producere a zăpezii artificiale, astfel ca echipamentele să intre [...]
03:10
Poarta Ecaterinei, singurul edificiu din Brașov care și-a păstrat aspectul original. Stema orașului poate fi văzută chiar deasupra intrării # BizBrasov.ro
Poarta Ecaterinei este unul dintre cele mai frumoase puncte turistice din oraș, fiind o poartă către vechiul Brașov. Aceasta a fost construită în anul 1559 pentru a permite accesul șcheilor în cetate. Astăzi, turnul porții renovat adăpostește expoziții periodice de artă și istorie. Cunoscută în decursul veacurilor sub denumirea de „Porta Superior” , „Porta Corpus [...]
02:30
Orice închiriere trebuie să fie acoperită de un contract scris, iar închirierea locuinței nu face excepție. În calitate de proprietar, legea te ajută să îți recuperezi pierderile dacă chiriașul refuză să își respecte obligațiile. Uite ce poți să faci dacă chiriașul nu plătește chiria. Există soluții legale, dar nu mai dacă există un contract valabil. [...]
6 noiembrie 2025
23:20
Incendiu la Kronospan Brașov . Arde instalația de ventilare a unii siloz
17:50
Vești proaste pentru românii care vor credite: Băncile înăspresc condițiile de finanțare la anumite împrumuturi # BizBrasov.ro
Vești proaste pentru românii care vor credite! Cel mai recent sondaj al BNR avertizează că standardele de creditare devin tot mai stricte. Băncile au anticipat o nouă înăsprire a condițiilor pentru creditele de consum, în timp ce împrumuturile pentru locuințe și companii vor stagna. Instituțiile financiare pun măsura pe seama creșterii riscului de credit și a [...]
17:30
„Smart Learning”, workshop gratuit destinat studenților, la Universitatea Transilvania din Brașov # BizBrasov.ro
Studenții care vor să transforme învățarea într-un proces mai plăcut, pot participa la un workshop gratuit ce va avea loc în 11 noiembrie 2025, pe Colina Universității, Corpul A, Sala AVII2, începând cu ora 16:00. „Vrei să-ți descoperi stilul de învățare și totodată să afli de ce unele metode ți se potrivesc mai bine decât [...]
16:50
VIDEO Tânăr de 25 de ani reținut de polițiști, după ce a amenințat o femeie cu moartea și a făcut scandal în fața unui bloc # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Voila au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la faptul un bărbat ar fi făcut scandal în fața unui imobil din localitatea Cincu. „Ca urmare a sesizării primite, polițiștii s-au deplasat în scurt timp la adresa indicată, unde au identificat un bărbat, de 25 de ani, care, [...]
15:50
Ministrul Transporturilor susține că singura salvare pentru autostrada Brașov – Comarnic este încheierea unui parteneriat public – privat # BizBrasov.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a explicat, într-o emisiune DC News, că parteneriatul public-privat reprezintă soluția pentru deblocarea proiectelor de infrastructură din România. Bugetul României, afectat de crize economice succesive, cheltuieli haotice și priorități nealiniate, a dus de-a lungul anilor la blocaje majore în implementarea proiectelor de infrastructură. Numeroase investiții au rămas doar pe hârtie sau [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Brașovenii, invitați în această seară la Teatrul „Sică Alexandrescu”: Ce piesă vor putea urmări # BizBrasov.ro
Brașovenii sunt invitați în această seară la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Vor putea urmări de la ora 19.00 spectacolul „Emigranții” de Sławomir Mrożek, care va avea loc în sala Studio. Spectacolul „Emigranții” de Sławomir Mrożek, în viziunea regizorală a lui Dominic Dembinski, aduce în prim-plan o întrebare fundamentală pentru societatea modernă: Ce înseamnă a fi emigrant [...]
15:00
90% din lucrările de remodelare a vechii gropi de gunoi a Brașovului au fost finalizate. Anul viitor, platforma va fi înierbată și vor fi plantați aproximativ 12.000 de arbori și arbuști. # BizBrasov.ro
Proiectul Primăriei Brașov de transformare a fostelor depozite de deșeuri, menajere și industriale nepericuloase, din zona Timiș -Triaj, într-o zonă de agrement începe să capete contur, cel puțin în zona fostului depozit de deșeuri menajere. În paralel, Municipalitatea a aplicat pentru a obține fondurile necesare pentru lucrările de la depozitul de deșeuri industriale nepericuloase, prin [...]
14:00
Dubii ale Consiliului Concurenței în privința cumpărării magazinelor La Cocoș de către grupul care deține Kaufland și Lidl # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenței anunță că a identificat o serie de îngrijorări concurențiale legate de tranzacția prin care grupul Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl, intenționează să preia magazinele La Cocoș. În urma analizei efectuate, autoritatea de concurență a constatat că operațiunea ridică probleme atât pe piața comerțului cu amănuntul, cât și pe [...]
13:30
Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, românii încep deja să se gândească la mesele festive, iar carnea de porc rămâne vedeta sezonului. Înainte de a cumpăra, mulți compară prețurile din supermarket cu cele oferite de producătorii locali pentru a decide care opțiune este mai convenabilă. Prețurile în supermarketuri Magazinele mari au început să [...]
13:30
Amenzi drastice pentru turiștii care hrănesc urșii: Guvernul impune sancțiuni de până la 30.000 lei/ Executivul a decis și că urșii agresivi pot fi uciși imediat, fără alte metode prealabile # BizBrasov.ro
Potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern, amenzile pentru sancționarea persoanelor neautorizate care hrănesc urși vor fi cuprinse între 10.000 lei și 30.000 lei. Totodată, Executivul a stabilit că urșii care pun în pericol viața persoanelor vor putea fi uciși imediat, fără alte metode prealabile. Amenzile vor intra în vigoare la 10 zile de la [...]
12:20
O decizie a Curții Constituționale l-a scăpat pe manelistul Dani Moanu de o pedeapsă pentru o serie de infracțiuni deosebit de grave # BizBrasov.ro
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Mocanu a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, dar a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția. Potrivit G4Media, în august 2025, Mocanu a primit o „diplomă de [...]
12:20
O nouă platformă electronică de feedback pentru personalul medical şi pacienţi va fi lansată de Ministerul Sănătății # BizBrasov.ro
Ministerul Sănătăţii lucrează la o nouă platformă electronică complexă pentru feedback-ul medicilor, asistenţilor medicali, kinetoterapeuţilor, psihologilor, managerilor, personalului TESA, dar şi al pacienţilor, care va fi lansată în curând, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete, transmite Agerpres. „Uneori luăm decizii fără să ne consultăm suficient cu cei care lucrează efectiv în sistem. De aceea, echipa mea [...]
12:10
Cel mai tânăr instructor pentru viitorii piloţi NATO, detaşat în SUA, a studiat la Brașov la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”: „Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv şi că pot învăţa de la cei mai buni oameni din domeniu” # BizBrasov.ro
Cel mai tânăr instructor de zbor pentru viitorii piloţi de luptă ai NATO, detaşat la baza aeriană Sheppard, din Wichita Falls, SUA, este un român și a studiat la Brașov. La nici 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Vrancea, antrenează, alături de colegii săi, viitori piloţi de luptă ai Alianţei Nord-Atlantice, anunţă Forţele [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.