Bărbat reținut, după ce a înșelat un cumpărător cu acte false la vânzarea unei mașini
Jurnalul.ro, 8 noiembrie 2025 16:50
Un bărbat de 48 de ani este cercetat pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, după ce ar fi indus în eroare o persoană în privința vânzării unei mașini, folosind documente care aparțineau unui alt vehicul.
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:30
Are tot ce îi trebuie, îi lipsește viteza, spune vicepremierul Oana Gheorghiu despre președintele Nicușor Dan.
16:10
Ministrul Energiei a discutat cu americanii despre reactoare nucleare și gaze din Marea Neagră # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut întâlniri cu oficiali ai administrației americane pentru finanțarea proiectelor de la Cernavodă, reactoare modulare mici (SMR), exploatarea gazelor din Marea Neagră și construcția unui coridor de LNG pentru Europa Centrală și de Sud-Est.
16:10
Află ce zodii simt nevoia unei schimbări radicale în următoarea perioadă. Unele semne zodiacale descoperă că viața lor a rămas blocată în rutină și trebuie să-și urmeze adevărata chemare.
Acum 2 ore
15:50
Comandantul unui batalion ucrainean de sisteme fără pilot a fost acuzat de neglijență după ce a organizat o ceremonie de premiere a soldaților în regiunea Dnipropetrovsk la începutul lunii noiembrie, în ciuda interdicției.
15:30
O echipă de cercetători britanici a descoperit că pastila de a doua zi pe bază de ulipristal acetat ar putea preveni cancerul de sân la femeile cu risc genetic ridicat. Studiul oferă speranță tinerelor care se tem de boală.
15:20
O asistentă de la Spitalul Județean de Urgență Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului # Jurnalul.ro
O asistentă medicală din cadrul Secției Medicală 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a suferit un infarct, sâmbătă dimineață, în timpul serviciului.
15:20
Medicii care răspândesc în spațiul public informații false sau contrare dovezilor științifice ar putea fi sancționați disciplinar, potrivit unei inițiative legislative.
15:10
Momentul potrivit pentru tăierea hortensiilor: Ghid complet pentru flori spectaculoase # Jurnalul.ro
Fie că sunt împodobite cu ciorchini de flori sferice mari sau cu flori încântătoare de dantelă, există o hortensie perfectă pentru aproape fiecare curte - fie că este scăldată în soare, fie că este învăluită în umbră - și pentru personalitatea fiecărui grădinar.
Acum 4 ore
15:00
Un copil de un an și doi adulți au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat sâmbătă într-un cap de pod în localitatea Rateșu Cuzei, județul Vaslui.
14:50
Suplimentul „inofensiv” pentru somn, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă și moarte prematură # Jurnalul.ro
Un amplu studiu de cinci ani sugerează că utilizarea zilnică a melatoninei pentru insomnie ar putea fi legată de un risc crescut de insuficiență cardiacă și deces. Cercetătorii cer prudență și investigații suplimentare.
14:30
Motociclist - amendat și fără permis, după ce a făcut 13 depășiri neregulamentare pe DN 1 # Jurnalul.ro
Un motociclist a fost filmat de un echipaj aerian în timp ce face 13 depășiri neregulamentare pe DN 1, între Negreni și Huedin, județul Cluj. El a fost amendat cu 16.000 de lei și a rămas fără permis.
14:10
Doctorii dezvăluie: trucurile simple care îți pot opri durerea de cap în câteva minute # Jurnalul.ro
Durerile de cap pot fi cauzate de stres, alimentație, somn sau chiar vreme. Află de la medicii britanici cum să le previi, ce greșeli să eviți și când e cazul să mergi la doctor.
13:50
140 de mine marine, descoperite și neutralizate în Marea Neagră de la începutul războiului # Jurnalul.ro
140 de mine marine au fost descoperite și neutralizate în Marea Neagră de la începutul războiului din Ucraina, susține Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării.
13:20
Senatorul Paul Pintea a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă la volan fără permis în Zalău. Acesta a fugit de polițiști, dar a fost oprit în scurt timp.
13:10
Diseară, de la ora 20:00, The Ticket revine cu un episod în care scena devine locul unor apariții complet diferite, de la spectaculos și neașteptat, până la emoție pură și intensitate dusă la extrem. Este una dintre cele mai diverse ediții ale sezonului, iar reacțiile juraților se vor împărți, din nou, între uimire, controverse și momente în care nimeni nu va putea sta liniștit pe scaun.
13:10
V-ați întrebat vreodată dacă numerele de înger și magia banilor s-ar putea intersecta? Răspunsul este da. Există patru numere de înger care reprezintă cel mai bine banii, bogăția, abundența.
Acum 6 ore
12:50
Președintele Donald Trump a declarat că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din acest an din Africa de Sud, invocând tratamentul aplicat fermierilor albi de către această țară, scrie AP.
12:30
Marele antrenor Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă cu onoruri militare la Oradea. Acesta a murit miercuri la locuința sa din Oradea la vârsta de 88 de ani.
12:30
O femeie de serviciu din Indiana, mamă a patru copii, a fost împușcată mortal prin ușa unei locuințe, după ce a ajuns din greșeală la o adresă greșită, a anunțat poliția.
12:20
Șofer român, reținut pentru omor calificat după ce a provocat moartea a șase migranți în Bulgaria # Jurnalul.ro
Parchetul Districtual din Burgas a reținut pentru 72 de ore un cetățean român acuzat că a provocat intenționat moartea a șase migranți, în urma unei urmăriri cu poliția. Accidentul s-a produs în apropiere de Burgas, când vehiculul condus de acesta a părăsit carosabilul și a plonjat în lacul Vaia.
12:10
Tenorul Jonas Kaufmann, una dintre cele mai importante voci ale operei contemporane, concertează pentru prima dată în România, pe 11 decembrie, la Sala Palatului # Jurnalul.ro
Ne mai despart doar câteva săptămâni până la momentul unuia dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale finalului de an: Jonas Kaufmann, tenorul care a cucerit cele mai importante scene lirice ale lumii, va susține pentru prima dată în România un concert extraordinar la Sala Palatului din București, pe 11 decembrie 2025.
11:50
Lovitură pentru Casa Albă: Administrația Trump a trimis ilegal Garda Națională în Portland # Jurnalul.ro
O instanță federală americană a stabilit că președintele Donald Trump a ordonat în mod ilegal desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în orașul Portland, Oregon, transmite Reuters.
11:30
Sancțiunile SUA împotriva Lukoil și Rosneft forțează România și Bulgaria să ceară derogări # Jurnalul.ro
România și Bulgaria duc o cursă contra cronometru pentru a-și proteja rafinăriile petroliere esențiale de la închidere, înainte ca sancțiunile SUA împotriva proprietarilor lor ruși să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni.
11:10
O autospecială de poliție a fost implicată în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un accident pe o stradă din Galați. Aflat în urmărirea unei mașini, polițistul a pierdut controlul direcției, a intrat într-un autoturism parcat, care a ricoșat într-o altă mașină.
11:10
Horoscop zilnic, 9 Noiembrie 2025: Mercur retrograd nu e un bau-bau. E mai degrabă un editor elegant care îți aduce manuscrisele vieții, corector la marginea gândurilor tale. Ascultă-l, lucrează cu el — și o să-ți atingă perfecțiunea.
Acum 8 ore
10:50
Un test aparent banal, viral pe TikTok, demonstrează cât de greu îi este creierului uman să funcționeze „împotriva firii”. Și da, îți poate spune cât de rapid gândești – doar după cum numești culorile.
10:30
Aflată în prag de pensionare, contabila IȘJ Constanța a vrut să dea lovitura! Ea este cercetată după ce ar fi luat 2,6 milioane de lei din banii instituției, mai exact 500.000 de euro.
10:30
Un bărbat de 44 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri. Anchetatorii au stabilit că acesta vindea droguri în județul Prahova, inclusiv copiilor.
10:10
James Watson, unul dintre co-descoperitorii structurii ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani # Jurnalul.ro
Omul de știință american James Watson, laureat al Premiului Nobel, unul dintre co-descoperitorii structurii ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani, transmite BBC.
10:10
Nu le vei ghici! Aceste 4 zodii par mereu cu 10 ani mai tinere – astrologii dezvăluie de ce! # Jurnalul.ro
Descoperă cele patru zodii care sfidează timpul și par mereu tinere. Află ce trăsături astrologice le mențin frumusețea și energia, indiferent de vârstă.
09:50
Donald Trump spune că India „a încetat în mare măsură să mai cumpere petrol din Rusia” și că, dacă prim-ministrul Narendra Modi îi va adresa o invitație, va vizita țara în 2026.
09:30
Rusia a lansat încă un atac de amploare asupra orașelor ucrainene în noaptea de vineri spre sâmbătă, folosind o combinație de drone și rachete pentru a lovi ținte din întreaga țară, scrie The Kyiv Independent.
09:20
O mașină condusă de o femeie de 66 de ani s-a răsturnat pe plafon după ce a lovit un stâlp de iluminat public, sâmbătă dimineața, pe bulevardul Constantin Brâncoveanu din Sectorul 4 al Capitalei.
09:10
Mucegaiul reprezintă o problemă cu care nimeni nu vrea să se confrunte, dar din păcate este destul de comună. Există însă metode eficiente care te ajută să-l îndepărtezi de pe suprafețele din casa ta.
Acum 12 ore
08:50
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil 2025 – peste 1,4 milioane de români își serbează sâmbătă onomastica. Cine sunt cei doi mari protectori cerești # Jurnalul.ro
Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, peste 1,4 milioane de români poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, protectorii oamenilor și ai cuvântului.
08:30
Trump îi face un „cadou” lui Viktor Orban: Ungaria scapă un an de sancțiunile anti-Rusia! # Jurnalul.ro
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile energetice împotriva Rusiei, după întâlnirea dintre Donald Trump și Viktor Orban la Casa Albă. Budapesta va cumpăra gaze americane de 600 milioane de dolari.
08:00
Majoritatea oamenilor ar fi dispuși să recunoască faptul că pur și simplu consideră anumite persoane mai atractive decât altele, dar este puțin probabil ca cineva să fi încercat să facă o legătură cu momentul în care s-au născut acele persoane.
07:50
Migrenele nu sunt doar simple dureri de cap — sunt evenimente neurologice complexe, care afectează corpul în moduri variate și uneori bizare.
07:00
Din punct de vedere astrologic, 2025 nu a fost tocmai un an ușor. Cu toate acestea, dacă te numeri printre aceste trei zodii, luna noiembrie îți va readuce zâmbetul pe buze și îți va deschide multe uși.
06:00
După 8 noiembrie 2025, trei zodii intră într-o perioadă de echilibru și prosperitate. Uranus părăsește semnul Gemenilor, iar efectele acestui tranzit se vor face simțite imediat. Pentru cei care au simțit turbulențe în ultimii ani, urmează o perioadă de stabilitate și claritate.
Acum 24 ore
00:30
România se alătură comunității Murray Hill din Manhattan printr-un eveniment dedicat patrimoniului cultural al cartierului # Jurnalul.ro
Institutul Cultural Român de la New York, în parteneriat cu Misiunea Permanentă a României la ONU și cu The Murray Hill Neighborhood Association, prezintă, în perioada 6–14 noiembrie 2025, în Galeria Brâncuși, o expoziție–concurs de artă contemporană dedicată clădirilor istorice și patrimoniului arhitectural al cartierului Murray Hill.
00:10
Pe 8 noiembrie 2025, patru zodii primesc un semn clar și transformator din partea Universului.
00:00
Încă o doctoriță a murit în timpul gărzii. Medicul Eva Kiss era un apreciat pediatru din Cluj-Napoca # Jurnalul.ro
Lumea medicală din Cluj-Napoca este zguduită de o veste cutremurătoare: medicul primar Eva Kiss, una dintre cele mai respectate și iubite doctorițe de la Clinica Pediatrie 1, a murit subit în timpul serviciului, chiar în incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii. Avea 66 de ani.
7 noiembrie 2025
23:50
Sârbul Novak Djokovic s-a calificat în finala turneului ATP 250 de la Atena după ce l-a învins vineri pe germanul Yannick Hanfmann.
23:40
Coroana împărătesei Eugénie, împodobită cu diamante și smaralde, care a fost găsită deteriorată în afara Luvrului după ce se pare că a fost scăpată în timpul jafului din 19 octombrie, va fi restaurată ca simbol al „renașterii”, a declarat vineri directorul muzeului, Laurence des Cars.
23:20
România a fost aleasă vineri membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO desfășurată la Samarkand, în Uzbekistan.
23:20
Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka - depus, duminică, la Cotroceni # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a decis ca, în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka, repatriate vineri, să fie depus, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, transmite Administrația Prezidențială.
23:10
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce ar fi furat bagaje ale unor pasageri străini de pe Aeroportul Otopeni.
22:50
Zelenski l-a invitat pe Nicușor Dan în Ucraina, pentru pregătirea unor „rezultate practice” # Jurnalul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că discuția avută, vineri, cu președintele României, Nicușor Dan, a fost „productivă”, subliniind că au abordat subiecte legate de apărarea antiaeriană, cooperarea militară și proiecte comune la nivel european.
