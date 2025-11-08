Un petrolier a fost atacat de piraţi în largul coastelor Somaliei
Bursa, 8 noiembrie 2025 16:50
Forţa navală antipiraterie a Uniunii Europene a securizat vineri un petrolier atacat în largul coastelor Somaliei, pe fondul temerilor privind revenirea fenomenului de piraterie în regiunea Cornului Africii, potrivit AFP.
Acum 30 minute
16:50
16:40
Actorul american Robert De Niro a petrecut 48 de ore la Roma, unde a făcut o oprire la Vatican pentru o scurtă întrevedere cu Papa Leon al XIV-lea, potrivit vaticannews.va.
Acum 2 ore
16:10
Ucraina va face tot posibilul pentru ca and #8222;să nu mai existe petrol rusesc în Europa and #8221;, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski, după ce Ungaria a obţinut o derogare de un an de la sancţiunile americane privind importurile de energie din Rusia, potrivit presei internaţionale.
16:00
15:50
Fostul ministru german de externe: Subestimarea lui Putin, and #8222;cea mai mare greşeală a politicii externe germane and #8221; # Bursa
Fostul ministru german de externe Sigmar Gabriel a declarat că subestimarea intenţiilor preşedintelui rus Vladimir Putin a reprezentat and #8222;una dintre cele mai mari greşeli ale politicii externe germane and #8221;, potrivit agenţiei dpa.
15:50
Republica Moldova intenţionează să reintroducă regimul de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), potrivit unui proiect aflat pe agenda noului guvern condus de Alexandru Munteanu, informează portalul Deschide.md.
15:40
Secretara de presă a preşedintelui american Donald Trump, Karoline Leavitt, a descris postul public britanic BBC drept and #8222;ştiri 100% false and #8221; şi and #8222;maşină de propagandă de stânga and #8221;, într-un interviu acordat după apariţia unor acuzaţii de manipulare editorială, potrivit The Guardian.
Acum 4 ore
15:00
Livrarea gazelor într-un bloc din sectorul 5 a fost oprită din cauza unei defecţiuni la instalaţie # Bursa
Livrarea gazelor naturale către un bloc de pe strada Năsăud din sectorul 5 al Capitalei a fost oprită, vineri seară, în urma unei defecţiuni la instalaţia comună de alimentare, potrivit unui comunicat Distrigaz Sud Reţele.
15:00
Aflat într-o vizită oficială în Mexic, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat vineri că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite şi că securitatea instituţiei va fi complet reorganizată, relatează AFP.
14:40
Israel redeschide o închisoare subterană, unde palestinienii sunt ţinuţi luni de zile fără lumină naturală # Bursa
Israelul ţine închişi zeci de palestinieni din Gaza într-o închisoare subterană, unde aceştia nu văd niciodată lumina zilei, sunt privaţi de hrană adecvată şi nu pot comunica cu familiile lor sau cu lumea exterioară, relatează The Guardian.
14:30
Ministrul Sănătăţii a sesizat Parchetul General şi DNA după ce a fost invitat la o conferinţă pseudoştiinţifică # Bursa
Organizatorii conferinţei controversate and #8222;COVID-19 şi convergenţa bio-digitală and #8221;, care a avut loc în septembrie la Braşov, pregătesc o nouă ediţie a evenimentului la Bucureşti, potrivit HotNews.ro. Pentru această ediţie, au trimis o invitaţie oficială ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
14:20
În ciuda unei avalanşe de veşti proaste pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, tranziţia globală spre energie curată cunoaşte o expansiune fără precedent, relatează CNN.
14:00
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara, de luni, o nouă serie de controale în domeniul serviciilor pentru evenimente, vizând peste 80 de societăţi comerciale care nu s-au conformat voluntar obligaţiilor legale, potrivit unui comunicat al instituţiei.
13:50
Economistul-şef al BNR: and #8222;România se apropie de nivelul de trai din Vest, dar cu viteză redusă and #8221; # Bursa
Ritmul de convergenţă al economiei româneşti către media Uniunii Europene a încetinit în ultimii ani, deşi România continuă să se apropie de nivelul de trai occidental, a declarat Valentin Lazea, economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), în cadrul unei conferinţe organizate de Confederaţia Patronală Concordia, potrivit mass-media.
13:30
Lucrările pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş a Autostrăzii Transilvania au ajuns la 63% # Bursa
Lucrările pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş a Autostrăzii Transilvania (A3) au ajuns la un stadiu fizic de 63%, iar finalizarea celor 26,35 km este programată pentru anul viitor, a anunţat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
13:20
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul privind constituirea noului Consiliu Naţional de Securitate (CNS), organism consultativ cu rol în coordonarea şi monitorizarea politicilor de securitate naţională, potrivit mass-media.
Acum 6 ore
13:10
Senatorul Paul Ciprian Pintea, condamnat în iunie la închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat, a fost surprins din nou la volan, vineri noapte, în municipiul Zalău, deşi avea dreptul de a conduce suspendat, au declarat surse judiciare pentru HotNews.ro.
13:00
Radu Burnete: and #8222;România poate ajunge la nivelul de prosperitate al Austriei sau Cehiei în 15-20 de ani and #8221; # Bursa
Ţara noastră poate atinge în următorii 15-20 de ani nivelul de prosperitate al ţărilor din Europa Centrală, precum Austria sau Cehia, dacă îşi stabileşte corect priorităţile economice şi strategice, a declarat Radu Burnete, consilier prezidenţial pentru Politici Economice şi Sociale, în cadrul summitului and #8222;Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană and #8221;.
12:50
O tornadă puternică a lovit vineri statul Parana, din sudul Braziliei, provocând moartea a cel puţin cinci persoane şi rănirea a peste 130 de locuitori, potrivit autorităţilor locale, citate de AFP.
12:30
Compania americană de transport şi logistică UPS a anunţat vineri seara că îşi consemnează la sol întreaga flotă de avioane cargo McDonnell Douglas MD-11, and #8222;din precauţie and #8221;, în urma accidentului aviatic de marţi din Kentucky, soldat cu moartea a 14 persoane, relatează AFP.
12:20
Rămăşiţele pământeşti preluate vineri seara din Fâşia Gaza de la grupările islamiste Hamas şi Jihadul Islamic au fost identificate ca aparţinând cetăţeanului israeliano-argentinian Lior Rudaeff, a anunţat armata israeliană, citată de France Presse.
12:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri, pe reţeaua sa de socializare Truth Social, că Statele Unite nu vor mai trimite nicio delegaţie la viitorul summit G20 din Africa de Sud, acuzând guvernul de la Pretoria de and #8222;încălcări grave ale drepturilor omului and #8221;, transmite AFP.
12:00
Fostul preşedinte american Joe Biden a lansat vineri un atac dur la adresa succesorului său, Donald Trump, afirmând că acesta and #8222;a dat cu bila de demolat în democraţie and #8221;, într-un discurs rostit la o gală a Partidului Democrat din Nebraska, transmite CNN.
11:50
Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cercetătorii care au descoperit structura în dublu helix a ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani, relatează BBC.
11:40
SUA au fost informate despre avertismentele armatei israeliene privind posibile crime de război în Gaza # Bursa
Statele Unite au colectat anul trecut informaţii conform cărora avocaţii armatei israeliene au avertizat în mod intern că există dovezi care ar putea susţine acuzaţii de crime de război în legătură cu acţiunile din Fâşia Gaza, au declarat pentru Reuters cinci foşti oficiali americani citaţi sub protecţia anonimatului.
11:20
Procuratura districtuală din Burgas a dispus reţinerea cetăţeanului român care joi seara a provocat un accident mortal în urma căruia şase imigranţi ilegali au murit, solicitând instanţei arestarea sa preventivă, relatează Novinite.com.
Acum 8 ore
11:00
Un grup de studenţi şi absolvenţi din Texas a dezvoltat un robot capabil să reziste la temperaturi extreme de peste 600 de grade Celsius, menit să sprijine pompierii în misiunile de salvare, relatează CNN.
10:50
Ancheta lansată de autorităţile franceze privind vânzarea de păpuşi sexuale cu înfăţişare de copil şi alte produse interzise pe platforma Shein a readus în atenţie o problemă structurală a comerţului digital global: incapacitatea marilor marketplace-uri de a controla în mod eficient activitatea vânzătorilor terţi şi de a bloca produsele ilegale, periculoase sau ofensatoare, relatează Reuters.
10:50
Companii precum Apple şi Meta Platforms ar putea beneficia de concesii semnificative în Europa, în contextul unei revizuiri a legislaţiei privind inteligenţa artificială (AI Act), potrivit unui document intern al Comisiei Europene consultat de Reuters.
10:50
Superiahtul confiscat de la un oligarh rus, cumpărat de un miliardar din Dubai apropiat de Trump # Bursa
Un superiaht confiscat de Statele Unite de la oligarhul rus Suleiman Kerimov a fost achiziţionat de o companie legată de miliardarul din Dubai Hussain Sajwani, un apropiat al preşedintelui american Donald Trump, potrivit Business Insider.
10:40
Ucraina a acuzat Rusia că exploatează sărăcia din Africa pentru a-şi alimenta războiul, afirmând că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse, mulţi dintre ei fiind păcăliţi sau forţaţi să se înroleze, relatează Kyiv Post.
10:30
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti # Bursa
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a anunţat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, într-o postare pe X, exprimându-şi recunoştinţa pentru această decizie, potrivit AFP.
10:20
Un judecător federal din Oregon l-a împiedicat vineri pe preşedintele Donald Trump să trimită trupele Gărzii Naţionale în Portland, stabilind că nu există dovezi privind violenţe extinse care să justifice o intervenţie federală, relatează The Guardian.
10:00
Statele Unite se confruntă cu un risc tot mai mare de atacuri cibernetice, ca urmare a reducerilor bugetare şi a restructurărilor din cadrul agenţiilor federale decise în timpul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, avertizează experţi şi oficiali din sectorul public, citaţi de CNBC.
10:00
Ţara noastră şi Bulgaria se află într-o cursă contra cronometru pentru a proteja rafinăriile controlate de grupul rus Lukoil, înainte ca noile sancţiuni americane împotriva companiilor Lukoil şi Rosneft să intre în vigoare la finalul lunii noiembrie, notează POLITICO.
09:50
Curtea Supremă i-a permis lui Trump să reţină temporar 4 miliarde de dolari din fondurile pentru ajutorul alimentar # Bursa
Curtea Supremă a SUA a permis administraţiei preşedintelui Donald Trump să reţină temporar aproximativ 4 miliarde de dolari destinaţi finanţării Programului de asistenţă alimentară suplimentară (SNAP), care sprijină lunar 42 de milioane de americani cu venituri mici, potrivit Reuters.
09:50
Încrederea consumatorilor din Statele Unite s-a prăbuşit în prima parte a lunii noiembrie, apropiindu-se de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani şi jumătate, pe fondul temerilor tot mai mari legate de blocajul guvernamental, potrivit unui sondaj al Universităţii din Michigan publicat vineri, citat de CNBC.
09:30
Procurorii au solicitat efectuarea unei expertize psihiatrice în cazul eurodeputatei Diana Şoşoacă, audiată vineri la Parchetul General în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară.
Acum 24 ore
00:00
Prognoza pentru RomâniaCerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, ziua mai ales în jumătatea de sud-vest a ţării, iar noaptea şi în restul teritoriului.
7 noiembrie 2025
22:00
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut vineri eliberarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în detenţie la închisoarea Sante din Paris, invocând and #8222;contribuţia decisivă and #8221; a acestuia la eliberarea celor cinci infirmiere bulgare condamnate la moarte în Libia, relatează AFP.
21:30
Statele Unite intenţionează să achiziţioneze cel puţin un milion de drone în următorii doi-trei ani, urmând ca ulterior numărul acestora să crească la milioane, a declarat secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, într-un interviu acordat Reuters.
21:30
Donald Trump: and #8222;Românii sunt un popor grozav, relaţia cu România este foarte bună and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, că trupele americane vor rămâne staţionate în România, precizând că modificările anunţate vizează doar rotaţia militarilor, nu o retragere efectivă.
21:00
Donald Trump ia în calcul o excepţie pentru Ungaria de la sancţiunile asupra petrolului rusesc # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri, după întâlnirea cu premierul ungar Viktor Orban, că analizează posibilitatea de a acorda Ungariei o derogare de la sancţiunile impuse asupra petrolului rusesc, potrivit presei internaţionale.
21:00
Cetăţenii români vor putea intra în China fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, potrivit unei notificări emise de Departamentul Consular al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, citate de mass-media.
20:40
Peste 700 de zboruri au fost anulate vineri în Statele Unite, după ce Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a ordonat reducerea treptată a traficului aerian pe fondul blocajului guvernamental prelungit, cel mai lung din istoria ţării, relatează CNBC.
20:40
Pete Hegseth: Trupele americane vor rămâne în România, dar rotaţia soldaţilor va fi modificată # Bursa
Trupele americane vor rămâne staţionate în România, însă vor exista ajustări privind modul de rotaţie al militarilor SUA, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, citat de Reuters.
19:40
Statele Unite a acuzat Iranul că a planificat asasinarea ambasadoarei statului Israel în Mexic # Bursa
Statele Unite au acuzat vineri Iranul că ar fi planificat asasinarea ambasadoarei Israelului în Mexic, Einat Kranz-Neiger, într-o tentativă de a extinde conflictul cu statul israelian în afara Orientului Mijlociu, potrivit agenţiei AFP.
19:30
Ministerul francez de Externe le recomandă cetăţenilor francezi să părăsească and #8222;cât mai rapid posibil and #8221; Mali, pe fondul degradării accelerate a situaţiei de securitate şi al unei blocade jihadiste care afectează mai multe regiuni ale ţării, inclusiv capitala Bamako, potrivit unei note de călătorie publicate vineri, citate de AFP.
19:20
Înalta Curte: Campania de denigrare a judecătorilor este o acţiune concertată de destabilizare a ordinii de drept # Bursa
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) denunţă o campanie and #8222;fără precedent and #8221; de denigrare a instanţei supreme şi a judecătorilor, pe care o consideră o acţiune concertată de destabilizare a ordinii de drept, în care sunt implicaţi and #8222;oameni politici, grupuri de presiune şi formatori de opinie afiliaţi acestora and #8221;, potrivit unui comunicat oficial.
19:00
Moody and #39;s îmbunătăţeşte ratingurile Băncii Transilvania, confirmând soliditatea şi profitabilitatea instituţiei # Bursa
Agenţia internaţională Moody and #39;s Ratings a îmbunătăţit ratingurile Băncii Transilvania pentru depozite şi emisiuni, potrivit unui comunicat al instituţiei transmis redacţiei. Ratingul pe termen lung pentru depozite a fost ridicat de la Baa2 la Baa1, atingând nivelul maxim posibil în contextul ratingului de ţară, iar ratingurile de emitent pe termen scurt şi lung au fost majorate la Baa2, de la Baa3.
