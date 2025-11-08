Un petrolier a fost atacat de piraţi în largul coastelor Somaliei

19:00

Agenţia internaţională Moody and #39;s Ratings a îmbunătăţit ratingurile Băncii Transilvania pentru depozite şi emisiuni, potrivit unui comunicat al instituţiei transmis redacţiei. Ratingul pe termen lung pentru depozite a fost ridicat de la Baa2 la Baa1, atingând nivelul maxim posibil în contextul ratingului de ţară, iar ratingurile de emitent pe termen scurt şi lung au fost majorate la Baa2, de la Baa3.