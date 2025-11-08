Viktor Orban, impresionat de secretarul de presă de la Casa Albă: "Pot să o aduc pentru noi?"
ObservatorNews, 8 noiembrie 2025 16:50
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a glumit în timpul unei întâlniri bilaterale la Casa Albă că dorește să o angajeze pe secretara de presă Karoline Leavitt, după ce aceasta a lansat o critică improvizată la adresa presei pentru răspândirea de "știri false" legate de preocupările legate de accesibilitatea economică a americanilor.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
16:50
Viktor Orban, impresionat de secretarul de presă de la Casa Albă: "Pot să o aduc pentru noi?" # ObservatorNews
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a glumit în timpul unei întâlniri bilaterale la Casa Albă că dorește să o angajeze pe secretara de presă Karoline Leavitt, după ce aceasta a lansat o critică improvizată la adresa presei pentru răspândirea de "știri false" legate de preocupările legate de accesibilitatea economică a americanilor.
16:40
"Trage cu puşca după soţia lui". Un bărbat din Buzău s-a trezit cu mascaţii peste el după o farsă la 112 # ObservatorNews
Un bărbat din Buzău a trecut prin clipe de groază după ce s-a trezit în curte cu o armată întreagă. Poliţişti, jandarmi şi chiar luptători de trupele speciale au intrat în gospodăria omului pregătiţi ca pentru o intervenţie în forţă.
16:40
Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraţilor: "Ca tu să ai privilegii, cineva este lăsat în urmă" # ObservatorNews
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat sâmbătă că România nu îşi mai poate permite pensiile speciale, pe care le-a comparat cu "un fel de Caritas”, conform Agerpres.
Acum o oră
16:20
A anunţat că vrea să se sinucidă pe Facebook. Descoperirea şocantă făcută de Poliţie la scurt timp # ObservatorNews
Poliţia cercetează decesul unui bărbat de 43 de ani, din oraşul Avrig, găsit sâmbătă dimineaţa spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale, după ce anunţase într-o transmisie pe Facebook că intenţionează să se sinucidă.
Acum 2 ore
16:10
3 tinere cu vârste între 18 şi 21 de ani, arestate. Plănuiau atacuri în baruri sau săli de concerte din Paris # ObservatorNews
Trei suspecte radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi, cele mai sângeroase atentate teroriste pe care le-a cunoscut Franţa.
16:10
Robert De Niro, primit de Papa Leon la Vatican. Actorul american a primit un rozariu de la Papă # ObservatorNews
Actorul american Robert De Niro a petrecut două zile la Roma, timp în care a făcut o vizită la Vatican și s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Cei doi au avut o scurtă discuție, iar Suveranul Pontif i-a oferit un rozariu, potrivit vaticannews.va.
16:00
Şoferii care au trecut vineri seară prin Bucureşti, obligaţi să acorde prioritate unui avion. Imagini virale # ObservatorNews
Şoferii care au trecut vineri seară, 7 noiembrie, prin zona de nord a Capitalei au fost nevoiţi să acorde prioritate unui avion. Este vorba despre un transport agabaritic realizat sub escorta Poliţiei Rutiere.
15:20
A lăsat turma să pască unde nu trebuie, acum riscă închisoare. Cioban, reținut pentru prejudiciul creat de oi # ObservatorNews
Un cioban din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore și a ajuns în arestul Poliției, după ce a permis unei turme de oi să pătrundă pe un teren cultivat cu floarea soarelui. Potrivit autorităților, animalele au provocat pagube estimate la zeci de mii de lei, iar ciobanul este cercetat penal pentru distrugere, conform News.ro.
15:20
Poliţiştii din Cluj au găsit 7 kg de mercur în maşina unui bărbat de 56 de ani. Cu ce sumă voia să-l vândă # ObservatorNews
Polițiștii din Cluj au descoperit, sâmbătă, aproape 7 kilograme de mercur într-un autoturism oprit în localitatea Mihai Viteazu. Substanța toxică era deținută de un bărbat de 56 de ani, care intenționa să o vândă pentru 7.000 de euro.
Acum 4 ore
15:10
Medicii care răspândesc în spațiul public informații false sau contrare dovezilor științifice ar putea fi sancționați disciplinar, potrivit unei inițiative legislative.
15:00
Vremea de mâine 9 noiembrie. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Maxime şi de 20 de grade # ObservatorNews
Vremea se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile se vor situa peste cele normale în prima decadã a lunii noiembrie. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 20 de grade.
14:50
Un copil de un an și o lună, proiectat prin parbriz în urma unui accident rutier în Vaslui # ObservatorNews
Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă, în localitatea Rățești-Cuzei, după ce un autoturism a lovit un cap de pod.
14:50
Două inimioare bolnave duc o luptă mult prea grea pentru vârsta lor. Eva şi Erica au nevoie de ajutorul nostru # ObservatorNews
Aflate la 450 de kilometri distanță, două fetiţe care nu se cunosc, sunt legate una de cealaltă prin povestea luptei pe care o duc. Eva și Erica, ambele de 4 ani, s-au născut cu inimile bolnave și orice speranță că malformațiile lor se vor rezolva de la sine s-a spulberat. Acum, cele două copile se pregătesc să intre în sala de operație și au nevoie de sprijin. Puteți dona pentru ele 2 euro, prin SMS, la 8848, număr fără recurență.
14:50
Un fost ministru german recunoaşte că relaţia cu Vladimir Putin a fost "una dintre cele mai mari greşeli" # ObservatorNews
Fostul ministru german de externe, Sigmar Gabriel, a calificat evaluarea greşită a intenţiilor preşedintelui rus Vladimir Putin drept "una dintre cele mai mari greşeli ale politicii externe germane".
14:50
Un bărbat din Neamț a ajuns la spital cu arsuri pe 90% din corp, după ce rulota în care locuia a luat foc # ObservatorNews
Un bărbat din județul Neamț a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe aproape tot corpul, după ce rulota în care se afla, aflată într-o curte, a fost cuprinsă de flăcări. Deși a reușit să iasă, a suferit arsuri de gradele doi și trei, conform News.ro.
14:40
Urmărire cu peripeţii pe străzile din Galaţi. O autospecială de poliţie aflată în misiune a lovit o maşină parcată, care, la rândul ei a lovit altă maşină parcată. Totul s-a întâmplat în timp ce agenţii încercau să prindă un şofer care nu a oprit la semnalele poliţiştilor.
14:20
Țara în care tot mai mulți ajung la 100 de ani. Numărul lor a crescut cu 2000 în doar un an # ObservatorNews
Italienii trăiesc din ce în ce mai bine şi din ce în ce mai mult. Numai în acest an, numărul persoanelor care au ajuns la vârsta de 100 de ani a crescut cu 2000.
14:00
Mercur intră în retrograd pe 9 noiembrie, unde va rămâne până pe 29 noiembrie, oferindu-ne tuturor şansa de a încetini ritmul, de a reflecta și de a reconsidera direcția în care mergem.
14:00
Emeric Ienei, condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Stadionul din Oradea a devenit loc de reculegere # ObservatorNews
Zi de doliu pentru întreaga comunitate fotbalistică din ţară. Emeric Ienei, omul care a dus fotbalul românesc pe culmile Europei, este înmormântat astăzi, cu onoruri militare în Oradea, oraşul care i-a fost mereu acasă.
13:40
Paul Pintea, senatorul cu 10 clase, prins la volan fără permis în Zalău. A ignorat semnalul poliţiştilor # ObservatorNews
Paul Pintea, senatorul cu 10 clase ales pe listele POT, a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă la volan fără permis în Zalău. Acesta a fugit de polițiști, dar a fost oprit în scurt timp.
13:20
Schimbări importante pentru șoferi. Camerele din trafic vor depista şi mașinile fără RCA # ObservatorNews
Maşinile neasigurate vor fi verificate, în trafic, cu ajutorul camerelor care citesc numerele de înmatriculare. La fel ca şi în cazul rovinietelor. Măsura a fost adoptată oficial de Parlament şi urmează să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
Acum 6 ore
13:00
Cum s-a crezut un motociclist din Târgu Mureș regele şoselelor: 13 depășiri neregulamentare în câteva minute # ObservatorNews
Un motociclist a fost filmat de un echipaj aerian în timp ce face 13 depășiri neregulamentare pe DN 1, între Negreni și Huedin, județul Cluj. Bărbatul a fost amendat cu 16.000 de lei și a rămas fără permis.
12:50
Compania americană de tehnologie Palantir a lansat un program prin care oferă absolvenților de liceu șansa de a lucra full-time, bazându-se pe talent și potențial, nu pe diplome universitare. Programul este dedicat tinerilor care vor să intre direct în câmpul muncii și să-și demonstreze abilitățile în practică, evitând traseul tradițional al facultății.
12:30
Horoscop săptămânal 10–16 noiembrie 2025. Jupiter retrograd schimbă tot: zodiile care își reevaluează viața # ObservatorNews
Săptămâna 10–16 noiembrie vine cu revelații, clarificări și decizii neașteptate pentru toate zodiile. Jupiter începe retrogradarea și aduce în prim-plan teme legate de trecut, stabilitate, relații și bani.
12:30
Diseară, de la ora 20:00, The Ticket revine cu un episod în care scena devine locul unor apariții complet diferite, de la spectaculos și neașteptat, până la emoție pură și intensitate dusă la extrem. Este una dintre cele mai diverse ediții ale sezonului, iar reacțiile juraților se vor împărți, din nou, între uimire, controverse și momente în care nimeni nu va putea sta liniștit pe scaun.
12:20
Șoferul român, care a provocat moartea a 6 migranți în Bulgaria, reținut pentru omor calificat # ObservatorNews
Şoferul român care a provocat moartea a şase migranţi în Bulgaria a fost reţinut pentru omor calificat. Bărbatul era urmărit de poliţişti, când a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un panou publicitar de pe marginea drumului.
11:50
Satul pierdut care a reapărut după decenii sub apă, în UK. Ultima slujbă în biserică s-a ţinut în 1943 # ObservatorNews
Sub apele liniștite ale lacului de acumulare Ladybower se ascund secole de viață, amintiri și povești ale oamenilor care odată au numit acest loc "acasă". Satul Derwent, scufundat intenționat în anii '40, începe acum să iasă din nou la suprafață. Casele și străzile care au dispărut în timpul creării lacului pot fi zărite atunci când nivelul apei scade, amintind de viața care odată anima aceste locuri.
11:50
Gabriel a plătit cu viaţa pasiunea nebună pentru viteză. Maşina s-a rupt în două, după ce s-a izbit de un pom # ObservatorNews
Cu permisul suspendat şi pasiunea nebună pentru viteză, Gabriel a sfidat totul în calea lui. Chiar şi moartea, care i-a dat ocol de mai multe ori. Vineri, însă, pentru tânăr a fost ultima cursă. S-a izbit violent de un copac, iar în urma impactului maşina s-a rupt pur şi simplu în două. Şoferul nu a mai avut nicio şansă. Astăzi, în loc să îşi aniverseze onomastica, este plâns de cei dragi.
Acum 8 ore
11:00
POLITICO: România vrea o amânare a sancţiunilor SUA pentru Lukoil. Aprovizionarea Moldovei, în pericol # ObservatorNews
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a creat haos în UE, unde companiile sunt prezente. România și Bulgaria încearcă să prevină închiderea rafinăriilor Lukoil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare pe 21 noiembrie, inclusiv prin posibila cerere a unei derogări pentru amânarea aplicării restricțiilor, potrivit POLITICO.
10:50
SUA fac o excepție pentru Ungaria în cazul sancţiunilor privind gazele ruseşti. Ce trebuie să facă Budapesta # ObservatorNews
SUA acordă Ungariei derogare pentru un an de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a anunţat ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto. În schimb, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate americane în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari.
10:20
Kendrick Lamar şi Lady Gaga, favoriţi pentru Premiile Grammy 2026. Taylor Swift, marea absentă # ObservatorNews
Kendrick Lamar şi Lady Gaga sunt favoriţi pentru Premiile Grammy de anul viitor. Cu nouă, respectiv şapte nominalizări, amândoi speră să ia acasă cât mai multe trofee, inclusiv cel pentru Albumul Anului. Sabrina Carpenter se bucură de şase nominalizări, în timp ce fanii lui Taylor Swift sunt supăraţi că artista nu va participa la ediţia din 2026.
10:10
După 18 ani, Telegondola Sinaia intră în revizie. Costurile totale pentru reînnoire, peste 200.000 de euro # ObservatorNews
Tronsonul inferior al telegondolei din Sinaia, care face legătura între Cota 1000 și Cota 1400, este închis pentru mai bine de o săptămână. Motivul: înlocuirea completă a cablului care deservește linia. Operațiunea este una complexă și necesită o mobilizare amplă de echipamente și personal specializat.
09:50
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ # ObservatorNews
Sărbătoare importantă astăzi pentru credincioși, cea a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Potrivit credinței ortodoxe, cei doi sfinți voievozi sunt cunoscuți drept conducătorii cetelor de îngeri.
09:40
Investiţia de 700.000 € dintr-o staţiune montană. La sfârşitul lunii sunt aşteptaţi turiştii pe pârtii # ObservatorNews
Pe pârtia de schi de la Durău-Neamț apar mormane de zăpadă. Instalaţiile pentru zăpadă artificială au pornit, iar la sfârşitul lunii sunt aşteptaţi pasionaţii de sporturi de iarnă.
09:40
Rămăşiţele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, aduse în România. Va fi depus la Cotroceni # ObservatorNews
Rămăşiţele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, au fost deshumate din Franța si au ajuns noaptea trecută in România. Alexandru Ghyka a fost domnitorul care și-a cheltuit propria avere pentru a construi spitale, a introdus învățământul obligatoriu si a înființat Jandarmeria Română în 1850. Prin reformele și curajul său, a pus bazele statului român modern. Sicriul cu rămășițele sale urmează să fie depus mâine în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, apoi va fi înhumat, acasă, la Iaşi
Acum 12 ore
09:10
Cum arată simularea unui accident aviatic pe aeroportul din Cluj. Exerciţiul are loc din 2 în 2 ani # ObservatorNews
Un număr mai mare de zboruri înseamnă inevitabil un risc mai mare de incidente aviatice. Unele dintre ele pot fi, din păcate, mortale. Autorităţile trebuie să fie, astfel, permanent în alertă şi pregătite să intervină rapid, eficient şi în orice situaţie. Pe Aeroportul Internațional "Avram Iancu" din Cluj s-a desfășurat un exercițiu de amploare care a avut ca scop verificarea modului de intervenție în cazul producerii unui accident de aviație civilă.
08:50
Ediţia de Black Friday de anul acesta se anunță una a recordurilor: cu 10% mai multe comenzi faţă de anul trecut. Până la 2 dimineaţa, românii au profitat de reduceri ca să îşi cumpere tot ce nu şi-au permis tot anul. Şi s-a văzut în cifre: peste 240 de ani petrecuţi pe site-ul celui mai mare retailer online în căutarea celor mai bune produse.
08:40
"Ferească Dumnezeu! Eşti nebun la cap?" Cum a fost prins un neamţ cu mama moartă în maşină pe A2 # ObservatorNews
Un caz neobişnuit i-a şocat ieri pe poliţişti. Un cetăţean german a fost prins că ducea în maşină o femeie moartă de 6 ore. Şi făcuse totul cu grijă pentru a nu atrage atenţia. Un accident i-a dat, însă, planurile peste cap. Anchetatorii au aflat că victima murise în Bulgaria, iar şoferul încerca să o ducă în capitala Germaniei, două mii de kilometri pe şosele, fără să afle nimeni.
08:30
Războiul tarifelor lui Trump ajută învoluntar România. Un gigant japonez mută producția din China la noi # ObservatorNews
Compania japoneză Makita, cunoscută la nivel global pentru producția de scule electrice, își relochează o parte din producție din China către România și Thailanda, într-o mișcare strategică menită să evite efectele "războiului" comercial dintre SUA și China, potrivit unei analize Profit.ro. Astfel, echipamentele destinate pieței americane vor fi fabricate tot mai mult în România și Thailanda, în locul uzinelor din China.
08:20
Ofițer de securitate din Iaşi, arestat după ce ar fi furat 20.000 € din banca pe care o păzea # ObservatorNews
Un ofițer de securitate al unei bănci din Iași a fost arestat preventiv după ce ajuns de cealaltă parte a legii. Acesta ar fi furat 20.000 de euro chiar din locul pe care trebuia să-l păzească: o sucursală. Bărbatul era dependent de jocuri de noroc şi a comis jaful la câteva zile după o tentativă de suicid.
08:00
A trecut calea ferată fără să se asigure şi şi-a condus prietenii spre moarte. Filmul tragediei din Vidra # ObservatorNews
Patru oameni au murit şi un al cincilea este în stare gravă după ce maşina lor a fost lovită de tren, lângă Bucureşti. Bărbaţii se întorceau acasă de la muncă, pe un drum pe care mergeau zilnic. Şoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată, iar locomotiva unui tren de călători a izbit autoturismul în plin.
07:50
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care s-ar putea umple de bani dacă îşi face ordine în finanţe # ObservatorNews
Horoscop 9 noiembrie 2025. Este o zi ideală pentru a vă stabili obiective financiare realiste.
Acum 24 ore
22:00
Trump explică de ce a anulat întâlnirea cu Putin: "Rusia nu vrea să se oprească încă" # ObservatorNews
Donald Trump a fost întrebat, vineri, de ce summitul de la Budapesta cu Vladimir Putin nu mai are loc. Președintele Americii se află alături de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban.
21:50
Record de Black Friday. În 12 ore, eMAG a depășit vânzările din toată ziua de anul trecut # ObservatorNews
În doar 12 ore, eMAG a depășit vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut. Până la ora 20:04, 634.000 de clienți au comandat peste 3,14 milioane de produse.
21:30
Medic pediatru din Cluj, găsit mort pe holul spitalului. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă # ObservatorNews
Tragedie la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca. O doctoriţă de 66 de ani, aflată de gardă, a fost găsită fără viaţă pe holul unităţii medicale, în dimineaţa zilei de vineri. Medicul Eva Kiss, pediatru cu o carieră de zeci de ani, a fost descoperită în stop cardio-respirator, iar colegii au încercat minute în şir să o resusciteze, însă fără succes. Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca medicii legişti să stabilească exact cauza decesului.
21:30
Un francez a descoperit monede de aur şi lingouri în timp ce-şi săpa piscina. Poate păstra "comoara" # ObservatorNews
Un francez a descoperit o adevărată comoară în timp ce făcea săpături pentru noua sa piscină. Autorităţile spun că poate să păstreze ce a găsit.
21:20
Preşedintele bulgar Rumen Radev cere vineri eliberarea fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, din închisoare, evocând ”contribuţia (acestuia) la eliberarea infirmierelor” bulgare încarcerate mult timp în Libia.
21:20
Trump laudă România, la masă cu Viktor Orban: Îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav # ObservatorNews
Donald Trump a vorbit vineri, la Casa Albă, despre retragerea numărului de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu. Liderul de la Casa Albă a mărturisit că îi plac românii şi că sunt un popor grozav.
21:20
Pasiune, forță și visuri împlinite: poveștile româncelor care au cucerit fotbalul european # ObservatorNews
Fotbalul feminin nu mai este doar un joc. Este și un simbol. Devine o declarație de forță, eleganță și curaj. Femeile din fotbal nu schimbă doar pase, ci și percepții. Joacă în națională și la marile cluburi din Europa, inspiră noua generație și merită să le cunoști poveștile. Tocmai pentru mai multe povești de succes, săptămâna viitoare va fi organizată prima conferință dedicată exclusiv femeilor din fotbal.
20:40
Trump blochează vânzarea afacerilor Lukoil în Europa, pentru 22 de miliarde de dolari # ObservatorNews
Donald Trump dă încă o lovitură Rusiei. Blochează vânzarea afacerilor Lukoil din Europa, inclusiv de la noi din ţară, unde are sute de benzinării şi o rafinărie. Trezoreria Statelor Unite acuză compania elveţiană care voia să cumpere gigantul rus că este, de fapt, o marionetă a Kremlinului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.