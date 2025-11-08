Recomandare MAE

10:30

Este congres PSD astăzi la Bucureşti, la Romexpo. Social-democraţii îşi aleg o nouă conducere şi schimbă şi statutul partidului în efortul de a-şi recâştiga alegătorii. Actualul lider interimar, Sorin Grindeanu, este singurul candidat pentru funcţia de preşedinte şi a transmis deja că de astăzi va începe un nou capitol pentru PSD, bazat pe responsabilitate, unitate […]