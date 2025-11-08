Rogobete: Din păcate există un procent destul de mare de oameni care încă cred în nanoboţi, care cred că medicina se face cu apă, cu aer şi cu energie / Cei care transmit aceste mesaje se filmează pe TikTok, iar cele mai multe cipuri le are telefonul

15:10

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că atacurile publice legate de asociaţia Dăruieşte Viaţă - a cărei co-fondatoare este - după numirea sa în Guvern sunt, de fapt, atacuri la adresa celor 350.000 de persoane care au donat cu bună credinţă pentru un spital în care copiii sunt trataţi şi operaţi.„ Faptul că vin nişte oameni şi spun că eu am furat banii ăia, că i-am plătit vedetelor, e greu, e nedrept şi nu pentru mine, eu pot să duc asta, ci pentru aceia care au contribuit şi care, poate, se simt încă o dată minţiţi, dar ei sunt, de fapt, doar dezinformaţi”, spune Oana Gheorghiu, cerându-le celor care atacă să îşi îndrepte criticile asupra ei, nu asupra echipei cu care a lucrat. Aceasta a oferit lămuriri şi cu privire la salariul de 4000 de euro pe care l-a primit când lucra la asociaţie.