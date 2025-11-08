Proiectul „Hi Digital” continuă: seniorii din Tămășeni mai pregătiți pentru lumea digitală și siguranță online

16:30

Polițiștii din Neamț au întocmit două dosare penale la un control de rutină, iar acum anchetează de ce se fac vinovați o femeie care conducea fără permis și proprietarul autoturismului aflat în dreapta. Control de rutină în Pângărați „La data de 3 noiembrie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț, în […]