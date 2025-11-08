Parlamentul Serbiei deschide calea pentru controversatul proiect imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump
News.ro, 8 noiembrie 2025 18:20
Parlamentul Serbiei a adoptat vineri o lege care deschide calea pentru un controversat proiect imobiliar în capitala ţării, condus de Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA Donald Trump, relatează BBC şi Reuters.
• • •
Acum 5 minute
18:40
Ministerul Mediului vrea să achiziţioneze servicii pentru campania naţională de informare şi conştientizare privind gestionarea deşeurilor # News.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă publicarea în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) a documentaţiei pentru consultarea pieţei în vederea pregătirii achiziţiei de servicii pentru campania naţională de informare şi conştientizare privind gestionarea deşeurilor, finanţată din fonduri europene.
18:40
Fotbalistul echipei Alanyaspor, Ianis Hagi, a înscris un gol în partida terminată la egalitate, sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Trabzonspor, în etapa a 12-a a campionatului Turciei.
Acum 15 minute
18:30
O şoferiţă a intrat cu maşina în parcarea teatrului din Piteşti, lovind trei maşini şi oprindu-se în clădirea teatrului. În urma evenimentului nu sunt victime # News.ro
O şoferiţă a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar autoturismul pe care îl conducea a rupt bariera de acces în parcarea Teatrului Alexandru Davila din Piteşti, lovind trei maşini parcate şi oprindu-se într-un zid al clădirii teatrului. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime.
18:30
Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de formaţia daneză HH Elite, scor 27-21 (15-13), în prima manşă din turul 3 al European League. Rapid Bucureşti joacă duminică, HSG Bensheim.
Acum 30 minute
18:20
Accident aparent grav în zona muntoasă din Maramureş, pe un drum forestier. Primele date arată că un om a murit # News.ro
Un accident grav s-a produs, sâmbătă după amiază, în zona muntoasă din judeţul Maramureş, fiind implicat un autovehicul de teren. Persoana care a sunat la 112 solicitând sprijin a transmis autorităţilor că o persoană a murit.
18:20
Acum o oră
18:00
Ruben Amorim îl apără pe Sesko: „Este obsedat de control”, dar ar trebui să ignore criticile # News.ro
Antrenorul principal al Manchester United, Ruben Amorim, recunoaşte că atacantul Benjamin Sesko, achiziţionat pentru 73,7 milioane de lire sterline, a avut dificultăţi în primele săptămâni la club, dar l-a îndemnat să nu ia personal criticile venite din partea legendelor clubului.
Acum 2 ore
17:30
Şase persoane au murit într-un incendiu la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei # News.ro
Un incendiu la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei a provocat, sâmbătă dimineaţa, moartea a şase persoane şi rănirea altor şapte, relatează agenţia Anadolu.
17:30
Formula 1: Norris şi-a mărit avantajul în clasamentul general după ce Piastri a abandonat la sprintul din Sao Paulo # News.ro
Lando Norris şi-a mărit avantajul în clasamentul general al Campionatului Mondial de Formula 1 la nouă puncte, după ce a câştigat sprintul de sâmbătă de la Sao Paulo, în timp ce coechipierul său de la McLaren, Oscar Piastri, a abandonat, suferind o lovitură puternică în încercarea sa de a reveni în fruntea clasamentului, relatează Reuters.
17:00
Oana Gheorghiu, întrebată ce îi lipseşte preşedintelui Nicuşor Dan: Are tot ce îi trebuie, îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim, el face lucrurile într-un alt ritm # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu este de părere că preşedintele Nicuşor Dan, pe care îl cunoaşte de aproape 30 de ani, „are tot ce îi trebuie”, însă „îi lipseşte viteza”. ”Aici ne deosebim, el face lucrurile într-un alt ritm”, argumentează Gheorghiu.
17:00
Fotbalul românesc şi-a luat rămas bun sâmbătă de la Ienei. O bucată din gazonul de pe Ghencea, aşezată în mormânt # News.ro
Emeric Jenei, tehnicianul legendar al Stelei din anii 80-90, a fost înmormântat astăzi, cu onoruri militare, la Cimitirul ”Rulikowski” din Oradea, iar în mormântul său a fost aşezată o bucată din gazonul de pe Ghencea, anunţă Steaua Bucureşti.
17:00
Alexandru Rogobete: Şantierul viitorului Institut de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCVT) cu bani din PNRR avansează într-un ritm accelerat / Una dintre cele mai importante investiţii din domeniul medical din România # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că şantierul viitorului Institut de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCVT) cu bani din PNRR avansează într-un ritm accelerat, fiind una dintre cele mai importante investiţii din domeniul medical din România. În valoare de aproape 105 milioane de euro, proiectul este finanţat de Ministerul Sănătăţii prin PNRR şi înseamnă un spital complet nou, dedicat pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare grave – atât adulţi, cât şi copii.
16:50
Rogobete: Din păcate există un procent destul de mare de oameni care încă cred în nanoboţi, care cred că medicina se face cu apă, cu aer şi cu energie / Cei care transmit aceste mesaje se filmează pe TikTok, iar cele mai multe cipuri le are telefonul # News.ro
Ministrul Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă că, din păcate, există un procent destul de mare de oameni care încă cred în nanoboti, care cred că medicina se face cu apă, cu aer şi cu energie şi care refuză aceste carduri de sănătate, iar cei care transmit aceste mesaje se filmează pe TikTok, cele mai multe cipuri având telefonul mobil.
Acum 4 ore
16:40
Alexandru Rogobete, despre noua Platformă informatică a asigurărilor de sănătate: Va interacţiona cu pacientul. Va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi de pe laptop, cu un cod şi o parolă. Pacientul va putea face programări în sistem # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, despre noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), că va interacţiona cu pacientul şi va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi de pe laptop sau alt dispozitiv, cu un cod şi o parolă. Potrivit ministrului, pacientul îşi va putea vedea istoricul medical şi în sfârşit, acel dosar electronic al pacientului va fi disponibil. În plus, va putea face programări în sistem electronic la ambulatoriu şi la medicul de familie.
16:40
Formaţia Petrolul Ploieşti a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii.
16:40
Oana Gheorghiu despre pensiile magistraţilor: Au fost într-un Caritas care nu poate dura la nesfârşit. Orice privilegiu are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să ia aceşti bani # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul.
16:30
Fostul preşedinte Joe Biden l-a criticat dur, vineri, pe succesorul său la Casa Albă, susţinând, la un eveniment organizat de Partidul Democrat, că Donald Trump a „distrus” democraţia, relatează CNN.
16:20
FC Barcelona se va întoarce în curând pe Camp Nou, stadion aflat în lucrări de mai bine de doi, iar preşedintele Joan Laporta şi-a exprimat dorinţa de a organiza un meci în onoarea lui Lionel Messi în arenă.
16:20
Prahova: Doi tineri, cercetaţi pentru şantaj după ce au cerut bani unei persoane, pretinzând că sunt poliţişti şi că îi vor deschide dosar penal # News.ro
Doi tineri sunt cercetaţi de către poliţiştii prahoveni într-un dosar care vizează infracţiunea de şantaj. Cei doi au pretins că sunt poliţişti iar unul dintre ei a contactat telefonic un bărbat căruia i-a cerut bani spunându-i că dacă îi primeşte nu îi va deschide dosar penal. Poliţia le recomandă celor care primesc astfel de mesaje să se adreseze de urgenţă autorităţilor.
16:10
Oana Gheorghiu: Ţara asta va merge mai bine atunci când PSD va fi mai bun, mai reformat, cu nişte oameni cu viziune şi cu dorinţă sinceră de a face România bine # News.ro
Oana Gheorghiu este de părere România „va fi mai bine” atunci când PSD, cel mai mare partid al ţării, va fi „mai bun, mai reformat, cu nişte oameni cu viziune şi cu dorinţă sinceră de a face România bine”.
16:00
Oana Gheorghiu: Eu nu vă pot promite că am venit în Guvern şi se va schimba totul peste noapte, cine promite asta păcăleşte. Sper să avem timp suficient încât să începem nişte lucruri care nu mai pot fi schimbate # News.ro
Reforma companiilor, debirocratizarea şi digitalizarea sunt principalele obiective pe care vicepremierul Oana Gheorghiu le are în funcţia din Executiv. Gheorghiu admite că este posibil să nu aibă timp în Guvern pentru a implementa tot ceea ce şi-a propus, dar spune că obiectivul său este ca actualul guvern să înceapă „nişte lucruri care nu mai pot fi schimbate”.
16:00
Oana Gheorghiu: Atâta vreme cât voi fi în acest guvern, pe poziţia aceasta de independent şi cu dorinţa de a face lucruri, vă spun sută la sută că nu o să intru în niciun partid # News.ro
Oana Gheorghiu, viceprim-ministru tehnocrat în guvernul condus de Ilie Bolojan, afirmă că nu ia în calcul ideea de a intra în politică. Ea spune că nu a intrat în Guvern pentru a susţine un partid din coaliţie sau altul.
16:00
Gheorghiu, despre atacurile la adresa sa: Cred că, de fapt, au vrut să-l atace pe premier. Mă gândesc că e un pic trist că nişte bărbaţi politici folosesc o femeie care nu le-a făcut nimic să-şi ducă bătăliile # News.ro
Oana Gheorghiu afirmă, întrebată care crede că e cauza atacurilor la adresa sa, vă nu exclude posibilitatea ca premierul Ilie Bolojan să fi fost atacat pentru faptul că susţinut-o pentru funcţia de vicepremier. Ea spune că nu are nicio problemă în a colabora cu toate partidele care fac parte din Guvern, fără a dori să-şi asume vreun merit pentru lucrurile care se vor realiza.
15:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nu o să putem face o schimbare radicală fără societate, fără presiunea societăţii # News.ro
Oana Gheorghiu, co-fondatoare a asociaţiei Dăruieşte Viaţă şi viceprim-ministru, constată că politicienii români au fost lăsaţi să ia decizii „între nevoile şi interesele dumnealor, de cele mai multe ori”. Ea afirmă că fără presiune din partea societăţii civile nu se va putea face o schimbare „radicală” în România.
15:50
Trei femei au fost arestate pentru că ar fi planificat un atentat în baruri sau săli de concerte din Paris. Suspectele au între 18 şi 21 de ani şi au profiluri surprinzătoare # News.ro
Trei suspecte radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi, cele mai sângeroase atentate teroriste pe care le-a cunoscut Franţa.
15:50
Cluj: Bărbat prins în timp ce să vândă 6,8 kilograme de mercur / Tranzacţia, oprită de intervenţia Poliţiei # News.ro
Un bărbat din judeţul Cluj a fost prins, duminică, în timp ce să vândă 6,8 kilograme de mercur. El cerea 7000 de euro pentru substanţa care este interzisă la comercializare. Poliţiştii au deschis dosar penal, acuzându-l de trafic de substanţe toxice.
15:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, discuţii la cel mai înalt nivel al administraţiei de la Washington, despre proiectele de dezvoltare a capacităţilor de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale şi tehnologie în România # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuţii la cel mai înalt nivel al administraţiei de la Washington, despre proiectele de dezvoltare a capacităţilor de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale şi tehnologie în România, despre finanţarea proiectelor nucleare civile de la Cernavodă, SMR, exploatarea de gaze naturale în Marea Neagră şi construcţia coridorului de LNG care să alimenteze ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est cu gaze naturale la un preţ bun.
15:30
Reprezentativa U20 pregătită de Adrian Iencsi va juca, în perioada 9-18 noiembrie, două meciuri în cadrul Elite League U20, ambele în deplasare, contra reprezentativelor similare ale Germaniei, campioana en-titre a competiţiei, şi Portugaliei.
15:30
Poliţiştii au intervenit în ultimele 24 de ore la 2.400 de solicitări ale cetăţenilor. Au fost constatate peste 7.500 de fapte contravenţionale, iar 429 de permise de conducere au fost reţinute # News.ro
Poliţiştii au intervenit, în ultimele 24 de ore, la 2.400 de solicitări ale cetăţenilor, fiind constatate peste 7.500 de fapte contravenţionale, iar 429 de permise de conducere au fost reţinute.
15:20
Fostul mare antrenor Emeric Ienei a fost înmormântat, sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare, în prezenţa a sute de oameni. El a încetat din viaţă, miercuri, la 88 de ani. Ceremonia funerară a fost organizată de Garnizoana Oradea, întrucât Ienei a fost general de brigadă în retragere.
15:20
Senatorul Paul Ciprian Pintea, care a intrat în Parlament pe listele POT, prins din nou conducând fără permis # News.ro
Senatorul Paul Ciprian Pintea, care a intrat în Parlament pe listele POT, a fost prins din nou conducând fără permis. El are deja o condamnare de un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani, pentru că a condus o maşină fără a avea permis.
15:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Am avut ocazia să văd în aceste zile şi să înţeleg de ce oamenii nu vin în zona de politică, de Guvern/ Cred că ce se întâmplă acum e un atac la cetăţean, la cei 350.000 de oameni care au donat pentru construirea spitalului # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că atacurile publice legate de asociaţia Dăruieşte Viaţă - a cărei co-fondatoare este - după numirea sa în Guvern sunt, de fapt, atacuri la adresa celor 350.000 de persoane care au donat cu bună credinţă pentru un spital în care copiii sunt trataţi şi operaţi.„ Faptul că vin nişte oameni şi spun că eu am furat banii ăia, că i-am plătit vedetelor, e greu, e nedrept şi nu pentru mine, eu pot să duc asta, ci pentru aceia care au contribuit şi care, poate, se simt încă o dată minţiţi, dar ei sunt, de fapt, doar dezinformaţi”, spune Oana Gheorghiu, cerându-le celor care atacă să îşi îndrepte criticile asupra ei, nu asupra echipei cu care a lucrat. Aceasta a oferit lămuriri şi cu privire la salariul de 4000 de euro pe care l-a primit când lucra la asociaţie.
15:10
Viktor Orbán susţine că Ungaria a obţinut de la SUA o scutire de sancţiuni „totală şi fără limită de timp”, în timp ce Casa Albă vorbeşte despre o perioadă de un an # News.ro
Ungaria va beneficia de o „scutire completă şi fără limită de timp” de sancţiunile SUA asupra transportatorilor de energie din Rusia în cazul conductelor Turkish Stream şi Drujba, a anunţat premierul Viktor Orbán în declaraţii de presă transmise în direct la televiziunea publică maghiară după discuţiile purtate vineri la Washington cu preşedintele american Donald Trump. Totuşi, un oficial de la Casa Albă a precizat pentru CNN şi Reuters că este vorba despre o scutire de doar un an, în condiţiile în care Orban, aliatul lui Trump, se confruntă cu un scrutin legislativ dificil în aprilie anul viitor.
15:10
Proiect USR: Medicii care răspândesc în spaţiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice ar putea fi sancţionaţi disciplinar # News.ro
Medicii care răspândesc în spaţiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice ar putea fi sancţionaţi disciplinar, potrivit unei iniţiative legislative depuse de parlamentarii USR Remus Negoi şi Adrian Wiener. Proiectul are scopul de a proteja sănătatea publică şi de a întări răspunderea profesională în rândul cadrelor medicale.
15:00
Robert de Niro s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif i-a oferit un rozariu - VIDEO # News.ro
Actorul american Robert de Niro a petrecut 48 de ore în Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, cu care a avut o scurtă conversaţie. Suveranul Pontif i-a dăruit un rozariu, informează vaticannews.va.
14:50
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) a înregistrat cel mai bun timp în calificările pentru Marele Premiu al Portugaliei, sâmbătă.
Acum 6 ore
14:30
Vaslui: Un copil de un an şi o lună a fost grav rănit într-un accident rutier, suferind un traumatism cranian după ce a fost proiectat prin parbrizul autoturismului în care se afla - FOTO, VIDEO # News.ro
O fetiţă în vârstă de un an şi o lună a fost rănită grav într-un accident rutier produs sâmbătă, în judeţul Vaslui, unde un autoturism a lovit violent un cap de pod. Copila a suferit un traumatism cranian după ce a fost proiectată prin parbrizul autoturismului. Părinţii ei, implicaţi în accident, au scăpat fără răni grave.
14:30
Dueluri cu Finlanda şi Spania pentru naţionala de tineret. Lotul convocat de selecţionerul Costin Curelea # News.ro
Reprezentativa U21 a României va disputa în luna noiembrie ultimele partide din acest an, în compania Finlandei, în deplasare, şi a Spaniei, pe teren propriu, la Sibiu.
14:20
Echipa Corvinul Hunedoara a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, sâmbătă, pe teren propriu, în compania formaţiei FC Voluntari, în etapa a 8-a a Ligii a II-a.
13:40
Neamţ: Bărbat în stare gravă, cu arsuri pe 90% din corp, după ce rulota în care se afla a luat foc # News.ro
Un bărbat din judeţul Neamţ a fost grav rănit, suferind arsuri după ce rulota în care se afla şi care era amplasată într-o curte, a luat foc. Victima a reuşit să iasă din rulotă, însă are arsuri de gradele doi şi trei pe aproape tot corpul.
13:30
13:30
Jamie Carragher a fost împiedicat să asiste la meciul Manchester City - Borussia Dortmund din tribuna fanilor germani. Care este motivul # News.ro
Jamie Carragher a fost împiedicat de Manchester City şi UEFA să intre în tribuna rezervată vizitatorilor în timpul meciului din Liga Campionilor împotriva formaţiei Borussia Dortmund, în ciuda dorinţei sale de a susţine fanii germani.
13:30
Alba: Cioban ajuns după gratii, după ce turma lui a distrus o cultură de floarea soarelui provocând pagube de zeci de mii de lei # News.ro
Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să intre pe un teren cultivat cu floarea soarelui. Conform Poliţiei, pagubele provocate de animale sunt de zeci de mii de lei, ciobanul fiind pus sub acuzare pentru infracţiunea de distrugere.
13:20
13:20
Cum se formează coloniile bacteriene care provoacă infecţii nosocomiale şi de ce rezistă tratamentelor cu antibiotice # News.ro
Bacteriile care provoacă unele dintre cele mai persistente infecţii ar putea fi învinse datorită unei descoperiri care explică modul în care acestea se organizează în structuri rezistente la tratament. Cercetătorii au identificat mecanismul prin care Pseudomonas aeruginosa, cunoscută şi sub denumirea de bacilul piocianic, o bacterie responsabilă de numeroase infecţii nosocomiale (dobândite în spital), formează biofilme - comunităţi compacte care le protejează de antibiotice şi de sistemul imunitar.
13:10
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 8-a a Ligii a II-a:
13:00
Daniel Băluţă, despre sprijinul lui Piedone: Este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4 # News.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, este de părere că sprijinul politic arătat public de Cristian Popescu Piedone în favoarea sa este o recunoaştere a faptului că a ”făcut treabă bună” în Sectorul 4. Piedone a fost primar al Sectorului 4 până în 2015, când a demisionat după tragedia de la Colectiv, în timp ce Daniel Băluţă ocupa la acea vreme funcţia de viceprimar. Ulterior, a fost ales edil, funcţie pe care o ocupă şi astăzi.
13:00
Daniel Băluţă a recitat la TV din Paraziţii, versuri care îl ”inspiră”: ”Proştii par concepuţi pe cale artificială” - VIDEO # News.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a recitat versuri ale formaţiei Paraziţii, într-o emisiune la Prima TV. ”Vă dau nişte versuri care mă inspiră”, a precizat el.
13:00
Maia Sandu a semnat decretul de constituire a noului Consiliu Naţional de Securitate al R. Moldova. Printre membrii săi se numără şi Anca Dragu în calitate de guvernator al băncii centrale # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret prin care este constituit noul Consiliu Naţional de Securitate (CNS) al ţării, iar fostul ministru român de finanţe Anca Dragu, în prezent guvernatoare a băncii centrale a Chişinăului, face parte din componenţa acestui organism consultativ responsabil de coordonarea şi monitorizarea politicilor de securitate naţională.
Acum 8 ore
12:40
Daniel Băluţă, întrebat despre studii: 12 ani am fost asistent universitar la Stomatologie. N-aş avea cum să fiu impostor - VIDEO # News.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, susţine că timp de 12 ani a fost asistent universitar la Facultatea de Stomatologie a Universităţii de Medicină din Bucureşti, prin urmare are toate diplomele obţinute la timp. ”Am avut 12 generaţii de studenţi cărora le-am predat şi mi-a făcut o plăcere deosebită. Ca atare n-aş avea cum să fiu un impostor”, a spus Băluţă.
