Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu americanii despre reactoare nucleare şi gaze din Marea Neagră
Ziarul Financiar, 8 noiembrie 2025 18:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu americanii despre reactoare nucleare şi gaze din Marea Neagră
Creditarea de consum a mers încet şi în septembrie, după vacanţa din august. Creşterea taxelor şi dobânzile mari îşi spun cuvântul. Creditele de consum noi în lei nu au reuşit să depăşească 4 mld. lei nici în septembrie # Ziarul Financiar
Creditarea populaţiei a continuat să meargă încet şi în luna septembrie, după vacanţa din august, apetitul românilor pentru creditele de consum noi în lei temperându-se vizibil, astfel că volumul finanţărilor de acest tip nu a reuşit să depăşească pragul de 4 mld. lei, după cum indică datele BNR.
ZF Live. Wargha Enayati, medic, fondatorul Enayati Medical City: Servicii medicale avem, nevoia cea mai mare în sistemul medical este de navigare a pacientului # Ziarul Financiar
Accesul la medic este principala problemă în sistemul de sănătate din România pentru că banii există. Spitalele de stat externalizează însă cele mai productive domenii – imagistica medicală şi partea de laborator – către reţele private, ceea ce le afectează veniturile, consideră medicul Wargha Enayati.
Tomel Petrache, KWS Seminţe: Suntem cu trei paşi înaintea secetei la cultura de porumb. 15-20% din profitul anual se reîntoarce către cercetare. Trebuie să inovăm # Ziarul Financiar
KWS Seminţe, parte a grupului german KWS, companie specializată în genetică şi producţia de seminţe pentru cereale şi legume, a început să pregătească noi hibrizi de porumb pentru viitor, mai toleranţi la secetă, încă de acum 15 ani. Astfel, compania mizează puternic pe inovaţie într-un moment în care seceta schimbă regulile jocului în agricultură. Între 15 şi 20% din profitul anual este reinvestit în cercetare.
Kuldeep Kaushik, CEO al NN Asigurări de Viaţă: Cred că anul 2026 va testa rezilienţa şi stabilitatea financiară a mediului de afaceri, într-un context local şi global care va rămâne complex. Totuşi, România are un potenţial de creştere pe următorii 5-7 ani, iar 2026 poate marca începutul unui nou ciclu economic # Ziarul Financiar
Anul 2026 va fi unul care va testa rezilienţa şi stabilitatea financiară a mediului de afaceri, dar acest lucru nu înseamnă că nu există motive de optimism. România are un potenţial de creştere pe următorii 5-7 ani, iar anul viitor ar putea marca începutul unui nou ciclu economic, susţine Kuldeep Kaushik, CEO, NN Asigurări de Viaţă, liderul pieţei de profil.
Simona Cocoş, directorul general al Zentiva România: „Avem nevoie de stabilitate şi de dorinţa politică de a ajuta mediul de afaceri“. În 2024, Zentiva a investit în România 56 mil. lei (peste 10 mil. euro) # Ziarul Financiar
Zentiva, cel mai mare producător local de medicamente după cifra de afaceri, îşi continuă planurile de investiţii în România şi urmăreşte creşterea capacităţii de producţie din cele două fabrici pe care le are în Bucureşti. În plus, compania se uită de câţiva ani şi la impactul asupra mediului şi încearcă să îl reducă. Pe plan local, producătorul de medicamente ar avea nevoie de stabilitate şi de un plan de dezvoltare pentru ţară care să fie imun la schimbările politice.
ZF Live. Ştefan Gheorghiu, fondatorul Saiv Global: Administrăm portofoliile imobiliare ale clienţilor şi câştigăm doar dacă reuşim să facem un savings important din zona de cheltuieli # Ziarul Financiar
Companiile îşi pot optimiza portofoliile imobiliare şi reduce implicit costurile de operare, potrivit lui Ştefan Gheorghiu, fondator şi CEO al companiei Saiv Global şi fost executiv în real estate.
Interviu ZF. Dariusz Pietrzak, Enterprise Investors: Nu a fost o decizie să nu investim direct în România recent. De fapt, e fix contrariul, căutăm activ, vrem să face tranzacţii pe plan local. Doar trebuie să găsim ţintele potrivite. Aşadar, constrângerile nu au fost de natură macroeconomică până acum, ci microeconomică # Ziarul Financiar
Dariusz Pietrzak, investor relations partner la Enterprise Investors, unul dintre primii investitori financiari care au pariat pe România la finalul anilor ’90, spune că Europa Centrală şi de Est, pe hârtie, pe cifre, stă foarte bine, cu creşteri peste medie. Dar când vine vorba de fundraising, în ultimii ani investitorii occidentali au preferat să nu pună banii la bataie aici, ci la ei, în vest, cu precădere în SUA în ultima perioadă. De aceea, e nevoie de investitori locali.
Premieră pentru România: Agora Robotics, start-up-ul local care produce roboţi de curăţenie industrială, inclus de publicaţia „The Robot Report“ în topul global al celor mai promiţătoare 100 de start-up-uri de urmărit în 2025 # Ziarul Financiar
Agora Robotics, un start-up deeptech românesc fondat în 2020, a devenit prima companie din România inclusă în "Robotics Startup Radar", un top global al celor mai promiţătoare 100 de start-up-uri din domeniu, realizat de publicaţia de specialitate The Robot Report. Raportul, aflat la prima ediţie, analizează companii fondate începând cu 2020, care dezvoltă soluţii pentru provocări critice în sectoare de la logistică şi producţie, la sănătate şi agricultură.
eMAG: În 12 ore am depăşit vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut. S-au vândut peste 3,1 milioane de produse, în valoare de peste 896 mil. lei # Ziarul Financiar
eMAG, cel mai mare retailer online de pe piaţa locală şi unul dintre cei mai mari jucători din regiune, a înregistrat în 12 ore de vânzări în cadrul evenimentului de shopping Black Friday vânzări de aproape 900 de milioane de lei, peste anul anterior.
Pete Hegseth, şeful Pentagonului, a dat asigurări că trupele americane vor rămâne în România: Totul face parte din viziunea pe care o avem pentru Europa. Vor rămâne trupe în România, dar vor fi o serie de schimbări legate de cum le rotim şi numărul lor. Preşedintele Trump: Avem o relaţie foarte bună cu România # Ziarul Financiar
Orange măreşte preţurile şi trece de la tarifarea în lei la cea în euro pentru abonamentele digitale YOXO. Cea mai mare scumpire: +63% pentru cel mai ieftin abonament, care creşte de la 9 la 15 lei # Ziarul Financiar
Cea mai mare scumpire este aplicată celui mai ieftin abonament - care de la 9 lei devine 2,9 euro, adică aproximativ 15 lei, o scumpire de 64%.
VIDEO. Ce este cel mai important în fotbal? Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: „Atunci când un meci de fotbal începe, nu mai există diferenţe între un copil care n-a avut ce să mănânce în ziua respectivă şi un copil care este adus la stadion de părinţi într-o maşină scumpă. Acesta este farmecul fotbalului” # Ziarul Financiar
Aşteptarea a luat sfârşit: Curtea Constituţională a publicat motivarea deciziei prin care a respins reforma pensiilor magistraţilor. „Solicitarea avizului CSM nu a fost realizată în condiţii de legalitate” # Ziarul Financiar
CCR a publicat motivarea deciziei de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile magistraţilor.
Aeroportul din Cluj-Napoca a atins pragul de 3 milioane de pasageri după primele 10 luni din 2025 # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca, al doilea cel mai mare aeroport din ţară şi poarta aeriană a Transilvaniei, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a fost tranzitat de la începutul anului şi până în prezent de 3 milioane de pasageri.
Ce spune Carrefour despre plecarea din România: Articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacţie nu reflectă un anunţ oficial din partea companiei. Gilles Ballot, CEO Carrefour România: ”Strategia de expansiune va fi continuată şi mai accelerat: în 2026, vizăm inaugurarea unui număr mai mare de magazine decât în acest an” # Ziarul Financiar
