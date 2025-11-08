Sfinţii Mihail şi Gavril. 1,5 milioane de români şi-au sărbătorit onomastica: cele mai comandate dulciuri
ObservatorNews, 8 noiembrie 2025 19:50
Sărbătoare mare pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici. Astăzi îi celebrăm pe Sfinţii Mihail şi Gavril. Pe lângă tradiţiile specifice, ziua este plină de mese îmbelşugate în familie, pentru că aproape un milion şi jumătate de români îşi sărbătoresc onomastica.
Acum 15 minute
20:00
Vânzări record de Black Friday. 3,5 milioane de produse în valoare de aproximativ un miliard # ObservatorNews
Vânzări record de Black Friday. Doar cel mai mare retailer din ţară a avut comenzi de aproape un miliard de lei.
20:00
Cât te costă pregătirea mașinii pentru iarnă în 2025 și ce amendă riști dacă nu o faci # ObservatorNews
Pregătirea maşinii pentru sezonul rece este mai scumpă anul acesta. Prioritatea pentru şoferi este acum montarea anvelopelor de iarnă. Atenţie, însă! Unele tipuri de cauciucuri te lasă fără asigurare CASCO. Mecanicii auto recomandă un control amănunţit al maşinii pentru a evita situaţiile neplăcute.
Acum 30 minute
19:50
Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti # ObservatorNews
Senatorul POT, care a minţit în CV că are studii superioare deşi avea doar 10 clase, a fost prins, din nou, la volan fără permis.
19:50
Acum o oră
19:40
Crimă după un scenariu de thriller în Vaslui. O femeie a anunţat disperată la 112 că sora ei a leşinat şi a implorat medicii să o salveze. Doctorii au găsit-o, însă, fără suflare, şi au observat un detaliu care i-a pus pe gânduri.
19:40
Mai puţini soldaţi, mai multe complimente. Trump: "Mie îmi plac românii, sunt un popor grozav" # ObservatorNews
După ce a retras aproape o mie de militari americani de la noi din ţară, Donald Trump ne-a lăudat în Biroul Oval. Cu premierul Ungariei de faţă, liderul de la Casa Albă ne-a transmis că nu avem motive de îngrijorare. Dar nu i-au ieşit calculele. Din discuţii, a rezultat că numărul de trupe americane din România a rămas acelaşi, în ciuda retragerii Diviziei 101 Aeropurtată.
19:30
În ţara noastră încep să se fabrice arme şi muniţii la standarde NATO. O uzină din Braşov a produs primele drone kamikaze, asemănătoare cu cele folosite în războiul din Ucraina. Inginerii au testat cu succes şi Hydra, un sistem de rachete care poate fi montat pe orice vehicul militar sau civil.
19:30
Teroare într-un bloc din Galaţi. Un bărbat şi-a făcut un obicei din a-şi ataca fără motiv vecinii # ObservatorNews
Locatarii unui bloc din Galaţi nu mai au linişte de luni de zile din cauza unui vecin violent. Oamenii trec cu frică pe lângă apartamentul său, după ce bărbatul şi-a făcut un obicei din a-i lovi fără niciun motiv. După câteva tâlhării, teroarea s-a extins în tot cartierul. Nimeni nu a îndrăznit să îl înfrunte. Abia după ce o femeie venită în vizită în bloc, lovită şi ea de individ, a depus plângere, bătăuşul a fost dus de poliţişti la Psihiatrie.
19:20
Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare. Nepoata fostului mare antrenor a cântat imnul României # ObservatorNews
Emeric Ienei a fost condus, azi, pe ultimul drum, în cadrul unei ceremonii impresionante. Antrenorul legendar, care a fost şi general de brigadă, a avut parte de onoruri militare, iar imnul naţional a fost cântat chiar de nepoata acestuia. De la înmormântare nu au lipsit jucătorii alături de care Ienei a cucerit Cupa Campionilor în 1986.
Acum 2 ore
18:50
O tornadă a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit peste 400 , distrugând cea mai mare parte a unui oraș din sudul Braziliei, au anunțat sâmbătă autoritățile.
18:40
Scenă dramatică la Piteşti. O şoferiţă a lovit 3 maşini din parcarea teatrului şi s-a oprit în clădire # ObservatorNews
O şoferiţă a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar autoturismul pe care îl conducea a rupt bariera de acces în parcarea Teatrului Alexandru Davila din Piteşti, lovind trei maşini parcate şi oprindu-se într-un zid al clădirii teatrului. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime.
18:30
Stenograme din dosarul de mită de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării: "Poa' să vină și mama DNA-ului" # ObservatorNews
Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost reţinut de DNA pentru cumpărare de influență la MApN. Isăilă r fi promis intervenţii la ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată şi compania naţională Romtehnica.
Acum 4 ore
18:00
Femeia în vârstă de 69 de ani care a fost lovită de un cablu STB în Capitală a decedat. Femeia era internată la Spitalul Pantelimon.
17:40
Joe Biden: "Donald Trump a distrus democraţia. Tu lucrezi pentru noi, nu doar pentru miliardari şi milionari" # ObservatorNews
Fostul preşedinte Joe Biden l-a criticat dur, vineri, pe succesorul său la Casa Albă, susţinând, la un eveniment organizat de Partidul Democrat, că Donald Trump a "distrus" democraţia.
17:30
Vicepremierul Oana Gheorghiu consideră că preşedintele Nicușor Dan, pe care îl cunoaște de aproape 30 de ani, are toate calitățile necesare pentru funcția sa, însă "îi lipsește viteza". "Aici ne deosebim - el face lucrurile într-un alt ritm", a explicat Gheorghiu, informează News.ro.
16:50
Viktor Orban, impresionat de secretarul de presă de la Casa Albă: "Pot să o aduc pentru noi?" # ObservatorNews
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a glumit în timpul unei întâlniri bilaterale la Casa Albă că dorește să o angajeze pe secretara de presă Karoline Leavitt, după ce aceasta a lansat o critică improvizată la adresa presei pentru răspândirea de "știri false" legate de preocupările legate de accesibilitatea economică a americanilor.
16:40
"Trage cu puşca după soţia lui". Un bărbat din Buzău s-a trezit cu mascaţii peste el după o farsă la 112 # ObservatorNews
Un bărbat din Buzău a trecut prin clipe de groază după ce s-a trezit în curte cu o armată întreagă. Poliţişti, jandarmi şi chiar luptători de trupele speciale au intrat în gospodăria omului pregătiţi ca pentru o intervenţie în forţă.
16:40
Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraţilor: "Ca tu să ai privilegii, cineva este lăsat în urmă" # ObservatorNews
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat sâmbătă că România nu îşi mai poate permite pensiile speciale, pe care le-a comparat cu "un fel de Caritas”, conform Agerpres.
16:20
A anunţat că vrea să se sinucidă pe Facebook. Descoperirea şocantă făcută de Poliţie la scurt timp # ObservatorNews
Poliţia cercetează decesul unui bărbat de 43 de ani, din oraşul Avrig, găsit sâmbătă dimineaţa spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale, după ce anunţase într-o transmisie pe Facebook că intenţionează să se sinucidă.
Acum 6 ore
16:10
3 tinere cu vârste între 18 şi 21 de ani, arestate. Plănuiau atacuri în baruri sau săli de concerte din Paris # ObservatorNews
Trei suspecte radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi, cele mai sângeroase atentate teroriste pe care le-a cunoscut Franţa.
16:10
Robert De Niro, primit de Papa Leon la Vatican. Actorul american a primit un rozariu de la Papă # ObservatorNews
Actorul american Robert De Niro a petrecut două zile la Roma, timp în care a făcut o vizită la Vatican și s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Cei doi au avut o scurtă discuție, iar Suveranul Pontif i-a oferit un rozariu, potrivit vaticannews.va.
16:00
Şoferii care au trecut vineri seară prin Bucureşti, obligaţi să acorde prioritate unui avion. Imagini virale # ObservatorNews
Şoferii care au trecut vineri seară, 7 noiembrie, prin zona de nord a Capitalei au fost nevoiţi să acorde prioritate unui avion. Este vorba despre un transport agabaritic realizat sub escorta Poliţiei Rutiere.
15:20
A lăsat turma să pască unde nu trebuie, acum riscă închisoare. Cioban, reținut pentru prejudiciul creat de oi # ObservatorNews
Un cioban din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore și a ajuns în arestul Poliției, după ce a permis unei turme de oi să pătrundă pe un teren cultivat cu floarea soarelui. Potrivit autorităților, animalele au provocat pagube estimate la zeci de mii de lei, iar ciobanul este cercetat penal pentru distrugere, conform News.ro.
15:20
Poliţiştii din Cluj au găsit 7 kg de mercur în maşina unui bărbat de 56 de ani. Cu ce sumă voia să-l vândă # ObservatorNews
Polițiștii din Cluj au descoperit, sâmbătă, aproape 7 kilograme de mercur într-un autoturism oprit în localitatea Mihai Viteazu. Substanța toxică era deținută de un bărbat de 56 de ani, care intenționa să o vândă pentru 7.000 de euro.
15:10
Medicii care răspândesc în spațiul public informații false sau contrare dovezilor științifice ar putea fi sancționați disciplinar, potrivit unei inițiative legislative.
15:00
Vremea de mâine 9 noiembrie. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Maxime şi de 20 de grade # ObservatorNews
Vremea se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile se vor situa peste cele normale în prima decadã a lunii noiembrie. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 20 de grade.
14:50
Un copil de un an și o lună, proiectat prin parbriz în urma unui accident rutier în Vaslui # ObservatorNews
Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă, în localitatea Rățești-Cuzei, după ce un autoturism a lovit un cap de pod.
14:50
Două inimioare bolnave duc o luptă mult prea grea pentru vârsta lor. Eva şi Erica au nevoie de ajutorul nostru # ObservatorNews
Aflate la 450 de kilometri distanță, două fetiţe care nu se cunosc, sunt legate una de cealaltă prin povestea luptei pe care o duc. Eva și Erica, ambele de 4 ani, s-au născut cu inimile bolnave și orice speranță că malformațiile lor se vor rezolva de la sine s-a spulberat. Acum, cele două copile se pregătesc să intre în sala de operație și au nevoie de sprijin. Puteți dona pentru ele 2 euro, prin SMS, la 8848, număr fără recurență.
14:50
Un fost ministru german recunoaşte că relaţia cu Vladimir Putin a fost "una dintre cele mai mari greşeli" # ObservatorNews
Fostul ministru german de externe, Sigmar Gabriel, a calificat evaluarea greşită a intenţiilor preşedintelui rus Vladimir Putin drept "una dintre cele mai mari greşeli ale politicii externe germane".
14:50
Un bărbat din Neamț a ajuns la spital cu arsuri pe 90% din corp, după ce rulota în care locuia a luat foc # ObservatorNews
Un bărbat din județul Neamț a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe aproape tot corpul, după ce rulota în care se afla, aflată într-o curte, a fost cuprinsă de flăcări. Deși a reușit să iasă, a suferit arsuri de gradele doi și trei, conform News.ro.
14:40
Urmărire cu peripeţii pe străzile din Galaţi. O autospecială de poliţie aflată în misiune a lovit o maşină parcată, care, la rândul ei a lovit altă maşină parcată. Totul s-a întâmplat în timp ce agenţii încercau să prindă un şofer care nu a oprit la semnalele poliţiştilor.
14:20
Țara în care tot mai mulți ajung la 100 de ani. Numărul lor a crescut cu 2000 în doar un an # ObservatorNews
Italienii trăiesc din ce în ce mai bine şi din ce în ce mai mult. Numai în acest an, numărul persoanelor care au ajuns la vârsta de 100 de ani a crescut cu 2000.
Acum 8 ore
14:00
Mercur intră în retrograd pe 9 noiembrie, unde va rămâne până pe 29 noiembrie, oferindu-ne tuturor şansa de a încetini ritmul, de a reflecta și de a reconsidera direcția în care mergem.
14:00
Emeric Ienei, condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Stadionul din Oradea a devenit loc de reculegere # ObservatorNews
Zi de doliu pentru întreaga comunitate fotbalistică din ţară. Emeric Ienei, omul care a dus fotbalul românesc pe culmile Europei, este înmormântat astăzi, cu onoruri militare în Oradea, oraşul care i-a fost mereu acasă.
13:40
Paul Pintea, senatorul cu 10 clase, prins la volan fără permis în Zalău. A ignorat semnalul poliţiştilor # ObservatorNews
Paul Pintea, senatorul cu 10 clase ales pe listele POT, a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă la volan fără permis în Zalău. Acesta a fugit de polițiști, dar a fost oprit în scurt timp.
13:20
Schimbări importante pentru șoferi. Camerele din trafic vor depista şi mașinile fără RCA # ObservatorNews
Maşinile neasigurate vor fi verificate, în trafic, cu ajutorul camerelor care citesc numerele de înmatriculare. La fel ca şi în cazul rovinietelor. Măsura a fost adoptată oficial de Parlament şi urmează să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
13:00
Cum s-a crezut un motociclist din Târgu Mureș regele şoselelor: 13 depășiri neregulamentare în câteva minute # ObservatorNews
Un motociclist a fost filmat de un echipaj aerian în timp ce face 13 depășiri neregulamentare pe DN 1, între Negreni și Huedin, județul Cluj. Bărbatul a fost amendat cu 16.000 de lei și a rămas fără permis.
12:50
Compania americană de tehnologie Palantir a lansat un program prin care oferă absolvenților de liceu șansa de a lucra full-time, bazându-se pe talent și potențial, nu pe diplome universitare. Programul este dedicat tinerilor care vor să intre direct în câmpul muncii și să-și demonstreze abilitățile în practică, evitând traseul tradițional al facultății.
12:30
Horoscop săptămânal 10–16 noiembrie 2025. Jupiter retrograd schimbă tot: zodiile care își reevaluează viața # ObservatorNews
Săptămâna 10–16 noiembrie vine cu revelații, clarificări și decizii neașteptate pentru toate zodiile. Jupiter începe retrogradarea și aduce în prim-plan teme legate de trecut, stabilitate, relații și bani.
12:30
Diseară, de la ora 20:00, The Ticket revine cu un episod în care scena devine locul unor apariții complet diferite, de la spectaculos și neașteptat, până la emoție pură și intensitate dusă la extrem. Este una dintre cele mai diverse ediții ale sezonului, iar reacțiile juraților se vor împărți, din nou, între uimire, controverse și momente în care nimeni nu va putea sta liniștit pe scaun.
12:20
Șoferul român, care a provocat moartea a 6 migranți în Bulgaria, reținut pentru omor calificat # ObservatorNews
Şoferul român care a provocat moartea a şase migranţi în Bulgaria a fost reţinut pentru omor calificat. Bărbatul era urmărit de poliţişti, când a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un panou publicitar de pe marginea drumului.
Acum 12 ore
11:50
Satul pierdut care a reapărut după decenii sub apă, în UK. Ultima slujbă în biserică s-a ţinut în 1943 # ObservatorNews
Sub apele liniștite ale lacului de acumulare Ladybower se ascund secole de viață, amintiri și povești ale oamenilor care odată au numit acest loc "acasă". Satul Derwent, scufundat intenționat în anii '40, începe acum să iasă din nou la suprafață. Casele și străzile care au dispărut în timpul creării lacului pot fi zărite atunci când nivelul apei scade, amintind de viața care odată anima aceste locuri.
11:50
Gabriel a plătit cu viaţa pasiunea nebună pentru viteză. Maşina s-a rupt în două, după ce s-a izbit de un pom # ObservatorNews
Cu permisul suspendat şi pasiunea nebună pentru viteză, Gabriel a sfidat totul în calea lui. Chiar şi moartea, care i-a dat ocol de mai multe ori. Vineri, însă, pentru tânăr a fost ultima cursă. S-a izbit violent de un copac, iar în urma impactului maşina s-a rupt pur şi simplu în două. Şoferul nu a mai avut nicio şansă. Astăzi, în loc să îşi aniverseze onomastica, este plâns de cei dragi.
11:00
POLITICO: România vrea o amânare a sancţiunilor SUA pentru Lukoil. Aprovizionarea Moldovei, în pericol # ObservatorNews
Decizia Washingtonului de a include Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor a creat haos în UE, unde companiile sunt prezente. România și Bulgaria încearcă să prevină închiderea rafinăriilor Lukoil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare pe 21 noiembrie, inclusiv prin posibila cerere a unei derogări pentru amânarea aplicării restricțiilor, potrivit POLITICO.
10:50
SUA fac o excepție pentru Ungaria în cazul sancţiunilor privind gazele ruseşti. Ce trebuie să facă Budapesta # ObservatorNews
SUA acordă Ungariei derogare pentru un an de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a anunţat ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto. În schimb, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate americane în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari.
10:20
Kendrick Lamar şi Lady Gaga, favoriţi pentru Premiile Grammy 2026. Taylor Swift, marea absentă # ObservatorNews
Kendrick Lamar şi Lady Gaga sunt favoriţi pentru Premiile Grammy de anul viitor. Cu nouă, respectiv şapte nominalizări, amândoi speră să ia acasă cât mai multe trofee, inclusiv cel pentru Albumul Anului. Sabrina Carpenter se bucură de şase nominalizări, în timp ce fanii lui Taylor Swift sunt supăraţi că artista nu va participa la ediţia din 2026.
10:10
După 18 ani, Telegondola Sinaia intră în revizie. Costurile totale pentru reînnoire, peste 200.000 de euro # ObservatorNews
Tronsonul inferior al telegondolei din Sinaia, care face legătura între Cota 1000 și Cota 1400, este închis pentru mai bine de o săptămână. Motivul: înlocuirea completă a cablului care deservește linia. Operațiunea este una complexă și necesită o mobilizare amplă de echipamente și personal specializat.
09:50
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ # ObservatorNews
Sărbătoare importantă astăzi pentru credincioși, cea a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Potrivit credinței ortodoxe, cei doi sfinți voievozi sunt cunoscuți drept conducătorii cetelor de îngeri.
09:40
Investiţia de 700.000 € dintr-o staţiune montană. La sfârşitul lunii sunt aşteptaţi turiştii pe pârtii # ObservatorNews
Pe pârtia de schi de la Durău-Neamț apar mormane de zăpadă. Instalaţiile pentru zăpadă artificială au pornit, iar la sfârşitul lunii sunt aşteptaţi pasionaţii de sporturi de iarnă.
09:40
Rămăşiţele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, aduse în România. Va fi depus la Cotroceni # ObservatorNews
Rămăşiţele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, au fost deshumate din Franța si au ajuns noaptea trecută in România. Alexandru Ghyka a fost domnitorul care și-a cheltuit propria avere pentru a construi spitale, a introdus învățământul obligatoriu si a înființat Jandarmeria Română în 1850. Prin reformele și curajul său, a pus bazele statului român modern. Sicriul cu rămășițele sale urmează să fie depus mâine în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, apoi va fi înhumat, acasă, la Iaşi
