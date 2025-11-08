Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti

14:50

Aflate la 450 de kilometri distanță, două fetiţe care nu se cunosc, sunt legate una de cealaltă prin povestea luptei pe care o duc. Eva și Erica, ambele de 4 ani, s-au născut cu inimile bolnave și orice speranță că malformațiile lor se vor rezolva de la sine s-a spulberat. Acum, cele două copile se pregătesc să intre în sala de operație și au nevoie de sprijin. Puteți dona pentru ele 2 euro, prin SMS, la 8848, număr fără recurență.