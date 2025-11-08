Federaţia irlandeză va cere UEFA suspendarea Israelului din competiţiile continentale
Primasport.ro, 8 noiembrie 2025 19:50
Federaţia irlandeză va cere UEFA suspendarea Israelului din competiţiile continentale
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
20:00
VIDEO | Robert Ilyes, iureş cu privire la arbitraj. ”Penibil! Mie îmi e ruşine. Mă gândeam că ne-am întors în 1989”
Acum 30 minute
19:50
Federaţia irlandeză va cere UEFA suspendarea Israelului din competiţiile continentale
Acum o oră
19:20
VIDEO | Dinamo – Csikszereda 4-0. ”Câinii” au muşcat tare nou-promovata
Acum 2 ore
19:00
VIDEO | Dinamo – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Musi finalizează o fază superbă
18:50
Horsens – Minaur Baia Mare 27-21, în turul 3 al European League la handbal feminin
18:50
Ruben Amorim îl apără pe Benjamin Sesko: ”Este obsedat de control”, dar ar trebui să ignore criticile”
18:50
Nota primită de Ianis Hagi, după ce i-a marcat un gol splendid lui Andre Onana
18:50
VIDEO | Dinamo – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko face ”dubla”
Acum 4 ore
18:00
Ianis Hagi, autorul unui gol fabulos în campionatul Turciei
18:00
VIDEO | Dinamo – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko transformă un penalty discutabil
17:50
Eugen Neagoe, parţial mulţumit de egalul cu Oţelul. ”Nu am reuşit să ne fructificăm şansele”
17:50
Lando Norris a profitat de abandonul coechipierului şi s-a distanţat în fruntea Formulei 1
17:50
VIDEO | Dinamo – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă buni irosită de Soro
17:30
VIDEO | Dinamo – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
Schimbarea la care speră Laszlo Balint. ”Prefer să scot aspectele pozitive”
17:00
Preşedintele Barcelonei vrea un omagiu pentru Messi pe ”Camp Nou”
17:00
Fotbalul românesc şi-a luat rămas bun sâmbătă de la Ienei. O bucată din gazonul de pe Ghencea, aşezată în mormânt
16:40
Hermannstadt nu se va putea baza pe unul din cei mai importanţi jucători la meciul cu FCSB, din cauza unei accidentări stupide
16:30
Adrian Iencsi a anunţat lotul echipei U20 pentru meciurile din Elite League
16:30
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Oţelul Galaţi 0-0. Fotbal fără scântei! Cele două formaţii oferă un nou duel direct fără gol
Acum 6 ore
16:10
S-au pus în vânzare biletele pentru meciurile din grupa D a europeanului de volei de la Cluj-Napoca
16:10
FCSB a rezolvat problema directorului sportiv! Un fost internaţional vine să lucreze la campioană. ”Va avea biroul în avion sau în maşină”
15:50
Plecare surprinzătoare! CFR Cluj s-a despărţit de unul din cei mai vechi oameni
15:50
VIDEO | Marco Bezzecchi va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Portugaliei la MotoGP
15:20
VIDEO | Petrolul – Oţelul Galaţi, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Câte o şansă bună pentru fiecare echipă
15:10
Dueluri cu Finlanda şi Spania pentru naţionala de tineret. Lotul convocat de selecţionerul Costin Curelea
15:10
Jamie Carragher a fost împiedicat să asiste la meciul Manchester City - Borussia Dortmund din tribuna fanilor germani. Care este motivul
15:10
Carmen Andreea Herea s-a calificat în semifinale la turneul WTA 125 de la Austin
15:10
VIDEO | Jacopo Hosciuc, primul pilot român care urcă pe podium în mondialul de motociclism!
14:50
Revenire importantă pentru Dinamo! Jucătorul adus în această vară a reînceput antrenamentele
14:30
Rezultate din Liga II: Victorie pentru Steaua / Eşec pentru CS Dinamo
14:30
VIDEO | Petrolul – Oţelul Galaţi, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
14:20
Meci tare pentru Dinamo! „Câinii” îşi vor măsura forţele cu una dintre formaţiile care au învins-o pe FCSB în Europa League
Acum 8 ore
14:00
VIDEO | Corvinul – FC Voluntari, 0-0! Gazdele ratează şansa de a mări avansul faţă de urmăritoare
13:50
VIDEO | Corvinul – FC Voluntari, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rămân în zece oameni pe finalul meciului
13:40
EXCLUSIV | „Nu poate lipsi”! Internaţionalul român care este văzut drept indispensabil în formula de start a lui Mircea Lucescu
13:10
Când va reveni Radu Drăguşin? Jurnaliştii englezi au făcut anunţul
12:50
VIDEO | Corvinul – FC Voluntari, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză cu puţine faze de poartă
12:30
Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de Sah la tineret. Vladimir Cnejev a câştigat medalia de argint
12:30
FIFA a decis ţara ce va găzdui Fnalissima dintre Spania şi Argentina
12:20
Valeriu Iftime îi susţine în continuare pe elevii lui Leo Grozavu: „Am avut un ghinion fantastic. Golul lui Vînă vine o dată la 300 de ani”
Acum 12 ore
12:10
VIDEO | Corvinul – FC Voluntari, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
11:00
Oficialii lui Dinamo, impresionaţi de unul dintre tinerii împrumutaţi în Liga 2: „Clar trebuie să fie o variantă luată în calcul”
10:30
Terapia prin plutire, o soluţie pentru combaterea stresului cronic
10:30
„Nu joci, nu ai cum să vii la naţională! Ce faci, te antrenezi în meciurile naţionalei? Nu merge, nu”! Fostul patron al lui Nicuşor Stanciu îl susţine pe Mircea Lucescu în decizia de a nu-l convoca pe mijlocaşul lui Genoa
10:20
Editorial Vlad Măcicăşan | De asta e bună regula under 21. Suplineşte curajul şi ne pune în rând cu lumea
09:50
S-a stabilit finala! Sabalenka o va înfrunta pe Rybakina, pentru a decide câştigătoarea Turneului Campioanelor
09:40
VIDEO | Dinamo – Csikszereda, ASTĂZI, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Câinii” se află pe un val de încredere după victoria cu CFR
09:10
VIDEO | Petrolul – Oţelul Galaţi, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe traversează momente excelente înaintea meciului direct
09:10
VIDEO | Rapid – FC Argeş, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Duel de play-off în Giuleşti
