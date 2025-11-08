Probleme pentru Măldărășanu Portarul lui Hermannstadt, accidentare stupidă înainte de meciul cu FCSB » Ce a pățit: „Ne-a amuzat”
Golazo.ro, 8 noiembrie 2025 19:50
Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul lui Hermannstadt, nu va putea evolua în partida cu FCSB din cauza unei accidentări stupide.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
19:50
Probleme pentru Măldărășanu Portarul lui Hermannstadt, accidentare stupidă înainte de meciul cu FCSB » Ce a pățit: „Ne-a amuzat” # Golazo.ro
Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul lui Hermannstadt, nu va putea evolua în partida cu FCSB din cauza unei accidentări stupide.
Acum o oră
19:30
FCSB, gest special pentru Ienei Ce se va întâmpla la meciul dintre campioană și FC Hermannstadt # Golazo.ro
FCSB îi va aduce un omagiu lui Emeric Ienei la partida cu Hermannstadt, din etapa #16 a Ligii 1.
Acum 2 ore
19:00
A fost sau nu penalty? FOTO. Dinamo a deschis scorul după o fază controversată: „Nu se poate așa ceva!” + Și Csikszereda a cerut lovitură de la 11 metri # Golazo.ro
Dinamo - Csikszereda. „Câinii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 14, însă decizia este cel puțin interpretabilă.
18:40
Steag roșu în Marele Premiu al Braziliei! Haos pe pistă, după accidentele lui Piastri și Colapinto » Cum s-a încheiat cursa sprint # Golazo.ro
Marele Premiu al Braziliei a adus probleme mari pe pistă încă din primele tururi, iar cursa a fost oprită.
18:20
Ce rachetă! FOTO. GOLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor # Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a marcat un gol superb în prima ligă din Turcia.
Acum 4 ore
18:00
Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica # Golazo.ro
Principala facțiune a ultrașilor bosniaci, BH Fanaticos, a afișat în toată țara bannere împotriva propriei federații. Anunță o revoltă pe 15 noiembrie, la Zenica
17:50
Rapid - FC Argeș LIVE de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1 » Profită giuleștenii de pasul greșit făcut de FC Botoșani? # Golazo.ro
Rapid și FC Argeș se întâlnesc în această seară, de la 20:30, în etapa #16 din Liga 1. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
17:00
Emeric Ienei a fost înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie 2025, la Oradea, după ce s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.
16:40
Pedepsiți pentru rasism! Decizia FIFA împotriva noastră după meciul câștigat cu 1-0 în fața Austriei: 6 capete de acuzare # Golazo.ro
Comisia de Disciplină FIFA a sancționat și FRF, și naționala, după incidentele de la România - Austria (1-0), pe 12 octombrie
16:20
Arestat din nou Delonte West, fost star din NBA, găsit inconștient pe stradă, în Los Angeles # Golazo.ro
Delonte West (42 de ani), fostul baschetbalist din NBA, a fost arestat după ce a fost găsit inconșient pe stradă în Los Angeles.
Acum 6 ore
15:40
„Rațiu, marele coșmar al lui Vinicius” Fundașul român, lăudat de spanioli, înaintea derby-ului cu Real Madrid # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul român de la Rayo Vallecano, a fost lăudat de jurnaliștii spanioli înainte de meciul cu Real Madrid. Partida dintre cele două formații va avea loc mâine, de la 17:15, în runda #12 din La Liga.
14:40
„Rapid și-a găsit acel om” Un fost fotbalist al giuleștenilor crede că Dan Șucu a dat lovitura # Golazo.ro
Emil Dică (43 de ani), fost fotbalist la Rapid, crede că giuleștenii și-au găsit un antrenor potrivit, cu care ar putea ajunge să câștige trofee.
14:30
De ce l-a convocat pe Drăguș! Motivul pentru care Lucescu l-a inclus acum în lot pe atacantul absent de o lună și jumătate # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) este vârful preferat al lui Mircea Lucescu la națională. Ce l-a convins pe selecționer să-l cheme pentru deplasarea decisivă din Bosnia, pe 15 noiembrie.
14:20
Mamdani, acționar la Real Oviedo Noul primar din New York, implicat la clubul la care e legitimat Horațiu Moldovan # Golazo.ro
Zohran Mamdani (34 de ani), noul primar al orașului New York, a atras atenția internațional nu doar prin victoria sa politică, ci printr-o legătură cu fotbalul spaniol. Oficialul american este acționar al clubului Real Oviedo, formație din La Liga, unde joacă portarul Horațiu Moldovan (27 de ani).
Acum 8 ore
14:00
Arena din Constanța Gică Popescu a explicat când ar putea începe construcția: „Am avut o discuție cu domnul prim-ministru” # Golazo.ro
Gheorghe Popescu (58 de ani), fost internațional și consilier în cadrul programului guvernamental privind infrastructura sportivă, a vorbit despre momentul în care vor putea începe lucrările pentru stadionul din Constanța.
13:20
Dan Șucu amenință cu tribunalul Conflict major la Genoa, după ce acționarul minoritar l-a acuzat că pune clubul în pericol # Golazo.ro
Dan Șucu se luptă pentru putere la Genoa cu A-Cap. Compania americană îi reproșează direct: „Dezastrul de pe teren se reflectă în dezastrul din afara terenului”
12:30
„Eram bătute până eram învinețite” Mărturii cutremurătoare despre violența în sport, la „România în Direct”, după articolele GOLAZO.ro # Golazo.ro
În cadrul emisiunii „România în Direct” de la Europa FM, Cătălin Striblea a abordat tema violenței din sport, în urma articolelor publicate de GOLAZO.ro despre abuzurile din gimnastică.
Acum 12 ore
11:10
Csikszereda, reclamată la FIFA Preparatorul fizic al unui fost campion mondial de box, concediat după patru luni » Surpriza de la Zurich # Golazo.ro
FK Csikszereda a fost reclamată la FIFA de Zoltan Klink, specialist maghiar în știința sportului, după ce a fost concediat la doar patru luni de la angajare.
10:50
Test serios pentru Dinamo „Câinii” vor întâlni formația din Elveția care a învins FCSB în Europa League # Golazo.ro
Dinamo va avea parte de un test internațional puternic în această iarnă, împotriva celor de la Young Boys Berna. Formația elvețiană a învins-o în acest sezon pe FCSB cu 2-0 în Europa League.
10:00
„Fundașul pe care îl doream” Fotbalistul de la FCSB care a fost lăudat de patron, după meciul cu Basel din Europa League # Golazo.ro
FC Basel - FCSB 3-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul campioanei României, a evidențiat evoluția fundașului dreapta Alexandru Pantea (22 de ani)
09:40
Liga 2 Nouă meciuri se joacă azi în runda 13. LIVE, de la 11:00, 8 partide. Ultimul meci al zilei, Corvinul Voluntari, începe la 12:00 » Programul + Clasamentul # Golazo.ro
Nouă meciuri se joacă azi în etapa #13 din Liga 2. Opt dintre partide încep la ora 11:00, iar ultimul meci al zilei, Corvinul - FC Voluntari, e programat pentru ora 12:00
08:20
Astăzi ne despărțim de Emeric Ienei, antrenorul din fotbalul românesc care a inspirat și pregătit echipa care a mers până la capăt.
Acum 24 ore
23:40
„A slăbit 30 de kilograme” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Vreau să aud vești bune despre el, dar nu aud” # Golazo.ro
Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani).
23:20
„Am știut că va fi o execuție frumoasă” FOTO. Ionuț Vînă dezvăluie cum a ajuns să marcheze un gol fabulos în meciul cu Botoșani # Golazo.ro
FARUL - BOTOȘANI 2-0. Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul echipei de la malul Mării Negre, a vorbit despre victoria în fața liderului Ligii 1.
23:10
„N-ai cum să faci așa ceva!” Leo Grozavu, furios după ce liderul FC Botoșani a pierdut: „E peste puterea mea de înțelegere” # Golazo.ro
FARUL - BOTOSANI 2-0. Leo Grozavu (58 de ani), a comentat evoluția echipei sale, la finalul partidei de la Ovidiu.
22:50
Gigi Nețoiu vrea la primărie Fostul patron din Liga 1 și-a anunțat din Dolj candidatura la alegerile din București # Golazo.ro
Gigi Nețoiu (66 de ani), finanțator la mai multe echipe din Liga 1 de-a lungul timpului, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei.
22:10
Bijuteria lui Olaru, premiată de UEFA VIDEO. Reușita căpitanului de la FCSB, votată golul etapei în Europa League » Cu ce alte reușite de senzație a concurat # Golazo.ro
Reușita lui Darius Olaru (27 de ani) din partida Basel - FCSB, scor 3-1, a fost votată golul etapei în Europa League.
21:30
Seara golurilor fabuloase în Liga 1 FOTO. Ionuț Vînă, reușită senzațională în meciul Farul - FC Botoșani. Chiar și Hagi l-a aplaudat! # Golazo.ro
FARUL - BOTOȘANI. Ionuț Vînă (30 de ani) a marcat un gol superb în partida cu liderul campionatului.
20:40
„A fost o descătușare” VIDEO. Ovidiu Bic, după eurogolul marcat cu Metaloglobus: „Am acumulat multă frustrare” # Golazo.ro
U CLUJ - METALOGLOBUS 3-1. Ovidiu Bic (31 de ani) a vorbit la finalul partidei.
20:20
Și-au luat rămas bun de la Ienei VIDEO. Mii de oameni au mers la stadionul din Oradea » Gabi Balint, cu ochii în lacrimi: „Asta m-a impresionat incredibil la el” # Golazo.ro
Gabi Balint (62 de ani) a fost profund emoționat atunci când a ajuns pe stadionul din Oradea, acolo unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Emeric Ienei.
Ieri
19:50
Edi, prima reacție Iordănescu, mesaj după despărțirea de Legia Varșovia: „Răspunsurile adevărate vin mai târziu” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a transmis un mesaj de adio, la o săptămână după despărțirea de Legia Varșovia.
19:20
Bic, ce eurogol! FOTO. Mijlocașul de la U Cluj a șocat apărarea lui Metaloglobus cu gol fabulos de la 30 de metri! Nu mai marcase de 7 luni # Golazo.ro
U CLUJ - METALOGLOBUS. Ovidiu Bic (31 de ani), mijlocașul „studenților”, a marcat un gol superb în prima repriză a partidei de pe Cluj Arena.
18:40
„A dat-o în obrăznicie” Finanțatorul FCSB a dezvăluit salariul uriaș cerut de Louis Munteanu pentru a semna: „M-a bufnit râsul și i-am închis telefonul” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a oferit detalii despre negocierile cu Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj.
18:20
Arestat în Dubai și extrădat Fostul star din NFL este acuzat de tentativă de omor » Ce s-a întâmplat și cât timp riscă să stea după gratii # Golazo.ro
Antonio Brown (37 de ani), fost jucător în NFL, a fost arestat pentru tentativă de omor. Acesta era căutat de Poliție din luna iunie și a fost extrădat deja în SUA.
17:50
„The Great One” vs. „The Great 8”! VIDEO. Alex Ovechkin devine primul jucător cu 900 de goluri din istoria NHL! Wayne Gretzky e dator vândut # Golazo.ro
„The Great One” Gretzky ar fi promis că va pune la bătaie o mașină dacă Ovechkin va reuși să atingă incredibilul număr de goluri marcate.
17:00
Barcelona, din nou acasă FOTO+VIDEO: Catalanii au efectuat primul antrenament pe Camp Nou » Câți suporteri au asistat # Golazo.ro
Barcelona s-a antrenat astăzi pentru prima dată pe nou arenă Spotify Camp Nou.
16:50
Cristian Geambașu scrir, pe GOLAZO.ro, despre Camelia Voinea.
16:20
Kopic, precaut înainte de Csikszereda Antrenorul lui Dinamo tratează serios meciul cu ciucanii: „Trebuie să fim pregătiți pentru tot” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat partida cu Csikszereda, primul meci al returului din sezonul regulat.
16:00
Unu din 5 televizoare, pe fotbal Care a fost audiența meciurilor europene. Basel - FCSB, aproape de finala Champions League # Golazo.ro
Posturile TV au avut o cotă de piață însemnată, care a rivalizat cu cel mai important show de la Pro TV, Las Fierbinți.
15:30
Tragedie în NFL Marshawn Kneeland, jucătorul de 24 de ani de la Dallas Cowboys, s-ar fi sinucis după o urmărire cu Poliția » Mesajul clubului # Golazo.ro
Marshawn Kneeland, apărătorul formației din Dallas Cowboys, a murit la vârsta de 24 de ani.
14:40
Când ne aflăm rivalii din baraj FIFA a anunțat data și locul tragerii la sorți a play-off-ului pentru Mondial # Golazo.ro
FIFA a dezvăluit vineri ziua în care echipa națională va descoperi cu cine va juca în barajul CM 2026. Mai jos, totul despre tragerea la sorți
14:40
„«Motorul» revenirii” Andrei Rațiu i-a impresionat pe spanioli, după evoluția din Conference League: „Nu a fost depășit de vreun adversar” # Golazo.ro
Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost lăudat de presa spaniolă la finalul partidei de joi seară din Conference League.
14:30
Premieră după 1989 Craiova a devenit echipa-fanion a României în Europa, peste FCSB + Veste imensă pentru Champions League # Golazo.ro
Craiova a repurtat o victorie fantastică joi, în Conference League: 1-0 cu Rapid Viena, în deplasare.
14:00
Lotul pentru Bosnia și San Marino Aleșii lui Mircea Lucescu pentru ultima acțiune din preliminariile CM 2026 » Două convocări-surpriză # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul final pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino, ultima acțiune a echipei naționale din această campanie de calificări pentru CM 2026.
13:10
Program Liga 1 LPF a anunțat desfășurarea etapelor #18 și #19 din primul eșalon. Când se joacă FCSB - Dinamo și Craiova - CFR Cluj # Golazo.ro
Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE, iar unele în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
12:50
Liga 1, etapa #16 Două partide se joacă astăzi, LIVE de la 18:00, respectiv 20:30 » Prima etapă a returului din sezonul regulat # Golazo.ro
U Cluj - Metaloglobus și Farul - Botoșani sunt partidele din prima zi a etapei #16 din Liga 1.
12:30
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre Universitatea Craiova.
12:10
„Război civil” la Rayo De ce a părăsit antrenorul Inigo Perez stadionul imediat după succesul cu Lech + Reacția lui Rațiu # Golazo.ro
Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2. Inigo Perez (37 de ani) nu s-a prezentat la conferința de presă la finalul partidei din Conference League.
11:50
Dinamo, dată în judecată Familia unei legende cere daune » „Este un dosar de amploare excepțională” # Golazo.ro
Mihaela Nunweiller (54 de ani), fiica fostului fotbalist dinamovist Lică Nunweiller, a intentat acțiune în instanță împotriva clubului Dinamo și a altor entități care folosesc în scopuri comerciale numele „Nunweiller” fără acordul familiei.
11:10
„N-aș spune că a fost o luptă grea” Xherdan Shaqiri și-ar fi dorit mai multe reușite în meciul cu FCSB: „Cu siguranță am fi putut” # Golazo.ro
Basel - FCSB 3-1. Xherdan Shaqiri (34 de ani) a venit cu o scurtă reacție după succesul din Europa League contra campioanei României.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.