După o absență notabilă, Serghei Lavrov a revenit cu un scurt anunț: „Instrucţiunile preşedintelui Putin au fost acceptate”
StirileProtv.ro, 8 noiembrie 2025 20:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat sâmbătă că este în curs de implementare ordinul președintelui Vladimir Putin privind elaborarea unor propuneri pentru un posibil test nuclear al Rusiei, potrivit agenției TASS, citată de Reuters.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
20:10
După o absență notabilă, Serghei Lavrov a revenit cu un scurt anunț: „Instrucţiunile preşedintelui Putin au fost acceptate” # StirileProtv.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat sâmbătă că este în curs de implementare ordinul președintelui Vladimir Putin privind elaborarea unor propuneri pentru un posibil test nuclear al Rusiei, potrivit agenției TASS, citată de Reuters.
20:10
Femeia electrocutată de un cablu al rețelei de tramvai din București a murit. Era internată la Spitalul Pantelimon # StirileProtv.ro
Femeia de 69 de ani care a fost grav rănită după ce a fost electrocutată de un cablu al rețelei STB a murit la Spitalul Pantelimon, unde era internată de două zile.
Acum o oră
19:40
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa # StirileProtv.ro
Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.
19:30
Rivalul lui Putin avertizează Europa: Pregătiţi-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent de ce se va întâmpla în Ucraina # StirileProtv.ro
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti şi care acum trăieşte în exil, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia.
19:30
Aglomerație în service-uri: șoferii își pregătesc mașinile pentru iarnă, costurile pot depăși 3.500 de lei # StirileProtv.ro
E o periodă aglomerată în atelierele auto din toată țara. De la verificarea bateriei până la schimbarea anvelopelor, șoferii își pregătesc mașinile pentru iarnă.
19:30
Cum au sărbătorit românii care poartă numele sfinților Mihail și Gavril. ”La petrecere, să ne aducem aminte de tinerețe” # StirileProtv.ro
Este ”sărbătoarea îngerilor” pentru creștinii care au primit la botez numele de Mihail și Gavril sau variantele lor feminine.
19:30
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese # StirileProtv.ro
Peste 5 mii de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare pe teritoriul României. Simultan, în mai multe poligoane de instruire din țară sunt simulate misiuni de luptă în condiții grele.
19:30
Donald Trump: ”Se întâmplă să-mi placă poporul român, cred că este minunat. Relația cu România este foarte bună” # StirileProtv.ro
În cadrul întâlnirii cu premierul maghiar Viktor Orban, la Casa Albă, Donald Trump a vorbit despre anunțul Statelor Unite de a reduce numărul de militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu.
Acum 2 ore
19:20
Doctorița din Cluj găsită moartă în timpul gărzii avea probleme de sănătate. „Copiii îi spuneau mama Eva” # StirileProtv.ro
O îndrăgită pediatră din Cluj-Napoca s-a stins în timpul gărzii. Avea 66 de ani. Doctorița avea probleme de sănătate, iar familia așteaptă acum rezultatele necropsiei pentru a afla cauza morții. Și polițiștii anchetează decesul femeii.
19:20
Interceptări în dosarul în care un fost senator PSD voia să-i dea 1 mil. euro șpagă ministrului Apărării. ”Dăm și la geantă” # StirileProtv.ro
Ies la iveală detalii din scandalul de corupție care a dus la arestarea fostului senator PSD Marius Ovidiu Isăilă.
19:20
Ce au cumpărat românii de Black Friday. Mall-urile au fost luate cu asalt: ”E balamuc rău de tot, peste tot” # StirileProtv.ro
Ziua cu cele mai mari reduceri din an s-a încheiat cu satisfacție pentru cei mai mulți dintre comercianții care s-au avântat să scadă prețurile de Black Friday. O singură platformă a înregistrat vânzări de aproape 1 miliard de lei.
19:00
Românii își vor putea face programări la medic de pe noul sistem informatic al sănătății. ”Toate documentele dispar” # StirileProtv.ro
Noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va permite pacientului să își vadă istoricul medical și să facă programări la ambulatoriu și la medicul de familie, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
18:30
Un motociclist a rămas fără permis 780 de zile și a luat o amendă de 16.000 de lei pentru 13 greșeli flagrante. VIDEO # StirileProtv.ro
Un motociclist a fost surprins de camera unui elicopter al Poliției Române în timp ce încălca în mod repetat regulile de circulație.
Acum 4 ore
17:50
Horoscopul lui Uranus în Taur – noiembrie 2025: Schimbări neașteptate, eliberare și redefinirea stabilității # StirileProtv.ro
Horoscopul perioadei ce începe pe 8 noiembrie 2025 marchează revenirea lui Uranus în semnul Taurului — un moment astrologic de răscruce, care ne provoacă să regândim valorile, confortul și siguranța personală.
17:50
Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură” # StirileProtv.ro
Un britanic de 32 de ani a descoperit bijuterii de 4.000 de lire într-un cufăr, după ce a cumpărat o casă de 1 euro într-un sat izolat din Italia, parte a unui program care încurajează oamenii să se mute în comunități rurale.
17:40
Furie în Serbia. Familia Trump va ridica un hotel de lux pe un loc simbolic distrus de bombardamentele NATO # StirileProtv.ro
Parlamentul Serbiei a adoptat o lege care deschide calea pentru un proiect imobiliar controversat, condus de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, în capitala Belgrad.
17:20
VIDEO. Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf” # StirileProtv.ro
Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare aeriană ale lui Vladimir Putin în război – un S-400 „Triumf”, evaluată la peste un milliard de euro, a fost distrusă complet.
17:10
Republica Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia și Belarus, printre statele vizate # StirileProtv.ro
Autorităţile de la Chişinău plănuiesc să introducă regimul de vize pentru cetăţenii din statele membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), după ce acordul care prevede abolirea acestor vize va fi denunţat, informează Deschide.md.
16:50
Ce cadou a primit Viktor Orban de la Donald Trump. Premierul maghiar l-a arătat tuturor # StirileProtv.ro
Donald Trump i-a făcut cadou lui Viktor Orban după întâlnirea de la Casa Albă o felicitare pe care a scris ”Viktor, ești cel mai tare”.
16:50
Dulceața făcută acasă este ușor de preparat și iese delicioasă, dar există câteva greșeli pe care le poți face și care pot strica textura.
16:40
Trei tinere, arestate după ce ar fi plănuit un atentat terorist la Paris. Urmau să atace baruri și săli de concert # StirileProtv.ro
Trei tinere, de 18, 19 și 21 de ani, au fost arestate, suspectate că plănuiau un atac la Paris, în contextul comemorării a 10 ani de la atentatele de la Bataclan soldate cu 130 de morți.
16:40
Doi tineri s-au dat drept poliţişti și i-au cerut bani unui bărbat pentru a nu-i face dosar penal. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Doi tineri sunt cercetaţi de către poliţiştii prahoveni într-un dosar care vizează infracţiunea de şantaj.
16:30
Cum vor arăta noile monede euro bulgare. Banca Națională a prezentat designul unic. FOTO&VIDEO # StirileProtv.ro
Banca Națională a Bulgariei a prezentat materiale despre designul monedelor euro, care vor intra în circulație la 1 ianuarie 2026, ca parte a campaniei sale de informare publică.
16:30
Oana Gheorghiu: ”Am trăit în comunism, tatăl meu asculta Vocea Americii și am trăit cu ideea că vin americanii”. Cum e Trump # StirileProtv.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că a admirat întotdeauna tot ce înseamnă Statele Unite ale Americii şi a susţinut că nu se poate vorbi despre ea "sub nicio formă ca fiind antiamerican".
16:30
Un bărbat din Cluj s-a ales cu dosar penal după ce polițiștii au făcut o descoperire neașteptată în mașina sa # StirileProtv.ro
Un bărbat din judeţul Cluj a fost prins, duminică, în timp ce să vândă 6,8 kilograme de mercur. El cerea 7.000 de euro pentru substanţa care este interzisă la comercializare.
Acum 6 ore
16:20
De ce sunt bune murăturile pentru digestie – beneficiile surprinzătoare ale alimentelor fermentate # StirileProtv.ro
Murăturile nu sunt doar o garnitură gustoasă la mâncărurile tradiționale, ci și o adevărată comoară pentru sănătatea digestivă.
16:20
Operațiunea JUPITER. Poliţiştii au ridicat 43.000 de euro la percheziţii şi au reţinut un bărbat pentru înşelăciune şi fals # StirileProtv.ro
Poliţiştii au ridicat 43.000 de euro şi trei terminale mobile la percheziţiile făcute în Dolj şi au reţinut un bărbat acuzat că în luna februarie l-ar fi înşelat pe cumpărătorul unui autoturism, căruia i-a prezentat documente ce aparţineau altei maşini.
15:30
Proiect: Medicii care răspândesc informaţii false ar putea fi sancţionaţi disciplinar. Măsura vizează protejarea pacienţilor # StirileProtv.ro
Medicii care răspândesc în spaţiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice ar putea fi sancţionaţi disciplinar, potrivit unei iniţiative legislative depuse de parlamentarii USR Remus Negoi şi Adrian Wiener.
15:30
”Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane”. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru # StirileProtv.ro
Fostul ministru german de externe, Sigmar Gabriel, a calificat evaluarea greşită a intenţiilor preşedintelui rus Vladimir Putin drept "una dintre cele mai mari greşeli ale politicii externe germane", potrivit dpa.
15:20
Oana Gheorghiu, vicepremier: „Atacurile la adresa mea sunt atacuri la cei 350.000 de donatori Dăruieşte Viaţă” # StirileProtv.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu susţine că atacurile la adresa sa, apărute după numirea în Guvern, vizează de fapt cei 350.000 de donatori ai asociaţiei Dăruieşte Viaţă, care au contribuit la construirea spitalului pentru copii.
15:20
Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să intre pe un teren cultivat cu floarea soarelui.
15:10
”Macbeth.0”, premieră la Teatrul Masca. O adaptare radicală a tragediei, în cheia unui thriller algoritmic # StirileProtv.ro
Teatrul Masca anunță premiera „Macbeth.0”, o adaptare contemporană după William Shakespeare, un spectacol-manifest care pornește de la ideea de a servi drept carte de vizită a spiritului Masca.
15:00
Accident cumplit, în Vaslui. O fetiță de un an a fost aruncată prin parbrizul unei mașini, după ce a lovit un cap de pod # StirileProtv.ro
O fetiţă de un an şi o lună a fost grav rănită într-un accident în Vaslui, după ce maşina familiei a lovit un cap de pod. Părinţii au suferit răni uşoare.
15:00
Atac rusesc cu drone asupra oraşului Dnipro. O femeie a murit şi alte 11 persoane, printre care doi copii, au fost rănite # StirileProtv.ro
Cel puţin o femeie a fost ucisă, iar alte 11 persoane rănite într-un nou atac rusesc cu drone asupra oraşului industrial ucrainean Dnipro, au declarat sâmbătă autorităţile locale. Printre răniţi se află şi doi copii, au precizat acestea, potrivit dpa.
14:50
Un bărbat din Sibiu a fost găsit spânzurat, după ce anunţase pe Facebook că intenţionează să se sinucidă # StirileProtv.ro
Poliţia cercetează decesul unui bărbat de 43 de ani, din oraşul Avrig, găsit sâmbătă dimineaţa spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale, după ce anunţase într-o transmisie pe Facebook că intenţionează să se sinucidă.
14:40
O asistentă medicală de la un spital din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei au salvat-o la timp # StirileProtv.ro
O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, fiind în prezent sub tratament, după ce a fost salvată de colegii ei care au intervenit rapid.
Acum 8 ore
14:20
Daniel Băluţă a recitat la TV din Paraziţii, versuri care îl ”inspiră”: ”Proştii par concepuţi pe cale artificială” # StirileProtv.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a recitat versuri ale formaţiei Paraziţii, într-o emisiune ltelevizată. ”Vă dau nişte versuri care mă inspiră”, a spus edilul sectorului 4, care vrea să conducă și Bucureștiul.
14:20
Millie Bobby Brown, apariție îndrăzneață la premiera sezonului 5 al serialului „Stranger Things”. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Millie Bobby Brown a avut o apariție spectaculoasă la premiera sezonului 5 al serialului „Stranger Things” din Hollywood, unde a impresionat cu două ținute uluitoare care au atras atenția fanilor și a presei deopotrivă.
14:00
Senatorul PSD Paul Ciprian Pintea, ales pe listele POT, prins din nou fără permis la volan după o urmărire în trafic # StirileProtv.ro
Senatorul PSD Paul Ciprian Pintea, ales în 2024 pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) și trecut ulterior la PSD, a fost implicat într-un nou incident rutier în noaptea de 7 noiembrie.
13:50
Ce decizie a luat Nicușor Dan, ”în semn de profund respect”, referitoare la ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka # StirileProtv.ro
Administrația Prezidențială a anunțat că președintele României, Nicușor Dan, a luat o decizie referitoare la ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, ”în semn de profund respect și considerație”.
13:50
Ariana Grande, apariție plină de eleganță la Opera din Paris alături de colegii din filmul „Wicked”. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Ariana Grande și Michelle Yeoh s-au alăturat colegilor lor din filmul Wicked pentru o seară elegantă la Opera din Paris, vineri seară, înainte de lansarea continuării muzicale.
13:50
Cum se formează coloniile bacteriene care provoacă infecţii nosocomiale şi de ce rezistă tratamentelor cu antibiotice # StirileProtv.ro
Bacteriile care provoacă unele dintre cele mai persistente infecţii ar putea fi învinse datorită unei descoperiri care explică modul în care acestea se organizează în structuri rezistente la tratament.
13:30
NBA Europe prinde contur: Liga nord-americană va lansa o competiție în Europa din octombrie 2027 # StirileProtv.ro
Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) intenţionează să lanseze propria competiţie în Europa începând cu octombrie 2027, a declarat directorul general al NBA Europe la un eveniment organizat la Milano vineri seară, scrie DPA.
13:10
Jaful de la Luvru. Emmanuel Macron: „Bijuteriile vor fi găsite, aceştia vor fi arestaţi, vor fi judecaţi” # StirileProtv.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a reiterat vineri, pe când se afla într-o deplasare în Mexic, că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite şi a promis că securitatea muzeului parizian va fi revizuită.
13:00
Daniel Băluţă explică absenţa siglei PSD de pe afişe: „Alegerile pentru Bucureşti ţin de administraţie, nu de politică” # StirileProtv.ro
Social-democratul Daniel Băluţă susţine că se simte la fel de susţinut de către preşedintele Nicuşor Dan cum este susţinut orice candidat pro-european în campania electorală pentru alegerile parţiale pentru Bucureşti.
13:00
Cele cinci fructe pe care o nutriționistă japoneză le mănâncă în fiecare zi pentru un sistem imunitar puternic # StirileProtv.ro
O nutriționistă japoneză ne prezintă cele mai bune cinci fructe pentru întărirea sistemului imunitar și menținerea unei vieți lungi și sănătoase.
12:50
Legendarul diamant ”Florentin”, care aparține familiei imperiale Habsburg, a reapărut la 100 de ani după dispariția sa # StirileProtv.ro
Legendarul diamant ”Florentin”, o bijuterie galbenă în formă de pară, de 137 de carate, aparținând familiei imperiale Habsburg din fostul imperiu al Austro-Ungariei, a reapărut la 100 de ani după dispariția sa.
12:40
”Să protejăm mama Letonia”. Cel puțin 10.000 de oameni au protestat față de posibila ieșire a țării din Convenția de Istanbul # StirileProtv.ro
Mii de manifestanți s-au adunat joi seara în capitala Letoniei pentru a protesta față de posibila retragere a Letoniei din Convenția de la Istanbul.
Acum 12 ore
12:20
Alexandru Rogobete: „Mâncarea din spital nu e un moft, ci terapie nutrițională și o formă de respect față de pacient” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că mâncarea din spital nu este un moft, ci este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient.
12:10
Livrarea gazelor a fost sistată într-un bloc din Sectorul 5 din cauza unei defecțiuni. Peste 100 de consumatori sunt afectați # StirileProtv.ro
Livrarea gazelor naturale într-un bloc de locuinţe situat pe strada Năsăud, în sectorul 5 al Capitalei, a fost sistată, de vineri seară, din cauza unei defecţiuni la instalaţia de alimentare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.