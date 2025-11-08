Andreea Popa, centrul echipei naționale, evoluție entuziasmantă în deplasarea de la Târgu Jiu » 19 zile rămase până la Campionatul Mondial

10:50

Pep Guardiola (54 de ani) va atinge mâine seară în duelul cu Liverpool de pe „Etihad” borna milenară a carierei sale de antrenor, începută la Barcelona B în 2007. „E foarte greu să ajungi la 1.000! Nu m-am bucurat de fiecare moment, însă am savurat călătoria până aici. Iar cele 2.000 de conferințe de presă sunt cele mai bune clipe!”, a declarat la conferința de presă managerul lui Manchester City. ...