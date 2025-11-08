Mihail Hodorkovski: Urmează un nou Război Rece de cel puţin un deceniu

Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, avertizează că Europa trebuie să se pregătească pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia, indiferent de modul în care se va încheia războiul din Ucraina, potrivit Politico. Hodorkovski a afirmat că Rusia va avea nevoie de and #8222;zeci de ani and #8221; pentru a depăşi naraţiunea imperialistă cultivată de Vladimir Putin.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bursa