Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Cuv. Matrona

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în perioada 8‑9 noiembrie, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj, se vor desfășura festivitățile prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Manifestările liturgice şi ştiinţifice se vor desfășura potrivit următorului program. Sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00 debutează Simpozionul dedicat mărturisitorilor dreptei credinţe în secolul al 20‑lea: „Aceeaşi credinţă, aceeaşi jertfă - de la catacombele antichităţii la temniţele comuniste”. De la ora 19:00, la Mănăstirea Lainici se va oficia slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Duminică, 9 noiembrie, de la ora 9:00, se săvârșește Sfânta Liturghie de către un sobor de ierarhi. Începând cu ora 12:00 va avea loc ceremonialul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, ce se va încheia cu festivitatea de mulțumire și de premiere a binefăcătorilor. Întregul eveniment va fi transmis în direct de TRINITAS TV, duminică, de la ora 9:00, oferind tuturor credincioșilor posibilitatea de a participa duhovnicește la acest moment de aleasă trăire spirituală, conform mitropoliaolteniei.ro.