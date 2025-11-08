Vremea pocăinței
Ziarul Lumina, 8 noiembrie 2025 20:10
Sfântul Macarie Egipteanul, Alte șapte omilii, Despre înălțarea minții, 11, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 319„Să ne aducem aminte de păcatele noastre, dar să nu deznădăjduim
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
20:10
Sfântul Macarie Egipteanul, Alte șapte omilii, Despre înălțarea minții, 11, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 319„Să ne aducem aminte de păcatele noastre, dar să nu deznădăjduim
20:10
Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Cuv. Matrona # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, noul făcător de minuni (†1920), s-a născut la 1 octombrie 1864, în Silivria, un orăşel din provincia Tracia, în nordul Greciei. Părinţii săi, deşi foarte săraci, erau
20:10
Fraților, Hristos este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii, desființând vrăjmășia în trupul Său, legea poruncilor și învățăturile ei, ca,
Acum 4 ore
18:00
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în ziua Soborului Sfinților Arhangheli
17:30
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vizitat sâmbătă, 8 noiembrie, Parohia Afumați 2 din județul Ilfov. Cu această ocazie, la orele dimineții, ierarhul,
17:10
La finalul Sfintei Liturghii săvârșite în ziua sărbătorii Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri, 8 noiembrie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un
Acum 6 ore
15:50
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit sâmbătă, 8 noiembrie, Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din incinta
15:40
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în ziua de sâmbătă, 8 noiembrie 2025, la Reședința Patriarhală, o delegație din Biserica Armeană, condusă de Preasfințitul
Acum 8 ore
14:10
Hramul Mănăstirii Frumoasa din Iași, prăznuit în ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil # Ziarul Lumina
Astăzi, 8 noiembrie, când Biserica Ortodoxă Română prăznuiește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Mănăstirea Frumoasa din municipiul Iași și-a serbat cu aleasă bucurie hramul.Sfânta
13:40
La Palatul Patriarhiei din București a avut loc în această seară, 6 noiembrie, cea de-a șaptea ediție a evenimentului cultural „Istorie și artă în România”. Manifestarea, care a inclus vernisajul unei expoziții de pictură și un recital muzical, a fost organizată de Protoieria Sector 2 Capitală, în colaborare cu Primăria Sectorului 2 și cu Centrul Cultural „Mihai Eminescu”. Expoziția de pictură reunește lucrări realizate de artiști din România și Republica Moldova, ilustrând bogăția și diversitatea artei contemporane românești.
Acum 24 ore
05:00
Vineri, 7 noiembrie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” au fost aduse, la ora 21:00, din Franța, osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei și fondator al Jandarmeriei
7 noiembrie 2025
23:00
Vineri, 7 noiembrie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” au fost aduse, la ora 21:00, din Franța, osemintele domnitorului Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei și fondator al Jandarmeriei
21:40
Biserica Ortodoxă îi cinsteşte astăzi pe Sfinţii Îngeri şi lucrarea acestora în viaţa oamenilor. De sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, Biserica adună şi serbează tot soborul Sfinţilor Î
21:40
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă și cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine. Și s-
21:40
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilie la Psalmul XXXII, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 455-456„Prin Cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și prin Duhul gurii
21:40
Fraţilor, de vreme ce s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri şi orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-au primit dreapta răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă vom fi
Ieri
16:00
Dacă privim spre cuvântul grecesc „agape”, înțelegem că Agapia este un loc al iubirii dumnezeiești, care nu piere niciodată. Astfel, poate fi privită ca o nouă „casă a lui Avraam”, în care
12:30
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în zilele de 5 și 6 noiembrie 2025, la Centrul Social Cultural „Sfântul Ilie” de la Miclăușeni, s‑a desfășurat
12:00
În urma amplelor lucrări de restaurare, renovare și amenajare a sediului administrativ al Protopopiatului Reșița, județul Caraș‑Severin, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, l‑a sfințit
11:50
Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei a sărbătorit 10 ani de activitate # Ziarul Lumina
Evenimentul aniversar prilejuit de împlinirea a 10 ani de activitate a Societății Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iuliei, de joi, 6 noiembrie, a avut loc în prezenţa Înaltpreasfințitul Părinte Irineu,
11:50
Universitatea Politehnica Timișoara, în parteneriat cu Academia Română, organizează, în perioada 5-7 noiembrie 2025, Conferința Internațională „Mind and Consciousness”, un eveniment de anvergură care a
11:40
Cercul pastoral‑misionar de toamnă al preoţilor de caritate din Sibiu şi din alte localităţi din Arhiepiscopia Sibiului a fost organizat joi, 6 noiembrie, de Sectorul de misiune al eparhiei, cu binecuvântarea În
6 noiembrie 2025
22:20
Fraților, vă îmbrățișează Aristarh, cel întemnițat împreună cu mine, și Marcu, vărul lui Barnaba – în privința căruia ați primit porunci; de va veni la voi, primiți-l – asemenea și Isus, cel ce se
22:10
„În vremea aceea a ales Domnul alți șaptezeci (și doi) de ucenici și i-a trimis câte doi, înaintea feței Sale, în fiecare cetate și loc unde Însuși avea să vină. Și zicea către ei: Secerișul este
22:10
Cei 33 de Mucenici din Melitina s-au nevoit pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (305-311). Cel dintâi dintre ei era Ieron, bărbat puternic la trup şi viteaz, dar bun şi blând la suflet.
22:10
Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a II-a, 4-7, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, p. 29„Cel ce citește și înțelege de multe se umple. (...) Să fie, așadar, cuvintele
22:00
Într-o analiză a deficitelor comerciale la produsele agroalimentare, Institutul Naţional de Statistică arată că, în ciuda potențialului său agricol, România nu reușește să producă suficient încât să
22:00
Opt sesiuni de finanţare dedicate investiţiilor în agricultură şi procesare, în cadrul Pilonului II - Dezvoltare Rurală al PAC 2023-2027, sunt programate pentru a fi deschise în perioada decembrie 2025 -
22:00
Piaţa legumelor şi fructelor rămâne una dintre cele mai puternice din retailul de bunuri de larg consum, reprezentând 8,1% din cheltuielile românilor în 2024, potrivit unui studiu realizat de NielsenIQ, citat de
22:00
Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din județul Vaslui a aprobat, vinerea trecută, măsura vaccinării preventive antirabice a întregului efectiv de bovine din judeţ, de circa 40.000 de animale, după
22:00
România a ajuns la un grad de absorbţie de 95,16% din fondurile europene alocate pentru agricultură şi mediul rural prin PNDR 2014-2020, a anunţat ministerul de resort. Valoarea totală a plăţilor a depăşit 12
21:50
Date privind proiectele de voluntariat derulate în judeţul Bistriţa-Năsăud sunt mai accesibile acum, după lansarea, recent, a unei hărţi digitale. Site-ul ong-bistrita.vercel.app a fost realizat de către
21:40
La sediul Muzeului de Istorie din Suceava poate fi vizitată, între 7 noiembrie și 5 decembrie 2025, expoziția „Conace boierești din nordul Moldovei și Bucovina istorică”, în cadrul căreia sunt prezentate 57
21:30
Cea de-a VII-a ediție a evenimentului „Istorie și artă în România”, la Palatul Patriarhiei # Ziarul Lumina
La Palatul Patriarhiei din București a avut loc joi seară, 6 noiembrie, cea de-a șaptea ediție a evenimentului cultural „Istorie și artă în România”. Manifestarea, care a inclus vernisajul unei expoziții de
21:30
Ministrul educaţiei şi cercetării, Daniel David, a anunţat că prima de carieră didactică va fi plătită, în anul şcolar 2025-2026, din fonduri europene, fiind primită aprobarea Comisiei Europene, iar banii
21:30
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat procedura de asigurare a condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin an
21:20
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, a publicat modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026 pe site-ul dedicat. Ministrul
21:20
Începând cu anul 2020, în prima joi din luna noiembrie este marcată, la iniţiativa UNESCO, Ziua internaţională împotriva violenţei şi a bullyingului în şcoli, inclusiv a cyberbullyingului. Fenomenul
20:50
Parcul „Grădina Maicii Domnului“ al Reşedinţei Patriarhale din Bucureşti, toamna:
20:30
În adâncul ființei omenești pulsează o taină pe care nici timpul, nici materia nu o pot cuprinde: sufletul. Ne vedem trecători, umbra zilei de azi stingându-se în seara de mâine, și totuși, în noi există ce
20:30
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, considerat unul dintre cei mai mari teologi ortodocși ai secolului XX, a fost nu doar un profund gânditor dogmatic, ci și un om al rugăciunii, al Bisericii și al
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, ne-a vorbit despre relația dintre psihologie și duhovnicie, dar și despre necesitatea proiectului Hristocentric. „Trăim într-un veac de maximă dezvoltare a științei Psihologiei, deodată cu o stare de fragilizare emoțională a omului”, observă ierarhul.
19:50
La Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Parohia Leșnic, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, va avea loc în 9 decembrie 2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de
19:50
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante: preot paroh la Parohia „Sfânta Fecioara Maria”, Protopopiatul Sector 3 Capitală; preot
17:10
În cadrul unui eveniment festiv în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei din București, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit astăzi, 6 noiembrie, Ordinul
16:30
Părintele Ioan Constanda (1947–2025) – o viață de slujire a lui Dumnezeu și a semenilor # Ziarul Lumina
Am primit cu durere vestea trecerii din această viață a Părintelui Ioan Constanda, în ziua de duminică, 2 noiembrie 2025. După o activitate pastorală rodnică, de mai bine de patru decenii, dintre care 29 de ani
15:40
Cu prilejul sorocului de 7 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Nicolae Ioan Bordașiu, preot român care a trecut prin calvarul detenției comuniste, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușeanul,
15:40
Temele „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea” s‑au oglindit și în cadrul conferinței
15:10
Regimentul 70 Geniu Aviație „General‑maior Gheorghe Teodorescu” a marcat astăzi, 6 noiembrie, împlinirea a 87 de ani de la înființare, printr‑un eveniment militar și religios la baza militară din
15:00
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în perioada 8‑9 noiembrie, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj, se vor desfășura festivitățile prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Manifestările liturgice şi ştiinţifice se vor desfășura potrivit următorului program. Sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00 debutează Simpozionul dedicat mărturisitorilor dreptei credinţe în secolul al 20‑lea: „Aceeaşi credinţă, aceeaşi jertfă - de la catacombele antichităţii la temniţele comuniste”. De la ora 19:00, la Mănăstirea Lainici se va oficia slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Duminică, 9 noiembrie, de la ora 9:00, se săvârșește Sfânta Liturghie de către un sobor de ierarhi. Începând cu ora 12:00 va avea loc ceremonialul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, ce se va încheia cu festivitatea de mulțumire și de premiere a binefăcătorilor. Întregul eveniment va fi transmis în direct de TRINITAS TV, duminică, de la ora 9:00, oferind tuturor credincioșilor posibilitatea de a participa duhovnicește la acest moment de aleasă trăire spirituală, conform mitropoliaolteniei.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.