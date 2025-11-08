Doctorița din Cluj, în vârstă de 66 de ani, care a murit în timpul gărzii, avea probleme de sănătate

Newsweek.ro, 8 noiembrie 2025 20:10

Doctorița din Cluj, foarte apreciată de pacienți și cunoscută ca „mama Eva” de către copii, a murit ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
20:20
Peste 5.000 de militari din 10 state NATO participă în România la exerciții dure, cu misiuni în câmp deschis Newsweek.ro
Exercițiul NATO se desfășoară pe mai multe poligoane din România, unde militarii dorm în câmp deschi...
Acum 30 minute
20:10
Doctorița din Cluj, în vârstă de 66 de ani, care a murit în timpul gărzii, avea probleme de sănătate Newsweek.ro
Doctorița din Cluj, foarte apreciată de pacienți și cunoscută ca „mama Eva” de către copii, a murit ...
Acum o oră
19:50
Mihail Hodorkovski avertizează Europa: „Pregătiți-vă pentru un al doilea Război Rece cu Rusia pe termen lung” Newsweek.ro
Mihail Hodorkovski, fost oligarh și critic al Kremlinului, avertizează că Europa trebuie să se pregă...
19:40
Radu Miruță la Riad: „Este momentul inteligenței artificiale, România explorează cooperarea internațională” Newsweek.ro
Radu Miruță, se află la Riad, la invitația Guvernului Arabiei Saudite, pentru discuții privind coope...
Acum 2 ore
19:20
Românii își vor face programări la medic online, prin noua Platformă informatică a asigurărilor de sănătate Newsweek.ro
Noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va permite românilor să își vad...
19:10
Oana Gheorghiu: „Susțin cu toată forța Parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii” Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că a admirat mereu America și respinge categoric orice etichetă ...
19:00
Oana Gheorghiu despre pensiile magistraţilor: Un Caritas nu poate să dureze la nesfârşit Newsweek.ro
Noul vicepremier Oana Gheorghiu spune despre pensiile magistraţilor că un Caritas nu poate niciodată...
18:30
Fostul preşedinte Joe Biden îl acuză pe actualul preşedinte, Donald Trump, că a distrus democraţia Newsweek.ro
Fostul preşedinte Joe Biden îl acuză pe actualul preşedinte, Donald Trump, că a distrus democraţia a...
Acum 4 ore
18:20
Republica Moldova vrea să introducă un regim de vize speciale, pentru cetățenii statelor CSI Newsweek.ro
Republica Moldova vrea să introducă un regim de vize speciale, care să fie destinat cetățenilor stat...
17:50
Ce se întâmplă cu Lukoil România. Paradoxul care complică situaţia rafinăriei şi reţelei de carburanţi Newsweek.ro
Ce se întâmplă cu afacerile Lukoil din România. Paradoxul care complică situaţia rafinăriei şi reţel...
17:30
Oana Gheorghiu a fost întrebată ce îi lipseşte preşedintelui Nicuşor Dan. &#34;Aici ne deosebim!&#34; Newsweek.ro
Noul vicepremier Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruieşte Viaţă, a fost întrebată ce îi lipseşte preşedi...
16:40
Ciprian Ciucu: „Mă consider un tehnocrat care a trebuit să învețe politică” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la funcția de primar general, se definește dr...
16:40
În ce județe sunt cele mai mari pensii și cele mai mici? Diferențe de 1.900 lei. Contează vechimea și grupele? Newsweek.ro
O statistică foarte bună arată în ce județe sunt cele mai mari pensii și în care cele mai mici? Dife...
Acum 6 ore
16:10
O asistentă de la Spitalul de Urgență din Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. Salvată de colegi Newsweek.ro
O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu a suferit un infarct în tim...
15:50
VIDEO Robert de Niro, primit la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif i-a oferit un rozariu Newsweek.ro
Actorul american Robert de Niro a petrecut 48 de ore în Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-...
15:30
România, aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025 - 2029 Newsweek.ro
România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2...
15:10
Cioban reținut după ce turma sa a distrus un teren cu floarea-soarelui. 67.500 de lei prejudiciu Newsweek.ro
Un cioban Alba Iulia a fost reținut după ce turma sa a distrus un teren cu floarea-soarelui. Prejudi...
14:50
16.000 lei amendă unui motociclist care a depășit neregulamentar de 13 ori. A rămas fără carnet pentru doi ani Newsweek.ro
Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încalcă în repetate rânduri regulile de c...
14:30
Emeric Ienei este înmormântat astăzi, în Oradea, cu onoruri militare Newsweek.ro
Marele antrenor Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă cu onoruri militare la Oradea. Acesta a murit...
Acum 8 ore
14:10
Senatorul Paul Pintea a fost prins la volan fără permis. A fugit de polițiști Newsweek.ro
Senatorul Paul Pintea a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă la volan fără permis în Zalău. ...
13:50
Schimbare pentru șoferi. Camerele de trafic vor depista mașinile fără RCA, la fel ca rovinieta Newsweek.ro
Parlamentul a adoptat o măsură prin care mașinile fără asigurare RCA vor fi identificate automat în ...
13:40
Emmanuel Macron promite că bijuteriile furate de la Luvru vor fi recuperate, iar hoții arestați și judecați Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, aflat în vizită în Mexic, că bijuteriile Coroanei f...
13:20
Maia Sandu constituie noul Consiliu Național de Securitate. Anca Dragu, membru ca guvernator BNM Newsweek.ro
Președinta Maia Sandu a semnat decretul pentru noul Consiliu Național de Securitate al Republicii Mo...
13:00
Coreea de Nord amenință cu acțiuni „mai ofensive” față de Washington și Seul, criticând manevrele militare Newsweek.ro
Coreea de Nord a declarat că va adopta o atitudine mai agresivă față de Statele Unite și Coreea de S...
12:50
Trump anunță boicotul SUA la summitul G20 din Africa de Sud, invocând abuzuri asupra afrikanerilor albi Newsweek.ro
Fostul președinte american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor boicota summitul G20 din Afri...
12:40
SUA oferă Ungariei o derogare temporară de la sancțiunile impuse asupra importurilor de gaze rusești Newsweek.ro
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile privind gazele rusești. În s...
Acum 12 ore
12:20
Volodimir Zelenski: Ucraina va acționa pentru a opri complet livrările de petrol rusesc către Europa Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa va lua măsuri pentru a împiedica aj...
12:10
MAE avertizează românii care călătoresc în SUA. Pot avea loc posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să...
11:50
Armand Goșu avertizează: Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut Newsweek.ro
Istoricul Armand Goșu explică, într-un interviu pentru „Ziarul de Iași”, absența bazelor militare ma...
11:30
România și Bulgaria se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești în contextul sancțiunilor lui Trump Newsweek.ro
România și Bulgaria duc o cursă contra cronometru pentru a-și proteja rafinăriile petroliere esenția...
11:20
Soția bărbatului acuzat că voia să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, legături cu cei 3 tenori Newsweek.ro
În timp ce scena politică din România este zguduită de un nou scandal în centrul căruia se află așa-...
10:50
OCTOMBRIE Pensia specială: 25.400 lei, pensia limită vârstă: 3.100 lei, pensia invaliditate: 1.100. De ce? Newsweek.ro
Casade Pensii a venit cu ultimele cifre. Avem pensie specială: 25.400 lei, pensie limită vârstă: 3.1...
10:20
VIDEO Remedii la îndemâna oricui pentru a preveni oboseala. Cum recunoaștem simptomele de burn-out Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni se simt foarte obosiți din cauza vieții tumultoase pe care o trăim, un impact m...
10:10
FOTO O șoferiță de 66 de ani a mers cu așa viteză pe un bulevard din București încât a rupt un stâlp Newsweek.ro
Un accident grav a avut loc în această dimineață pe un bulevard din București. O șoferiță de 66 de a...
09:50
Transformare îngrijorătoare, pentru fostul mare fotbalist Dan Petrescu. A slăbit 30 kg în câteva luni Newsweek.ro
Fostul mare fotbalist Dan Petrescu trece printr-o transformare îngrijorătoare. Are, se pare, problem...
09:20
Un cuplu, surprins făcând amor la 140 km/h pe autostradă. Mașina mergea în zig-zag. Ce pedeapsă riscă șoferul? Newsweek.ro
Un șofer s-a speriat văzând o mașină mergând în zig-zag, cu o viteză de circa 140 km/h, pe o autostr...
09:10
Ludovic Orban, despre pacea și războiul dintre PSD și PNL: „Atunci când se întinde coarda, se rupe” Newsweek.ro
Fostul premier, lider PNL și actual consilier al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, apreciază...
08:40
Trump permite Ungariei să ia în continuare petrol și gaze de la Putin. Rusia atacă furibund Ucraina Newsweek.ro
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, l-a convins pe Trump să permită Ungariei să ia în continuare p...
08:10
Circa 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica astăzi, de Sfinţii Mihail şi Gavriil Newsweek.ro
Circa 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica pe 8 noiembrie, de Sfinţii Mihail şi Gavriil...
07:50
Un celebru lanț de gogoșerii întră in faliment. Au vrut să crească brusc dar s-au prăbușit Newsweek.ro
Un celebru lanț de gogoșerii nu poate face față concurenței. Dorința de creștere i-a adus falimentul...
07:50
Povestea primului Tractor de Artilerie Românesc, fabricat din 1976. Copiat după AT-L-ul rusesc Newsweek.ro
În 1976, Batalionul 102 Mentenanţă de la Bucov a început să fabrice primul Tractor de Artilerie Româ...
07:40
Metoda „nemțească” prin care reduci cu 20% factura la căldură. Când e momentul să oprești centrala Newsweek.ro
Într-o perioadă în care tot mai mulți români se gândesc cu îngrijorare la cât vor plăti pentru încăl...
07:30
Partidul extremă-dreapta Alternativa pentru Germania, suspectat că strânge informații militare pentru Rusia Newsweek.ro
Parlamentul Germaniei a ținut o sesiune specială pentru a analiza dacă membrii partidului de extremă...
Acum 24 ore
07:20
Horoscop 9 noiembrie. Luna în Rac îi face geloși pe Scorpioni. Taurii, probleme în relație. Peștii, certuri Newsweek.ro
Horoscop 9 noiembrie. Luna în Rac îi face geloși pe Scorpioni. Taurii au probleme în relație. Peștii...
07:20
Soluția ieftină din bucătărie pe care o torni pe gazon în noiembrie. Costă 10 lei și te scapă de mușchi Newsweek.ro
O soluție simplă și ieftină, pe care probabil o ai deja în bucătărie, poate fi folosită în noiembrie...
07:10
Pensionar cu grupe pierde 2.200 lei din pensie la recalculare. Altul cu condiții normale câștigă 1.400. De ce Newsweek.ro
Marea recalculare a adus pensii generoase, dar și înghețări de pensie. Avem situația unui pensionar ...
06:50
Ce poți cumpăra toamna asta la Black Friday. Te ajută să nu iei amandă atunci când ești acasă Newsweek.ro
Pregătește‑te pentru Black Friday cu achiziții inteligente pentru casă: iată ce poți cumpăra în acea...
7 noiembrie 2025
22:10
Donald Trump: &#34;Românii sunt un popor grozav&#34;. Vom avea trupe SUA în România, în continuare Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, spune că "românii sunt un popor grozav". El anunţă că vom avea trupe...
22:00
Valentin Lazea, economist-şef BNR: &#34;Să vină nemţoaicele, să poată fi îngrijite contra bani, în România!&#34; Newsweek.ro
Valentin Lazea, economistul-şef al BNR, spune că unul dintre ingredientele României poate fi turismu...
21:40
Igrasia s-a întins la circa 51% dintre locuințele românilor. Care sunt cele mai grave probleme Newsweek.ro
Mai mult de jumătate dintre gospodăriile din România trăiesc cu igrasie, arată cele mai recente date...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.