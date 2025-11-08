Curtea Supremă a SUA permite administrației Trump să rețină deocamdată fondurile de 4 miliarde de dolari pentru ajutor alimentar

19:10

Cea de-a 15-a ediție de Black Friday la retailerul eMAG a generat comenzi de peste 986 de milioane de lei, cu 10% peste anul trecut. În ziua cu cele mai multe reduceri din an, peste 702.000 de clienți au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile. Clienții au cumpărat peste 8.500 de bilete la festivaluri și experiențe, aproape 6,2 kilograme de aur, peste 5.400 de pachete turistice și vouchere de bilete de avion și au fost plasate 27 de comenzi pentru automobile.