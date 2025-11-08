Gafă incredibilă în Serie A: arbitrul a confundat echipele și a revocat penalty-ul echipei care nici nu juca!
Gazeta Sporturilor, 8 noiembrie 2025
În partida de astăzi dintre Lecce și Verona (0-0), din etapa a 11-a din Serie A, arbitrul central a fost protagonistul unui moment comic, dar și ciudat, care a atras atenția fanilor și pe rețelele de socializare.Arbitrul din Palermo, Rosario Abisso (39 de ani), a revocat penalty-ul inițial acordat gazdelor, dar a comis o eroare colosală atunci când și-a anunțat decizia. ...
Cu PSG decimată de accidentări, Luis Enrique a dat liber la transferuri în iarnă » Primul nume vehiculat este unul surprinzător! # Gazeta Sporturilor
Paris Saint-Germain trece printr-o criză imensă de efectiv în acest sfârșit de an, iar tehnicianul Luis Enrique le-a dat undă verde celor din conducerea clubului pentru a explora piața transferurilor în următoarea perioadă de mercato. Primul nume apărut pe radarul parizienilor este însă unul total neașteptat!Programul complet al etapei #12 din Ligue 1Campioana Franței și a Europei traversează o perioadă extrem de complicată. ...
Gafă incredibilă în Serie A: arbitrul a confundat echipele și a revocat penalty-ul echipei care nici nu juca! # Gazeta Sporturilor
Alexandru Musi, 21 de ani, a înscris în Dinamo - Csikszereda 4-0, iar la final a afirmat că mutarea la rivala FCSB-ului a fost „cea mai bună alegere din cariera mea”.Astăzi, Alexandru Musi a înscris a cincea oară în tricoul lui Dinamo. La finalul partidei, șeptarul dinamovist a făcut o oprire la zona mixtă, unde a abordat mai multe subiecte.De exemplu, cum a fost să aibă la centru un arbitru femeie, pe Iuliana Demetrescu. ...
Antrenorul lui Ianis Hagi și-a spus marea nemulțumire după meciul în care românul a marcat un gol de colecție # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Ianis Hagi, 27 de ani, a înscris un gol absolut superb, de la 25 de mteri, în Trabzonspor - Alanyaspor 1-1, aducând un punctând echipei lui, la capătul unui meci la care antrenorul său nu a fost mulțumit, considerând că echipa pe care o conduce ar fi meritat să câștige. La Trabzon, Ianis Hagi a dat lovitura în minutul 73, la scorul de 1-0 pentru adversari. ...
Novak Djokovic a revenit fantastic în finala turneului de la Atena și a câștigat trofeul cu numărul 101 din carieră # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) a trecut de Lorenzo Musetti (23 de ani, 9 ATP) cu 4-6, 6-3, 7-5 în finala turneului ATP 250 de la Atena, câștigând al 101-lea trofeu din carieră.Novak Djokovic și-a rupt tricoul, așa cum o făcea în vremurile bune, când se impunea în turneele de Mare Șlem. Acum, el a câștigat trofeul de la Atena, un turneu mic, dar care înseamnă enorm pentru sârb. ...
Zeljko Kopic, după cea mai convingătoare victorie pe banca lui Dinamo: „Prea devreme pentru astfel de ambiții!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a comentat victoria cu Csikszereda, 4-0, cel mai clar succes al lui pe banca roș-albilor.Învingătoare de această dată contra unei echipe care a încurcat-o în tur, Dinamo a urcat provizoriu pe locul 3 în Superligă, așteptând rezultatul din Universitatea Craiova - UTA pentru a afla dacă va încheia runda pe podium. ...
Elena Rybakina e noua campioană de la WTA Finals! » Săptămână perfectă și victorie cu liderul WTA în ultimul act # Gazeta Sporturilor
Kazaha Elena Rybakina (26 de ani, locul 6 mondial) s-a impus cu 6-3, 7-6 (0) în fața Arynei Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) în finala de la Turneul Campioanelor, găzduit de Riyadh. 5.235.000 de dolari este premiul în bani care a revenit învingătoarei, finalista primind 2.695.000Sezonul 2025 urma să se încheie, indiferent de învingătoarea de la WTA Finals de la Riyadh, cu o nouă campioană a campioanelor. ...
Cătălin Cîrjan, 22 de ani, nu a fost integralist nici astăzi, în Dinamo - Csikszereda 4-0, meci în care a oferit o pasă decisivă. La final, s-a arătat deranjat de discuțiile pe seama formei lui, afirmând că este „un jucător foarte bun” și declarându-se convins că o să ajungă „la nivel mare”.În această seară, la 4-0 cu Csikszereda, Cătălin Cîrjan a reușit prima lui contribuție decisivă după aproape două luni de secetă. ...
DOUĂ decizii contestate de Csikszereda în eșecul cu Dinamo: „Împinși de la spate!” # Gazeta Sporturilor
Erwin Bloj, cel care a comis penalty-ul din care Dinamo a deschis scorul cu Csikszereda în victoria cu 4-0, a contestat arbitrajul Iulianei Demetrescu.Era minutul 14 în Dinamo - Csikszereda, în momentul în care un contact între Erwin Bloj și Alexandru Musi a dus la acordarea unei lovituri de pedeapsă.Extrema dinamovistă a ajuns prima la balon, l-a împins cu vârful, moment în care Bloj, încercând să degajeze, l-a lovit pe Musi în talpă. ...
După eșecul cu Dinamo, Robert Ilyes a lansat un atac nemaiauzit: „Penibil, mi-e rușine mie! Ca înainte de 1989 cu echipa Miliției. Avea dreptate Rădoi!” # Gazeta Sporturilor
Dinamo București a obținut o victorie convingătoare împotriva nou-promovatei Csikszereda, scor 4-0, și urcă provizoriu pe locul 3 în Superligă. Robert Ilyeș, antrenorul oaspeților, a contestat în termeni duri arbitrajul. La finalul partidei, Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul ciucanilor, a reacționat dur la adresa arbitrajului. ...
Andreea Popa, centrul echipei naționale, evoluție entuziasmantă în deplasarea de la Târgu Jiu » 19 zile rămase până la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Dunărea Brăila s-a impus în deplasarea de la Târgu Jiu, scor 34-22, într-un meci din runda cu numărul 9 a primei ligi de handbal feminin. A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin este programată între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025. România face parte din grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația. ...
Înțelegerea dintre Antonio Rudiger (32 de ani) și Real Madrid urmează să expire la finalul acestui sezon, iar discuțiile privind prelungirea contractului au fost suspendate de comun acord.Programul complet al etapei #12 din La LigaNegocierile dintre liderul din Spania și agenții lui Rudiger în ceea ce privește extinderea șederii stoperului german pe Santiago Bernabeu au fost inițiate în urmă cu câteva luni, iar deznodământul părea să fie unul clar, și anume un nou ...
Minaur Baia Mare a pierdut manșa tur a play-off-ului pentru grupele EHF European League la handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Minaur Baia Mare a pierdut prima manșă a play-off-ului pentru accederea în grupele European League la handbal feminin, scor 21-27, în deplasarea cu danzele de la Horsens.România are o echipă calificată direct în grupele EHF European League, pe vicecampioana Corona Brașov. Minaur Baia Mare și Rapid pot ajunge acolo prin intermediul preliminariilor. ...
Iga Swiatek, adversară a României în play-off-ul Billie Jean King Cup, analizată de căpitanul ei: „Are o problemă” # Gazeta Sporturilor
Echipa tricoloră de Billie Jean King Cup va întâlni Polonia și Noua Zeelandă în grupa B a play-off-ului, la Grozow Wielkopolski (14-16 noiembrie), iar adversara cea mai titrată este Iga Swiatek, numărul 2 mondial. Forma în scădere polonezei a fost analizată de căpitanul Dawid Celt. ...
O echipă din a doua jumătate a clasamentului a oprit seria istorică de victorii a lui Bayern Munchen! # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen a fost ținută în șah la Berlin, 2-2 cu Union, într-un duel al rundei cu numărul #10 din Bundesliga. Astfel, trupa lui Steffen Baumgart a pus stop șirului istoric de victorii pe care campioana Germaniei l-a înregistrat în acest debut de sezon. ...
La doar câteva zile după ce a fost desemnat cel mai bun fotbalist al clubului Zalgiris Vilnius, Liviu Antal (36 de ani) a continuat seria impresionantă de goluri, reușind să înscrie pentru a noua oară consecutiv, în înfrângerea din deplasare cu FK Panevezys, scor 1-3. ...
Destinat! Ianis Hagi a marcat în Turcia la fix 27 de ani după ce o făcuse tatăl lui # Gazeta Sporturilor
Pe 8 noiembrie 1998, Gică Hagi înscria într-un Dardanelspor - Galatasaray 0-5. Fix 27 de ani mai târziu, fiul lui, Ianis, a reușit golul zilei în campionatul Turciei, salvând un punct pentru echipa lui, Alanyaspor, în deplasarea cu Trabzonspor.În luna septembrie, Ianis Hagi a semnat primul lui contract cu o echipă din Turcia, țara în care tatăl lui a scris istorie. De atunci, mijlocașul român a înscris de două ori în campionatul Turciei. ...
Scorul serii în Europa! „Manita” într-o repriză și victorie categorică pentru Bayer Leverkusen # Gazeta Sporturilor
Bayer Leverkusen a oferit scorul etapei în Europa, impunându-se cu 6-0 pe teren propriu în fața celor de la FC Heidenheim, într-un meci disputat pe BayArena, în runda a 10-a în Bundesliga.Formația pregătită de danezul Kasper Hjulmand (53 de ani) a avut parte de o primă repriză de vis, în care a condus cu 5-0, într-un spectacol ofensiv total. ...
Misiune SF! Fostul colaborator al lui Iuliu Mureșan a făcut calculele, iar CFR Cluj are nevoie de o minune pentru a fi în play-off # Gazeta Sporturilor
Marcel Popescu (76 de ani), fostul președinte al Universității Craiova și colaborator al celor de la CFR Cluj în trecut, a analizat cele întâmplate acum cu echipa din Gruia și a oferit un pronostic rezervat în ceea ce privește șansele ardelenilor de a mai prinde un loc de play-off în acest sezon. ...
Lando Norris a câștigat sprintul din Brazilia » Încă o cursă de coșmar pentru Oscar Piastri # Gazeta Sporturilor
Lando Norris (25 de ani, McLaren) a câștigat cursa sprint din Brazilia și s-a distanțat la 9 puncte în fruntea clasamentului piloților, având în vedere că Oscar Piastri, colegul lui de echipă și principalul rival la titlu, nu a punctat astăzi.Plecat din pole-position pe Interlagos, Lando Norris a câștigat fără emoții cursa sprint. ...
Ultimele detalii referitoare la viitorul lui Lewandowski » Polonezul este dispus să facă un compromis uriaș pentru a rămâne la Barcelona! # Gazeta Sporturilor
Actuala înțelegere dintre Robert Lewandowski (37 de ani) și Barcelona urmează să expire la finalul acestui sezon, iar viitorul polonezului rămâne o incertitudine. Dorința sa este să continue pe Camp Nou, fiind dispus inclusiv la un sacrificiu material considerabil, însă oficialii formației blaugrana iau în calcul și alți factori înainte de a pune pe masă noul contract. ...
Mărturii cutremurătoare despre abuzurile din sportul românesc: „Eram întinse pe jos și bătute cu bestialitate la fund până eram învinețite” # Gazeta Sporturilor
În cadrul emisiunii „România în direct” de la Europa FM, jurnalistul Cătălin Striblea a abordat tema violenței și abuzurilor din sportul românesc, după o serie de articole publicate de Golazo.ro. # Două foste gimnaste, sub protecția anonimatului, au dezvăluit cum au fost abuzate și torturate de fosta antrenoare Camelia Voinea, la Constanța. ...
Mirel Rădoi a dezvăluit ce s-a întâmplat la hotel, imediat după victoria Craiovei cu Rapid Viena # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat partida cu UTA Arad, contând pentru runda a 16-a din Superliga, și a vorbit și despre meciul câștigat la mijlocul săptămânii, în grupa unică din Conference League, dezvăluind că suporterii altor echipe au venit după fluierul final la hotelul unde au stat oltenii cazați pentru a-i vedea pe elevii lui. ...
Ianis Hagi, 27 de ani, a înscris în Trabzonspor - Alanyaspor, meci din etapa 12 a campionatului Turciei, încă în desfășurare.După ce s-a pus la punct cu pregătirea fizică, Ianis Hagi a devenit titular incontestabil la noua lui echipă, Alanyaspor. Astăzi, contra lui Trabzonspor, ocupanta locului 3, românul a început din minutul 1 și a înscris un eurogol. ...
Sunderland - Arsenal, meci între revelația și liderul clasamentului » Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Sunderland - Arsenal se joacă diseară, de la ora 19:30, pe Stadium of Light, într-un meci contând pentru etapa a 11-a din Premier League. Meciul va fi livetext pe GSP.ro și televizat de Voyo.LIVE ora 19:30 Sunderland - ArsenalClick AICI pentru statisticiSunderland - Arsenal, echipele probabileSunderland (5-4-1): Roefs - Hume, Ballard, Mukiele, Geertruida, Mandava - B. ...
Planul lui Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic: „Vom porni un proiect de 3 ani de promovare a sportului paralimpic” # Gazeta Sporturilor
Aflat la Sibiu pentru ceremonia de deschidere a Campionatului Național de Baschet în Fotoliu Rulant, Eduard Novak (49 de ani), președintele Comitetului Național Paralimpic, a vorbit, pentru GSP.ro, despre mișcarea paralimpică din România, despre rolul baschetului în fotoliu rulant și despre discuțiile purtate cu jucătorii celor 7 echipe din campionat. ...
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul de la Oțelul, s-a declarat mulțumit de punctul obținut la Petrolul, în meciul încheiat cu scorul de 0-0. După acest meci, Oțelul este pe locul 7, la două punctele în spatele Farului, echipa aflată pe ultima poziție care duce în play-off. Balint este mulțumit de atitudinea arătată de elevii lui și este optimist cu privire la ce va urma pentru moldoveni. ...
Moment emoționant » Discursul nepotului lui Nea Imi a impresionat întreaga asistență # Gazeta Sporturilor
Clipe emoționante la Cimitirul „Rulikowski” din Oradea, unde marele Emeric Ienei, legenda fotbalului românesc, a fost înmormântat. Marele antrenor s-a stins miercuri, 5 noiembrie, la 88 de ani. A fost înhumat cu onoruri militare.Discursul lui Darius, nepotul lui Emeric Ienei, a fost unul dintre cele mai emoționante momente de la înmormântarea legendarului antrenor. ...
Sibiu, capitala baschetului paralimpic din România » 7 formații se duelează în prima etapă a campionatului național # Gazeta Sporturilor
În acest weekend, Sala Transilvania din Sibiu găzduiește prima etapă a Campionatului Național de Baschet în Fotoliu Rulant, la care participă 7 echipe din toată țara. Ceremonia de deschidere a avut loc sâmbătă, la ora 13:00, în prezența lui Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic. ...
Incredibil ghinion! Ratează Hermannstadt - FCSB, după ce s-a accidentat pe scara autocarului! # Gazeta Sporturilor
Cătălin Căbuz (29 de ani), portarul titular lui FC Hermannstadt, a devenit indisponibil chiar înainte de marele meci cu FCSB după o căzătură suferită pe scara autocarului. Portarul s-a tăiat la genunchi, astfel că nu va putea fi pe teren la partida cu FCSB de duminică seară, meci din etapa #16 din Superligă. Accidentarea a fost confirmată de antrenorul echipei, Marius Măldărășanu. ...
Lotul României U20 pentru meciurile din noiembrie » Meciuri tari cu Germania și Portugalia # Gazeta Sporturilor
Adrian Iencsi (50 de ani), selecționerul naționalei U20, a anunțat lotul pentru cele două meciuri pe care „tricolorii” le vor juca împotriva Germaniei și Portugaliei, partide din cadrul Elite League.Meciul cu Germania va avea loc vineri, 14 noiembrie 2025, ora 16:00, în Oliva Nova (Spania), Va fi transmis live pe Digi Sport și FRF.TV.Meciul cu Portugalia va avea loc vineri, 19 noiembrie 2025, ora 19:30, pe Estadio Juventude Sport Clube. ...
Invitata săptămânii la Health Talks: femeia care a învins prejudecățile din bodybuilding # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 54. Invitata de astăzi a emisiunii Health Talks by GSP este Bianca Florian, campioană națională la culturism și vicecampioană națională la skandenberg. Ea vorbește despre munca și disciplina din spatele succesului ei, precum și despre prejudecățile legate de prezența femeilor în aceste sporturi
Explicația declinului major al trupei lui Hansi Flick » Cu 164% mai multe goluri încasate fără starul Barcelonei! # Gazeta Sporturilor
Absența din teren a lui Raphinha a contribuit decisiv la scăderea jocului și a performanțelor Barcelonei în acest sezon. Analiza comparativă a partidelor cu extrema braziliană în echipa blaugrana și a celor fără, scoate în evidență diferența imensă!A trecut o lună și jumătate de când Barcelona e privată de aportul lui Raphinha. Extrema dreaptă de 28 de ani s-a accidentat în minutul 65 al partidei de la Oviedo, câștigată de los blaugranas cu 3-1. ...
Naționala U21 a României va disputa în luna noiembrie ultimele partide din acest an, în compania Finlandei, în deplasare, și a Spaniei, pe teren propriu, la Sibiu, iar selecționerul Costin Curelea (41 de ani) a anunțat lotul pentru cele două partide.Partida cu Spania va fi transmisă pe PRO Arena și VOYO, în timp ce meciul din Finlanda va putea fi urmărit exclusiv pe platforma online VOYO. ...
Torțe, lacrimi și aplauze la Oradea » Cel mai impresionant moment la înmormântarea lui Emeric Ienei # Gazeta Sporturilor
Atmosferă copleșitoare la cimitirul „Rulikowski” din Oradea, acolo unde aproximativ 1.000 de oameni au înfruntat ploaia și l-au condus pe ultimul drum pe Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei și una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc.Momentul care a emoționat cel mai mult a fost sosirea cortegiului funerar. În clipa în care afetul de tun a pătruns pe aleea principală a cimitirului, zeci de torțe au fost aprinse, luminând în roșu întreaga zonă. ...
A trimis cea mai impunătoare coroană de flori la înmormântarea lui Emeric Ienei # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 8 noiembrie, au avut loc funerariile marelui Emeric Ienei, decedat la 88 de ani, iar mai multe personalități din România au depus coroane la mormântul acestuia.Zeci de coroane au fost aduse la Cimitirul „Rulikowski” din Oradea, locul ales pentru înmormântarea legendarului Emeric Ienei, cel care a adus Cupa Campionilor Europeni la București. Aproximativ 500 de oameni l-au condus pe Ienei pe ultimul drum, în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile. ...
Peluza Sud Steaua a boicotat meciul de astăzi: „Chiar jucați fotbal și în ziua înmormântării?” + Unde s-au dus fanii # Gazeta Sporturilor
Ultrașii Stelei au ales să boicoteze meciul cu Câmpulung, câștigat cu scorul de 1-0, în runda cu numărul cu numărul 13 din Liga 2. Meciul cu Câmpulung s-a suprapus chiar cu funerariile marelui Emeric Ienei. Cunoscuți pentru faptul că sunt prezenți în număr mare la meciurile din deplasare, ultrașii steliști au făcut o excepție de această dată. ...
Julian Nagelsmann, în ipostaze neobișnuite alături de iubita sa! » Gestul impresionant făcut de selecționer # Gazeta Sporturilor
Selecționerul echipei naționale a Germaniei, Julian Nageslmann (38 de ani), a ieșit în prim plan nu prin performanțele sale cu Mannschaft-ul, ci printr-o acțiune de suflet. Alături de partenera Lena (33 de ani), a petrecut „ore frumoase și emoționante” cu Oskar (10 ani) și Norah (6), copii cu grave deficiențe genetice, într-o sală de escaladă din München. ...
Noul stadion din România prinde contur: „Va fi gata anul viitor” » Investiție de 23 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Lucrările la stadionul „Eroii Timișoarei”, arena modernă care se construiește în vestul Timișoarei, avansează cu pași repezi. Acesta a fost vizitat de Răzvan Burleanu, președintele FRF. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a anunțat că șantierul noii arene a fost vizitat de către Răzvan Burleanu. În aceeași postare, edilul a oferit mai multe detalii despre stadiul lucrărilor. Acesta sunt realizate în proporție de 70 la sută, iar în prezent se lucrează la tribune. ...
Alberto Soro, 26 de ani, a povestit că reușita decisivă din victoria cu CFR Cluj (2-1) i-a oferit energie pentru ceea ce va urma la DinamoAlberto Soro, 26 de ani, și-a trăit momentul său de glorie în ultima victorie - și ce succes! - cu CFR Cluj (2-1). Spaniolul a intrat bine pe final de partidă și a contribuit decisiv la victoria „câinilor”, marcând în premieră în România, în prelungirile partidei. ...
Xabi Alonso i-a trimis deja președintelui Perez lista de „cadouri” » Casting făcut de antrenorul lui Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Xabi Alonso (43 de ani) l-a pus la cheltuieli serioase în vară când a semnat cu Real Madrid contractul până în 2028. Spaniolul, care a suferit trei eșecuri în cele 21 de meciuri bifate în cinci luni, vrea neapărat un mijlocaș central de top!Au rămas mai puțin de șapte săptămâni până la Crăciun, dar Xabi Alonso s-a grăbit cu lista de cadouri din decembrie. ...
Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul „Rulikowski” » Sicriul, transportat cu un afet de tun # Gazeta Sporturilor
Clipe emoționante la Cimitirul „Rulikowski” din Oradea, unde va fi înmormântat Emeric Ienei, legenda fotbalului românesc. Marele antrenor s-a stins miercuri, 5 noiembrie, la 88 de ani. Va fi înhumat cu onoruri militare.Sicriul lui Emeric Ienei va fi adus la ora 13:00 la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea, acolo unde vor avea loc ceremoniile funerare, transmit reporterii GSP de la fața locului. ...
Oradea și-a cinstit legenda » Stadionul a vibrat în memoria lui Emeric Ienei, la meciul Bihorului din Liga 2 # Gazeta Sporturilor
Atmosferă impresionantă la Oradea, la meciul dintre FC Bihor și Tunari, disputat în Liga 2, etapa 13. Partida a fost precedată de un moment special în memoria lui Emeric Ienei, legendarul antrenor al Stelei și una dintre marile personalități ale fotbalului românesc, care s-a stins din viață la 88 de ani pe 5 noiembrie 2025.Originar din Oradea, Emeric Ienei a fost omagiat de suporterii bihoreni prin bannere, scandări și aplauze. ...
Transformarea radicală a fostului internațional român: „Seara mănânc cât vreau. Aveam 92 de kilograme, acum...” # Gazeta Sporturilor
Dan Alexa, 46 de ani, a fost invitatul ediției #28 a podcastului GSP „2 la 1”. Povestește cum l-a schimbat experiența Asia Express.Alexa a participat la emisiunea Antenei 1, care acum rulează la TV, alături de Gabi Tamaș. O experiență în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. Fără telefon, cazare și transport, cu doar un dolar pe zi la dispoziție.Filmările au avut loc la începutul anului, când Alexa era antrenor la Tunari. ...
Patronul lui Napoli, atac furibund la autorități: „Au furat banii! Este o latrină. Mafia vrea să pună mâna pe club!” # Gazeta Sporturilor
Aurelio De Laurentiis (76 de ani), proprietarul campioanei Italiei, a lansat un atac dur la adresa Primăriei Napoli, dar a tras și un semnal de alarmă, avertizându-i pe președinții FIFA și UEFA: „Stadionul nostru a ajuns o toaletă publică! Cum să concurăm cu granzii Europei când ei scot atâția bani? La ce bun să investim în noi arene dacă competițiile naționale trec în derizoriu?”. ...
Bosnia - România a provocat un scandal imens! » Toată țara a fost împânzită de bannere # Gazeta Sporturilor
Este scandal în Bosnia, înainte de meciul cu România, care se va juca pe 15 noiembrie, penultima partidă a celor două formații din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Ultrașii naționaliști bosniaci sunt în război cu federația. Bosnia se află sub monitorizarea celor de la UEFA, după ce fanii au produs incidente la ultimele partide. În cazul unei recidive, naționala din grupa României s-ar putea trezi cu porțile închise chiar la un eventual baraj din primăvară. ...
Max Verstappen îl tachinează pe fostul pilot după demiterea antrenorului lui Ajax: „Pur și simplu, luați o pauză” # Gazeta Sporturilor
Deși pilotul Max Verstappen (28 de ani) călătorește pe tot parcursul anului, acesta este la curent cu ce întâmplă în campionatul de fotbal din Olanda. Fiind un fan înfocat al echipei PSV, nu ezită să glumească pe seama rivalelor. Aflat în Brazilia pentru Marele Premiu de Formula 1, olandezul a fost în centrul unui moment amuzant. ...
Arena de 25.000 de locuri din centrul orașului strigă după ajutor » Nu s-a mai jucat aici de 3 decenii # Gazeta Sporturilor
Stadionul Flaminio, situat chiar în centrul Romei, se află într-o stare avansată de degradare. Niciun meci de fotbal nu s-a mai jucat pe arena din „Cetatea Eternă” de mai bine de 3 decenii. În condițiile în care AS Roma și Lazio își dispută meciurile pe Olimpico, puțini sunt cei care au auzit de arena Flaminio, uitată complet de autoritățile italiene. GALERIE FOTO. ...
