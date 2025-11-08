S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lando Norris în pole position pe Interlagos
Antena1, 8 noiembrie 2025 21:20
Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
• • •
Acum 30 minute
21:20
Acum 2 ore
20:00
Horoscop zilnic 9 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 9 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
19:50
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Braziliei. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și Antena 3 CNN # Antena1
Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
Acum 8 ore
15:20
Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare. Momente emoționante la cimitirul „Rulikowski” din Oradea # Antena1
Emeric Ienei a fost înmormântat la cimitirul „Rulikowski” din Oradea, pe 8 noiembrie 2025. Legendele Stelei 86′ l-au condus pe ultimul drum pe marele antrenor care s-a stins din viață la 88 de ani.
14:30
Mireasa sezon 9. Dediș și Andreea s-au căsătorit și mai mulți foști concurenți au venit la nuntă: „S-a însurat burlacul sezonului” # Antena1
Nuntă mare în familia Mireasa! Mai mulți foști concurenți ai sezonului 9 au mers la Buzău pentru a fi alături de mirele Ionuț Dediș.
Acum 12 ore
11:50
Mamă și fiică intră în competiție directă pe scena The Ticket, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 # Antena1
Diseară, de la ora 20:00, The Ticket revine cu un episod în care scena devine locul unor apariții complet diferite, de la spectaculos și neașteptat, până la emoție pură și intensitate dusă la extrem.
11:20
Mireasa, sezon 12. Ce a postat Ale la scurt timp după ce a fost eliminată: „A fost o perioadă în care am învățat mult” # Antena1
La scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa, Ale a publicat pe rețelele sociale un mesaj.
10:20
„Păpușa Barbie” a decedat la doar 31 de ani. Cât cheltuise influencerița pe intervenții estetice și care este cauza morții # Antena1
Tânăra care și-a dorit să arate ca păpușa Barbie a murit. Iată ce s-a întâmplat.
Acum 24 ore
08:10
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă într-o creație Maria Lucia Hohan. Cum arată și cât a costat rochia designerului român # Antena1
Jennifer Lopez a avut o apariție spectaculoasă într-o nouă campanie, îmbrăcată într-o creație a designer-ului român Maria Lucia Hohan.
08:10
Jador a oprit un concert din Olanda. Artistul a dezvăluit de ce a coborât imediat de pe scenă # Antena1
Jador a oprit un concert din Olanda și a vorbit pe rețelele de socializare despre ce l-a determinat să coboare imediat de pe scenă.
08:10
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge. Cum arată celebrul actor la 61 de ani # Antena1
Keanu Reeves a apărut pe scenă doar în lenjerie și plin de sânge în urma unei piese jucate pe Broadway.
08:10
Ce averi au principalii candidați la alegerile pentru primăria Capitalei. Care dintre ei este cel mai bogat # Antena1
Pe 7 decembrie locuitorii din București vor alege primarul general al Capitalei.
07:10
Oana Moșneagu, fotografia adorabilă din copilărie care a atras atenția fanilor ei. Cum arăta când a urcat prima oară pe scenă # Antena1
Oana Moșneagu, frumoasa actriță din Lia – Soția soțului meu și Adela, a postat recent pe rețelele de socializare un video în care a împărtășit cu fanii ei mai multe imagini din copilărie.
01:10
Horoscop zilnic 8 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 8 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
7 noiembrie 2025
23:10
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 25, 26 și 27 din 7 noiembrie 2025. Ștefan vrea să îl ajute pe Andrei. Albert revine # Antena1
Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 25, 26 și 27 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 7 noiembrie 2025.
Ieri
17:50
Ce se întâmplă cu Liceul „Dimitrie Bolintineanu” după 3 săptămâni de la explozia devastatoare. Când vor reveni elevii în clase # Antena1
Elevii se întorc în clasele Liceului „Dimitrie Bolintineanu” după 3 săptămâni de la explozia devastatoare din Rahova. Orele se vor desfășurat în urma unui program special. Iată când se redeschide.
17:00
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 7 noiembrie 2025 # Antena1
În Gala de vineri, 7 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
17:00
În gala din 7 noiembrie 2025, fetele au făcut nominalizări. Concurentele au votat un băiat, care să intre în cursa de eliminare. Ce concurente intră la cursa de eliminare.
16:50
Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Ale, Iolanda și Ștefania. Ce fată a fost eliminată pe 7 noiembrie 2025 # Antena1
În gala din 7 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Ale, Iolanda și Ștefania.
16:40
Cum a fost surprins un bărbat pe autostrada Transilvania. Internauții au reacționat imediat: „Mare curaj” # Antena1
Un bărbat a stârnit revoltă în online, după ce a fost surprins pe autostradă. Iată ce i-a înfuriat pe internauți.
16:20
Fiecare anotimp aduce noi oportunități de a-ți exprima personalitatea prin încălțăminte.
16:00
Mireasa, sezon 12. Liviu a recunoscut că a consumat substanțe interzise. Când s-a întâmplat totul: „Nu sunt mândru...” # Antena1
În gala de vineri, 7 noiembrie 2025, Liviu a recunoscut că a consumat substanțe interzise și că familia lui nu știa acest detaliu din trecutul lui.
15:50
Mircea Lucescu a făcut anunțul! Care este lotul final pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino # Antena1
Selecționerul naționalei a decis cine va lupta în următoarele două meciuri decisive pentru România. Descoperă cine intră în joc și cine a rămas în afara lotului în meciurile cu Bosnia și San Marino.
15:30
Bianca Dan de la Insula Iubirii se pregătește pentru o intervenție estetică. Ce schimbare își dorește fosta concurentă # Antena1
Bianca Dan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, și-a luat inima în dinți și a decis să pășească pragul cabinetului medicului estetician.
15:20
Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au sărutat pasional. Cum au răspuns, în gală, întrebați dacă formează un cuplu # Antena1
În gala din 7 noiembrie 2025, Diana și Sorin au răpuns celei mai așteptate întrebări, după ce s-au sărutat.
15:10
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră # Antena1
Deși nu este o prezență constantă în lumina reflectoarelor, Nidia, fiica Marianei și a lui Horia Moculescu, a atras atenția publicului prin evoluțiile sale muzicale și relațiile controversate cu părinții săi.
14:50
Cele mai compatibile două zodii din horoscop. Ei pot ajunge să trăiască o frumoasă poveste de iubire până la adânci bătrâneți # Antena1
Există două zodii în horoscop care pot ajunge să trăiască o frumoasă poveste de iubire până la adânci bătrâneți, dacă se întâlnesc. Acești nativi au șanse mari să se căsătorească, iar relația lor să fie perfectă până la finalul vieții.
14:50
O practică riscantă a luat amploare pe platformele de socializare. Cât de periculoasă este ”dieta” pentru sănătate | VIDEO # Antena1
Un nou trend a iscat controverse în online. Iată la ce pericol se supun cei care își doresc un minut de faimă.
14:10
Mihai Boghiceanu aduce în audițiile noului sezon Chefi la cuțite experiența câștigată într-un local preferat de Federer și Nadal # Antena1
SDin 16 noiembrie, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu deschid audițiile noului sezon Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY, pregătiți să întâlneacă noi concurenți ambițioși, cu vise mari și povești interesante.
14:00
13:40
Pentru mulți jucători, siguranța și controlul asupra bugetului sunt priorități majore. Chiar dacă sloturile rămân jocuri de noroc, unele titluri sunt concepute special pentru a oferi un echilibru mai bun între distracție și risc.
13:30
Ce se întâmplă cu evenimentele la care Dani Mocanu trebuia să se prezinte, după ce a fost condamnat. Ce a anunțat fratele său # Antena1
Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost condamnați definitiv după ce au bătut doi bărbați într-o benzinărie din județul Argeș. Romario Mocanu, fratele artistului, a dezvăluit ce se va întâmpla cu evenimentele la care manelistul trebuia să fie prezent în următoarea perioadă.
13:10
Emily și-a sărbătorit ziua de naștere la scurt timp după ce a ales să plece din casa Mireasa. Tânăra a primit foarte multe urări și a publicat un mesaj de mulțumire pe rețelele sociale.
13:10
(P) Condus intuitiv, performanță inteligentă. OMODA & JAECOO marchează începutul unei noi ere auto # Antena1
Industria auto se află într-o revoluție continuă – trecând dincolo de inovația mecanică clasică și intrând cu adevărat în epoca inteligenței artificiale, a sustenabilității și a conexiunii totale.
12:50
Alexandra Ungureanu, fosta concurentă de la Te cunosc de undeva, a fost recent surprinsă de paparazzi în compania iubitului ei pe care îl ține departe de lumina reflectoarelor.
12:50
Descoperire impresionantă lângă Cazinoul Constanța! Este prima piesă de acest tip găsită pe litoralul românesc # Antena1
Artefactul unic în România nu poate fi expus într-un muzeu. Descoperă care este motivul invocat de scafandrul român!
12:50
Alertă ANM! Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Ce județe sunt afectate de avertizarea meteo # Antena1
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului pentru două județe. Iată ce zone sunt afectate de avertizarea meteo.
12:50
Chat-ul zilei la Mireasa, 7 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 7 noiembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
12:50
Virginia Rogin, despre mariajul care i-a marcat viața. Și-a găsit refugiul în actorie: „Dacă de tine are nevoie, te duci” # Antena1
Virginia Rogin este una dintre cele mai marcante figuri din cinematografia și teatrul autohtone. Iată ce poveste grea de viață a avut.
12:40
Mireasa, sezon 12. Bunica parternă a lui Adin, cu care nu a ținut legătura, intervenție telefonică: „L-am văzut la televizor” # Antena1
Doamna Nicolița, bunica parternă a lui Adin, a avut o intervenție telefonică surpriză în direct. Femeia l-a văzut pe nepotul ei ultima dată în clasa a treia și acum, l-a recunoscut la TV. Ce au vorbit cei doi pentru prima dată după ani de zile.
12:20
Cele mai noi episoade ale serialului original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, lider de audienţă # Antena1
Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia impunându-se ca lider de piaţă, la nivelul mai multor categoriilor de public.
11:40
Actrița Pauline Collins, nominalizată la Oscar, a încetat din viață. Starul din Shirley Valentine avea 85 de ani # Antena1
Pauline Collins a fost o figură emglematică a cinematografiei. Iată ce viață de poveste a dus actrița britanică.
11:30
Mesajul emoționant al lui Jorge pentru soția lui, Ramona, de ziua ei de naștere. Cum arată partenera lui la 53 ani # Antena1
Jorge a sărbătorit de curând ziua soției sale, Ramona, și nu a ratat ocazia de a-i transmiste un mesaj emoționant.
11:30
Rezultate Loto 6 noiembrie. Report la Loto 6/49 de peste 9,42 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică # Antena1
Loteria Română a organizat joi, 6 noiembrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică este de peste 47,92 milioane de lei.
10:30
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Ce datini respectă românii pe 8 noiembrie # Antena1
Pe 8 noiembrie 2025 creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril.
10:20
(P) Nu rata Black Friday la Decostick! Alege cadouri personalizate și oferă-le celor dragi un gest care contează cu adevărat # Antena1
Se apropie Black Friday și încă nu te-ai hotărât ce să cumperi?
10:20
Garmin Romania anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse.
6 noiembrie 2025
23:40
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 6 noiembrie 2025. Alexia are un plan secret! Victoria, confesiune dureroasă pentru George # Antena1
În episoadele trecute din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, lucrule s-au complicat semnificativ în viața Anei și a Alexiei. Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 10 din 6 noiembrie 2025 a serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, sezonul 2.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Mireasa, sezon 11. Maria și Cristian vor avea un copil. Cum au anunțat că vor deveni părinți: „O iubire nouă si necondiționată” # Antena1
Veste mare pentru fanii Mireasa! Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, vor avea un copil.
18:30
