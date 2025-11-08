Pisica neagră care îți „citește” viitorul în cărțile de tarot: „A prezis chiar și problemele de la serviciu” / Cole e cel mai căutat ghicitor felin din lume și o senzație pe internet
G4Media, 8 noiembrie 2025 22:40
O pisică spirituală, cu „puteri paranormale”, care aparent poate prezice viitorul, a devenit o senzație pe rețelele sociale după ce și-a uimit stăpâna cu previziunile sale înfricoșător... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum o oră
22:40
Pisica neagră care îți „citește” viitorul în cărțile de tarot: „A prezis chiar și problemele de la serviciu” / Cole e cel mai căutat ghicitor felin din lume și o senzație pe internet # G4Media
O pisică spirituală, cu „puteri paranormale”, care aparent poate prezice viitorul, a devenit o senzație pe rețelele sociale după ce și-a uimit stăpâna cu previziunile sale înfricoșător... © G4Media.ro.
22:40
Formaţia FC Rapid a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii,... © G4Media.ro.
22:30
Peste 200 de persoane au fost inculpate pentru ”trădare” în Tanzania, în legătură cu manifestaţiile reprimate dur care au marcat recentele alegeri, au indicat sâmbătă... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:00
Octavian Berceanu, despre dosarul DNA în care apare numele său: Am primit o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament # G4Media
Fostul şef al Gărzii de mediu Octavian Berceanu a venit, sâmbătă, cu precizări despre dosarul DNA în care apare numele său, el arătând că la... © G4Media.ro.
21:30
Preşedintele Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Buliga, care începând de anul trecut era unul dintre adjuncţii ministrului apărării Andrei Belousov, în funcţia de secretar... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:10
„Greu să nu fii impresionat”: Top Gear a testat Dacia Bigster Hibrid timp de o lună în Marea Britanie / Ce critici au avut pentru SUV-ul românesc # G4Media
Publicația britanică Top Gear a realizat un test extins cu Dacia Bigster Hibrid, parcurgând peste 5.000 de kilometri în diverse condiții de drum. Într-o lună, SUV-ul românesc a fost... © G4Media.ro.
21:10
Calificări pline de surprize pe Interlagos: Lando Norris poleman, Antonelli pe doi / Verstappen eliminat din Q1, Hamilton din Q2 # G4Media
Lando Norris își continuă weekend-ul perfect din Brazilia și obține pole position-ul pe circuitul Interlagos după o sesiune de calificări absolut nebună. Știre în curs... © G4Media.ro.
20:50
Liga Campionilor la handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie la scor în deplasarea din Norvegia cu Sola HK # G4Media
Campioana CSM Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, ultima clasată din grupa B a Ligii Campionilor, Sola HK, scor 38-30 (17-14), în etapa a VII-a.... © G4Media.ro.
20:50
Elena Rîbakina câștigă Turneul Campioanelor și peste 5 milioane de dolari după victoria cu Sabalenka # G4Media
Elena Rîbakina a încheiat o săptămână perfectă la Turneul Campioanelor, învingând-o pe numărul unu mondial Arina Sabalenka, scor 6-3, 7-6(0) în finala de sâmbătă, şi... © G4Media.ro.
20:40
Dovleacul este unul dintre simbolurile toamnei și ale sezonului rece, nelipsit din plăcinte, supe-cremă sau deserturi aromate. Pentru a ne bucura pe deplin de gustul... © G4Media.ro.
20:30
Germania va reexamina politicile comerciale față de China, în special cele „relevante pentru securitate” # G4Media
Guvernul de coaliție al Germaniei intenționează să reexamineze politicile comerciale față de China, inclusiv în ceea ce privește energia, importurile de materii prime și investițiile... © G4Media.ro.
20:10
VIDEO. Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf” # G4Media
Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare aeriană ale lui Vladimir Putin în război – un S-400 „Triumf”, evaluată la peste un milliard de... © G4Media.ro.
20:10
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii. Dinamo ocupă locul... © G4Media.ro.
19:50
Federaţia irlandeză de fotbal va cere UEFA suspendarea Israelului din competiţiile europene # G4Media
Membrii organismului de conducere al fotbalului irlandez au votat sâmbătă în proporţie covârşitoare ca board-ul forului să solicite UEFA suspendarea imediată a Federaţiei Israeliene de... © G4Media.ro.
19:40
Hodorkovski avertizează Europa: Pregătiţi-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent de ce se va întâmpla în Ucraina # G4Media
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti şi care acum trăieşte în exil, avertizează Europa să se... © G4Media.ro.
19:20
Ministrul Economiei anunță că se află în Arabia Saudită: „Acum este momentul inteligenței artificiale / Cine înțelege mai repede să introducă beneficiile tehnologiei în economie se detașează de pluton și are de câștigat” # G4Media
Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat sâmbătă seara pe Facebook că se află la Riad, la invitația Guvernului Arabiei Saudite, „pentru... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:10
Google va integra asistentul său AI în Maps / Gemini va îmbunătăți navigarea și utilizarea hands-free # G4Media
În ultimul an, Google a adăugat mai multe funcții bazate pe inteligență artificială în Maps pentru a îmbunătăți descoperirea și a permite utilizatorilor să pună întrebări despre locuri. Acum,... © G4Media.ro.
19:10
Ce concesii ar putea obține giganții tech în Europa, pe măsură ce UE, pe măsură ce UE ia în calcul relaxarea regulilor privind AI # G4Media
Companii precum Apple şi Meta Platforms ar putea obţine concesii în Europa, în cadrul unei revizuiri a legislaţiei Comisiei Europene privind inteligenţa artificială (AI Act), potrivit unui document intern... © G4Media.ro.
18:40
Cum învață elevii din Sectorul 1 să protejeze animalele și să recunoască abuzul: Lecții de empatie la Liceul „George Călinescu” (FOTO) # G4Media
Protecția Animalelor Sector 1 continuă inițiativa de educație pentru respectul față de viață, prin vizite în școlile din București. De această dată, echipa a ajuns... © G4Media.ro.
18:40
EXCLUSIV Clujul scade, Constanța rezistă, iar în Sibiu se renunță la desert / Industria Horeca, într-o „furtună perfectă”: creșterea TVA, costuri mărite la energie și veniturile tot mai reduse ale populației / ”Avem noroc că sunt firme care mai fac diferite evenimente” # G4Media
Industria Horeca din România se confruntă cu o „furtună perfectă” de provocări economice, de la majorarea TVA-ului la explozia costurilor cu utilitățile și scăderea puterii... © G4Media.ro.
18:30
După ce judecătorii au decis definitiv refacerea digului Carasuhat din Mahmudia, activiștii de mediu avertizează asupra unui “dezastru social și ecologic” dacă zona renaturată va fi secată, guvernatorul Deltei caută soluții # G4Media
Curtea de Apel Constanța a hotărât joi menținerea sentinței prin care autoritățile din localitatea tulceană Mahmudia sunt obligate să reconstruiască digul Carasuhat, prăbușit în 2023,... © G4Media.ro.
18:10
Armata bulgară a început procesul de retragere din uz a pistolului sovietic Makarov, care se află în serviciu din 1951, și îl va înlocui cu... © G4Media.ro.
18:00
Noi lovituri israeliene asupra poziţiilor Hezbollah din sudul Libanului / Trei morți și 11 răniți, anunță Beirutul # G4Media
Trei persoane au fost ucise şi alte 11 rănite în atacuri comise de Israel în diferite părţi din Liban, au anunţat sâmbătă autorităţile libaneze, citate... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:00
Oana Gheorghiu, vicepremier, despre pensiile magistraților: ”Au fost prinși într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit / Orice privilegiu îl are cineva, înseamnă în partea cealaltă o gaură” # G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora... © G4Media.ro.
17:00
Lando Norris profită de pole și se impune în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei de Formula 1 # G4Media
Pilotul McLaren Lando Norris a profitat din plin de pole position-ul obținut și s-a impus sâmbătă după-amiază fără probleme în cursa de sprint a Marelui... © G4Media.ro.
16:50
Atac cu rachete rusești asupra instalațiilor energetice ucrainene: Pană de curent generalizată și cel puțin patru persoane ucise # G4Media
Rusia a lansat în noaptea trecută un val de drone și rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane și provocând daune infrastructurii energetice în... © G4Media.ro.
16:20
Mii de kurzi protestează în vestul Germaniei pentru eliberarea liderului PKK, Abdullah Ocalan, încarcerat în Turcia # G4Media
Mii de kurzi au demonstrat sâmbătă în oraşul Koln (vestul Germaniei) pentru a cere eliberarea liderului şi fondatorului Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), Abdullah Ocalan,... © G4Media.ro.
15:50
BYD va construi modelul Seal U DM-i în Turcia. Decizia are scopul de a evita taxele vamale impuse de UE # G4Media
BYD a confirmat că va produce modelul Seal U DM-i, cel mai vândut plug-in hybrid din Europa, în viitoarea fabrică din Turcia, potrivit Automotive News. Decizia are... © G4Media.ro.
15:50
Emeric Ienei a fost înmormântat la Oradea cu onoruri militare / Sute de oameni l-au condus pe fostul mare antrenor pe ultimul drum # G4Media
Fostul mare antrenor Emeric Ienei a fost înmormântat, sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare, în prezenţa a sute de oameni. El a încetat din viaţă,... © G4Media.ro.
15:30
Cum vechile plase de pescuit din Franța devin o protecție importantă împotriva dronelor rusești în Ucraina # G4Media
În porturile de pescuit de pe coasta Bretaniei, în Franța, plasele de pescuit aruncate se adună în grămezi pe cheiurile de lângă mare. Durata de... © G4Media.ro.
15:30
Medicii care răspândesc informații false sau contrare dovezilor științifice ar putea fi sancționați disciplinar, prevede o inițiativă a parlamentarilor USR Remus Negoi și Adrian Wiener # G4Media
Medicii care răspândesc în spațiul public informații false sau contrare dovezilor științifice ar putea fi sancționați disciplinar, prevede o inițiativă a parlamentarilor USR Remus Negoi... © G4Media.ro.
15:20
Aflat în studio la Prima TV, în cadrul emisiunii „Insider politic” moderată de Sebastian Zachmann, Daniel Băluță s-a declarat, fără nicio ezitare, candidatul antisistem la... © G4Media.ro.
15:20
Un fost ministru de Externe din Cabinetul Merkel recunoaşte că relaţiile cu Rusia au fost ”una dintre cele mai mari greşeli” # G4Media
Fostul ministru german de externe, Sigmar Gabriel, a calificat evaluarea greşită a intenţiilor preşedintelui rus Vladimir Putin drept „una dintre cele mai mari greşeli ale... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
15:00
Vremea ține cu Formula – Prognoza meteo se îmbunătățește în Brazilia pentru cursele de pe Interlagos # G4Media
Iese soarele pe străzile din Sao Paolo, mai specific pe circuitul Interlagos. Prognozele de ploaie au fost revizuite în scădere înaintea cursei de sprint a... © G4Media.ro.
14:40
„Împreună învățăm despre animale”: Copiii de la Școala Gimnazială Herăstrău descoperă bucuria de a iubi și îngriji animalele (FOTO) # G4Media
Săptămâna aceasta, echipa ASPA București a ajuns la Școala Gimnazială Herăstrău, unde a continuat programul educațional „Împreună învățăm despre animale”. Proiectul, care a devenit deja o tradiție frumoasă, are... © G4Media.ro.
14:40
Fetiță de un an și o lună, rănită grav după ce a fost proiectată prin parbriz în urma unui accident în Vaslui # G4Media
O fetiţă în vârstă de un an şi o lună a fost rănită grav într-un accident rutier produs sâmbătă, în judeţul Vaslui, unde un autoturism... © G4Media.ro.
14:30
O asistentă de la Spitalul Județean Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii au intervenit și i-au salvat viața # G4Media
O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, fiind în prezent sub tratament, după... © G4Media.ro.
14:20
Ajapsandali, preparatul georgian cu vinete, un fel de tocană sau zacuscă din Georgia/ Combinația vegetariană perfectă # G4Media
Unul dintre preparatele vegetariene georgiene preferate este ajapsandali, o tocană incredibil de aromată, făcută din vinete și alte legume. Este surprinzător de ușor de făcut,... © G4Media.ro.
14:20
Macron promite recuperarea bijuteriilor Coroanei furate de la Muzeul Luvru și anunță reforme majore de securitate la muzeu # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a reiterat vineri, pe când se afla într-o deplasare în Mexic, că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite... © G4Media.ro.
14:10
Secretara de presă a lui Donald Trump acuză BBC: „Stiri 100% false” și „o mașină de propagandă” # G4Media
Secretara de presă a lui Donald Trump a descris BBC drept „știri 100% false” și o „mașină de propagandă”, într-un interviu virulent acordat după apariția... © G4Media.ro.
14:10
Regizorul neozeelandez Lee Tamahori, cunoscut pentru „Once Were Warriors” și filmul James Bond „Die Another Day”, a murit la 75 de ani # G4Media
Regizorul neozeelandez Lee Tamahori, care s-a remarcat graţie lungmetrajului ”Once Were Warriors” (1994), cât şi pentru regia unui film din franciza ”James Bond”, a decedat... © G4Media.ro.
13:50
Senatorul PSD (ex-POT) Paul Pintea, urmărit de poliție pe străzile din Zalău, după ce a refuzat să oprească mașina. Avea permisul suspendat și este recidivist în astfel de fapte # G4Media
Senatorul PSD Paul Pintea a fost urmărit sâmbătă noaptea pe străzile din Zalău, după ce a refuzat să oprească la semnalele unui echipaj de poliție.... © G4Media.ro.
13:50
Cioban din Alba Iulia, reținut după ce a provocat pagube de peste 67.000 lei: și-a lăsat turma de oi să distrugă un lan de floarea-soarelui # G4Media
Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să... © G4Media.ro.
13:30
Motociclist filmat din elicopter în timp ce făcea 13 depășiri neregulamentare pe DN1. Amendă record de 16.000 de lei și permis suspendat peste doi ani # G4Media
Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încalcă în repetate rânduri regulile de circulaţie, angajându-se în depăşiri riscante, inclusiv în zona... © G4Media.ro.
13:20
Daniel Băluţă (PSD), despre sprijinul lui Piedone, trimis recent în judecată de DNA: Este o recunoaştere a faptului că am făcut o treabă bună în Sectorul 4 # G4Media
Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, este de părere că sprijinul politic arătat public de Cristian Popescu Piedone în favoarea sa este o recunoaştere... © G4Media.ro.
13:10
STUDIU Părinții care au dificultăți în identificarea emoțiilor pot suferi de un nivel ridicat de burnout # G4Media
Cercetătorii de la Institutul de Psihologie al Universității Maria Grzegorzewska din Varșovia raportează existența unor legături între dificultatea identificării emoțiilor (alexitimia) și burnout-ul parental, precum... © G4Media.ro.
13:10
DOCUMENT O minciună de la Înalta Curte. Cum își subminează instanța supremă propria credibilitate # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a emis vineri un comunicat în care denunță o campanie “fără precedent” de “denigrare a... © G4Media.ro.
13:00
Băluţă, întrebat de ce crede că îl poate învinge pe Drulă la alegerile de la Primăria Capitalei, cel care are susţinerea preşedintelui: Mă simt la fel de susţinut ca oricare alt candidat pro-european # G4Media
Social-democratul Daniel Băluţă susţine că se simte la fel de susţinut de către preşedintele Nicuşor Dan cum este susţinut orice candidat pro-european în campania electorală... © G4Media.ro.
12:40
Premierul olandez Dick Schoof a declarat că China a acceptat să reia livrările de cipuri Nexperia din fabricile din țară, semnalând o potențială soluție într-un conflict care... © G4Media.ro.
12:40
Livrarea gazelor într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, sistată din cauza unei defecţiuni la instalaţia de alimentare. Peste 100 de consumatori, afectaţi # G4Media
Livrarea gazelor naturale într-un bloc de locuinţe situat pe strada Năsăud, în sectorul 5 al Capitalei, a fost sistată, de vineri seară, din cauza unei... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.