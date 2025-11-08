Premierul se aşteaptă ca, săptămâna viitoare, coaliția să ajungă la o concluzie privind modificarea regulilor de pensionare a magistraților
8 noiembrie 2025
Premierul se așteaptă ca săptămâna viitoare să ajungă în coaliție la o concluzie privind continuarea demersurilor pentru modificarea regulilor de pensionare a magistraților, după ce Curtea Constituțională a publicat ieri motivarea deciziei din 20 octombrie. Ilie Bolojan spune că este nevoie și de un dialog instituțional cu magistrații, astfel ca în a doua jumătate a […]
Grupuri de activiști susțin că peste 3.000 de oameni au fost uciși în protestele din Tanzania (Anadolu Ajansı) # Rador
Peste 40 de organizații africane au cerut urmărirea penală a oficialilor din domeniul securității din Tanzania pentru presupusele ucideri a aproximativ 3.000 de persoane după desfășurarea alegerilor din 29 octombrie, precum și demisia imediată a președintei Samia Suluhu Hassan. Conform unui raport publicat la Nairobi de mișcarea „Jumuiya Ni Yetu”, care înseamnă „Comunitatea este a […]
SUA – Donald Trump a cerut membrilor Congresului să ajungă la un compromis privind depășirea blocajului guvernamental # Rador
Senatorii americani lucrează pe durata weekend-ului pentru a găsi o soluție la blocajul guvernamental care a depășit un record în privința duratei. Republicanii au respins o ofertă a democraților privind adoptarea legii privind finanțarea guvernului în schimbul prelungirii cu un an a subvențiilor privind asistența medicală. Președintele Trump i-a îndemnat să ajungă la un compromis. […]
Femeia lovită de un cablu al Societății de Transport din Capitală a murit în această seară, transmite TVR Info. Este vorba despre incidentul de acum două zile, produs într-o intersecție aglomerată din București, unde se făceau lucrări la rețeaua de alimentare pentru tramvaie. Cablurile de susținere erau lăsate mai jos și au fost agățate de […]
Agenția Națională de Administrare Fiscală va continua controalele în domeniul serviciilor pentru evenimente, începând de luni, fiind vizați peste 80 de contribuabili care nu s-au conformat voluntar și nu au respectat prevederile legale. Potrivit ANAF, în urma mesajului public transmis prin campania națională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie-decembrie 2025, un […]
Raiduri aeriene lansate de Israel au ucis trei persoane în sudul Libanului. Două dintre victime sunt fraţi care se aflau într-o maşină lovită. Israelul afirmă că aceştia transportau ilegal arme pentru o grupare afiliată Hezbollah. Ministerul libanez al Sănătăţii a comunicat că încă un bărbat a fost ucis aproape de localitatea Baraachit. Se împlineşte aproape […]
Lucrările de pe șantierul viitorului Institut de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant avansează într-un ritm accelerat # Rador
Lucrările de pe șantierul viitorului Institut de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant avansează într-un ritm accelerat. Este una dintre cele mai importante investiții din domeniul medical din România, scrie ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Internet. El notează că proiectul în valoare de aproape 105 milioane de euro, finanțat prin PNRR, înseamnă un […]
Serghei Lavrov afirmă că se lucrează la ordinul lui Putin privind un posibil test nuclear rusesc (TASS) # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat sâmbătă că se lucrează la ordinul președintelui Vladimir Putin emis săptămâna trecută privind elaborarea de propuneri pentru un posibil test nuclear rusesc, a relatat agenția de presă de stat TASS. Conform TASS, Lavrov a afirmat că Rusia nu a primit nicio clarificare din partea Statelor Unite cu […]
Dorina Lazăr – povestea unei vieți schimbate într-o noapte și istoria văzută prin micile istorii ale unei mari actrițe # Rador
«Când aveam 5 ani, într-o dimineață, m-am trezit – eram în Hunedoara – și mama mea nu mai era acasă, fugise. Peste noapte și-a făcut valiza și a plecat și s-a dus la Timișoara, unde s-a angajat la CFR, casieră, și s-a înscris la Conservator, având profesori pe Lili Bulandra, sora lui Toni Bulandra, și […]
A 15-a ediție de Black Friday a generat comenzi de aproape un miliard de lei pe cea mai cunoscută platformă de vânzări online de la noi din țară # Rador
Cea de-a 15-a ediție de Black Friday a generat comenzi de aproape un miliard de lei pe cea mai cunoscută platformă de vânzări online de la noi din țară, cu 10% peste anul trecut. Peste 700.000 de clienți au cumpărat aproximativ 3,5 milioane de produse din toate categoriile. S-au comandat bilete la festivaluri, aur, carne […]
În Statele Unite sunt așteptate noi întârzieri și anulări de curse aeriene în aceste zile, pe rutele interne, dar și pe cele internaționale, pe fondul impasului bugetar prelungit din Congres. Ieri au fost anulate peste 800 de zboruri din cauza lipsei de personal, mai ales a controlorilor de trafic aerian. Ministerul de Externe de la […]
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată în istorie, membru al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025–2029, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a organizației, desfășurată la Samarkand. „Este o mare responsabilitate, dar și o oportunitate pentru a ne promova valorile și tradițiile noastre”, a declarat Cristian Jardan, ministrul Culturii, […]
Două centrale nucleare ucrainene și-au redus capacitatea de producţie, după un atac lansat de Rusia (şeful AIEA) # Rador
Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţăt că două centrale nucleare din Ucraina și-au redus capacitatea de producţie, după atacul lansat de Rusia asupra unei substații critice. Centralele nucleare Hmelnițki și Rivne din Ucraina au fost forțate să reducă capacitatea de producţie după un atac lansat noaptea trecută asupra […]
Polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit într-un microbuz, în urma unui control, aproximativ o tonă de tutun vrac # Rador
Polițiștii de frontieră de la Giurgiu au descoperit într-un microbuz, în urma unui control, aproximativ o tonă de tutun vrac. Autovehiculul era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 62 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria-România-Polonia. Potrivit Poliției de Frontieră, șoferul nu avea documentele justificative care să-i confere dreptul de a transporta […]
Volodimir Zelenski afirmă că nu trebuie să existe nicio excepţie de la sancţiunile internaţionale asupra energiei ruseşti # Rador
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că nu trebuie să existe nicio excepţie la sancţiunile internaţionale care vizează energia rusească. Zelenski a făcut acest comentariu pe reţelele de socializare online la câteva ore după ce preşedintele american, Donald Trump, i-a oferit o astfel de derogare aliatului său apropiat, premierul ungar Viktor Orban. Domnul Zelenski a […]
Dmitri Peskov: Kremlinul va anunța mai târziu data exactă a conferinţei de presă anuale tradiţionale susţinută de Putin # Rador
Întrebările vor fi colectate cu două săptămâni înainte de eveniment, a declarat zilele trecute Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin. Kremlinul va anunța mai târziu data exactă a conferinței de presă tradiţionale anuale şi a emisiunii ‘În dialog direct cu președintele rus Vladimir Putin’. Dmitri Peskov a oferit acest răspuns unui […]
Vladimir Putin l-a promovat pe unul dintre miniştrii adjuncţi ai apărării în Consiliul de Securitate # Rador
Președintele Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Buliga, unul dintre miniștrii adjuncți ai apărării din Rusia, în funcția de secretar adjunct al puternicului Consiliu de Securitate al țării, au relatat sâmbătă agențiile de presă de stat, citând un decret prezidențial. Agențiile au mai relatat că generalul-colonel Alexander Sanchik, care a ocupat funcția de comandant al […]
Guvernul sud-afrian regretă decizia preşedintelui SUA de a nu trimite niciun oficial guvernamental la summitul G20 # Rador
Ministerul sud-african de Externe a descris ca „regretabilă” o decizie a preşedintelui Donald Trump de a nu trimite niciun reprezentant guvernamental la viitorul summit G20. Reuniunea anuală a principalelor 20 de economii ale lumii se va desfăşura anul acesta la Johannesburg. Preşedintele Trump a spus că nu nu va participa la eveniment, repetând acuzaţii conform […]
Ne vom asigura să nu mai existe petrol rusesc în Europa; este doar o chestiune de timp (Volodimir Zelenski) # Rador
În ziua în care premierul ungar, Viktor Orbán, s-a întâlnit cu președintele american, Donald Trump, pentru a discuta, printre altele, şi despre achiziționarea de către Ungaria de petrol rusesc, care este vizat de sancțiunile SUA, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina va obţine într-un final ca Europa să înceteze să mai achiziţioneze petrol […]
Justiția turcă a emis mandate de arestare pentru „genocid” împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu și a mai multor funcționari israelieni, printre care ministrul Apărării, Israel Katz și ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir. Mandatele de arestare vizează un total de 37 de suspecți, a anunțat Procuratura Generală din Istanbul într-un comunicat, fără a oferi o […]
În București sunt organizate în acest sfârșit de săptămână mai multe evenimente care pot reprezenta un mod plăcut de petrecere a timpului liber. Astăzi este a doua zi a evenimentului Nostalgia Imaginarium, un spectacol muzical dedicat celor trecuți de 40 de ani, dar nu numai. Centrul Romexpo va deveni din nou locul în care tehnologia […]
Creștinii ortodocşi și greco-catolici îi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și pe toți îngerii. În această zi, aproximativ 1.300.000 de români își sărbătoresc onomastica. Îngerii sunt, conform credinței creștine, ființe spirituale care îl slujesc pe Dumnezeu. Ei au fost purtătorii unor mesaje către oameni, în decursul istoriei, din partea divinității. De altfel, […]
Curtea Constituţională a explicat că legea privind pensiile magistraților a fost invalidată din cauza unei erori procedurale # Rador
Curtea Constituţională a explicat în motivarea publicată ieri că legea privind pensiile magistraților a fost invalidată din cauza unei erori procedurale. Proiectul nu a obținut avizul CSM, pe care susține că guvernul l-a solicitat prematur. Judecătorii spun că executivul trebuia să ceară acest aviz când proiectul avea o formă finală, și nu când actul normativ […]
Când iarna își va intra cu adevărat în drepturi, omătul se va așterne agale la picioare, iar aerul va deveni un pic prea „proaspăt”, o să vă întrebați, pe bună dreptate, cum să aduceți un strop de magie și în interior, pe tot parcursul sezonului rece. Cât de uimitor ar fi dacă ați putea „îmbutelia” […]
Casa Albă a confirmat că SUA au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile legate de petrolul rusesc # Rador
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile legate de utilizarea petrolului şi gazelor naturale din Rusia, a declarat vineri un oficial al Casei Albe. Anterior, ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a anunţat că SUA au acordat ţării sale o scutire completă şi nelimitată de la sancţiunile asupra […]
La Chișinău a fost deschis vineri Biroul Parlamentului European în Republica Moldova în prezența președintei legislativului comunitar Roberta Metsola și a înaltelor oficialități ale statului. Cu acest prilej, Roberta Metsola a reafirmat sprijinul politic pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. La rândul său, președinta Maia Sandu le-a mulțumit europarlamentarilor pentru susținere și pentru aprobarea […]
Turcia a emis mandate de arestare pe numele premierului Israelului şi a altor oficiali de rang înalt israelieni # Rador
Procurorii din Turcia au emis mandate de arestare pentru crime de război şi genocid pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi pe numele altor oficiali israelieni de rang înalt. Israelul a respins dur acuzaţiile potrivit cărora ar fi comis genocid în Fâşia Gaza. Procurorii din Istanbul au emis mandate de arestare şi pe numele ministrului […]
România a fost aleasă ieri membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO. Este vorba de un mandat de patru ani, care îi permite țării noastre să participe la decizii privind educaţia, ştiinţa, cultura şi comunicarea la nivel internaţional şi să contribuie la implementarea programului organizaţiei până în 2029, potrivit unui comunicat al Ambasadei […]
SUA au acordat Ungariei scutire completă şi nelimitată de la sancţiunile impuse petrolului şi gazelor naturale din Rusia (Péter Szijjártó) # Rador
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat vineri că Statele Unite au acordat ţării sale o scutire completă şi nelimitată de la sancţiunile asupra petrolului şi gazelor naturale din Rusia. Ministrul ungar de externe se află la Washington împreună cu premierul ungar, Viktor Orbán, care are o întrevedere cu preşedintele american, Donald Trump, […]
Președintele Nicușor Dan a anunţat pe reţeaua X că a avut o discuţie substanţială cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski # Rador
Președintele Nicușor Dan a anunţat pe reţeaua X că a avut astăzi o discuţie substanţială cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cu privire la situaţia actuală de securitate şi la necesitatea intensificării eforturilor pentru a ajunge la o pace durabilă şi justă în Ucraina. Şeful statului a menţionat că Ucraina trebuie să câştige acest război, deoarece […]
Titlurile de stat Fidelis au în luna noiembrie dobânzi de până la 7,7%, cu scadența la șase ani la cele în lei # Rador
Titlurile de stat Fidelis au luna aceasta dobânzi de până la 7,7%, cu scadența la șase ani la cele în lei, și de 6,3% – pentru cele în euro cu scadența la 10 ani. În cazul donatorilor de sânge, nivelul maxim al dobânzii în lei ajunge la 7,95%. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, ediția […]
Realizator: Petruța Dinu – Sorin Grindeanu este noul președinte ales al PSD, după ce a primit votul delegaților la congresul extraordinar al formațiunii, desfășurat la Romexpo. În discursul său, Sorin Grindeanu arăta că Partidul Social Democrat va acționa după un plan construit pe nevoile reale ale cetățenilor. Sorin Grindeanu: Spun de pe acum, pentru cei […]
Trupele americane vor rămâne staționate în România, dar vor exista unele schimbări în modul în care Statele Unite rotesc soldații, a declarat vineri reporterilor șeful Pentagonului, Pete Hegseth./mbaciu/ilapadat (REUTERS – 7 noiembrie)
Preşedintele SUA are în vedere o posibilă scutire a Ungariei de la sancţiunile asupra petrolului rusesc # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că ia în considerare o posibilă scutire a Ungariei de la sancțiunile impuse petrolului rusesc, din cauza dependenței țării de energia din regiune. „Analizăm această posibilitate, deoarece este foarte dificil pentru ei să obțină petrol și gaze din alte zone”, a declarat Donald Trump reporterilor în cadrul […]
Serbia – Parlamentul a adoptat o lege vizând accelerarea dezvoltării unui proiect imobiliar de lux al lui Jared Kushner # Rador
Parlamentul Serbiei a adoptat vineri o lege care vizează accelerarea dezvoltării unui complex imobiliar de lux din Belgrad, pe un sit închiriat unei companii de investiții fondate de Jared Kushner, ginerele președintelui american, Donald Trump. Compania americană Affinity Global Development își propune să construiască un hotel, apartamente, magazine și birouri pe locul fostului sediu al […]
Danemarca va interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunțat vineri guvernul danez, deși părinților li se va permite să facă excepții în cazul tinerilor cu vârsta de până la 13 ani pentru a accesa anumite platforme. Decizia are loc în urma apelului făcut de prim-ministrul Mette Frederiksen, în discursul său […]
Peste 1.400 de cetățeni din peste 30 de țări africane luptă alături de forțele rusești în Ucraina, declară Andrii Sîbiha # Rador
Peste 1.400 de cetățeni din peste 30 de țări africane luptă alături de forțele rusești în Ucraina, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe. Oficialii ucraineni spun că Rusia a încercat să-și consolideze forța cu care-și atacă vecinul mai mic prin recrutarea de luptători dintr-o varietate de țări, uneori prin subterfugii. Andrii Sîbiha a declarat […]
Peste 50 de persoane au fost rănite în urma unei explozii la o școală din capitala indoneziană Jakarta. Explozia s-a produs în timpul rugăciunilor de vineri, când la ceremonii se aflau elevi și cadre didactice. Poliția a confirmat că principalul suspect, un individ de 17 ani, era elev la acea școală. Autoritățile au transmis că […]
Uniunea Europeană anunță că instituie măsuri mai aspre privind acordarea de vize către cetățeni ruși, pe fondul perturbărilor cu drone și acte de sabotaj, după aproape patru ani de război în Ucraina. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că declanșarea unui război și așteptarea de călătorii în mod […]
Paris – Patru persoane arestate în urma protestelor de joi seara în timpul unui concert al Orchestrei Filarmonice israeliene # Rador
Patru persoane au fost arestate după ce protestatarii au folosit fumigene pentru a perturba un concert al Orchestrei Filarmonice israeliene la Paris, joi seară, acesta fiind cel mai recent dintr-un val de incidente anti-israeliene legate de conflictul din Gaza, au declarat vineri oficiali francezi. În imagini postate pe rețelele de socializare, protestatarii au fost văzuți […]
Moldova – Lukoil va trebui să înceteze operațiunile în țară începând cu 21 noiembrie, din cauza sancțiunilor (ministrul Energiei) # Rador
Ministrul Energiei din Republica Moldova a declarat, vineri, că compania rusă Lukoil va trebui să își oprească operațiunile în țară începând cu 21 noiembrie, din cauza sancțiunilor impuse de SUA luna trecută. Dorin Junghietu a declarat că firma, care deține benzinării și operează un depozit de combustibil la aeroport, nu va putea furniza benzină, motorină […]
Armata rusă a lansat, vineri, un atac asupra unei stații de autobuz din Novovoronţovka, în regiunea ucraineană Herson. Conform informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite în urma atacului. Deocamdată, nu se știe ce tip de armă a folosit armata rusă pentru a ataca Novovoronţovka./sdan/denisse (KORESPONDENT – 7 noiembrie)
Situația economică din cadrul Uniunii este deja critică, a remarcat purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului rus de Externe. Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (UE) ar putea ‘sfâșia’ situația economică din Europa, a declarat Zaharova, în cadrul unui briefing. ‘Perspectivele de aderare ale Ucrainei se confruntă cu o nemulțumire crescândă în rândul statelor membre ale […]
Studiu: aproape 50% dintre lucrătorii culturali nu își pot acoperi necesitățile din câștigurile realizate # Rador
Centrul Cultural Clujean a lansat a treia ediție a studiului Reform: munca în sectorul cultural 2025, care analizează nivelul veniturilor și formele de angajare, condițiile de lucru, starea de bine și libertatea de expresie în sector. Rezultatele cercetării relevă un tablou profesional fragil: doar 19% dintre lucrătorii culturali participanți la studiu câștigă suficient pentru a-și […]
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată în vizită la Chișinău, a adresat forului legislativ al Republicii Moldova un mesaj de încurajare a integrării europene și a susținut deschiderea negocierilor de aderare. Relatează colega noastră de la Radio România Chișinău, Victoria Cernea. Reporter: Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat în parlamentul de la Chișinău că […]
Rusia solicită clarificări din partea SUA cu privire la intenţiile de testare nucleară, după afirmaţiile lui Donald Trump # Rador
Rusia a afirmat vineri că ar vrea ca Statele Unite să clarifice recentele afirmații ale președintelui american, Donald Trump, privind posibila reluare a testelor nucleare, având în vedere că un astfel de pas ar putea declanșa reacții serioase din partea altor țări. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a făcut aceste […]
Kremlinul a comentat informaţiile potrivit cărora Lavrov ar fi „căzut în dizgrația” lui Putin # Rador
Nu există nicio bază pentru informaţiile conform cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi ‘căzut în dizgrația’ liderului rus, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru Agenţia de presă TASS. Informaţiile respective despre Lavrov au apărut pe rețelele de socializare, săptămâna aceasta. Cei care au făcut aceste postări subliniază faptul […]
Printre subiectele de negociere, problema sancțiunilor este cea mai importantă (Viktor Orbán) # Rador
La negocierile cu președintele american Donald Trump, problema sancțiunilor energetice rusești este cea mai serioasă și importantă chestiune pentru gospodăriile, familiile și companiile ungare, a declarat vineri premierul Viktor Orbán, în cadrul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată de Radio Kossuth din Budapesta. În interviu difuzat de la Washington cu câteva ore înainte […]
