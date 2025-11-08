Profesioniști americani în domeniul securității cibernetice au condus operațiuni de criminalitate
Jurnalul.ro, 8 noiembrie 2025 22:50
Procurorii au declarat că trei profesioniști americani în domeniul securității cibernetice au condus în secret o operațiune de răscumpărare care viza să stoarcă bani de la companii din Statele Unite.
Acum 10 minute
23:10
Ministrul australian al Apărării: „Consolidarea militară a Chinei necesită o reacție!” # Jurnalul.ro
Activitatea forțelor de apărare australiene de protejare a rutelor comerciale maritime, inclusiv prin Marea Chinei de Sud, devine din ce în ce mai riscantă, pe măsură ce Beijingul întreprinde „cea mai mare consolidare militară din lume în prezent”, a afirmat ministrul Apărării din Australia.
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:30
Palatul Buckingham va organiza cea mai mare expoziție dedicată stilului reginei Elisabeta a II-a # Jurnalul.ro
Cea mai mare expoziție dedicată stilului reginei Elisabeta a II-a, inclusiv rochiile opulente pe care le-a purtat la nunta și încoronarea sa, va fi deschisă la Palatul Buckingham în 2026, pentru a marca centenarul nașterii sale, au anunțat marți oficialii.
Acum 2 ore
22:10
Defecțiune gravă la locomotiva unui tren de marfă pe ruta Brașov – Vlădeni. Trenuri de călători, blocate în gări # Jurnalul.ro
O defecțiune majoră la locomotiva unui tren de marfă a dat peste cap traficul feroviar pe ruta Brașov – Vlădeni Ardeal, sâmbătă după-amiază. Două trenuri de călători au fost nevoite să rămână în gări ore întregi, până la remedierea situației.
22:10
Experții au descoperit puncte slabe, unele grave, în sute de teste utilizate pentru a verifica siguranța și eficacitatea noilor modele de inteligență artificială (IA) lansate pe piață.
21:50
Ministerul de Externe al Chinei a respins preocupările privind siguranța exprimate de Taiwan cu privire la găzduirea summitului APEC de anul viitor, dar a afirmat că participarea insulei depinde de respectarea practicilor stabilite și a principiului „o singură China”.
21:30
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat că economia a trecut de un moment critic, pe măsură ce riscurile legate de geopolitică și guvernanța corporativă s-au atenuat, ceea ce a determinat creșterea indicelui bursier local Kospi peste pragul de 4.000 de puncte.
Acum 4 ore
21:10
Compania sud-coreeană Samsung SDI a anunțat că negociază pentru furnizarea de baterii de stocare a energiei către Tesla, într-o comandă care, potrivit presei coreene, ar putea avea o valoare de peste 3 trilioane de woni (2,11 miliarde de dolari).
21:00
Elena Rybakina cucerește Turneul Campioanelor de la Riad, după o finală de foc cu Arina Sabalenka # Jurnalul.ro
Jucătoarea din Kazahstan, Elena Rybakina, a încheiat sezonul WTA în glorie, câștigând în premieră Turneul Campioanelor din Arabia Saudită. Într-o finală intensă, disputată sâmbătă seara, Rybakina a învins-o pe lidera mondială Arina Sabalenka, confirmând forma excepțională din finalul de an.
20:50
Prima dovadă științifică a existenței ciumei negre în Edinburgh, descoperită pe un schelet # Jurnalul.ro
Prima dovadă științifică a existenței ciumei negre în Edinburgh a fost descoperită pe rămășițele unui adolescent care a murit în secolul al XIV-lea. S-a descoperit că placa dentară de pe dinții copilului conține agenți patogeni ai bacteriei responsabile de ciuma bubonică.
20:30
Australia va oferi trei ore de energie solară gratuită pe zi pentru milioane de oameni # Jurnalul.ro
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solară gratuită în fiecare zi gospodăriilor, inclusiv celor fără panouri solare, în cadrul unui program de economisire a energiei care se preconizează că va intra în vigoare în 2026, a declarat ministrul Energiei, Chris Bowen.
20:20
Dinamo, victorie categorică cu Csikszereda: 4-0 pe Arena Națională și urcare pe podium # Jurnalul.ro
Dinamo București a obținut o victorie categorică în etapa cu numărul 16 din Superliga, impunându-se cu 4-0 în fața formației Csikszereda, pe Arena Națională.
20:10
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a inaugurat „Bârnova Trail”, un traseu tematic amenajat în pădurea de foioase din apropierea Iașiului, care îmbină relaxarea în aer liber cu descoperirea naturii și educația forestieră.
19:50
Accident grav în Dâmbovița: patru persoane rănite după o coliziune între două mașini în comuna Dărmănești # Jurnalul.ro
Patru oameni au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs pe DN 72, în localitatea Dărmănești, județul Dâmbovița. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale impactului.
19:50
Fabricile din Asia se confruntă cu dificultăți mari pe fondul impactului tarifelor americane # Jurnalul.ro
Marile centre industriale din Asia au întâmpinat dificultăți în luna octombrie, potrivit sondajelor de afaceri publicate în această săptămână, pe fondul scăderii cererii din SUA și al tarifelor impuse de președintele Donald Trump, care au afectat comenzile fabricilor din întreaga regiune, scrie Reuters.
19:30
Un tren cu aburi vechi de 76 de ani străbate dealurile aurii ale Transilvaniei și oferă vizitatorilor o experiență unică: mocănița de la Sovata, una dintre cele mai îndrăgite atracții turistice din zonă, i-a cucerit pe turiștii străini cu peisajele sale de basm.
Acum 6 ore
19:10
Reorientare totală: Republica Moldova ar putea introduce regim de vize pentru cetățenii CSI # Jurnalul.ro
Republica Moldova se pregătește să introducă un regim de vize pentru cetățenii statelor membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), după ce autoritățile de la Chișinău au anunțat intenția de a denunța acordul care permitea circulația fără vize între țările membre.
19:10
Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că Statele Unite au intensificat eforturile pentru a accelera producția avioanelor de vânătoare F-16V destinate Taiwanului, după ce livrările au fost amânate din cauza schimbărilor din domeniul producției și al lanțului de aprovizionare.
18:50
Un general german avertizează că Rusia ar putea lansa un atac asupra NATO „chiar mâine” # Jurnalul.ro
Un general german avertizează că Rusia ar putea lansa un atac limitat asupra teritoriului NATO în orice moment. El arată că există trupe rusești care nu sunt implicate în războiul din Ucraina. Acestea ar putea fi utilizate „chiar mâine” pentru un atac.
18:30
Românii vor vedea calitatea aerului în timp real. Ministerul Mediului schimbă modul de raportare # Jurnalul.ro
Românii vor afla calitatea aerului în timp real: Ministerul Mediului schimbă sistemul de monitorizare, trecând de la media pe 24 de ore la raportarea orară a poluării, pentru a evita situațiile în care senzorii oficiali arată „aer curat” în timpul unor episoade grave de poluare.
18:20
Femeia în vârstă de 40 de ani, aflată la volanul unui autoturism, a pierdut controlul asupra direcției, lovind bariera de acces în parcare, ulterior acroșând trei autoturisme parcate și zidul clădirii Teatrului „Alexandru Davila”.
18:10
Un medicament contra cancerului devine de 20.000 de ori mai puternic prin nanotehnologie # Jurnalul.ro
Cercetătorii americani au transformat un medicament obișnuit de chimioterapie într-un tratament extrem de puternic împotriva cancerului, folosind nanotehnologia. Noul medicament este de 20.000 de ori mai eficient la distrugerea celulelor canceroase și nu are efecte secundare.
17:50
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile. Bagajul a fost verificat de echipa specializată de intervenţie antitero, care a constatat că nu conține explozivi sau substanțe suspecte.
17:50
Pep Guardiola ajunge duminică, la partida Manchester City-Liverpool în Premier League, la meciul cu numărul 1.000 în cariera sa de antrenor.
17:40
Un tânăr din Ploiești a reclamat la Poliție că a fost apelat pe telefonul mobil de către un bărbat care a pretins că este polițist și care i-ar fi cerut bani pentru a nu-i întocmi un dosar penal.
17:30
Japonia reia exporturile de fructe de mare către China, la doi ani după deversarea de la Fukushima # Jurnalul.ro
Japonia reia exporturile de fructe de mare către China la doi ani după deversarea apelor uzate de la centrala nucleară Fukushima. Unitatea a fost afectată de tsunami, iar deversarea apelor uzate a stârnit numeroase controverse.
Acum 8 ore
17:10
Biletele pentru meciul de retragere al Simonei Halep vor fi disponibile începând de luni, 10 noiembrie, de la ora 14:00, anunță vineri organizatorii evenimentului, care va avea loc în cadrul Sports Festival 2026, de la Cluj-Napoca.
16:50
Un bărbat de 48 de ani este cercetat pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, după ce ar fi indus în eroare o persoană în privința vânzării unei mașini, folosind documente care aparțineau unui alt vehicul.
16:30
Are tot ce îi trebuie, îi lipsește viteza, spune vicepremierul Oana Gheorghiu despre președintele Nicușor Dan.
16:10
Ministrul Energiei a discutat cu americanii despre reactoare nucleare și gaze din Marea Neagră # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut întâlniri cu oficiali ai administrației americane pentru finanțarea proiectelor de la Cernavodă, reactoare modulare mici (SMR), exploatarea gazelor din Marea Neagră și construcția unui coridor de LNG pentru Europa Centrală și de Sud-Est.
16:10
Află ce zodii simt nevoia unei schimbări radicale în următoarea perioadă. Unele semne zodiacale descoperă că viața lor a rămas blocată în rutină și trebuie să-și urmeze adevărata chemare.
15:50
Comandantul unui batalion ucrainean de sisteme fără pilot a fost acuzat de neglijență după ce a organizat o ceremonie de premiere a soldaților în regiunea Dnipropetrovsk la începutul lunii noiembrie, în ciuda interdicției.
15:30
O echipă de cercetători britanici a descoperit că pastila de a doua zi pe bază de ulipristal acetat ar putea preveni cancerul de sân la femeile cu risc genetic ridicat. Studiul oferă speranță tinerelor care se tem de boală.
Acum 12 ore
15:20
O asistentă de la Spitalul Județean de Urgență Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului # Jurnalul.ro
O asistentă medicală din cadrul Secției Medicală 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a suferit un infarct, sâmbătă dimineață, în timpul serviciului.
15:20
Medicii care răspândesc în spațiul public informații false sau contrare dovezilor științifice ar putea fi sancționați disciplinar, potrivit unei inițiative legislative.
15:10
Momentul potrivit pentru tăierea hortensiilor: Ghid complet pentru flori spectaculoase # Jurnalul.ro
Fie că sunt împodobite cu ciorchini de flori sferice mari sau cu flori încântătoare de dantelă, există o hortensie perfectă pentru aproape fiecare curte - fie că este scăldată în soare, fie că este învăluită în umbră - și pentru personalitatea fiecărui grădinar.
15:00
Un copil de un an și doi adulți au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat sâmbătă într-un cap de pod în localitatea Rateșu Cuzei, județul Vaslui.
14:50
Suplimentul „inofensiv” pentru somn, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă și moarte prematură # Jurnalul.ro
Un amplu studiu de cinci ani sugerează că utilizarea zilnică a melatoninei pentru insomnie ar putea fi legată de un risc crescut de insuficiență cardiacă și deces. Cercetătorii cer prudență și investigații suplimentare.
14:30
Motociclist - amendat și fără permis, după ce a făcut 13 depășiri neregulamentare pe DN 1 # Jurnalul.ro
Un motociclist a fost filmat de un echipaj aerian în timp ce face 13 depășiri neregulamentare pe DN 1, între Negreni și Huedin, județul Cluj. El a fost amendat cu 16.000 de lei și a rămas fără permis.
14:10
Doctorii dezvăluie: trucurile simple care îți pot opri durerea de cap în câteva minute # Jurnalul.ro
Durerile de cap pot fi cauzate de stres, alimentație, somn sau chiar vreme. Află de la medicii britanici cum să le previi, ce greșeli să eviți și când e cazul să mergi la doctor.
13:50
140 de mine marine, descoperite și neutralizate în Marea Neagră de la începutul războiului # Jurnalul.ro
140 de mine marine au fost descoperite și neutralizate în Marea Neagră de la începutul războiului din Ucraina, susține Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării.
13:20
Senatorul Paul Pintea a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă la volan fără permis în Zalău. Acesta a fugit de polițiști, dar a fost oprit în scurt timp.
13:10
Diseară, de la ora 20:00, The Ticket revine cu un episod în care scena devine locul unor apariții complet diferite, de la spectaculos și neașteptat, până la emoție pură și intensitate dusă la extrem. Este una dintre cele mai diverse ediții ale sezonului, iar reacțiile juraților se vor împărți, din nou, între uimire, controverse și momente în care nimeni nu va putea sta liniștit pe scaun.
13:10
V-ați întrebat vreodată dacă numerele de înger și magia banilor s-ar putea intersecta? Răspunsul este da. Există patru numere de înger care reprezintă cel mai bine banii, bogăția, abundența.
12:50
Președintele Donald Trump a declarat că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din acest an din Africa de Sud, invocând tratamentul aplicat fermierilor albi de către această țară, scrie AP.
12:30
Marele antrenor Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă cu onoruri militare la Oradea. Acesta a murit miercuri la locuința sa din Oradea la vârsta de 88 de ani.
12:30
O femeie de serviciu din Indiana, mamă a patru copii, a fost împușcată mortal prin ușa unei locuințe, după ce a ajuns din greșeală la o adresă greșită, a anunțat poliția.
12:20
Șofer român, reținut pentru omor calificat după ce a provocat moartea a șase migranți în Bulgaria # Jurnalul.ro
Parchetul Districtual din Burgas a reținut pentru 72 de ore un cetățean român acuzat că a provocat intenționat moartea a șase migranți, în urma unei urmăriri cu poliția. Accidentul s-a produs în apropiere de Burgas, când vehiculul condus de acesta a părăsit carosabilul și a plonjat în lacul Vaia.
12:10
Tenorul Jonas Kaufmann, una dintre cele mai importante voci ale operei contemporane, concertează pentru prima dată în România, pe 11 decembrie, la Sala Palatului # Jurnalul.ro
Ne mai despart doar câteva săptămâni până la momentul unuia dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale finalului de an: Jonas Kaufmann, tenorul care a cucerit cele mai importante scene lirice ale lumii, va susține pentru prima dată în România un concert extraordinar la Sala Palatului din București, pe 11 decembrie 2025.
11:50
Lovitură pentru Casa Albă: Administrația Trump a trimis ilegal Garda Națională în Portland # Jurnalul.ro
O instanță federală americană a stabilit că președintele Donald Trump a ordonat în mod ilegal desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în orașul Portland, Oregon, transmite Reuters.
