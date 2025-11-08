“Te pregăteşti de transfer?” Răspunsul lui Mario Tudose, jucătorul dorit de FCSB, Craiova şi Dinamo!
Antena Sport, 8 noiembrie 2025 22:50
Mario Tudose (20 de ani), jucător care a fost aproape de un transfer la FCSB în precedentul mercato, a fost întrebat de o posibilă plecare de la FC Argeş. Tudose e dorit de FCSB, Universitatea Craiova şi Dinamo. El a recunoscut că şi-ar dori să meargă la o echipă mai bună decât FC Argeş, dar […]
• • •
Acum 5 minute
23:20
Alex Dobre a cântat, în direct: “Cine e pe primul loc? Rapidul este!” Subiectul “naţionala” l-a iritat # Antena Sport
Alex Dobre a marcat cu FC Argeş un gol frumos, iar jucătorul spune că era dator să înscrie, mai ales că venea după meciul cu Craiova, când evoluţia lui a fost ştearsă. "Mă bucur enorm pentru victoria din această seară. Este o mândrie să fiu alături de aceşti băieţi, de staff. Aveam nevoie de gol. […]
23:20
Novak Djokovic s-a retras de la Turneul Campionilor! Musetti îi ia locul şi va fi în premieră acolo # Antena Sport
Lorenzo Musetti va participa pentru prima dată la Turneul Campionilor, ca urmare a retragerii lui Novak Djokovic din cauza unei accidentări la umăr, informează ATP. Musetti îl va înlocui pe Djokovic în grupa Jimmy Connors, el fiind acceptat direct. Alexander Bublik este acum prima rezervă. Djokovic, OUT de la Turneul Campionilor! Îi ia locul jucătorul […]
Acum 15 minute
23:10
“Asta ne-a lipsit sezonul trecut” Reacţia lui Alex Paşcanu, după ce a marcat pentru Rapid! # Antena Sport
Alex Paşcanu (27 de ani) a înscris pentru Rapid în meciul câştigat de giuleşteni cu FC Argeş, cu 2-0. Victoria a dus-o pe Rapid pe primul loc. Giuleştenii au acum 35 de puncte, cu 3 mai multe decât formaţia aflată pe 2, FC Botoşani. Paşcanu a vorbit despre golul pe care l-a marcat, despre faptul […]
Acum 30 minute
23:00
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeş, crede că diferenţa a fost categorică între Rapid şi formaţia lui. Şi asta ţine de un lucru evident: diferenţa de nivel financiar dintre cele două cluburi. "Rapid este o echipă pragmatică. Sunt o echipă care se bat cu şanse reale la campionat. Îmi felicit elevii, cred că […]
Acum o oră
22:50
22:50
Vadim Raţă: “Rapidul e CFR-ul de anul trecut!” Mesaj sublim şi pentru fanii giuleşteni # Antena Sport
Vadim Raţă şi FC Argeş a pierdut cu Rapid, scor 2-0. La final de joc, fotbalistul piteştenilor a făcut o comparaţie între CFR şi formaţia din Giuleşti. Mai exact, el a făcut referire la perioada în care trupa antreanată de Dan Petrescu reuşea să se impună fără să aibă multe ocazii. "Suntem supăraţi. În repriza […]
22:30
Meciul Santa Clara – Sporting e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 22:30. Meciul se poate vedea în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cu o victorie, campioana Sporting va reveni pe primul loc. În acest moment, Sporting e pe 2, cu 25 de puncte, la 3 puncte în spatele […]
Acum 2 ore
22:20
“Nu e ceea ce vrei să vezi” Reacţia lui Max Verstappen, după ce a fost eliminat incredibil din Q1 în calificări! # Antena Sport
Campionul mondial en-titre Max Verstappen a oferit o primă reacţie, după ce a "reuşit" contraperformanţa istorică de a fi eliminat în Q1 în calificările Marelui Premiu al Braziliei, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Sezonul trecut, pe o ploaie torenţială, Verstappen a plecat de pe locul 17 pe grila […]
22:00
“Un weekend foarte dificil” Reacţia lui Charles Leclerc după ce s-a clasat pe 3 în calificările din Brazilia # Antena Sport
Charles Leclerc a prins podiumul în calificările pentru Marele Premiu al Braziliei, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Pilotul lui Ferrari s-a arătat mulţumit cu rezultatul lui. Leclerc speră să reuşească o performanţă bună şi în cursa Marelui Premiu al Braziliei, care se va vedea în direct pe Antena […]
21:50
“Ştiu ce am de făcut” Reacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut locul 2 în calificările din Brazilia! # Antena Sport
Kimi Antonelli a avut, până acum, un weekend excelent. Pilotul lui Mercedes a terminat pe 2 atât calificările, cât şi cursa de sprint. De fiecare dată în faţa lui a fost doar Lando Norris. Pilotul italian s-a arătat foarte mulţumit de performanţa lui, de până acum, în acest weekend. El va pleca de pe locul […]
21:30
Lando Norris, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în Brazilia: “Maşina e incredibilă” # Antena Sport
Pilotul britanic Lando Norris a reuşit să câştige şi calificările pentru Marele Premiu al Braziliei, după ce s-a clasat pe primul loc în cursa de sprint. Lando Norris va pleca pe primul loc pe grila de start în cursa care va fi în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la ora […]
Acum 4 ore
21:10
Novak Djokovic a câştigat turneul de la Atena! E al 101-lea titlu din carieră pentru sârb # Antena Sport
Tenismanul sârb Novak Djokovic, locul 5 mondial, principal favorit, a câştigat sâmbătă finala turneului ATP 250 de la Atena, dotat cu premii totale de 766.715 euro, după ce l-a învins în ultimul act, în trei seturi, 4-6, 6-3, 7-5, pe italianul Lorenzo Musetti (9 ATP), favorit nr. 2. Sârbul s-a impus la capătul unei partide […]
21:10
21:00
Cel mai cunoscut impresar din România îl compară pe Rădoi cu Mourinho: “E un Special Mirel!” # Antena Sport
Mirel Rădoi trăieşte intens fotbalul, iar în meciul cu Rapid Viena tehnicianul s-a trezit în tribune, după ce a primit cartonaş roşu. El a certat un jucător al adversarilor, iar arbitrul l-a eliminat. Giovanni Becali îl compară pe Mirel Rădoi, cu prietenul lui Jose Mourinho. Un alt antrenr cu care românul s-ar puea compara este […]
20:50
Dezastru pentru Max Verstappen în calificările din Brazilia! A fost eliminat din Q1! Contraperformanţă istorică # Antena Sport
Contraperformanţă istorică pentru campionul mondial Max Verstappen în calificările Marelui Premiu al Braziliei, transmise în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Verstappen a fost eliminat din Q1, urmând să plece de pe locul 16 în cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Braziliei, care va fi în direct pe Antena 3 CNN şi […]
20:30
Zeljko Kopic pune presiune şi după 4-0 cu Csikszereda: “Sunt momente în care putem să fim mai buni” # Antena Sport
Dinamo a trecut într-o manieră categorică de Csikszereda, cu 4-0. În ciuda scorului mare, Zeljko Kopic a declarat că au fost şi momente mai puţin bune pentru elevii lui. "După al doilea gol meciul a fost cam terminat. Este un jucător important (n.r. Karamoko), știam că a avut ceva probleme când l-am adus, dar poate […]
20:30
Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor! Victorie de senzaţie, în două seturi, cu liderul WTA # Antena Sport
Kazaha Elena Rybakina a învins-o în două seturi, cu 6-3, 7-6 pe jucătoarea clasată pe primul loc WTA, Aryna Sabalenka şi a câştigat Turneul Campioanelor. Aflată pe locul 6 WTA, Elena Rybakina era condusă cu 8-5 de Sabalenka în meciurile directe dintre cele două jucătoare. Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor! Rybakina a jucat în […]
20:20
Alex Musi l-a contrazis pe Robert Ilyeş, după ce antrenorul lui Csikszereda a făcut praf arbitrajul! # Antena Sport
Alex Musi (21 de ani) nu a fost de acord cu antrenorul lui Csikszereda, care a criticat dur arbitrajul de la meciul câştigat de Dinamo cu 4-0 cu ciucanii. Central la această partidă a fost Iuliana Demetrescu. Musi a susţinut după meci că a fost faultat la faza la care Iuliana Demetrescu a dictat penalty-ul […]
20:10
Cătălin Cîrjan ştie de ce Mircea Lucescu nu-l cheamă la naţionala României: “În ultimele trei meciuri…” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a vorbit despre meciul câştigat categoric de Dinamo, dar şi despre situaţia lui. Într-o manieră realistă, fotbalistul lui FC Dinamo a recunoscut că nu se aştepta să fie convocat de Mircea Lucescu la naţioală, pentru că nivelul lui nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. "Am ştiut că ne aşteaptă un meci dificil (n.r- […]
20:00
Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo – Csikszereda 4-0: “Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989” # Antena Sport
Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a făcut praf brigada de arbitri, condusă de Iuliana Demetrescu. Ilyeş a susţinut că Dinamo nu trebuia să primească penalty-ul din care Karamoko a deschis scorul. Ilyeş a avut cel mai dur discurs la adresa arbitrajului de când Csikszereda a promovat în Liga 1. Robert Ilyeş, cel […]
20:00
Rapid – FC Argeș se va disputa astăzi, de la ora 20:30, pe Stadionul din Giulești, în etapa 16 din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe as.ro și în aplicaţia AntenaSport. Înaintea acestei etape, trupa lui Costel Gâlcă se află pe primul loc în Superligă, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, în timp […]
19:50
Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis # Antena Sport
Pare banc, dar nu este! Gigi Becali a povestit că a fost sunat de Neluţu Varga, care i-a propus să-i dea 100.000 de euro, numai ca tarnsferul lui Louis Munteanu să se facă la FCSB. Cei 100.000 de euro oferiţi de patronul CFR-ului erau tot pentru jucător, ca să semneze cu gruparea bucureşteană. "Neluțu Varga […]
19:40
Ianis Hagi a înscris un gol asemănător cu cel marcat de tatăl său în urmă cu 27 de ani! Reacţia presei turce # Antena Sport
Ianis Hagi a reuşit o "bijuterie" de gol în partida Trabzonspor – Antalyaspor 1-1. Jucătorul naţionalei a fost MVP-ul partidei, notat cu 8 pentru prestaţia lui. În urmă cu exact 27 de ani, pe 8 noiembrie 1998, Gică Hagi marca un gol asemănător cu cel înscris de Ianis Hagi cu Trabzonspor. Ianis Hagi a marcat […]
Acum 6 ore
19:20
Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul contra lui Valentin Mihăilă! Notele primite de români # Antena Sport
Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul terminat la egalitate de Gaziantep FK, scor 2-2, cu Rizespor, echipa lui Valentin Mihăilă. Sorescu a ratat lovitura de la 11 metri în minutul 71. Pentru Gaziantep au marcat Bayo '2 şi Rodrigues '74. Rizespor a înscris prin Sowe '29 şi Rodrigues '59 (autogol). Sorescu a intrat […]
19:00
“Arăți mai bine decât David Beckham?”. Replica virală a lui Cristiano Ronaldo: “I’m perfecto!” # Antena Sport
Moment devenit viral în timpul unui interviu realizat de Piers Morgan cu Cristiano Ronaldo. Întrebat care este mai atractiv, el sau David Beckham, fostul star de la Real Madrid a avut o reacţie amuzantă. "Crezi că arăți mai bine decât David Beckham?", a fost întrebarea lui Piers Morgan. "Depinde. Pentru mine, să arăți bine înseamnă […]
18:30
Ianis Hagi, cel mai bun de pe teren în Trabzonspor – Antalyaspor 1-1! Nota primită de fiul lui Gică Hagi # Antena Sport
Ianis Hagi (27 de ani) a fost MVP-ul partidei în meciul Trabzonspor – Antalyaspor 1-1. Fiul lui Gică Hagi a egalat-o pe Trabzonspor în minutul 73 al meciului, cu un gol de senzaţie. Ianis Hagi a şutat cu stângul din afara careului, balonul oprindu-se în vinclul porţii apărate de Onana. Ianis Hagi, cel mai bun […]
18:20
Accident teribil în cursa de sprint din Brazilia! Favoritul fanilor, Gabriel Bortoleto, şi-a făcut praf maşina # Antena Sport
18:10
George Russell l-a lăudat pe colegul lui, Kimi Antonelli, după cursa de sprint: “A făcut o treabă foarte bună” # Antena Sport
George Russell l-a lăudat pe colegul lui de la Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, după cursa Marelui Premiu al Braziliei, care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Antonelli a terminat pe 2 cursa de sprint, în spatele câştigătorului, Lando Norris, iar George Russell a fost pe 3. George Russell: "E un […]
17:50
“Am făcut totul pentru a câştiga” Reacţia lui Antonelli după ce a terminat pe 2 cursa de sprint, după Norris # Antena Sport
Andrea Kimi Antonelli s-a clasat pe locul 2 în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei, care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Antonelli a dus o luptă foarte interesantă cu Norris. În cele din urmă a trecut linia de sosire doar pe 2, în spatele pilotului lui McLaren. […]
17:50
Ianis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei # Antena Sport
Ianis Hagi a înscris un gol superb în minutul 73 al meciului Trabzonspor – Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a înscris cu stângul, de la distanţă, plasând balonul în vinclu. E al doilea gol al lui Ianis Hagi pentru Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi are şi un assist pentru formaţia turcă în cele 8 partide […]
17:40
Situaţie de-a dreptul incredibilă. Cătălin Căbuz lipseşte pentru meciu cu FCSB, după o accidentare stupidă. Portarul titular lui FC Hermannstadt a devenit indisponibil după ce a căzut ch
17:30
“Avem de lucrat” Prima reacţie a lui Lando Norris după ce a câştigat cursa de sprint a MP al Braziliei # Antena Sport
Pilotul britanic Lando Norris a câştigat cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei. Norris a adăugat 8 puncte faţă de colegul lui, Oscar Piastri, cu care se luptă pentru titlu. A fost un dezastru pentru Oscar Piastri în cursa de sprint, australianul abandonând după ce a ratat un viraj. La interviul de după cursă, […] The post “Avem de lucrat” Prima reacţie a lui Lando Norris după ce a câştigat cursa de sprint a MP al Braziliei appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:10
Primul transfer anunţat din Ungaria pentru FCSB. Cine este fundaşul de 1 milion de euro dorit de Gigi Becali # Antena Sport
Gigi Becali s-a pus pe treabă aşa cum a promis, iar un jucător este gata să bată palma cu FCSB. Latifundiarul a anunţat că vrea să transfere în iarnă patru sau cinci fotbalişti, iar primul nume aflat de presă este cel al lui Andre Duarte. Fotbalist pe care românii îl stiu, din experienţa pe care […] The post Primul transfer anunţat din Ungaria pentru FCSB. Cine este fundaşul de 1 milion de euro dorit de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
16:40
David Popovici a uimit lumea cu performanţele lui şi mulţi s-au întrebat ce mâncă marele campion al României de are rezultate uimitoare. În realitate, dieta înotătorului este una foarte simplă, dar este menită să-i aducă aportul zilnic de nutrienţi. Aşadar, ce aliment minune consumă David Popovici? Cu sigruanţă mulţi îl aveam în dieta noastră, mai […] The post Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor appeared first on Antena Sport.
16:40
Formaţia Petrolul Ploieşti a remizat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1. Echipa antrenată de Eugen Neagoe a rămas formaţia din Liga 1 cu cel mai slab atac. Petrolul a marcat doar 7 goluri în 16 meciuri. Ea ocupă locul 12 în Liga […] The post Petrolul – Oţelul 0-0. Gazdele rămân cu cel mai slab atac din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
16:20
Oscar Piastri a abandonat în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei! Dezastru pentru pilotul McLaren # Antena Sport
Acum 12 ore
15:20
“Marele coşmar al lui Vinicius”. Andrei Raţiu, lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid # Antena Sport
Andrei Raţiu (27 de ani) a fost lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid. Partida din etapa a 12-a din La Liga se va disputa duminică, de la ora 17:15. Jurnaliştii de la Marca i-au dedicat un întreg articol lui Andrei Raţiu, înaintea duelului “de foc” cu Real Madrid. Aceştia l-au numit […] The post “Marele coşmar al lui Vinicius”. Andrei Raţiu, lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid appeared first on Antena Sport.
15:10
Lotul României U21 pentru meciurile cu Finlanda şi Spania. Pe cine a convocat Costin Curelea # Antena Sport
Reprezentativa U21 a României va disputa în luna noiembrie ultimele partide din acest an, în compania Finlandei, în deplasare, şi a Spaniei, pe teren propriu, la Sibiu. Programul tricolorilor: Vineri, 14 noiembrie, ora 17:00: Finlanda U21 – România U21 (Stadion Veritas, Turku) Marţi, 18 noiembrie, ora 19:00: România U21 – Spania U21 (Stadion Municipal, Sibiu) […] The post Lotul României U21 pentru meciurile cu Finlanda şi Spania. Pe cine a convocat Costin Curelea appeared first on Antena Sport.
14:20
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor # Antena Sport
Au fost clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Nepoata fostului antrenor al Stelei, care s-a stins din viaţă la vârsta de 88 de ani, a intonat imnul României înainte ca acesta să fie condus pe ultimul drum. Emeric Ienei a fost azi înmormântat la cimitirul “Rulikowski” din Oradea. Înainte să fie condus pe ultimul […] The post Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor appeared first on Antena Sport.
13:50
Legendele Stelei 86′ îl conduc pe ultimul drum pe Emeric Ienei. Momente copleşitoare la înmormântare # Antena Sport
Legendele Stelei 86′ au ajuns la înmormântarea lui Emeric Ienei. Foştii jucători îl conduc pe ultimul drum pe fostul antrenor, care s-a stins din viaţă miercuri, la vârsta de 88 de ani. Emeric Ienei va fi azi înmormântat la cimitirul “Rulikowski” din Oradea, cu onoruri militare. În jurul orei 13:00, şi-au făcut apariţia la căpătâiul […] The post Legendele Stelei 86′ îl conduc pe ultimul drum pe Emeric Ienei. Momente copleşitoare la înmormântare appeared first on Antena Sport.
13:20
Eliza Samara – Yubin Shin LIVE VIDEO (14:20). Românca luptă pentru semifinale la WTT Champions Frankfurt # Antena Sport
Eliza Samara este singura jucătoare din România rămasă în competiţie la WTT Champions Frankfurt 2025. Sâmbătă, la prânz, ea va lupta pentru un loc în semifinale. De la ora 14:20, Eliza Samara o va întâlni pe Yubin Shin din Coreea de Sud, favorita numărul 5 a turneului din Germania. Eliza Samara – Yubin Shin LIVE […] The post Eliza Samara – Yubin Shin LIVE VIDEO (14:20). Românca luptă pentru semifinale la WTT Champions Frankfurt appeared first on Antena Sport.
13:10
Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League: “Arsenal joacă incredibil” # Antena Sport
Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, recunoaşte că este “aproape imposibil” ca Arsenal Londra să fie oprită în acest moment, dar spune că titlurile nu se câştigă din luna noiembrie. Arsenal este lider în Premier League cu 25 de puncte după 10 etape, City fiind pe locul 2 cu 19 puncte. Pep Guardiola, mesaj ferm […] The post Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League: “Arsenal joacă incredibil” appeared first on Antena Sport.
12:30
Mihai Stoica a numit cel mai inteligent fotbalist de la FCSB: “Ce să vezi? A început să le dea cu fotbalul în cap” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui David Miculescu. Fotbalistul campioanei României traversează o formă bună, chiar dacă formaţia roş-albastră a avut probleme în acest început de sezon. Oficialul FCSB-ului este de părere că David Miculescu a venit cu o replică excelentă […] The post Mihai Stoica a numit cel mai inteligent fotbalist de la FCSB: “Ce să vezi? A început să le dea cu fotbalul în cap” appeared first on Antena Sport.
12:30
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani # Antena Sport
Cristi Borcea i-a făcut un cadou de milioane de dolari fiicei sale Melissa. Milionarul român ajuns la vârsta de 54 de ani a dezvăluit că i-a cumpărat un apartament de lux tinerei de 21 de ani. Cristi Borcea nu s-a uitat la bani şi a plătit nu mai puţin de 1,35 milioane de dolari pentru […] The post Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani appeared first on Antena Sport.
12:10
Englezii, nou anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin. Când ar putea bifa primele minute la Tottenham, după accidentare # Antena Sport
Englezii au făcut un nou anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin. Fundaşul de 23 de ani se pregăteşte să bifeze primele minute la Tottenham, după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie. Radu Drăguşin a suferit o accidentare la ligamentele încrucişate, în meciul cu Elfsborg din Europa League. Fundaşul român a fost operat şi a […] The post Englezii, nou anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin. Când ar putea bifa primele minute la Tottenham, după accidentare appeared first on Antena Sport.
12:10
11:50
Dinamo – Csikszereda LIVE TEXT (17:30). “Câinii” lui Zeljko Kopic pot urca pe podium, cu o victorie. Echipele probabile # Antena Sport
Dinamo – Csikszereda, duelul din etapa a 16-a a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 17:30. Cu o victorie, “câinii” lui Zeljko Kopic pot urca provizoriu pe podium. Meciul tur dintre cele două echipe a fost unul cu scandal, dat fiind faptul că unii […] The post Dinamo – Csikszereda LIVE TEXT (17:30). “Câinii” lui Zeljko Kopic pot urca pe podium, cu o victorie. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
11:50
FIFA a anunţat stadionul care va găzdui Finalissima! Unde va avea loc duelul Lamine Yamal – Lionel Messi # Antena Sport
FIFA a confirmat data la care va avea loc Finalissima, meci de gală între Spania, campioana Europei, şi Argentina, deţinătoarea titlului Copa América. Data şi locul ar fi fost confirmate de FIFA. Spania – Argentina se va juca în Qatar Finalissima este meciul care opune câştigătoarea Euro şi câştigătoarea Copa América. În 2022, Albiceleste lui […] The post FIFA a anunţat stadionul care va găzdui Finalissima! Unde va avea loc duelul Lamine Yamal – Lionel Messi appeared first on Antena Sport.
11:10
Valeriu Iftime, după prima înfrângere a Botoşaniului după 13 meciuri: “Am câștigat cumva, că ne-am bătut singuri” # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a avut puterea să râdă, după ce echipa sa a pierdut meciul de pe terenul celor de la Farul Constanţa. Formaţia de la malul mării s-a impus cu 2-0 şi a oprit seria de invincibilitate a trupei pregătite de Leo Grozavu. FC Botoşani avea 11 meciuri fără […] The post Valeriu Iftime, după prima înfrângere a Botoşaniului după 13 meciuri: “Am câștigat cumva, că ne-am bătut singuri” appeared first on Antena Sport.
11:00
Adrian Mutu a ales între FCSB şi Universitatea Craiova, după meciurile europene: “Fotbal şampanie” # Antena Sport
Adrian Mutu a ales între FCSB şi Universitatea Craiova, după meciurile europene ale celor două echipe. Campioana a fost învinsă de Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League, în timp ce oltenii au învins-o pe Rapid Viena, scor 1-0, în runda a treia din Conference League. Adrian Mutu s-a declarat […] The post Adrian Mutu a ales între FCSB şi Universitatea Craiova, după meciurile europene: “Fotbal şampanie” appeared first on Antena Sport.
