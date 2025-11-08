†) Sf. Ier. Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie; Sf. Cuv. Matrona

12:00

Episcopia Italiei a reabilitat Casa „Sfânta Anastasia” din Roma, cu scopul de a găzdui familiile copiilor români care vin să se trateze la Roma de boli care nu își găsesc remediul în țară. Lucrările de restructurare s-au concentrat pe elemente vitale pentru siguranța și funcționalitatea clădirii: au fost montate ferestre noi și au fost reabilitate instalațiile…