†) Sf. Ier. Nectarie de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie; Sf. Cuv. Matrona
Basilica.ro, 9 noiembrie 2025 00:00
Calendar Ortodox 9 noiembrie Sfântul Ierarh Nectarie S-a născut la 1 octombrie 1846, în Silivria, un orăşel din provincia Tracia (astăzi în Turcia). Părinţii săi au fost oameni săraci, dar foarte evlavioşi. Din botez a primit numele de Anastasie, bucurându-se din pruncie de o aleasă creştere în credinţa creştinească. După primii ani de şcoală, Anastasie…
• • •
Acum o oră
00:00
Acum 4 ore
22:00
FOTO: Sfinții Arhangheli, ocrotitorii Jandarmeriei Române au fost cinstiți la biserica instituției (2025) # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a slujit la biserica ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, din incinta Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, sâmbătă, 8 noiembrie. Ierarhul a săvârșit și slujba parastasului pentru eroii jandarmi și pentru ultimul domnitor al Moldovei, Grigore Ghika, ale cărui oseminte au fost repatriate recent. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Acum 6 ore
20:40
PS Paisie: Prin Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Biserica ne descoperă că Dumnezeu este și drept și milostiv # Basilica.ro
Prin sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Biserica ne descoperă că Dumnezeu atât drept, cât și milostiv, a explicat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul în cuvântul ținut, sâmbătă, la parohia „Duminica tuturor sfinților români” din Sectorul 5 al Bucureștilor. Ierarhul a explicat că Arhanghelul Mihai este înfățișat ca purtând o sabie de foc, pentru că luptă împotriva…
19:20
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a sfințit, sâmbătă, o nouă biserică, aflată în Sectorul 5 al Capitalei, având hramurile: „Duminica Tuturor Sfinților Români”, „Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina” și „Sf. Sfințit Mc. Corneliu Sutașul”. Cu această ocazie, Preasfinția Sa a spus că sfințirea reprezintă un moment „plin de bucurie și emoție sfântă, un moment binecuvântat…
Acum 8 ore
18:20
În Duminica a 24-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan,…
17:50
PS Teofil Trotușanul: Deși a fost om pământesc, Sfântul Nectarie a avut o slujire asemănătoare cu cea a îngerilor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a vorbit, sâmbătă, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, despre legătura tainică dintre sărbătoarea Sfântului Nectarie de mâine și de praznicul Sfinților Arhangheli de azi. În cuvântul său, ierarhul a explicat că Sfântul Nectarie a avut o slujire asemănătoare cu cea a îngerilor. „Sfântul…
Acum 12 ore
16:10
Oaspeți din Armenia la Patriarhia Română. PF Daniel a subliniat trăinicia relațiilor dintre cele două popoare # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit, sâmbătă, la Reședința Patriarhală, vizita unei delegații a Bisericii Armene, condusă de Preasfințitul Părinte Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România. Vizita a fost prilejuită de resfințirea Catedralei Arhiepiscopale armene „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din București, care marchează anul acesta 110 ani de la…
15:50
15:30
Patriarhul Daniel: Arhanghelii și îngerii sunt slujitorii cerești cei mai apropiați de oameni # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat, sâmbătă, că dintre toate puterile cerești create de Dumnezeu, Arhanghelii și îngerii sunt slujitorii cerești cei mai apropiați de oameni. La finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, Preafericirea Sa a vorbit despre importanța puterilor cerești în viața oamenilor. Mai…
13:20
PS Varlaam Ploieșteanul: Dumnezeu a rânduit un înger păzitor fiecărei persoane, fiecărei biserici, fiecărei națiuni # Basilica.ro
Preasfințintul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat rolul „oștilor cerești” și al tuturor sfinților îngeri în planul lui Dumnezeu și în viața oamenilor. PS Varlaam a slujit la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, aflată în incinta Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Preasfinția Sa a explicat, cu ocazia sărbătorii Sfinților Arhangheli că îngerii…
12:30
Voluntariatul, școală a iubirii: Mărturiile tinerilor care au ajutat pelerinii la Catedrala Națională # Basilica.ro
La finalul celor 264 de ore de lucru depuse de Grupul de voluntarii „Tineri în acțiune” al Arhiepiscopiei Bucureștilor cu prilejul Sfințirii picturii Catedralei Naționale, Basilica.ro i-a întrebat pe câțiva ce a însemnat pentru ei acest efort. Tinerii ne-au mărturisit provocările și bucuriile din activitatea depusă spre slujirea aproapelui, precum și câteva gânduri despre semnificația…
Acum 24 ore
08:10
Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei şi Noii Zeelande, își serbează vineri onomastica, de sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri. Despre îngeri, Biserica învaţă că ei sunt duhuri slujitoare (Evrei 1, 14), adică fiinţe fără de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu şi totodată ocrotitori ai noştri, puşi de Dumnezeu, pe drumul anevoios…
Ieri
00:10
Calendar Ortodox 8 noiembrie †) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri Despre îngeri, Biserica învaţă că ei sunt „duhuri slujitoare” (Evrei 1, 14), adică fiinţe fără de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu şi totodată ocrotitori ai noştri, puşi de Dumnezeu, pe drumul anevoios de la leagăn la patria noastră cerească.…
7 noiembrie 2025
23:20
Rămășițele pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghika au fost aduse vineri, 7 noiembrie 2025, în țară.
22:10
Părintele Bassam Nassif este profesor de teologie pastorală la Universitatea „Sfântul Ioan Damaschin” din Balamand, Liban, slujitor în cadrul Bisericii Ortodoxe Antiohiene și autor al mai multor cărți, dintre care amintim cartea „Taina căsătoriei în contextul deconstructivismului”, publicată în 2023, la Editura Basilica a Patriarhiei Române. Într-un interviu acordat rubricii #vinereapentruviață, Părintele Bassam arată cum…
18:50
Continuă dialogul între stat și comunitățile de credință: Nouă întâlnire organizată de Secretariatul de Stat pentru Culte # Basilica.ro
O nouă întâlnire între reprezentanții Secretariatului de Stat pentru Culte și cei ai asociațiilor religioase din România a avut loc joi la Palatul Parlamentului. Evenimentul continuă seria întâlnirilor organizate de Secretariatul de Stat pentru Culte cu organizațiile religioase din țara noastră, cu scopul principal de a consolida dialogul dintre stat și comunitățile de credință. Secretarul…
18:30
Ultimul domnitor al Moldovei, deshumat în prezența Mitropolitului Iosif. Duminică va fi depus la Palatul Cotroceni # Basilica.ro
Rămășițele pământești ale Domnitorului Grigore Alexandru Ghica au fost deshumate vineri cu rugăciune și onoruri militare din cimitirul localității franceze Le-Mée-sur-Seine și se îndreaptă către România, urmând să fie reînhumate la Iași. La ceremonii a fost prezent Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale. Administrația Prezidențială a anunțat vineri seară că Președintele Nicușor Dan a…
18:10
De sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji…
17:00
Arhiepiscopia Germaniei organizează o serie de cateheze online în limbile română și germană # Basilica.ro
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei Austriei și Luxemburgului le propune credincioșilor o serie de cateheze online în limba română și limba germană, care se vor desfășura pe platforma Zoom începând cu Postul Nașterii Domnului și până la Rusalii. Scopul proiectului este de a răspunde la nevoia credincioșilor de a aprofunda și a trăi credința ortodoxă – nevoie…
16:40
Fundația Providența a oferit investigații complete de medicină internă pentru 120 de vârstnici din mediul rural # Basilica.ro
Fundația Medicală Providența a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a oferit investigații medicale complete de medicină internă și tratamentul aferent pentru 120 de persoane vârstnice vulnerabile, cu vârsta de peste 65 de ani, din mediul rural. Proiectul, intitulat „Medicii de lângă tine!” și finanțat de Consiliul Județean Iași în baza Legii nr. 350/2005, s-a adresat vârstnicilor din localitățile…
16:10
Președintele Academiei Române avertizează: Inteligența artificială poate deveni o primejdie # Basilica.ro
Președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, a atras atenția asupra riscurilor utilizării necontrolate a inteligenței artificiale, potrivit Agerpres. Academicianul a subliniat că, deși inteligența artificială a devenit indispensabilă în aproape toate domeniile, ea poate ajunge să domine omul dacă nu este folosită cu discernământ și responsabilitate. Acest discurs a avut loc în contextul Conferinței „Rolul…
15:50
Întâlnire de lucru a profesorilor de muzică și cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor # Basilica.ro
În zilele de 5 și 6 noiembrie, la Centrul Social-Cultural „Sfântul Ilie” de la Miclăușeni, județul Iași, s-a desfășurat întâlnirea profesorilor de muzică din școlile teologice ale Arhiepiscopiei Iașilor. La eveniment au participat profesorii de specialitate de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, precum și cadrele didactice de la liceele și…
15:50
Prima statuie ecvestră a Reginei Maria de pe teritoriul României a fost dezvelită, duminică 26 octombrie, în comuna Măciuca din județul Vâlcea. Potrivit Agerpres, lucrarea poartă semnătura sculptorului Viorel Enache și este rezultatul a opt ani de muncă neîntreruptă, pasiune și respect pentru una dintre cele mai puternice figuri din istoria țării. Anul acesta s-au…
15:50
Episcopia de Bălți a organizat un simpozion dedicat jertfei și misiunii Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia # Basilica.ro
Episcopia de Bălți, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo”, a organizat joi Simpozionul omagial „Jertfă și misiune în slujba Evangheliei și a neamului în Basarabia”. Evenimentul s-a desfășurat în Sala Polivalentă „Domnița Ileana” a Universității și a reunit clerici, profesori universitari, studenți și oameni de cultură. Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a…
15:00
Craiova: Concertul caritabil de colinde „ColinDar” 2025 are loc pe 27 noiembrie. Program și invitați # Basilica.ro
Concertul caritabil „ColinDar”, ajuns la 16-a ediție, se va desfășura în acest an, la Craiova, pe 27 noiembrie, a anunțat Mitropolia Olteniei. Evenimentul va fi găzduit de Casa de Cultură a Studenților din Craiova și este organizat de Asociația Vasiliada. Invitatul principal al concertului va fi Paula Seling, cea care ține capul de afiș al…
14:30
Religia creștin-ortodoxă poate fi studiată în școlile olandeze: Se caută profesori și elevi # Basilica.ro
Ortodoxia poate să fie studiată oficial în școlile olandeze. Acolo unde părinții își înscriu copiii și există profesori pregătiți, se poate organiza ora de religie creștin-ortodoxă. Începând cu anul școlar 2025–2026, părinții își pot înscrie copiii cu vârste între 6 și 12 ani la ora de religie creștin-ortodoxă, organizată în școlile publice de stat, printr-un…
14:00
Ziua Bibliei, va fi din nou marcată în școlile din județul Suceava prin lectura integrală a Cărții, pe fragmente # Basilica.ro
Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava organizează joi, 13 noiembrie 2025, de Ziua Bibliei, o nouă ediție a programului eparhial Ora de Biblie, la care sunt invitate să se înscrie școli și biserici din județul Suceava. Ora de Biblie propune lecturarea, pe fragmente distribuite proporțional…
13:30
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a anunțat, joi, în cadrul ceremoniei de acordare a Ordinului „Credință și Comuniune” celor implicați în sfințirea Catedralei Naționale, că anul viitor, Bucureștiul va fi gazda Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din întreaga lume. „Următorul eveniment internațional va fi în luna septembrie, anul viitor, începutul lui septembrie, când, pentru vreo…
12:30
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a binecuvântat marți Clubul Seniorilor și Centrul Cultural-Educațional din cadrul Așezământului Social „Sfânta Muceniță Chiriachi” Huși, două noi centre destinate sprijinirii copiilor, tinerilor și vârstnicilor și care vor oferi un spațiu al comuniunii. Slujba de sfințire a fost oficiată de Episcopul Hușilor, care a vorbit despre valoarea duhovnicească a vârstei…
12:20
Federația Națională a Părinților a prezentat un Raport Național, la aniversarea a 20 de ani de activitate # Basilica.ro
Federația Națională a Părinților – Edupart a marcat, joi, 20 de ani de activitate, prin lansarea Raportului Național al Părinților 2025, într-o ședință desfășurată la Palatul Parlamentului. Potrivit FNP, documentul reprezintă o sinteză a douăzeci de ani de dialog cu autoritățile și familiile, precum și vocea a peste 20.000 de părinți din întreaga țară. Cu…
11:10
Sfințirea Catedralei Naționale și mărturisitorii din secolul XX, în atenția Adunării Protopopiatului de Vest al SUA # Basilica.ro
Adunarea Protopopiatului de Vest al Statelor Unite, desfășurată la finalul săptămânii trecute, la Parohia „Sfânta Treime” din Los Angeles, California, a avut printre subiectele de discuție și reflecție, Sfințirea Catedralei Naționale și viețile unor sfinți români din secolul XX, recent canonizați. Evenimentul a reunit clerici și delegați ai parohiilor din protopopiat, fiind găzduit de părintele…
10:10
Distincții pentru cineaști și cinefili, la festivitatea de încheiere a Festivalului „Quo Vadis” 2025 # Basilica.ro
Cineaști și cinefili au primit distincții, miercuri, în ultima zi a Festivalului Internațional de Film „Quo Vadis”, de la Iași. Potrivit Doxologia, Trofeul „Quo Vadis” a fost oferit de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, mai multor cineaști, după cum urmează: Mandi Hart, Christiana „Mongol” Budică, Jasminka Marković, Andrei Tarkovski, Ivan Jović, Mina…
09:30
O parohie românească din Canada a împlinit aproape un secol de la înființare alături de PS Ioan Casian # Basilica.ro
Credincioșii Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din Windsor, Canada, au aniversat sâmbătă și duminică 92 de ani de la înființare, în prezența Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei. Sărbătoarea a debutat sâmbătă cu oficierea Slujbei Vecerniei de către Preasfințitul Părinte Ioan Casian, alături de un sobor de clerici sârbi, greci și nord-macedoneni, aparținând mai multor Biserici…
09:00
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Biserica apără demnitatea familiei într-o societate în criză de valori „Astăzi, Biserica apără demnitatea familiei într-o societate în criză de valori spirituale și supusă unor permanente schimbări, care minimalizează rolul primordial al părinților în educarea copiilor”, a transmis Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe…
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Calendar Ortodox 7 noiembrie Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina În timpul prigoanei împăratului Diocleţian, tânărul Ieron a fost întemniţat împreună cu alţi treizeci şi doi de creştini, din cauză că nu au dorit să jertfească zeilor. După multe chinuri la care au fost supuşi aceşti creştini au suferit moarte martirică pentru credinţa în Domnul…
6 noiembrie 2025
20:00
În imagini: Pelerinajul anual în cinstea Sfântului Nectarie a început la Mănăstirea Radu Vodă (2025) # Basilica.ro
Pelerinajul în cinstea Sfântului Nectarie, organizat anual la Mănăstirea Radu Vodă din București, a început joi seara. Vezi mai multe fotografii pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
19:10
S-a sfințit troița Regimentului 70 Geniu Aviație: Pr. Ciprian Ioniță: Întotdeauna Crucea este armă de biruință # Basilica.ro
Troița din curtea Regimentului 70 Geniu Aviație „General‑maior Gheorghe Teodorescu” a fost sfințită, joi, în ziua în care unitatea a sărbătorit 87 de ani de la înființare. Troița a fost ridicată în memoria eroilor români care s‑au sacrificat în Primul Război Mondial pentru apărarea țării. Alături de gazde și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, la…
17:20
Patriarhul Daniel a acordat Ordinul „Credință și Comuniune” celor implicați în sfințirea Catedralei Naționale # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit, joi, Ordinul „Credință și Comuniune”, persoanelor și instituțiilor implicate în organizarea Sfințirii Picturii Catedralei Naționale. În cuvântul său, Patriarhul României a subliniat că acest ordin poartă chipul Sfintei Treimi, deoarece Sfânta Treime este izvorul vieții și al unității Bisericii. „Felicităm pe toți cei care au fost…
17:10
Patriarhul Daniel a transmis condoleanțe la înmormântarea Pr. Ioan Constanda: O viață de slujire a lui Dumnezeu # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe joi, la slujba de înmormântare a Părintelui Ioan Constanda, parohul comunității Chitila 1 din județul Ilfov. „Părintele Ioan Constanda a fost și rămâne pentru mulți un exemplu de modestie, dăruire și credință vie”, afirmă Preafericirea Sa. „Prin cuvântul său blând, prin slujirea…
16:50
PS Teofil Trotușanul l-a pomenit pe părintele mărturisitor Nicolae Bordașiu: A trecut în Ierusalimul de sus # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat joi Sfânta Liturghie și Parastasul de șapte ani în memoria Părintelui Profesor Nicolae Ioan Bordașiu, slujitor al Bisericii „Sf. Silvestru” din Capitală și mărturisitor în temnițele comuniste. Din soborul de clerici care a oficiat slujbele la Biserica „Sf. Silvestru” au mai făcut…
16:10
Preoții care alină suferința: Întrunirea Cercului Pastoral al preoților de caritate din București # Basilica.ro
Preoții de caritate din sectoarele 3, 4 și 5 ale Capitalei s-au reunit joi pentru stabilirea proiectelor pastorale și filantropice dedicate anului 2026. În cadrul Cercului Pastoral al preoților de caritate, a fost oficiată Taina Sfântului Maslu, săvârșită de un sobor de preoți slujitori din spitalele bucureștene. Momentul de rugăciune a fost urmat de prezentarea…
16:00
Adevărul, punte între știință și teologie: Profesorul Adrian Lemeni este Doctor Honoris Causa al Politehnicii Timișoara # Basilica.ro
Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) i-a conferit miercuri profesorului Nicolae-Adrian Lemeni, de la Facultatea de Teologie a Universității din București, titlul de Doctor Honoris Causa, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la promovarea dialogului dintre știință și teologie. Ceremonia solemnă a avut loc în Sala Senatului Universității Politehnica Timișoara, în prezența rectorului Florin Drăgan, a…
15:50
Muzeul Satului din Baia Mare găzduiește, miercuri, workshopul „Fain în Sat – valorizarea patrimoniului cultural și punerea în valoare a monumentelor etnografice”, un eveniment care îmbină tradiția cu inovația digitală. Potrivit unui comunicat al instituției, scopul activității este de a prezenta rezultatele unui amplu proces de modernizare a modului în care publicul interacționează cu patrimoniul…
14:50
Bucurie pentru românii din Seleuș (Serbia): PS Ieronim a sfințit biserica „Pogorârea Sfântului Duh” # Basilica.ro
Comunitatea românească din Seleuș, Serbia, a trăit un moment de bucurie, duminică, atunci când Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a sfințit lăcașul cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din localitate. Potrivit Episcopiei Dacia Felix, ierarhul a efectuat rânduiala sfințirii, după care a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de clerul eparhiei și cu numeroși credincioși veniți să…
13:40
Biserica Româno-Americană „Sfânta Treime” din Los Angeles a aniversat 85 de ani de existență # Basilica.ro
Comunitatea ortodoxă română din Los Angeles a sărbătorit, duminică, împlinirea a 85 de ani de la întemeierea Bisericii Româno-Americane „Sfânta Treime”, una dintre cele mai vechi parohii românești din Statele Unite. La jubileu au participat Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, și Consulul General al României la Los Angeles, Lucia Sava. Sărbătoarea aniversară a…
13:40
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a oficiat joi, la Biserica „Sf. Silvestru” din Capitală, Sfânta Liturghie și slujba de pomenire cu ocazia împlinirii a șapte ani de la trecerea la Domnul a părintelui Nicolae Bordaşiu, fost slujitor la această biserică. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
13:30
Biserica Institutului Oncologic București va fi sfințită duminică, de praznicul Sfântului Nectarie # Basilica.ro
Biserica Institutului Oncologic București, având hramuri „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Nectarie de la Eghina”, va fi sfințită, duminică, zi în care este sărbătorit Sfântul Nectarie. Evenimentul marchează finalizarea lucrărilor de construire și amenajare a lăcașului de cult ridicat în incinta instituției medicale. Ceremoniile vor începe sâmbătă, prin slujba Vecerniei oficiată la vechea capelă, urmată de…
13:20
Municipalitatea din Roma a declarat o zi de doliu pentru lucrătorul român mort după prăbușirea unui turn medieval # Basilica.ro
„Moartea lui Octav Stroici, muncitorul care a ajuns victimă a tragicei prăbușiri de la Torre dei Conti, a rănit profund orașul nostru”, a transmis marți pe Facebook Primarul Romei, Roberto Gualtieri. În consecință, municipalitatea a instituit o zi de doliu în oraș în memoria românului. „Suferința provocată de dispariția lui ne unește pe toți. Gândurile…
12:50
Duhovnicii și mărturisitorii secolului XX, în atenția preoților din Arhiepiscopia Bucureștilor: Conferință pastoral-misionară # Basilica.ro
Conferința pastoral-misionară a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor va avea loc la Palatul Patriarhiei în perioada 10-11 noiembrie 2025. Luni, în prima zi, vor participa preoții din Capitală și județul Ilfov, inclusiv preoții de caritate (din spitale și așezăminte sociale), preoții misionari din unitățile de învățământ, preoții militari (din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și…
12:00
Episcopia Italiei a reabilitat un hotel pentru familiile copiilor români care se tratează la Roma # Basilica.ro
Episcopia Italiei a reabilitat Casa „Sfânta Anastasia” din Roma, cu scopul de a găzdui familiile copiilor români care vin să se trateze la Roma de boli care nu își găsesc remediul în țară. Lucrările de restructurare s-au concentrat pe elemente vitale pentru siguranța și funcționalitatea clădirii: au fost montate ferestre noi și au fost reabilitate instalațiile…
