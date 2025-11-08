VIDEO | Parma – AC Milan 2-2. Oaspeţii s-au văzut egalaţi, deşi au condus cu 2-0
Primasport.ro, 9 noiembrie 2025 00:00
VIDEO | Parma – AC Milan 2-2. Oaspeţii s-au văzut egalaţi, deşi au condus cu 2-0
Acum o oră
00:10
Djokovic s-a retras de la Turneul Campionilor. Musetti va participa pentru prima dată la competiţia de final de an
00:00
VIDEO | Parma – AC Milan 2-2. Oaspeţii s-au văzut egalaţi, deşi au condus cu 2-0
Acum 2 ore
23:40
VIDEO | ”Trebuie să demonstrăm la fiecare meci”. Costel Gâlcă a anunţat ce trebuie îmbunătăţit
23:30
EXCLUSIV | ”Nu vezi în Liga 1 atât de des un jucător cu viziunea lui”. Cine este omul cheie al celor de la Rapid
23:20
VIDEO | Paşcanu, reacţie uşor amară cu privire la neconvocarea la naţională. ”Până la urmă mai mult nu pot să fac”
23:10
Donald Trump vrea ca viitorul stadion din Washington să primească numele său
23:00
Debut cu victorie pentru "Stejari" în Kaufland Games Trilogy
23:00
”Până în iarnă sunt aici”. Mario Tudose, reacţie despre transfer. Fundaşul e dorit de mai multe forţe din Superliga
23:00
VIDEO | Bogdan Andone a recunoscut victoria celor de la Rapid. ”A fost echipa mai bună, nu întâmplător este echipa de pe primul loc”
Acum 4 ore
22:30
VIDEO | Rapid – FC Argeş 2-0. Giuleştenii prind pauza naţionalelor din postura de lideri în Superliga
22:20
Novak Djokovic, magnific la Atena. Sârbul a câştigat titlul cu numărul 101, după un thriller de trei ore cu Lorenzo Musetti
22:10
VIDEO | Rapid – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Gol superb reuşit de Paşcanu
21:50
Final perfect de sezon pentru Elena Rybakina! A trecut de numărul 1 WTA şi a câştigat Turneul Campioanelor
21:50
Zi perfectă pentru Lando Norris în Brazilia. Pilotul McLaren a fost primul şi în calificări
21:20
VIDEO | Alex Marquez a câştigat cursa sprint în Portugalia şi a reuşit să îşi securizeze locul secund în ierarhia din MotoGP
21:10
VIDEO | Rapid – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Dobre deschide scorul
Acum 6 ore
20:40
VIDEO | Sola - CSM Bucureşti 30-38. Infuzie de moral după plecarea lui Adi Vasile
20:40
E gata! Gigi Becali, decizie finală cu privire la transferul lui Louis Munteanu. ”E supărat Neluţu”
20:30
”Sunt momente în care putem să fim mai buni”. Kopic e pe podium, dar aşteaptă mai mult
20:30
VIDEO | Rapid – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Echipele de start
20:20
UBT Cluj, succes clar pe terenul celor de la Borac Cacak în Liga Adriatică
20:00
VIDEO | Robert Ilyes, iureş cu privire la arbitraj. ”Penibil! Mie îmi e ruşine. Mă gândeam că ne-am întors în 1989”
19:50
Federaţia irlandeză va cere UEFA suspendarea Israelului din competiţiile continentale
19:20
VIDEO | Dinamo – Csikszereda 4-0. ”Câinii” au muşcat tare nou-promovata
19:00
VIDEO | Dinamo – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Musi finalizează o fază superbă
Acum 8 ore
18:50
Horsens – Minaur Baia Mare 27-21, în turul 3 al European League la handbal feminin
18:50
Ruben Amorim îl apără pe Benjamin Sesko: ”Este obsedat de control”, dar ar trebui să ignore criticile”
18:50
Nota primită de Ianis Hagi, după ce i-a marcat un gol splendid lui Andre Onana
18:50
VIDEO | Dinamo – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko face ”dubla”
18:00
Ianis Hagi, autorul unui gol fabulos în campionatul Turciei
18:00
VIDEO | Dinamo – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko transformă un penalty discutabil
17:50
Eugen Neagoe, parţial mulţumit de egalul cu Oţelul. ”Nu am reuşit să ne fructificăm şansele”
17:50
Lando Norris a profitat de abandonul coechipierului şi s-a distanţat în fruntea Formulei 1
17:50
VIDEO | Dinamo – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă buni irosită de Soro
17:30
VIDEO | Dinamo – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
Schimbarea la care speră Laszlo Balint. ”Prefer să scot aspectele pozitive”
17:00
Preşedintele Barcelonei vrea un omagiu pentru Messi pe ”Camp Nou”
17:00
Fotbalul românesc şi-a luat rămas bun sâmbătă de la Ienei. O bucată din gazonul de pe Ghencea, aşezată în mormânt
Acum 12 ore
16:40
Hermannstadt nu se va putea baza pe unul din cei mai importanţi jucători la meciul cu FCSB, din cauza unei accidentări stupide
16:30
Adrian Iencsi a anunţat lotul echipei U20 pentru meciurile din Elite League
16:30
VIDEO | Petrolul Ploieşti – Oţelul Galaţi 0-0. Fotbal fără scântei! Cele două formaţii oferă un nou duel direct fără gol
16:10
S-au pus în vânzare biletele pentru meciurile din grupa D a europeanului de volei de la Cluj-Napoca
16:10
FCSB a rezolvat problema directorului sportiv! Un fost internaţional vine să lucreze la campioană. ”Va avea biroul în avion sau în maşină”
15:50
Plecare surprinzătoare! CFR Cluj s-a despărţit de unul din cei mai vechi oameni
15:50
VIDEO | Marco Bezzecchi va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Portugaliei la MotoGP
15:20
VIDEO | Petrolul – Oţelul Galaţi, pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Câte o şansă bună pentru fiecare echipă
15:10
Dueluri cu Finlanda şi Spania pentru naţionala de tineret. Lotul convocat de selecţionerul Costin Curelea
15:10
Jamie Carragher a fost împiedicat să asiste la meciul Manchester City - Borussia Dortmund din tribuna fanilor germani. Care este motivul
15:10
Carmen Andreea Herea s-a calificat în semifinale la turneul WTA 125 de la Austin
15:10
VIDEO | Jacopo Hosciuc, primul pilot român care urcă pe podium în mondialul de motociclism!
