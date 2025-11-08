George Simion ironizează maneaua “Nicușor Dan, mare matematician” a lui Dani Mocanu. Manelistul este dat în urmărire
9 noiembrie 2025
George Simion a ironizat maneaua lui Dani Mocanu dedicată președintelui Nicușor Dan din nou. Cântărețul de manele este dat în urmărire națională după ce a fugit în străinătate. Cântărețul Dani Mocanu, cel care a compus maneaua „Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Mircea Cărtărescu spunea că e “chiar simpatică”, a fost condamnat definitiv la […]
Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani și le cere să se înroleze în armată # Gândul
Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149 de mii de scrisori tinerilor belgieni de 17 ani, îndemnându-i să se înroleze în armată în contextul pregătirii capacității defensive împotriva agresiunilor Rusiei, a declarat ministrul apărării Theo Francken. La începutul lunii, drone neidentificate au fost observate survolând deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg. La baza […]
Casa în care a copilărit Donald Trump este scoasă la licitație pentru 2,3 milioane de dolari # Gândul
Casa în care Donald Trump a petrecut primii patru ani din viață este scosă la licitație pentru 2,3 milioane de dolari după o renovare care a durat opt luni. Ani de zile, imobilul a fost neglijat, iar o țeavă spartă a umplut interiorul de mucegai. Între 20 și 30 de pisici vagaboante perindau în jurul […]
Șeful Pentagonului a cerut SUA să se pregătească de război: „Este un moment asemănător anului 1939” # Gândul
Șeful Pentagonului a cerut Statelor Unite să se pregătească de război. Pete Hegseth a declarat că America trebuie să fie pregătită să descurajeze adversarii și să răspundă la orice amenințare. Potrivit lui, Pentagonul și industria apărării trebuie să acționeze împreună, nu să „încetinească progresul”. „Este un moment asemănător anului 1939 sau, sperăm, 1981 — un […]
Imagini spectaculoase cu elicopterul rușilor care s-a prăbușit în Daghestan. Victimele erau chiar de la fabricile lor de armament # Gândul
Momentul prăbușirii elicopterului în Daghestan a fost surprins pe video. Pe internet a apărut un video cu prăbușirea elicopterului Ka-226. Din cadre se vede că pilotul a pierdut controlul: aparatul a lovit de mai multe ori violent solul, după care s-a prăbușit peste o casă particulară și a luat foc. Din cauza impactului, o parte […]
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și Belarusului. Ministrul finanțelor din Lituania a anunțat că Uniunea Europeană a început pregătirea unui nou pachet de sancțiuni, deja al 20-lea, împotriva Rusiei. La Vilnius s-a subliniat că restricțiile trebuie să se aplice nu doar Moscovei, ci și regimului lui Lukașenko, care ajută Kremlinul să […]
(VIDEO) Spectacol: bradul de Crăciun de la Rockefeller Center a ajuns în Manhattan. Sezonul festiv a început oficial la New York # Gândul
Magia sărbătorilor a început oficial la New York. După un drum de aproape 225 de kilometri (140 de mile) din localitatea East Greenbush, statul New York, celebrul brad de Crăciun de la Rockefeller Center a ajuns în Manhattan. Arborele uriaș, un molid norvegian cu o înălțime de peste 24 de metri, a fost transportat cu […]
Octavian Berceanu, după ce a apărut discutând cu controversatul Isăilă în interceptările DNA din dosarul „Mită de 1 milion de euro la MApN” publicate de Gândul: „Am acționat în conformitate cu legea(…). A fost o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament” # Gândul
Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu din partea USR, a postat un mesaj de ultimă oră pe Facebook, după ce a apărut astăzi în interceptările procurorilor DNA în dosarul arestării senatorului traseist Marius Isăilă care încerca să-i dea mită ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Potrivit unor surse judiciare, Berceanu a purtat tehnică pe el […]
Răzvan Burleanu, președinte FRF, a dezvăluit ce creștere a veniturilor are forul pe care-l conduce din 2014. Conducătorul fotbalului românesc a spus că suma a crescut de la 13 milioane de euro la 43 în 11 ani de când e la șefia Federației Române de Fotbal. Răzvan Burleanu a făcut și o comparație între fotbalul […]
(P) Somn Dezechilibrat: De Ce Apare Paralizia în Somn și Ce Trebuie Să Știi Despre Simptomele Schimbătoare ale Narcolepsiei # Gândul
Somnul, deși o necesitate biologică universală, rămâne un domeniu plin de mistere și fenomene complexe. În timp ce majoritatea oamenilor se confruntă cu insomnie sau privare ocazională de somn, există tulburări neurologice și fiziologice care pot perturba profund calitatea vieții. Înțelegerea unor fenomene precum paralizia în somn și diagnosticul complex al bolii somnului (narcolepsia) este […]
Alegerea unei perechi de ghete rezistente ar trebui să însemne mai mult decât să găsești o formă sau o culoare care îți place. Durabilitatea intră în discuție atunci când vrei să folosești încălțămintea sezon după sezon, fără să renunți la confort sau la aspectul care te reprezintă. Mulți se întreabă de ce unele ghete durează […]
20.000 de ruși sunt fără curent electric după un atac ucrainean asupra unei centrale din Belgorod. Și la Kiev sunt cartiere cufundate în întuneric # Gândul
Guvernatorul Viacheslav Gladkov a raportat un „atac din partea Forțelor Armate Ucrainene” și a anunțat că nu există victime. Însă, peste 20.000 de persoane au rămas fără curent în Belgorod și regiune după un atac asupra centralei termice Ca urmare a atacului, cartiere rezidențiale au rămas fără curent, iar în Belgorod au izbucnit mai multe […]
Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur # Gândul
În 2025, locatarii trebuie să ştie exact ce au voie să păstreze pe casa scării, ce riscă dacă ignoră regulile şi cum se aplică practic normele privind plantele ornamentale, ghivecele decorative şi alte elemente pe spaţiile comune. Spaţiile comune — scările, holurile, palierele — sunt considerate proprietate comună, administrată de asociaţia de proprietari, conform legislaţiei […]
Scandal la Vatican. O amplă anchetă scoate la iveală investiții ale Sfântului Scaun în produse de lifestyle, jocuri și filme precum „Men in Black” sau biografia lui Elton John # Gândul
Investițiile în Malta care implică capital deținut de Secretariatul de Stat al Vaticanului – în imobiliare, apă minerală și site-uri web – au dus la investigații ale procurorilor Sfântului Scaun. În centrul operațiunilor se află fondul de investiții Centurion, cu sediul în Valletta, publică Corriere. Mișcări financiare misterioase, între Vatican și Malta. În februarie, prin […]
Femeia în vârstă de 69 de ani care a fost lovită de un cablu STB în Capitală a decedat. Femeia era internată la Spitalul Pantelimon. Incidentul s-a petrecut în urmă cu două zile, în intersecţia Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, una dintre cele mai aglomerate din Bucureşti. Cablurile de susţinere a reţelei electrice de […]
Cum joacă Sfântul Scaun pe piața financiară. Vaticanul investește în produse lifestyle Lapo Elkann, jocuri și „Rocketman” cu Elton John # Gândul
Investițiile în Malta care implică capital deținut de Secretariatul de Stat al Vaticanului – în imobiliare, apă minerală și site-uri web – au dus la investigații ale procurorilor Sfântului Scaun. În centrul operațiunilor se află fondul de investiții Centurion, cu sediul în Valletta, publică Corriere. Mișcări financiare misterioase, între Vatican și Malta. În februarie, prin […]
Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, nu se dezminte. Insistă să-l CRITICE pe Trump: E un politician cu care nu rezonez absolut deloc # Gândul
Chiar și după ce a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, în ciuda tuturor contestațiilor din partea liderilor politici, Oana Gheorghiu nu își schimbă tonul față de președintele american Donald Trump. Într-o intervenție la Pro Tv, oficialul a reiterat că nu are nicio afinitate pentru liderul de la Casa Albă și că stilul său politic […]
Stropirea pomilor fructiferi toamna este una dintre cele mai importante etape pentru menținerea sănătății lor, de aceea, este important să știi când și cum se face. Aceasta are rolul de a reduce riscul bolilor, de a distruge larvele dăunătorilor și de a pregăti pomii pentru sezonul rece, asigurând o pornire viguroasă în primăvară, conform BZI. […]
Quentin Willson, fost prezentator al emisiunii automobilistice Top Gear, a murit la vârsta de 68 de ani. Quentin Willson, care a găzduit și show-ul Fifth Gear, a murit după ce a pierdut lupta cu cancerul pulmonar, a confirmat familia acestuia, potrivit The Sun. Cine a fost Quentin Willson Quentin a fost o personalitate în lumea […]
Emeric Ienei, condus pe ultimul drum. Ce personalități au paticipat la înmormântarea legendei # Gândul
Legendarul antrenor de fotbal Emeric Ienei, care s-a stins din viață la 88 de ani, a fost condus pe ultimul drum de peste 500 de persoane și a fost înmormântat cu onoruri militare. Înmormântarea s-a desfășurat la cimitirul „Rulikowski” din Oradea. Înainte să fie condus pe ultimul drum. sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului erou […]
România, singura țară din Europa cu mai puțini TURIȘTI străini acum decât în comunism. Care este explicația acestui fenomen # Gândul
România are mai puțin turiști străini acum decât în comunism, iar cifrele arată că este singura țară din Europa în această situație. Conform Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), în anul 1980 era vizitată de peste 3,4 milioane de turiști, iar în prezent numărul abia depășește 2 milioane. „Explicația este una simplă: Dacă în […]
Senatorul Pintea a fost din nou prins conducând fără permis. Alesul pe listele POT a mai fost condamnat definitiv pentru aceeași apucătură # Gândul
Senatorul Paul Ciprian Pintea, care a fost prins mințind în CV, a fost prins din nou conducând fără permis. Paul Pintea a fost ales pe listele POT, însă a fost exclus din partid, devenind independent. Senatorul Paul Pintea a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă la volan fără permis în Zalău. Acesta a […]
JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă # Gândul
Potrivit Politico, secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că îl va susține pe vicepreședintele J.D. Vance dacă acesta va decide să candideze în 2028. Donald Trump i-a considerat pe JD Vance și pe Rubio drept posibilii săi succesori. JD Vance ar putea fi succesorul lui Donald Trump Vance a subliniat că între […]
Îndepărtează grăsimea de pe dulapurile de bucătărie, cu ajutorul unui TRUC simplu. Succesul e garantat și rezultatul final minunat # Gândul
Dulapurile din cele mai multe bucătării sunt lipicioase, dar nu pentru că ar fi curățate foarte rar, ci pentru că aburul, uleiul și praful formează în timp o peliculă grasă care se așază pe toate suprafețele. Când gătești, particulele de grăsime sunt ridicate în aer de abur și căldură, apoi se răspândesc în toată încăperea. […]
Scandal fără precedent la Miss Univers. O concurentă este jignită, în direct, de directorul concursului. Celelalte regine ale frumuseții au părăsit sala # Gândul
Un videoclip în care o concurentă la Miss Universe este certată și jignită de un director al concursului din Thailanda a provocat un val de revoltă printre internauți, la nivel mondial. Nawat Itsaragrisil, președintele Miss Grand International (MGI), a fost văzut certând-o pe Fatima Bosch, o concurentă în vârstă de 25 de ani din Mexic, […]
O asistentă medicală de la Spitalul Județean Sibiu a suferit un INFARCT în timpul serviciului. Colegii săi au început imediat manevrele de resuscitare # Gândul
O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, iar colegii săi au intervenit rapid și au început manevrele de resuscitare. Gestul lor i-a salvat viața femeii, care acum se află sub tratament. „O asistentă medicală din cadrul Secţiei Medicală 1 a Spitalului Clinic Judeţean de […]
Viena, capitala Austriei, are o populație de 2,9 milioane de locuitori, fiind al cincilea cel mai populat oraș din UE. Nu este doar cel mai dezvoltat oraș economic și centrul administrativ al țării, ci un adevărat centru cultural. Viena s-a remarcat de-a lungul istoriei ca o „capitală culturală” europeană. În 2024, 8,17 milioane de turiști […]
Oana Gheorghiu dezvăluie cel mai mare defect al președintelui Nicușor Dan: „Îi lipsește VITEZA” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit despre calitățile și defectele președintelui Nicușor Dan, pe care îl cunoaște de aproape trei decenii. Oficialul spune că șeful statului „are tot ce îi trebuie”, dar îi lipsește un lucru esențial pentru un om politic: viteza. „Aici eu nu sunt obiectivă, pentru că, am spus deja public, îl cunosc pe […]
Scandalul primarului filmat în timp ce săruta o angajată în birou naște noi discuții. Cristian Jura (CNCD): Ce valoare juridică are un sărut și ce amendă primești dacă săruți FORȚAT pe cineva la locul de muncă # Gândul
După scandalul de la Primăria Livezile, unde primarul Traian Simionca a fost filmat în timp ce săruta și atingea o angajată în birou, cazul a readus în atenție o întrebare cu implicații juridice serioase: ce valoare are un sărut forțat din punct de vedere legal și cum poate fi sancționat un astfel de gest la […]
Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Robert de Niro la Vatican. Cum a fost onorat celebrul actor de Suveranul Pontif # Gândul
Robert de Niro a petrecut 48 de ore în Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, cu care a avut o scurtă conversaţie. Suveranul Pontif i-a dăruit un rozariu, informează vaticannews.va, potrivit news.ro. Scurta audienţă a avut loc în Sala del Tronetto din Palatul Apostolic, în […]
Jaful de la Luvru: Emmanuel Macron le promite francezilor că va recupera bijuteriile Coroanei. Ce presupune noul plan de renaștere a Luvrului # Gândul
Bijuteriile Coroanei franceze, furate de la Luvru, vor fi recuperate, iar hoții vor fi arestați și aduși în fața justiției, a promis președintele francez, Emmanuel Macron, vineri, în timpul unei călătorii în Mexic. Într-un interviu acordat rețelei Televisa, șeful de stat a asigurat, de asemenea, că măsurile de securitate de la muzeul parizian vor fi […]
Vecinii te pot reclama. Construcțiile care necesită AUTORIZAȚIE: Proprietarii pot fi obligați să le demoleze # Gândul
Vecinii te pot reclama. Construcțiile care necesită AUTORIZAȚIE: Proprietarii pot fi obligați să le demoleze. Vecinii te pot reclama Cei care au efectuat lucrări fără autorizație în curte, de exemplu, pot fi sancționați potrivi legii, avertizează capital.ro. Se merge chiar și până la demolare. O construcție este considerată ilegală dacă este ridicată fără autorizație de […]
Nepalez venit la muncă în România, amenințat cu CUȚITUL de doi tineri în județul Sibiu. Ce a urmat după actul de agresiune # Gândul
Un cetățean nepalez, în vârstă de 27 de ani, sosit recent la muncă în județul Sibiu, a fost victima unei agresiuni într-un imobil din comuna Șelimbăr. Doi tineri l-au atacat, i-au sustras telefonul și, sub amenințarea unui cuțit, l-au forțat să furnizeze parola aplicației bancare, pentru a transfera bani în contul lor. Incidentul a avut […]
Gândul publică interceptări spectaculoase din dosarul de corupție „Mită la MApN”. Senatorul arestat, Marius Isăilă în discuții monitorizate de DNA cu Octavian Berceanu despre Ionuț Moșteanu: „Da, mă, da! Și plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!” Discuții despre ajutor în alegerile de la București și Ucraina # Gândul
Gândul publică, în exclusivitate, interceptări uluitoare din dosarul în care Marius Isăilă – fost parlamentar PSD condamnat și în alt dosar pentru fapte de corupție – este acuzat de DNA de săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. Isăilă a fost arestat, vineri, după ce fusese, inițial, reținut de procurorii anticorupție. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, […]
Deznodământ TRAGIC în cazul unui sibian care amenințase pe Facebook că intenţionează să se sinucidă. Bărbatul a fost găsit spânzurat # Gândul
Poliţia din județul Sibiu cercetează cazul unui bărbat de 43 de ani, din oraşul Avrig, găsit spânzurat, sâmbătă dimineaţa, într-o anexă a gospodăriei sale. Anterior, el amenințase într-o transmisie pe Facebook că intenţionează să se sinucidă, informează Știrile Pro TV. „La data de 8 noiembrie, IPJ Sibiu a fost sesizat, prin apel la numărul unic […]
O fetiță îl neliniștește pe Putin. Micuța l-a întrebat despre soarta unchiului ei, rănit în război. „L-au trimis înapoi pe front” # Gândul
Vladimir Putin a fost luat prin surprindere de o fetiță de numai 11 ani, în timpul unei ieșiri în Piața Roșie din Moscova. Micuța Kira i-a povestit președintelui rus despre unchiul ei, rănit pe front, și i-a cerut acestuia să fie „transferat direct la un spital bun din Rusia”. Scena, care a fost filmată și […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum KGB-ul de la Kiev era la fel de rău ca cel de la Moscova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „În URSS, Ucraina era egala Rusiei, Federației Ruse. De aia spun eu […]
Planetele sunt poziționate în mijlocul unei activități intense. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 9 noiembrie 2025. Berbec Nu te mira dacă astăzi vei întâlni oameni destul de egocentrici. În general, s-ar putea să-ți fie greu să înțelegi persoanele egoiste și care nu participă la activități împreună cu ceilalți. Astăzi ai putea […]
Ce valoare juridică are un sărut și ce amendă primești dacă săruți FORȚAT pe cineva la locul de muncă. Cristian Jura (CNCD): „Sancțiuni contravenționale, dar și penale” # Gândul
În spațiul public, în ultima perioadă, au apărut informații din diferite domenii – sport, administrație publică – despre hărțuiri care au avut ca și componentă sărutul la locul de muncă. Unii au zâmbit condescendent, alții au ridicat din umeri, cei mai mulți au devenit curioși. Astfel, a apărut întrebarea firească dacă un sărut poate căpăta […]
Țeapă de Black Friday în benzinării: în loc de reduceri, SCUMPIRI. Benzina și motorina se apropie de 8 lei litrul # Gândul
În weekendul de Black Friday, când românii așteptau reduceri, au primit o surpriză amară: prețuri mai mari la carburanți. Tarifele au crescut brusc vineri seara, iar sâmbătă dimineață în multe benzinării litrul de benzină și motorină se apropie de 8 lei, în timp ce variantele extra au depășit acest prag. Potrivit imaginilor și bonurilor analizate […]
Ministrul de Finanțe, Alex Nazare: „Este foarte bine că există îngrijorări la ANAF și Vamă” # Gândul
Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spune că este foarte bine că sunt „îngrijorări” cu privire la funcționarea ANAF și vămilor din România. Înseamnă că ambele instituții încep să să își facă treaba, concluzionează Nazare. „Observ unele îngrijorǎri cu privire la ANAF şi Vamǎ. E foarte bine, înseamnǎ cǎ […]
Horoscopul BANILOR 10-16 noiembrie 2025. Zodia care va semna un contract cu multe zerouri. Grijă mare, însă, la cheltuieli # Gândul
Horoscopul BANILOR 10-16 noiembrie 2025. Zodia care va semna un contract cu multe zerouri. Grijă mare, însă, la cheltuieli Horoscopul BANILOR 10-16 noiembrie 2025 Săptămâna 10-16 septembrie debutează cu numeroase schimbări pentru toți nativii. Jupiter retrograd aduce în „lumina reflectoarelor” subiecte legate de bani, trecut, stabilitate și relații. Gemenii semnează un contract avantajos Pentru nativii […]
Doliu în PSD, la o zi după congresul care l-a ales președinte pe Sorin Grindeanu. S-a stins din viață un fost senator cu „greutate” # Gândul
Laurențiu Nistor, președinte al Consiliului Județean Hunedoara, a anunțat printr-o postare pe Facebook trecerea la cele veșnice a unui fost senator cu „greutate” din Partidul Social Democrat. Vestea tristă vine la doar o zi după congresul care l-a ales președinte al formațiunii pe Sorin Grindeanu. „A crezut sincer într-o Românie mai bună” Dispariția lui Viorel […]
Șoc în Germania. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID # Gândul
Un nou scandal ia naștere în Germania, după ce o echipă de cercetători de la universitățile din Stuttgart, Koblenz și Vilnius, au descoperit că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în țară, în timpul pandemiei, a corespuns unei infecții reale cu COVID. Testele PCR au supraestimat semnificativ infecțiile reale Oamenii de știință au […]
Zodia care o să PLÂNGĂ de fericire, azi, 8 noiembrie. Va fi binecuvântată de Sfinții Mihail și Gavriil # Gândul
Zodia care o să plângă de fericire, azi, 8 noiembrie. Va fi binecuvântată de Sfinții Mihail și Gavriil. Zodia care o să plângă de fericire, azi, 8 noiembrie 8 noiembrie 2025, Ziua Sfinților Mihail și Gavriil, aduce bucurie pentru nativii Leu, scrie bzi.ro. Emoții puternice și fericire pentru Lei, care vor încheia ziua cu lacrimi […]
Astrologii au precizat că sâmbătă, 8 noiembrie, de sfinții Mihail și Gavriil, nativii trebuie să se gândească la orientarea lor profesională. Berbec Astăzi va fi probabil o zi puțin mohorâtă. Nu vei reuși să vezi cum poți ieși din situația actuală. Este posibil să ai unele probleme financiare sau fizice în acest moment. Dacă este […]
Aflat în studio la Prima TV, în cadrul emisiunii „Insider politic”, Daniel Băluță s-a declarat, fără nicio ezitare, candidatul antisistem la alegerile pentru Primăria Capitalei. Declarația a venit pe fondul unei discuții în care actualul primar al Sectorului 4 a punctat faptul ca nu-si dorește nici sa ajungă Președinte al României nici să fie șef […]
