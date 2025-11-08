Patru zodii dau lovitura pe 9 noiembrie! Mercur retrograd le aduce bani, iubire și noroc neașteptat

13:10

Diseară, de la ora 20:00, The Ticket revine cu un episod în care scena devine locul unor apariții complet diferite, de la spectaculos și neașteptat, până la emoție pură și intensitate dusă la extrem. Este una dintre cele mai diverse ediții ale sezonului, iar reacțiile juraților se vor împărți, din nou, între uimire, controverse și momente în care nimeni nu va putea sta liniștit pe scaun.