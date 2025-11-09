9 noiembrie: Sfântul Nectarie din Eghina, Taumaturgul, unul dintre cei mai mari sfinți contemporani, iubit de români. Hramul Mănăstirii Radu Vodă din București
ActiveNews.ro, 9 noiembrie 2025 03:10
În ziua de 9 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Mucenici Onisifor și Porfirie; Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina; Cuvioasei Matrona; Cuvioasei Teoctista; Cuviosului Simeon Metafrastul; Cuviosului Ioan Colov.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum o oră
03:10
9 noiembrie: Sfântul Nectarie din Eghina, Taumaturgul, unul dintre cei mai mari sfinți contemporani, iubit de români. Hramul Mănăstirii Radu Vodă din București # ActiveNews.ro
În ziua de 9 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Mucenici Onisifor și Porfirie; Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina; Cuvioasei Matrona; Cuvioasei Teoctista; Cuviosului Simeon Metafrastul; Cuviosului Ioan Colov.
Acum 6 ore
23:50
"Pe ziua de Sf. Voievozi în anul 1886 m-au chemat la M-rea Neamțu, la bolniță, și l-am spovedit și l-am împărtășit pe poetul M. Eminescu. Și au fost acolo Ion Gheorghiță, din Crăcăoani, care acum este primar. Iar M. Eminescu era limpede la minte, numai tare posac și trist. Și mi-au sărutat mâna și au spus: Părinte, Să mă îngropați la țărmurile...”
23:30
Părintele Justin: O să vină vremea când o să te prigonească chiar ai tăi. Trebuie să ne pregătim de orice, noi cu noi trebuie să fim într-o unitate cât se poate mai apropiată, să putem rezista mai ușor. Să nu ne dispersăm, să nu ne lepădăm, să nu trădăm # ActiveNews.ro
Intenția lor este ca să slăbească tăria noastră, să ne pună la îndoială, și în felul acesta ne prăbușim. În fine, trebuie să ne pregătim de orice, că e omul Bisericii, că e în afara Bisericii, noi cu noi trebuie să fim într-o unitate cât se poate mai apropiată, să ne ținem așa cât mai aproape unul de altul, să putem rezista așa mai ușor.
23:10
27 de ani de la săvârșirea muceniței Heruvima, ”golanca” lui Dumnezeu de la Petru Vodă (8 Noiembrie 1998) # ActiveNews.ro
„Spunea că s-au cheltuit atâtea și atâtea kilograme de vopsea neagră sau albă. Neagră, să scrie pe pereții Universității: "Jos feseniștii!”. Albă, să scrie pe trotuar: "Zonă liberă de neocomuniști”. Venise vremea "golanilor” anticomuniști! "Țuca a fost un fericit "golan” al acelor ani”
23:10
MAICA HERUVIMA DE LA PETRU VODĂ: DE LA PITAGORA LA HRISTOS, DE LA UNIVERSITATEA SOROS DIN BUDAPESTA LA MĂNĂSTIREA PETRU VODĂ (+ 8 noiembrie 1998) # ActiveNews.ro
Nu doar o minte sclipitoare, de geniu, ci și un suflet de geniu, ce sclipea de bucuria harului lăuntric. Aflați povestea Maicii Heruvima de la Petru Vodă, ucenica Părintelui Justin, care a biruit oceanul muceniciei bolii, dar și cel al patimilor, ajungând la lumina isihasmului ortodox.
Acum 12 ore
19:00
Arhanghelii și Îngerii iau formă sau chip de om pentru a comunica mai ușor oamenilor voia lui Dumnezeu și pentru a-i încuraja mai mult. LECȚIA DESPRE ÎNGERI a Patriarhului Daniel # ActiveNews.ro
Patriarhul Daniel: „Se arată în chip de om fără să aibă substanță de om pentru că ei sunt ființe spirituale nemateriale. Sunt limitate în spațiu, dar au putere de deplasare deosebit de rapidă prin harul lui Dumnezeu”.
18:50
La Mulți Ani tuturor purtătorilor numelor Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail! INEDIT: Patriarhul Daniel în 2005, pe când era Mitropolit, la hramul Mănăstirii Petru Vodă, cu Părintele Justin Pârvu # ActiveNews.ro
Astăzi întreaga Românie creștină prăznuiește Soborul Sfinților Arhangheli Mihail, voievodul oștilor cerești, Gavriil, bine-vestitorul, Rafail, tămăduitorul și al tuturor puterilor cerești
18:00
Mare sărbătoare ortodoxă: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Ce mănăstiri din țară își serbează Hramul pe 8 noiembrie. LA MULȚI ANI! # ActiveNews.ro
În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă cinstește Soborul Sfintilor Mihail și Gavriil și a tuturor Puterilor cerești celor fără de trupuri
17:50
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. 8 noiembrie e și ziua Îngerului nostru păzitor. Sunt sărbătoriți și cei ce poartă numele de Anghel și Angela, Rafael și Rafaela. Ce înseamnă numele fiecăruia dintre cei șapte conducători ai puterilor cerești îngerești # ActiveNews.ro
Toată lumea știe că pe 8 noiembrie în fiecare an, cu ocazia Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, sunt sărbătoriți cei ce poartă numele de Mihai și Gabriel, cu derivatele lor.
Acum 24 ore
12:10
Cine sunt ceilalți Arhangheli al căror nume este cinstit pe 8 noiembrie împreună cu Mihail și Gavriil. Patriarhul Daniel: Îngerii iau forma omului pentru a comunica mai ușor # ActiveNews.ro
Pe 8 noiembrie, creștin-ortodocșii sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, dar puțini sunt aceia care știu că pe lângă aceștia, Biserica cinstește încă cinci arhangheli, conform Basilica.ro
10:40
Cum a ajuns primar la New York un indiano-ugandez-islamist-comunist-anarhist? Iată... (VIDEO) # ActiveNews.ro
Pentru cei care se întreabă cum a fost posibil ca înorașul-simbol al Americii să fie ales primar o ciudățenie a istoriei, urmăriți clipulde mai jos.
Ieri
01:50
TRoNoS: Cântăm lui Dumnezeu și românilor. La Mulți Ani Părintelui Protopsalt Mihail Bucă, sufletul și fondatorul grupurilor Tronos și Tronos Junior, care se sărbătoresc tot azi, de ziua cetelor îngerești, între care se numără și Tronurile! VIDEO # ActiveNews.ro
„Tronos este mai mult decât un cor sau un grup psaltic, este „o stare”, așa cum îi place Protopsaltului nostru Mihail Bucă să îl definească. Este unul dintre cele mai apreciate coruri din România
01:30
TRoNoS: Cântăm lui Dumnezeu și românilor. La Mulți Ani Părintelui Protopsalt Mihail Bucă, sufletul și fondatorul grupurilor Tronos și Tronos Junior! VIDEO # ActiveNews.ro
„Tronos este mai mult decât un cor sau un grup psaltic, este „o stare”, așa cum îi place Protopsaltului nostru Mihail Bucă să îl definească. Este unul dintre cele mai apreciate coruri din România
01:00
8 noiembrie: Soborul Sfinților Mihail și Gavriil. Cei doi conducători ai oștilor cerești sunt simboluri ale luptei împotriva răului văzut și nevăzut. Învățăturile Sf. Părinte Sofian. La Mulți Ani tuturor românilor ce poartă numele Sfinților Arhangheli! # ActiveNews.ro
Sfinții Mihail și Gavriil sunt cei care duc la îndeplinire porunca milei și a dreptății lui Dumnezeu.
7 noiembrie 2025
23:50
Pr. Bogdan Florin Vlaicu - Emisiune în direct despre originea și manifestările Răului, atât prin revoluția bolșevică din 7 noiembrie 1917 cât și prin revoluția neomarxistă contemporană - VIDEO # ActiveNews.ro
Vă propunem o abordare documentată a acestor subiecte, o evaluare a perioadei pe care o traversăm, soluții la provocările spirituale adresate de acestă criză, o dezbatere liberă despre situația actuală și răspunsuri la întrebări care vă tulbură pacea sufletească, argumentate cu precizări ale specialiștilor din diferite domenii.
23:30
Trump a lovit transsexualii în moalele capului: Pașapoartele SUA vor specifica științiific doar două sexe - bărbat și femeie # ActiveNews.ro
Curtea Supremă a dat undă verde Departamentului de Stat să solicite persoanelor să declare sexul biologic pe pașapoartele noi sau reînnoite, o victorie pentru administrația Trump, care urmărește să înăsprească politicile privind transsexualii și propaganda lor.
22:10
Delirul lui Theodor Paleologu: Foarte mulți episcopi ai Sfântului Sinod sunt LEGIONAROIZI. Fiul lui Marin Oltescu, cel mai longeviv turnător din cultura română dă lecții de morală BOR. AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ a înnebunit toți dracii # ActiveNews.ro
O persoană cu numele de Andreea Orosz îi publică un interviu incalificabil fiului de turnător al Securității Theodor Paleologu, care insultă Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Română și împroașcă cu invective de mahalagiu la postul de radio al statului francez din România, RFI, fără ca CNA să se „autosesizeze”, în ciuda încălcărilor deontologiei
21:40
Tăcere grea la Pediatrie 1 din Cluj. Încă o doctoriță a murit subit în timpul gărzii. ”S-a prăbușit fără suflare pe hol” # ActiveNews.ro
Deocamdată nu există informații oficiale privind cauza exactă a decesului. Moartea medicului Eva Kiss vine la scurt timp după ce sistemul sanitar românesc a fost zguduit de o altă veste cumplită – decesul doctoriței de 37 de ani Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău
21:10
Trump laudă românii în fața lui Orban: Îmi plac românii, sincer. Cred că sunt oameni grozavi. Trupele SUA vor rămâne în România - VIDEO # ActiveNews.ro
Jurnalist: Vorbind despre Europa — luna trecută ați spus că nu veți retrage trupele americane din Europa. Totuși, două săptămâni mai târziu, Pentagonul a anunțat decizia de a retrage un număr semnificativ de soldați din România. Ați revenit asupra deciziei sau Pentagonul a ignorat ceea ce ați spus
20:50
Singur în cursă, Grindeanu a ieșit pe locul 1 la șefia PSD deși se depășise pe sine când era pe locul 2. În urma sa au ajuns nu mai puțin de 27 de vicepreședinți! Pro-lesbiana Victoria Stoiciu a fost trimisă la cratiță # ActiveNews.ro
Sorin Grindeanu a fost ales cu: 8 abțineri și 2787 de voturi ”pentru”, un fel de 99%, cam la fel ca Ceaușescu la ultimul Congres.
18:00
7 noiembrie: 108 ani de la Revoluția bolșevică. Generalul (r) Aurel Rogojan: Comunismul nu ar fi fost posibil fără implicarea serviciilor secrete și finanțarea generoasă a bancherilor internaționali de pe Wall Street. Lenin, un revoluționar gay # ActiveNews.ro
Pe 7 noiembrie se împlinesc 108 ani de la una dintre cele mai mari nenorociri din istoria umanității: instaurarea regimului bolșevic în Rusia.
16:30
Marele Rabin Shmuel Kaminetsky: Războiul din Ucraina se va încheia pe 15 ianuarie 2026 - VIDEO # ActiveNews.ro
Marele Rabin Shmuel Kaminetsky, rabin șef al orașului Dnipro și regiunii Dnipropetrovskului, trimisul personal al Rabinului Lubavitcher în Ucraina și președintele Consiliului Rabinilor din Ucraina, precum și liderul spiritual al mișcării Chabad din Ucraina, a făcut o declarație surprinzătoare: Războiul din Ucraina se va încheia pe 15 ianuarie 2026.
16:00
Mădălina Afrăsinie: Corina Vasiliu, Grefier. Azi noapte a suferit multiple AVC uri. De dimineața a murit... # ActiveNews.ro
Da, oamenii mor. Este inevitabil. Dar poate, înainte să împrăștie ură, ar fi bine să înțeleagă că nu sunt nemuritori si toată ura asta nu face decât să arate cât de mutilați sufletește sunt.
15:40
7 noiembrie: Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galisiei; Sfinții 33 de Mucenici din Melitina # ActiveNews.ro
Aici a zidit o nouă mănăstire în cinstea Sfintei Învieri. Cuviosul a mai trăit încă 15 ani în munte săvârșind multe minuni. A trecut la cele veșnice la vârsta de 72 de ani.
15:20
Forțele Armate Ucrainene se dezintegrează: “La fiecare 2 minute, un soldat fuge din armată” # ActiveNews.ro
În luna octombrie, a fost stabilit un record de absențeneautorizate din unitățile din cadrul Forțelor Armate Ucrainene: 21.602 persoaneau părăsit serviciul.
14:30
Administrația Trump a tăiat finanțarea pentru Radio Europa Liberă - Ungaria: ”Subminarea aliaților nu servește poporului american” # ActiveNews.ro
Directorul executiv al Agenției SUA pentru Media Globală (USAGM), Kari Lake, a informat legislatorii într-o scrisoare că Washingtonul va suspenda serviciul în limba maghiară al postului Radio Europa Liberă / Radio Libertatea (RFE/RL).
14:00
Ionuț Moșteanu citește ActiveNews și apoi dezminte declarația sa de la Mediafax ”Este o chestiune de timp până când vom vedea război” și anunță că sesizează CNA pentru RTV. Rămâne dilema: A spus sau nu a spus? ACTUALIZARE # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE 12:00: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), după ce televiziuni și publicații i-au atribuit citatul: „Este o chestiune de timp până...
13:30
Este din nou doliu în sportul mondial! O veste tragică a zguduit de această dată lumea echitației. Un tânăr jocheu de doar 19 ani a murit la scurt timp după ultima cursă.
13:30
În 15 ani de lupte diverse cu administrația și autoritățile corupte sau incompetente, aceasta este cea mai stupidă adresă pe care am primit-o. Scurtă și proastă.
13:20
Reacția unui ziarist după interzicerea Conferinței internaționale Covid de la Academie: Băi, proștilor, oamenii s-au saturat de "sursele oficiale". Și s-au mai saturat de un lucru: De priveghi la moartea oamenilor de 40-50 de ani # ActiveNews.ro
Ziaristul Paul Gabriel Andrei comentează decizia Academiei Române de a interzice conferința „COVID-19 & Convergența bio-digitală”, la care urma să participe geneticiana de renume mondial Alexandra Henrion-Caude.
13:00
Ioan-Aurel Pop interzice conferința ”Covid-19 & Convergența bio-digitală” la care urma să participe geneticiana de renume mondial Alexandra Henrion-Caude: ”Nu trebuie să tolerăm așa ceva”. Rogobete a făcut plângere la Parchet contra medicilor organizatori # ActiveNews.ro
Conferința „Covid-19 & Convergența bio-digitală”, programată pentru 14 noiembrie la București, a fost anulată după ce conducerea Academiei Române a decis să nu mai permită desfășurarea conferinței în amfiteatrul instituției.
12:50
Ionuț Moșteanu dezminte declarația ”Este o chestiune de timp până când vom vedea război” și anunță sesizarea CNA # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE 12:00: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că va sesiza Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), după ce televiziuni și publicații i-au atribuit citatul: „Este o chestiune de timp până...
12:40
Ioan-Aurel Pop interzice conferința ”Covid-19 & Convergența bio-digitală” la care urma să participe geneticiana de renume mondial Alexandra Henrion-Caude: ”Nu trebuie să tolerăm asa ceva” Rogobete a făcut plângere la Parchet contra medicilor organizatori # ActiveNews.ro
Conferința „Covid-19 & Convergența bio-digitală”, programată pentru 14 noiembrie la București, a fost anulată după ce conducerea Academiei Române a decis să nu mai permită desfășurarea conferinței în amfiteatrul instituției.
12:20
Tragedie la Teatrul Dramatic ”Elvira Godeanu” din Târgu Jiu: Camelia Răscol, un om de suflet și devotament, a încetat din viață la doar 58 de ani # ActiveNews.ro
Comunitatea culturală din Târgu Jiu este în doliu. Camelia Răscol, administratorul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani, după o luptă grea și curajoasă cu o boală nemiloasă.
12:10
Este din nou doliu în sportul mondial! O veste tragică a zguduit de această dată lumea echitației. Un tânăr jocheu de doar 19 ani a murit la scurt timp după ultima cursă.
12:00
Pentru oricine nu are ochelaride cal, este evident: Occidentul se află în criză. O criză teribilă pe careși-o produce singur cu un elan masochist nemaivăzut.
12:00
Confruntați de multe ori cu aroganța și disprețul funcționarilor publici, românii mai primesc o lovitură. Îndrăzneala de a reproșa sau de a critica un funcționar public va fi sancționată cu amenzi drastice.
11:30
Ioan-Aurel Pop interzice conferința ”Covid-19 & Convergența bio-digitală” la care urma să participe geneticiana Alexandra Henrion-Caude # ActiveNews.ro
Conferința „Covid-19 & Convergența bio-digitală”, programată pentru 14 noiembrie la București, a fost anulată după ce conducerea Academiei Române a decis să nu mai permită desfășurarea conferinței în amfiteatrul instituției.
10:50
Congresul SUA îi cere secretarului Apărării să renunțe la retragerea trupelor din România # ActiveNews.ro
Republicanii și democrații au făcut front comun împotriva retragerii de trupe americane din România. Congresul critică printr-un demers oficial măsura și spun că aceasta ar încuraja Kremlinul, potrivit Cotidianul.
10:00
Încă o lovitură pentru Putin: SUA blochează achiziția Gunvor a activelor Lukoil: "Președintele Donald Trump a spus clar că războiul din Ucraina trebuie să se încheie imediat” # ActiveNews.ro
SUA au refuzat să acorde permisiunea comerciantului internațional de petrol Gunvor de a cumpăra active străine ale celei mai mari companii private de petrol și gaze din Rusia, Lukoil.
09:50
Ion Cristoiu: În cazul scandalului de la Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu | Congresul PSD - congresul ultimei stații pentru partid # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 6 noiembrie 2025: În cazul scandalului de la Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu | Congresul PSD - congresul ultimei stații pentru partid.
09:30
Afaceristul Fănel Bogoș, reținut de procurorii DNA pentru dare de mită de 1,5 milioane de euro către prim-ministrul României, Ilie Bolojan # ActiveNews.ro
Potrivit surselor judiciare, Bogoș a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de șantaj și cumpărare de influență. După ce a fost adus la sediul DNA în cursul după-amiezii, acesta ar fi refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor...
09:20
Ionuț Moșteanu, declarații șocante: ”Este o chestiune de timp până când vom vedea război. Trebuie să fim pregătiți!” # ActiveNews.ro
În ziua în care secretarul general al NATO s-a aflat în România și la scurt timp după ce o parte a trupelor SUA au părăsit România, Ionuț Moșteanu a aruncat în spațiul public declarații extrem de alarmiste.
09:10
Administrația Trump a tăiat finanțarea pentru Radio Europa Liberă: ”Subminarea aliaților nu servește poporului american” # ActiveNews.ro
Directorul executiv al Agenției SUA pentru Media Globală (USAGM), Kari Lake, a informat legislatorii într-o scrisoare că Washingtonul va suspenda serviciul în limba maghiară al postului Radio Europa Liberă / Radio Libertatea (RFE/RL).
08:50
Donald Trump spune că India „a încetat în mare măsură să mai cumpere petrol din Rusia” și că, dacă prim-ministrul Narendra Modi îi va adresa o invitație, va vizita țara în 2026.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:50
Guvernul Bolojan si-a anunțat intenția de a desființa Institutul Elie Wiesel din cauza acțiunilor sale de distrugere sistematică a valorilor românești # ActiveNews.ro
Guvernul Bolojan si-a anunțat intenția de a desființa Institutul Elie Wiesel din cauza acțiunilor sale de distrugere sistematică a valorilor românești.
00:40
Musulmani în Times Square: „Nu ne vom opri până când islamismul nu va intra în fiecare casă... Vreau să se audă în fiecare district. Fiecare ar trebui să tremure. Brooklyn ar trebui să-l audă. Bronxul ar trebui să-l audă. Queens ar trebui să-l audă... Nu există niciun Dumnezeu demn de închinare în afară de Allah!”
6 noiembrie 2025
23:30
Pictorul Catedralei, Daniel Codrescu, și râvnitorul Pr. Nicolae Crângașu, premiați de Patriarhul Daniel cu Ordinul ”Credință și Comuniune” alături de cei implicați în sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului # ActiveNews.ro
„Felicităm pe toți cei care au fost evidențiați prin acest nou ordin patriarhal, Credință și comuniune. Acest ordin are chipul Sfintei Treimi. Atât engolpionul pe care l-au primit ierarhii, cât și crucea pectorală pe care au primit-o clericii, cât și crucea insignă pe care au primit-o mirenii, deoarece Sfânta Treime este izvorul vieții și unității Bisericii”, a spus
23:20
ÎPS Teodosie, în predică: ”Pentru cei care nu-L iau pe Dumnezeu în seamă, nu îi așteaptă nici bucurie, nici lumină, ci focul cel întunecat, care aduce negreală și tristețe asupra sufletelor”. Sf. Luca, chip al nevoinței curate, Mărturisitorii, pilde vii # ActiveNews.ro
„Toți au înțeles din această ploaie cu pucioasă că este pedeapsa lui Dumnezeu. Căci atunci când omul nu păstrează dreapta credință și nu se pocăiește, vine focul pedepsei asupra noastră.”
22:50
ÎPS Teodosie, în predică: ”Pentru cei care nu-L iau pe Dumnezeu în seamă, nu îi așteaptă nici bucurie, nici lumină, ci focul cel întunecat, care aduce negreală și tristețe asupra sufletelor”. Sf. Luca – chip al nevoinței curate, Sfinții mărturisitori, pil # ActiveNews.ro
„Toți au înțeles din această ploaie cu pucioasă că este pedeapsa lui Dumnezeu. Căci atunci când omul nu păstrează dreapta credință și nu se pocăiește, vine focul pedepsei asupra noastră.”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.