Federaţia irlandeză va cere UEFA suspendarea Israelului din competiţiile continentale

Omul de afaceri Fănel Bogos, unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, a fost reținut aseară de procurorii DNA, fiind acuzat că ar fi încercat, prin intermediul unor rețele de influență, să schimbe conducerea DSVSA Vaslui. Ancheta are legături și cu Iașul, unde Bogos deține mai multe magazine și două ferme avicole în comuna Tomești. Tot ieri, procurorii anticorupție au desfășurat percheziții în județul Iași, în cadrul aceluiași dosar.