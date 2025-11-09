Parlamentul Serbiei deschide calea pentru controversatul proiect imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump
Profit.ro, 9 noiembrie 2025 03:20
Parlamentul Serbiei a adoptat vineri o lege care deschide calea pentru un controversat proiect imobiliar în capitala țării, condus de Jared Kushner, ginerele președintelui SUA Donald Trump, relatează BBC și Reuters.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
03:20
Parlamentul Serbiei deschide calea pentru controversatul proiect imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump # Profit.ro
Parlamentul Serbiei a adoptat vineri o lege care deschide calea pentru un controversat proiect imobiliar în capitala țării, condus de Jared Kushner, ginerele președintelui SUA Donald Trump, relatează BBC și Reuters.
Acum 4 ore
00:10
Exclusivitățile săptămânii: Proiect uriaș lângă București. OMV Petrom și Romgaz au dat statul în judecată. MOL cumpără o companie românească. Nou brand în România # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Acum 8 ore
21:10
Parlamentul Serbiei deschide calea pentru controversatul proiect imobiliar al lui Jared Kushner, ginerele lui Trump # Profit.ro
Parlamentul Serbiei a adoptat vineri o lege care deschide calea pentru un controversat proiect imobiliar în capitala țării, condus de Jared Kushner, ginerele președintelui SUA Donald Trump, relatează BBC și Reuters.
20:40
Hodorkovski, marele rival al lui Putin, avertizează Europa: Pregătiți-vă pentru al doilea Război Rece! Sancțiunile pun o presiune pe economia rusă, dar nimic dramatic # Profit.ro
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile rusești și care acum trăiește în exil, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent de modul în care se va încheia războiul Moscovei împotriva Ucrainei. Fostul oligarh din domeniul petrolier a explicat pentru POLITICO că Rusia va avea nevoie de zeci de ani pentru a depăși „narațiunea imperialist-militară” promovată de Vladimir Putin și că un moment-cheie în care liderul de la Kremlin putea fi vulnerabilizat a fost deja ratat.
20:40
Compania care operează lanțurile agro-alimentare Agroland construiește la Mihăilești, în parteneriat cu compania japoneză Kohshin, o unitate de tratare a gunoiului de grajd, cu o capacitate de 15.000 de tone pe an, care va fi cea mai mare din România.
20:10
Curtea Supremă a SUA permite administrației Trump să rețină deocamdată fondurile de 4 miliarde de dolari pentru ajutor alimentar # Profit.ro
Administrației președintelui Donald Trump poate reține pentru moment cei 4 miliarde de dolari care ar fi urmat să finanțeze integral luna aceasta un program de ajutor alimentar pentru 42 de milioane de americani cu venituri mici, potrivit deciziei de vineri a Curții Supreme a SUA.
Acum 12 ore
19:40
Statele Unite boicotează summitul G20 din Africa de Sud. Trump acuză „încălcări ale drepturilor omului” împotriva afrikanerilor albi # Profit.ro
Niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din Africa de Sud de la sfârșitul acestei luni, a anunțat președintele Donald Trump, din cauza a ceea ce el a numit „încălcări ale drepturilor omului” care au loc în această țară, relatează Reuters.
19:10
Black Friday s-a încheiat la eMAG cu comenzi de aproape 1 miliard de lei, cu 10% peste anul trecut # Profit.ro
Cea de-a 15-a ediție de Black Friday la retailerul eMAG a generat comenzi de peste 986 de milioane de lei, cu 10% peste anul trecut. În ziua cu cele mai multe reduceri din an, peste 702.000 de clienți au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile. Clienții au cumpărat peste 8.500 de bilete la festivaluri și experiențe, aproape 6,2 kilograme de aur, peste 5.400 de pachete turistice și vouchere de bilete de avion și au fost plasate 27 de comenzi pentru automobile.
18:50
Un număr de 4.692.612 de pensionari era înregistrat în octombrie 2025 în România, cu 198 mai puțini comparativ cu luna precedentă, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
18:10
Rogobete: Noua Platformă informatică a asigurărilor de sănătate va interacționa cu pacientul. Acesta se va putea programa de pe mobil sau laptop # Profit.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, despre noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), că va interacționa cu pacientul și va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât și de pe laptop sau alt dispozitiv, cu un cod și o parolă.
17:50
România a fost aleasă (cu un număr total de 135 de voturi) membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025 - 2029. Alegerile au avut loc vineri, 7 noiembrie. în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale UNESCO, desfășurată la Samarkand (Uzbekistan).
17:10
Bogdan Ivan, discuții la vârful administrației americane despre dezvoltarea unor proiecte de energie și tehnologie în România # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a purtat discuții la nivel de vârf cu administrația de la Washington, despre proiectele de dezvoltare a capacităților de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale și tehnologie în România, despre finanțarea proiectelor nucleare civile de la Cernavodă, SMR, exploatarea de gaze naturale în Marea Neagră și construcția coridorului de LNG care să alimenteze țările din Europa Centrală și de Sud-Est cu gaze naturale la un preț bun.
16:40
Record negativ al ultimilor trei ani și jumătate pentru încrederea consumatorilor din SUA # Profit.ro
Preocupările privind blocajul guvernamental prelungit au devenit principalul factor de anxietate economică și au afectat puternic încrederea consumatorilor americani la începutul lunii noiembrie, arată sondajul lunar al Universității din Michigan publicat vineri, transmite CNBC.
16:10
15:30
Viktor Orbán: Ungaria a obținut de la SUA o scutire de sancțiuni „totală și fără limită de timp”. Casa Albă spune că e doar o amânare de un an # Profit.ro
Ungaria va beneficia de o „scutire completă și fără limită de timp” de sancțiunile SUA asupra transportatorilor de energie din Rusia în cazul conductelor Turkish Stream și Drujba, a anunțat premierul Viktor Orbán în declarații de presă transmise în direct la televiziunea publică maghiară după discuțiile purtate vineri la Washington cu președintele american Donald Trump. Totuși, un oficial de la Casa Albă a precizat pentru CNN și Reuters că este vorba despre o scutire de doar un an, în condițiile în care Orban, aliatul lui Trump, se confruntă cu un scrutin legislativ dificil în aprilie anul viitor.
15:10
Belgia se află pe primul loc la calorii per persoană, cu o ofertă alimentară de 3.914 calorii per capita pe zi, urmată de Israel (3.895 kcal) și Statele Unite (3.875 kcal). Aceste valori măsoară oferta totală de hrană și nu iau în calcul distribuția sau risipa la nivel de farfurie.
Acum 24 ore
14:30
Banca Transilvania anunță că a atins noi recorduri privind tranzacțiile realizate prin ecosistemul său de plăți, incluzând cardurile, aplicațiile, POS-urile și bancomatele, în ziua evenimentului de shopping Black Friday, în 7 noiembrie 2025.
14:10
Noul Consiliu Național de Securitate al R. Moldova, din care face parte și românca Anca Dragu, guvernator al băncii centrale, constituit prin decret al președintei Maia Sandu # Profit.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri un decret prin care este constituit noul Consiliu Național de Securitate (CNS) al țării, iar fostul ministru român de finanțe Anca Dragu, în prezent guvernatoare a băncii centrale a Chișinăului, face parte din componența acestui organism consultativ responsabil de coordonarea și monitorizarea politicilor de securitate națională.
13:40
13:20
Distrigaz întrerupe alimentarea unui bloc din zona celui cu explozia, peste 100 locatari afectați # Profit.ro
Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale a unui imobil din sectorul 5 al Capitalei.
13:10
Black Friday: Record de vânzări la eMAG, în12 ore cât toată ziua de anul trecut. Comenzi de aproape 900 milioane de lei # Profit.ro
22 de automobile, 3.413 bilete de avion, 728.000 de produse cosmetice, 718.000 de băuturi, băcănie, petshop și curățenie, 358.000 de jucării și articole pentru copii, 123.000 de laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți, 165.000 de electrocasnice mici, 90.000 de electrocasnice mari și 156.000 de telefoane, tablete, wearables și caști. Sunt câteva dintre produsele vândute de eMAG anul acesta.
12:40
România vrea derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea rafinăriei ar afecta aprovizionarea Moldovei - surse Politico # Profit.ro
Includerea Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor americane a aruncat în haos țările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere rusești. Rusia și Bulgaria încearcă să evite întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancțiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie.
11:50
O revizuire a legislației Comisiei Europene privin inteligența artificială ar putea aduce concesii unor giganți tehnologici precum Apple și Meta Platforms.
11:10
Răsăritul și apusul oferă culori superbe, dar și contrast mare între cer și sol.
10:50
WhatsApp pe CarPlay este gândit pentru control vocal.
10:10
Până în 2028, Meta va investi 600 de miliarde de dolari în infrastructură pentru inteligența artificială și locuri de locuri de muncă în Statele Unite, a anunțat vineri gigantul american.
09:40
Rockstar Games a amânat, din nou, lansarea jocului Grand Theft Auto VI, care este acum programat pentru 19 noiembrie 2026.
09:10
FOTO Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, lansează lucrări ample la proprietatea istorică la care a stat și Churchill, prima afacere din afara țării. Investiție de zeci de milioane euro # Profit.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, vor lansa lucrări ample de modernizare a hotelului Grand Gardone, din Italia, pe care l-au cumpărat în 2023.
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb obținut din Chardonnay, Sauvignon Blanc și Muscat Ottonel, un vin cu arome de fructe albe coapte, note florale și nuanțe ușor ierboase. De savurat alături de preparate ușoare, aperitive sau pește # Profit.ro
Recomandarea de azi, FAIN Cuvée 2022, este un vin alb în ediție limitată, cu personalitate și echilibru, creat dintr-un asamblaj elegant de Chardonnay, Sauvignon Blanc și Muscat Ottonel.
08:20
Stresul cronic a devenit o problemă la scară globală, iar gestionarea lui ține mai degrabă de stilul de viață.
08:10
Oferte pentru firmele care vor să încheie contracte. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Ieri
01:00
ULTIMA ORĂ România schimbă graficul de închidere a termocentralelor pe cărbune. Renegocierea restructurării Complexului Energetic Oltenia # Profit.ro
Legislația decarbonării producției de energie a României va fi modificată, după negocierile cu Comisia Europeană privind amânarea închiderii unor termocentrale pe cărbune, relevă actul pregătit acum și analizat de Profit.ro.
00:50
Orange România, liderul pieței locale de telecomunicații, va majora, de la 9 decembrie, tarifele abonamentelor YOXO, brandul de servicii mobile 100% digitale al operatorului, lansat în martie 2020.
00:30
Un director al unei companii farmaceutice a leșinat în Biroul Oval.
7 noiembrie 2025
23:20
Compania națională de transport aerian TAROM a avut, de Black Friday, vânzări de peste 500.000 de euro, doar în prima parte a zilei.
23:10
Capitala Iranului, Teheran, riscă să fie evacuată.
22:00
FOTO Leapmotor a deschis comenzile pentru hatchback-ul compact B05: autonomie de 500 km și preț de Spring # Profit.ro
Premiera oficială a modelului Leapmotor B05 a avut loc în Europa la Munchen, unde mașina a fost expusă chiar înainte de lansarea oficială pe piață, dar startul comenzilor începe deocamdată în China, unde clienții pot cumpăra acest model cu o mulțime de noutăți tehnologice și un preț mai mic decât Spring.
21:50
Președintele american, Donald Trump, spune că relația cu România este „foarte bună” și că „românii sunt un popor grozav”.
21:40
Președintele american, Donald Trump, a îndemnat Uniunea Europeană să respecte Ungaria și pe prim-ministrul Viktor Orban.
21:20
Fidelis – Participare slabă la debutul ofertei din noiembrie de titluri de stat pentru populație. Preferință clară pentru obligațiunile guvernamentale denominate în euro # Profit.ro
Deși a promovat dobânzi destul de ridicate, Ministerul Finanțelor nu are o cerere foarte ridicată la deschiderea exercițiului primar din programul Fidelis.
21:00
RECORD eMAG Black Friday: În 12 ore a depășit vânzările din toată ziua de Black Friday de anul trecut # Profit.ro
Black Friday este cel mai mare eveniment de shopping.
21:00
Titluri obligatare cu scadența în anul 2031 plasate de Banca Comercială Română au fost plasate către aproape 1.900 de investitori.
21:00
Președintele american, Donald Trump, a îndemnat Uniunea Europeană să respecte Ungaria și pe prim-ministrul Viktor Orban.
20:50
PPC construiește un sistem care servește atât nevoile de energie ale cetățenilor, cât și pe cele de date și AI, ambiția fiind de a replica acest model și în România, anunță Georgios Stassis, Președinte și CEO al grupului grec.
20:40
Marius Nica, fost ministrul delegat pentru Fondul Europene în Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (în intervalul 2025-2017) și ex-cosnilier al liderului PSD, Sorin Grindeanu, va derula, alături de un partener de afaceri, un proiect major pentru stocarea de energie electrică.
20:40
Mogo România, compania specializată în acordarea finanțării pentru autovehiculele rulate și parte a grupului internațional Eleving Group, deschide prima sa sucursală la nivel național, în municipiul Craiova.
20:30
Profitul operațional al Inter IKEA a scăzut cu 26% în ultimul an financiar, pe fondul cheltuielilor mai mari cu materiile prime, în urma majorării tarifelor vamale de către SUA.
20:10
Numărul autorizațiilor de construcție s-a redus semnificativ în ultimii ani, chiar la jumătate, mai ales în perioada 2021-2024.
20:10
A murit vizionarul inventator al Daciei Logan. Povestea lansării "mașinii de 5.000 de euro" FOTO # Profit.ro
Vizionarul lider al Renault Group care a condus negocierile prin care compania franceză a cumpărat Dacia a încetat din viață.
19:30
Potrivit unor noi informații apărute în presă, Ford ia în considerare să retragă definitiv din producție modelul F-150 Lightning.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.