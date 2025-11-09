Amendată după ce a sunat la 112 să anunțe ce mesaj a primit de la sora ei: că e amenințară cu moartea de iubit. Ce a decis Judecătoria Iași, la proces

15:20

Caz ieșit din comun la Iași: un bărbat de 50 de ani, angajat de ani buni ca ofițer de securitate al CEC Bank, a fost reținut de polițiști după ce ar fi sustras bani chiar dintr-o unitate bancară aflată sub supravegherea sa. Potrivit anchetatorilor, omul era responsabil cu siguranța și administrarea tuturor agențiilor CEC Bank din județul Iași, arată stiripesurse.ro.