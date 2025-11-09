Inteligența artificială și știința materialelor. Interviu cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (II)
Continuăm serialul nostru, pe tema rolului și locului inteligenței artificiale în domeniul științei și ingineriei materialelor, cu prof.dr.habil.ing. Nicanor Cimpoesu, Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare științifică, antreprenoriat și ofertă educațională, coordonator de doctorat și membru CNATDCU, coordonatorul laboratorului de microscopie electronică ESIM
Inteligența artificială în actul educațional: cum poate ajuta profesorul la predare? O carte de referință în domeniu, apărută la Editura Polirom, Iași (III)
„Adevărata educație nu înseamnă doar să știi să citești și să scrii, ci să gândești și să înțelegi". Asta spunea, acum mai bine de 80 de ani, Nicolae Iorga. Recent, Editura Polirom a pus la dispoziția cititorilor o lucrare de referință în ce privește aportul inteligenței artificiale în procesul educațional, intitulată „Introducere în utilizarea inteligenței artificiale în educație" autor, domnul profesor universitar dr. Adrian Adăscăliței, un reputat specialist în materie. Azi, publicăm partea a treia a prezentării acestei cărți.
04:20
Inteligența artificială și știința materialelor. Interviu cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (II)
04:20
Proces la Iași – A venit la cumnat să își ceară scuze, dar în final a sărit cu cuțitul la el. Avocatul apărării: Așa e la ei, la țigani
Venit să-și ceară scuze pentru comportamentul manifestat la beție, un ieșean a sfârșit încercând să-și ucidă cumnatul cu un cuțit. L-a lovit în mai multe rânduri, țintind gâtul și pieptul, dar tentativa a eșuat. În instanță, avocatul agresorului a încercat să-l scoată basma curată cu argumentul „Așa-i la ei". Adică la țigani.
04:20
Amendată după ce a sunat la 112 să anunțe ce mesaj a primit de la sora ei: că e amenințară cu moartea de iubit. Ce a decis Judecătoria Iași, la proces
O ieșeancă a fost amendată pentru că ar fi sunat abuziv la Serviciul 112. Circumstanțele incidentului nu păreau totuși să indice o glumă proastă făcută de cineva care se plictisește acasă. Magistrații Judecătoriei au preferat să înlocuiască amenda cu un avertisment, dar polițiștii țin morțiș la menținerea sancțiunii.
Acum 4 ore
03:20
Cum este posibil la Botoșani, ceea ce este himeric pentru slăvitul oraș al culturii?
03:20
Federaţia irlandeză va cere UEFA suspendarea Israelului din competiţiilor continentale
Membrii organismului de conducere al fotbalului irlandez au votat sâmbătă în proporţie covârşitoare ca board-ul forului să solicite UEFA suspendarea imediată a Federaţiei Israeliene de Fotbal din competiţiile europene, a anunţat federaţia irlandeză, potrivit Reuters, citat de news.ro.
03:20
După două eșecuri consecutive pe teren propriu, amatorii ieșeni de rugby au avut, sâmbătă pe stadionul Tepro, satistacția unei victorii a echipei lor favorite, CS Politehnica.
03:20
Zilele trecute, la Senat a fost înregistrată propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 781 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
03:20
De ce intelectualii nu iubesc capitalismul și de ce nostalgia comunismului lui Ceaușescu îi învrăjbește
Într-o cafenea din centrul Iașului, o discuție aparent banală între doi intelectuali se transformă într-un veritabil duș rece ideologic.
Acum 12 ore
19:20
Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, recunoaște că este 'aproape imposibil' ca Arsenal Londra să fie oprită în acest moment, dar spune că titlurile nu se câștigă din luna noiembrie, scrie DPA, preluat de Agerpres.
Acum 24 ore
16:20
Şah: Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de tineret. Vladimir Cnejev a câştigat medalia de argint
Performanţă fantastică pentru România la Campionatul European de Şah pentru tineret. Vladimir Cnejev a terminat la egalitate cu ocupantul primului loc, intrând în posesia medaliei de argint doar după ultimul criteriu de departajare, numărul de victorii, scrie news.ro.
13:20
Expresiile latinești, prezente în publicistica eminesciană și comentate în acest episod, sunt „sub rosa", „argumentum ad hominem" și „(in) ad usum Delphini".
Ieri
04:20
De la reduceri la pierderi: marile greșeli ale magazinelor și ale clienților în goana de Black Friday. Designer de brand din Iași: „Se lasă păcăliți de reduceri artificiale"
Cristian Nistor, profesor la FEAA Iași, avertizează că promoțiile prea lungi de Black Friday obosesc cumpărătorii și fac brandurile să-și piardă valoarea. La rândul lui, designerul de brand Adrian Mironescu din Iași spune că atât magazinele, cât și clienții pot pierde dacă nu cumpără sau nu vând „cu cap".
04:20
Mișcări de trupe pe lângă șefia Institutului de Psihiatrie „Socola". Candidații trag ultimele sfori posibile
Candidații pentru funcția de manager al Institutului de Psihiatrie „Socola" și-au putut depune dosarele până ieri, 7 noiembrie. Primul candidat confirmat este Bogdan Șaramet, care a mai ocupat anterior această funcție. Surse din cadrul institutului afirmă că și Cristina Dobre, actualul manager al spitalului, și-ar fi depus candidatura.
04:20
Soția bărbatului acuzat că voia să-l scoată pe Georgescu din țară are puternice legături cu Iașul și „Cei trei tenori"
În timp ce scena politică din România este zguduită de un nou scandal în centrul căruia se află așa-zisul suveranist Călin Georgescu și omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț, stabilit la Viena, trei tenori ieșeni se pregătesc să urce pe o scenă din aceeași capitală, susținuți chiar de Laura Hanț, soția omului de afaceri.
04:20
INTERVIU ZdI | Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut: istoricul Armand Goșu avertizează asupra vulnerabilității Moldovei. „Deci, repet, din armată s-a furat"
Istoricul Armand Goșu explică, într-un interviu pentru „Ziarul de Iași", absența bazelor militare majore în Moldova prin faptul că armata RPR și RSR nu s-a pregătit niciodată să lupte împotriva URSS. Regimul comunist era subordonat Moscovei, astfel că nu exista vreo strategie de apărare a estului țării. După 1990, din armată „s-a furat" și nu s-a construit aproape nimic. Nici după invazia Rusiei în Georgia (2008) sau anexarea Crimeei (2014) nu au existat dezbateri serioase despre apărarea Moldovei, iar măsuri concrete s-au luat abia după 2022, arată Goșu.
03:20
Profesorii ieșeni învață tehnici anti-bullying și cum să utilizeze AI în școli, la Barcelona
Trei profesori de la Școala Gimnazială „Veronica Micle" din Iași au participat la stagii de formare dedicate dezvoltării competențelor socio-emoționale, gestionării bullyingului și utilizării inteligenței artificiale în educație, în cadrul proiectului Erasmus+ „Consorțiu local pentru educație de calitate", organizat la Barcelona și coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, la finalul lunii octombrie.
03:20
Un tramvai aniversar devine scenă vie la Iași, transformând drumul obișnuit într-o experiență teatrală imersivă. „Tramvaiul Gândurilor", proiect gândit de Teatrul „Luceafărul" din Iași, revine duminică pe traseu, invitând publicul să urce la bordul unui experiment artistic.
03:20
Celebrul Ronaldinho vine la Iași, dar evenimentul „Ronaldinho & Friends" este marcat de controverse puternice
Ronaldinho va fi prezent la Iași pentru evenimentul „Ronaldinho & Friends", au confirmat managerii săi în cadrul unei conferințe de presă, în ciuda zvonurilor și controverselor recente.
03:20
Șefia Operei Ieșene, din nou în dispută: candidați vechi și unul supriză. „Am vrut și prima dată"
Concursul pentru funcția de manager al Operei Naționale Române din Iași este reluat, după ce prima ediție a fost anulată deoarece niciun candidat nu a obținut nota minimă 7,00 la proiectul de management, necesară pentru a accede la interviu.
7 noiembrie 2025
21:20
Formaţia Universitatea Cluj a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Metaloglobus, în etapa a 16-a a Superligii.
20:20
Manuel Pellegrini propune o nouă regulă bazată pe baschet pentru a revoluţiona fotbalul
După victoria echipei Betis Sevilla împotriva formaţiei Olympique Lyon, în etapa a 4-a a Ligii Europa, antrenorul Manuel Pellegrini a declarat că doreşte să preia o regulă din baschet şi să o aplice în fotbal, pentru a-i conferi mai mult dinamism, scrie news.ro.
19:20
Primarul ales al New York-ului, acționar la echipa lui Horațiu Moldovan, Real Oviedo
Primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, este de treisprezece ani acționar la clubul spaniol de fotbal Real Oviedo, la care joacă portarul român Horațiu Moldovan și care este patronat de grupul mexican Pachucha, informează EFE, preluat de Agerpres.
17:20
România se pregătește de ultimele două meciuri din preliminariile CM 2026, lotul convocat de Mircea Lucescu
Naţionala României se reuneşte la finalul săptămânii pentru a pregăti ultimele două jocuri din grupa de calificare la Cupa Mondială 2026, anunță news.ro.
15:20
Cazul de furt de la CEC Bank CUG: Hoțul era agent de securitate în unitate, avea probleme cu jocurile de noroc și cu câteva zile înainte de jaf ar fi vrut să se sinucidă/VIDEO
Caz ieșit din comun la Iași: un bărbat de 50 de ani, angajat de ani buni ca ofițer de securitate al CEC Bank, a fost reținut de polițiști după ce ar fi sustras bani chiar dintr-o unitate bancară aflată sub supravegherea sa. Potrivit anchetatorilor, omul era responsabil cu siguranța și administrarea tuturor agențiilor CEC Bank din județul Iași, arată stiripesurse.ro.
14:20
7 aspecte pe care trebuie să le știi despre pantofii sport și cum îi poți alege (P)
Alegerea pantofilor sport influențează atât confortul zilnic, cât și performanța în activitățile preferate. Fie că îi porți la alergat, în plimbările de weekend sau la ieșiri relaxate cu prietenii, pantofii sport rămân alegerea multor persoane pentru comoditate, dar și pentru a aduce un plus de stil garderobei. Descoperă 7 aspecte esențiale care te vor ghida spre alegerea potrivită, cu exemple utile și recomandări adaptate nevoilor tale.
12:20
Jaf la o bancă din Iași. Un bărbat de 50 de ani a fost reținut după ce a șterpelit 68.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 50 de ani, bănuit că ar fi comis un furt calificat de proporții dintr-o agenție bancară din municipiui Articolul Jaf la o bancă din Iași. Un bărbat de 50 de ani a fost reținut după ce a șterpelit 68.650 de lei și 9.750 de euro dintr-o agenție din municipiu/UPDATE apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Internetul și rețelele de socializare au permis proliferarea aberațiilor și a enormităților de tot soiul. Nu există nici un fel de cenzură, nici cea a bunului-simț. Prostia are efecte devastatoare, combaterea ei este iluzorie. Articolul Dezarmați în fața prostiei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Tragedie în NFL: Marshawn Kneeland, jucătorul echipei Dallas Cowboys, s-a sinucis după o urmărire cu poliția # Ziarul de Iasi
Dallas Cowboys a anunţat, joi, „moartea tragică” a jucătorului Marshawn Kneeland, în vârstă de doar 24 de ani. Acesta a fost găsit mort în urma unei urmăriri cu poliţia, relatează RMC Sport, citat de News.ro. Articolul Tragedie în NFL: Marshawn Kneeland, jucătorul echipei Dallas Cowboys, s-a sinucis după o urmărire cu poliția apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Mama unui medic de la Spitalul „Sf. Spiridon” a fost lovită mortal de un șofer neatent care circula cu viteză mare. Bărbatul a fost condamnat la închisoare cu executare # Ziarul de Iasi
Un șofer va ajunge în spatele gratiilor după ce a accidentat mortal o bătrână care traversa regulamentar strada Sărărie. Șoferul nu avea viteză mare, dar nu a frânat și nici nu a schițat vreun gest de a evita impactul. De regulă, judecătorii dispun în astfel de situații suspendarea executării pedepsei, dar Vasile Cucoș mai avea la activ o condamnare, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Articolul Mama unui medic de la Spitalul „Sf. Spiridon” a fost lovită mortal de un șofer neatent care circula cu viteză mare. Bărbatul a fost condamnat la închisoare cu executare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:20
Cine va primi bani mai mulți la pensie din luna noiembrie? Pensionarii din Iași pot obține până la 260 de lei în plus # Ziarul de Iasi
Începând cu luna noiembrie, o parte dintre pensionarii din județul Iași ar putea primi o pensie mai mare. Etapa a doua a recalculării pensiilor aduce sume suplimentare de până la 260 de lei. Articolul Cine va primi bani mai mulți la pensie din luna noiembrie? Pensionarii din Iași pot obține până la 260 de lei în plus apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Un tâmplar a ajuns să-și înșele clienții ca să poată să-și întrețină amanta. Soția l-a iertat și l-a ajutat să plătească o parte din pagubă, dar individul a călcat iar strâmb # Ziarul de Iasi
Un mic întreprinzător și-a înșelat clienții pentru a avea bani să-și întrețină amanta. A fost prins cu ocaua mică de nevastă. Aceasta l-a iertat, ba chiar s-a și împrumutat, pentru a plăti gloaba și a-l scoate basma curată. Individul a luat-o însă de la capăt, iar de această dată a ajuns în fața judecătorilor. Din greșeală, a rămas liber. Articolul Un tâmplar a ajuns să-și înșele clienții ca să poată să-și întrețină amanta. Soția l-a iertat și l-a ajutat să plătească o parte din pagubă, dar individul a călcat iar strâmb apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Magazinele Lidl și Mega Image din Miroslava, blocate de linia continuă. Șoferii, obligați să ocolească dacă vor să meargă la cumpărături # Ziarul de Iasi
După lucrările de asfaltare și amenajarea pistei de biciclete din comuna Miroslava, drumul principal a suferit modificări care au schimbat complet modul în care șoferii pot ajunge la două dintre cele mai frecventate magazine din comună: Mega Image din Valea Ursului și supermarketul Lidl, de pe strada Constantin Langa, vizavi de Primăria Miroslava. Cei care se îndreaptă dinspre Vorovești spre Miroslava nu mai pot vira la stânga nici la Mega Image, nici la Lidl. Articolul Magazinele Lidl și Mega Image din Miroslava, blocate de linia continuă. Șoferii, obligați să ocolească dacă vor să meargă la cumpărături apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Un judecător care a depășit viteza legală și-a justificat greșeala afirmând că se credea urmărit de un fost inculpat. Cum a scăpat totuși de amendă? # Ziarul de Iasi
Un judecător a ajuns în fața colegilor, cerându-le să-i anuleze amenda primită pentru viteză și conducere periculoasă. A explicat că se crezuse urmărit de un fost „client” din instanță, temându-se pentru viața sa. Fusese urmărit, într-adevăr, dar de un polițist. Articolul Un judecător care a depășit viteza legală și-a justificat greșeala afirmând că se credea urmărit de un fost inculpat. Cum a scăpat totuși de amendă? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Inundație la bloc: asigurarea care a salvat o familie și a pus la plată asociația de locatari # Ziarul de Iasi
Asigurarea locuinței a scăpat de griji o familie într-un moment neplăcut al vieții de la bloc. Asigurătorul a plătit distrugerile provocate de apa menajeră, iar apoi a rămas să-și scoată banii de la asociația de locatari. Articolul Inundație la bloc: asigurarea care a salvat o familie și a pus la plată asociația de locatari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Savonea, soluția perfectă de spălat politicieni corupți ce fuseseră deja condamnați definitiv # Ziarul de Iasi
Numele Liei Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), are toate șansele ca, în viitorul apropiat, să intre în dicționar și să capete sensul comun de „albire a oamenilor politici”. Articolul Savonea, soluția perfectă de spălat politicieni corupți ce fuseseră deja condamnați definitiv apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
În luna septembrie 2025, regiunea Nord-Est a înregistrat cea mai mare scădere procentuală a sosirilor turistice din România: minus 10,1% față de aceeași lună din 2024. În județul Iași, reculul a fost de peste 3.600 de turiști, iar în Vaslui, de peste o treime. În total, regiunea Nord-Est a pierdut peste 14.000 de turiști în luna septembrie față de aceeași perioadă din 2024, iar Iașul a contribuit cu o scădere cu peste 10% a numărului de turiști. Articolul Zona Moldovei pierde teren în turism: cea mai mare scădere din țară în septembrie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Igrasia s-a întins la circa 51% dintre locuințele românilor. Care sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă gospodăriile locale? # Ziarul de Iasi
Mai mult de jumătate dintre gospodăriile din România trăiesc cu igrasie, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Umezeala a devenit aproape o constantă în viața de zi cu zi, infiltrându-se în pereți, podele și fundații, iar lumina insuficientă este un alt inconvenient pentru multe gospodării. În 2024, românii locuiau între reparații amânate și ziduri care cedează în tăcere. Articolul Igrasia s-a întins la circa 51% dintre locuințele românilor. Care sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă gospodăriile locale? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Iașul urcă pe podiumul național al mașinilor electrice. Creștere accelerată a înmatriculărilor în toamna lui 2025 # Ziarul de Iasi
După un început de an timid, județul Iași a ajuns în octombrie 2025 printre primele trei din țară la înmatriculările de autoturisme electrice. Cu 74 de mașini noi înregistrate doar în această lună, orașul depășește județe precum Ilfov, Timiș sau Brașov și confirmă tendința de creștere a interesului local pentru mobilitatea verde. Articolul Iașul urcă pe podiumul național al mașinilor electrice. Creștere accelerată a înmatriculărilor în toamna lui 2025 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Mai multe spitale din Iași scot la concurs posturi vacante pentru angajări pe perioadă nedeterminată # Ziarul de Iasi
Mai multe spitale din Iași și-au anunțat concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante, printre acestea numărându-se Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Iacob Czihac”, Spitalul Clinic de Recuperare și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie. Posturile scoase la concurs includ muncitor IV și garderobier la Spitalul de Recuperare, precum și infirmier debutant la Spitalul de Pneumoftiziologie, dar și diverse posturi medicale și administrative la Spitalul Militar. Articolul Mai multe spitale din Iași scot la concurs posturi vacante pentru angajări pe perioadă nedeterminată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ministrul Apărării susţine că securitatea României „este la fel” după redimensionarea trupelor americane # Ziarul de Iasi
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că, şi după anunţul Statelor Unite ale Americii privind redimensionarea trupelor militare prezente pe teritoriul României, securitatea ţării ”este la fel”, el subliniind că România beneficiază în continuare şi va beneficia şi în anii care vin de echipament militar american şi că, în calitate de ţară membră a NATO, ţara va fi apărată în baza articolului 5, potrivit News.ro. Articolul Ministrul Apărării susţine că securitatea României „este la fel” după redimensionarea trupelor americane apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Trump se gândeşte la un „plan B” în cazul în care Curtea Supremă a SUA îi invalidează taxele vamale # Ziarul de Iasi
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că „va trebui să pregătească un plan B” în cazul în care Curtea Supremă a Statelor Unite va invalida o parte importantă a taxelor sale vamale pe care le-a impus, relatează AFP, citat de News.ro. Articolul Trump se gândeşte la un „plan B” în cazul în care Curtea Supremă a SUA îi invalidează taxele vamale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ministrul Apărării afirmă că România are un sistem de apărare împotriva dronelor care presupune costuri mai mici pentru doborârea lor decât acţiunile clasice # Ziarul de Iasi
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că România implementează, în această perioadă, un sistem de apărare împotriva dronelor, care se bazează pe inteligenţa artificială şi care presupune costuri mult mai mici pentru doborârea dronelor decât în cazul acţiunilor clasice, care presupun ridicarea avioanelor de la sol. Sistemul, folosit deja de Ucraina, va fi, în România, interconectat cu celelalte sisteme ale Alianţei Nord Atlantice, scrie News.ro. Articolul Ministrul Apărării afirmă că România are un sistem de apărare împotriva dronelor care presupune costuri mai mici pentru doborârea lor decât acţiunile clasice apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Prin greșeala protopărinților noștri Adam și Eva înțelegem exclusiv faptul că ei au ales să asculte de satana (de șarpe), în loc să rămână în comuniune cu Dumnezeu. Dar tind să cred că acest gest al lor de neascultare este doar o consecință a unei alte greșeli, deloc evidente. Articolul Adam și Eva. „Căderea” de dinainte de cădere apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Pentru un mic dejun echilibrat, o felie de pâine Graham Panifcom prăjită, cu ou poșat și sote de spanac, este o alegere simplă, dar rafinată. Când am ales să readucem în prim-plan pâinea Graham, am vrut să spunem corect povestea ei. Articolul Pâinea Graham Panifcom – echilibrul dintre tradiție, știință și gust apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:40
Omul de afaceri Fănel Bogos, reţinut de procurorii DNA Iaşi după ce ar fi intervenit la diverse persoane pentru a fi ridicate sancţiunile dispuse de DSVSA Vaslui în urma apariţiei unui focar de salmoneloză la una din fermele sale de pui, a fost arestat preventiv, joi seară, de Tribunalul Vaslui. Instanţa a decis plasarea sub control judiciar a celorlalţi trei inculpaţi reţinuţi în acest dosar, potrivit News.ro. Articolul Afaceristul din Vaslui Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
6 noiembrie 2025
19:40
FOTO – Accident grav în zona Gării din Iași. Pieton, lovit de un autoturism – UPDATE # Ziarul de Iasi
Un accident rutier grav a avut loc joi după-amiază pe strada Gării. Articolul FOTO – Accident grav în zona Gării din Iași. Pieton, lovit de un autoturism – UPDATE apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:40
Debutul bun pe care îl are pe banca lui Inter Milano i-a adus lui Cristi Chivu un loc în istoria clubului. După victoria obținută în ultima etapă de Serie A, scor 2-1 pe terenul celor de la Verona, Chivu a devenit antrenorul cu cea mai bună medie de puncte din istoria lui Inter Milano, depășind nume importante. Articolul Cristi Chivu a intrat deja în istoria lui Inter Milano (P) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:40
VIDEO – „Oaspeți de seamă” la DNA Iași. Un important lider PNL, chemat să discute cu procurorii # Ziarul de Iasi
Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui, a ajuns joi la prânz la sediul DNA Iași, unde este cercetat în legătura cu vizita la premierului Bolojan alături de afaceristul vasluian Fănel Bogos. Articolul VIDEO – „Oaspeți de seamă” la DNA Iași. Un important lider PNL, chemat să discute cu procurorii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:40
Preşedintele FIFA, după moartea lui Emeric Ienei: Moştenirea şi parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absenţa sa va fi profund resimţită # Ziarul de Iasi
La aflarea veştii că Emeric Ienei, fost internaţional şi selecţioner al României, a încetat din viaţă la vârsta de 88 de ani, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis un mesaj de condoleanţe prin intermediul unei scrisori adresate Federaţiei Române de Fotbal, transmite news.ro. Articolul Preşedintele FIFA, după moartea lui Emeric Ienei: Moştenirea şi parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absenţa sa va fi profund resimţită apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
