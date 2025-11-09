De 4 ani, o clădire goală se ridică în Parcul Circului. De ce e nefolosită și de ce să fim cu ochii pe ea

14:30

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că mâncarea din spital nu este un moft, ci este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient. ”Am spus de fiecare dată, şi o repet şi astăzi: mâncarea din spital nu este un … The post Rogobete: Mâncarea din spital nu este un moft. Este o terapie nutrițională și o formă de respect appeared first on spotmedia.ro.