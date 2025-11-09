De 4 ani, o clădire goală se ridică în Parcul Circului. De ce e nefolosită și de ce să fim cu ochii pe ea
SportMedia, 9 noiembrie 2025 04:40
De peste 4 ani, o structură invazivă și cenușie stă nefolosită în Parcului Circului. A fost WC public. Și trebuia să devină terasă. Dar a rămas o construcție fără rost, într-o zonă în care e nevoie de mai mult spațiu verde, nu de noi construcții. Află cum s-a ajuns aici, de ce contează și ce …
• • •
Acum o oră
04:40
Vopseaua de acoperiș care blochează 97% din lumina soarelui, în timp ce extrage apă potabilă din atmosferă # SportMedia
O echipă de cercetători din Australia a dezvoltat un nou tip de vopsea de exterior care poate reduce temperatura suprafețelor cu până la 6°C și poate extrage apă potabilă din atmosferă – totul fără niciun consum de energie. Invenția are potențialul de a rezolva două probleme deodată: penuria globală de apă și utilizarea excesivă a …
04:40
Cursa înarmării, oportunități periculoase: Europa are o singură fabrică de dinamită. Un antreprenor vrea să construiască una în Suedia # SportMedia
Dacă o armată are nevoie de o muniție mai mare decât un glonț, atunci îi trebuie TNT. Însă Europa are o singură fabrică care îl produce, în Polonia. Un întreprinzător își propune să producă anual 4.500 de tone de explozibil în inima Scandinaviei. La câteva minute de orașul suedez Nora se află o zonă liniștită …
04:40
De 4 ani, o clădire goală se ridică în Parcul Circului. De ce e nefolosită și de ce să fim cu ochii pe ea # SportMedia
De peste 4 ani, o structură invazivă și cenușie stă nefolosită în Parcului Circului. A fost WC public. Și trebuia să devină terasă. Dar a rămas o construcție fără rost, într-o zonă în care e nevoie de mai mult spațiu verde, nu de noi construcții. Află cum s-a ajuns aici, de ce contează și ce …
Acum 4 ore
02:40
Berceanu explică de ce apare în dosarul DNA cu mita pentru Moșteanu: „Mi s-a propus o schemă pentru industria de armament. Am informat autoritățile și am colaborat” # SportMedia
Fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, apare în dosarul instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) în calitate de martor – şi, susţine el, ca persoană care a înregistrat şi a denunţat un plan de mituire menit să determine compania de stat Romtehnica să încheie contracte cu o firmă privată. Berceanu afirmă că, la …
Acum 6 ore
00:40
Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina (6 WTA) a câștigat sâmbătă finala Turneului Campioanelor (WTA Finals) de la Riad (Arabia Saudită), turneu dotat cu premii totale de 15,5 milioane de dolari, după ce a învins-o în ultimul act pe belarusa Arina Sabalenka, lider WTA și principala favorită, în două seturi, 6-3, 7-6 (7/0). Rîbakina, care …
00:40
Rapid București a învins FC Argeș cu 2-0 și a devenit lidera solitară din Liga 1, la capătul ultimului meci al zilei de sâmbătă din runda curentă a stagiunii competiționale 2024/2025. Golurile au fost marcate de Alex Dobre și Alexandru Pașcanu, în minutele 26 și 70. Dobre a fost oportunist la faza de la mijlocul …
Acum 8 ore
22:30
CFR Cluj a mai pierdut un om important din conducere, într-o perioadă oricum delicată din punct de vedere fotbalistic, cu echipa mai aproape de retrogradare, decât de lupta la titlu sau play-off. Înainte de meciul de duminică din deplasare cu Unirea Slobozia, CFR Cluj l-a pierdut pe Răzvan Zamfir, șeful departamentului de scouting de la …
22:30
Hodorkovski avertizează Europa: „Pregătiți-vă pentru un nou Război Rece. Sancțiunile nu-l vor opri pe Putin” # SportMedia
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Vladimir Putin și fost oligarh petrolier, avertizează că Europa trebuie să se pregătească pentru o confruntare de durată cu Rusia, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia mâine. Într-un interviu acordat publicației Politico, Hodorkovski spune că Rusia va avea nevoie de decenii pentru a se …
22:30
A reapărut Lavrov. Ministrul rus de Externe spune că se lucrează la ordinul lui Putin pentru un posibil test nuclear # SportMedia
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a confirmat sâmbătă că se lucrează la ordinul președintelui Vladimir Putin privind pregătirea unui posibil test nuclear. Declarația vine după ce Lavrov a lipsit de la ședința Consiliului de Securitate în care Putin a anunțat aceste instrucțiuni – absență care a alimentat speculații despre o posibilă cădere în dizgrație …
Acum 12 ore
20:30
Oana Gheorghiu, noul vicepremier al guvernului, spune că premierul Ilie Bolojan i-a dat „mână liberă" să facă „lucruri" și că nu i-a cerut și nici nu a avut nevoie ca acesta să iasă public în apărarea ei după criticile venite dinspre PSD. A transmis și un mesaj direct către social-democrați, cerându-le „să lase spitalul pentru …
20:30
România și echipa națională de fotbal a fost pedepsită dur de FIFA după incidentele create de suporteri în cadrul jocului cu Austria din preliminariile CM 2026. Meciul a fost câștigat cu 1-0, după o reușită pe final semnată de Virgil Ghiță, în minutul 90+5, însă veștile nu sunt deloc bune pentru oficialii conduși de Răzvan …
20:30
Oamenii chiar suferă: de la aeroporturi la magazine, blocajul federal lasă America în derivă # SportMedia
Blocajul guvernamental din SUA, cel mai lung din istoria țării, paralizează administrația federală, lovește economia și lasă milioane de americani în incertitudine. Judecătorii, lucrătorii federali, beneficiarii de ajutoare alimentare și călătorii resimt consecințele unui sistem blocat, în timp ce Congresul rămâne captiv într-un impas politic, scrie CNN. Vieți personale date peste cap Efectele blocajului federal …
20:30
„Victorie uriașă” în Portland: o judecătoare federală, numită chiar de Trump, blochează ordinul acestuia de a trimite Garda Națională # SportMedia
O judecătoare federală, numită chiar de Donald Trump, a anulat ordinul președintelui de a desfășura Garda Națională în orașul Portland (Oregon), contrazicând argumentele administrației republicane. Judecătoarea a constatat că nu există dovezi de violență pe scară largă care să justifice intervenția federală. Decizia este definitivă. Judecătoarea Karin Immergut, de la Curtea Districtuală a Statelor Unite …
20:30
Cea de-a 15-a ediție de eMAG Black Friday a depășit așteptările: 3,5 milioane de produse comandate, în valoare de 986 de milioane de lei, și un număr record de tineri # SportMedia
Cea de-a 15-a ediție de Black Friday la eMAG a depășit estimările, generând comenzi de peste 986 de milioane de lei, cu 10% peste anul trecut. În ziua cu cele mai multe reduceri din an, peste 702.000 de clienți au comandat 3,5 milioane de produse din toate categoriile. Rezultate record au fost înregistrate și pentru …
20:30
De la București la Budapesta în șase ore. Planul UE pentru trenuri de mare viteză până în 2040 (Hartă) # SportMedia
Mic dejun la Berlin și prânz la Copenhaga. Sau o masă de prânz la Sofia, urmată de cina într-o tavernă din Atena. Astfel de călătorii ar putea deveni realitate până în 2040, potrivit planului ambițios prezentat de Comisia Europeană, care vizează crearea unei rețele „cu adevărat europene" de trenuri de mare viteză. Executivul de la …
20:30
Mijlocașul român Ianis Hagi a marcat un gol splendid în partida disputată de echipa sa Alanyaspor în Superlig, contra celor de la Trabzon, scor 1-1. În etapa cu numărul 12 din campionatul turc, Hagi a ieșit din nou la rampă, exact când trebuia, cu doar 7 zile înainte de meciul capital pentru noi cu Bosnia …
18:30
Șoferul român care a comis accidentul din Bulgaria soldat cu moartea a șase migranți a fost reținut pentru omor calificat # SportMedia
Procuratura din Burgas cere arestarea preventivă pentru cetăţeanul român care joi seara a făcut un accident soldat cu moartea a şase imigranţi ilegali în timp ce era urmărit de poliţie. Românul a fost reținut, fiind acuzat de omor calificat. Accidentul a avut loc în apropiere de Burgas, când vehiculul pe care îl conducea a ieşit …
18:30
Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori români din istoria fotbalului nostru, a fost înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul „Rulikowski" din Oradea. Au fost clipe emoționante în orașul ardelean din vestul României, unde legenda fotbalului românesc Emeric Ienei, care a încetat din viață la 88 de ani, a fost condus azi pe ultimul …
18:30
Jucătoarea română de tenis Carmen Andreea Herea s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului WTA 125 de la Austin (Texas), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a învins-o pe americanca Malaika Rapolu, cu 6-1, 6-3. Herea (19 ani, 775 WTA), beneficiara unui wild card, a obținut cel mai bun rezultat al carierei, …
18:30
Americanii fac o predicție fabuloasă despre David Popovici: ”Recordul mondial la 100 de metri liber e posibil anul viitor” # SportMedia
Presa americană a făcut o analiză a anului fabulos realizat de David Popovici, care s-a încununat de două ori campion mondial la Singapore, în probele de 100 și 200 de metri liber. Campionul român are deja titlurile olimpice, europene și mondiale în buzunar, însă anul viitor poate încerca să redevină deținătorul recordului mondial la proba …
18:30
Unul dintre cei mai importanți titulari ai celor de la Hermannstadt s-a accidentat într-o manieră stupidă și va rata marele meci cu FCSB de duminică seara, de la ora 20.30, din runda curentă de Liga 1. Portarul Catalin Căbuz, 29 de ani, titular de drept la sibieni, a devenit indisponibil după o căzătură suferită pe …
18:30
Ce s-au înțeles Trump cu Orbán? Premierul ungar contrazice Casa Albă și zice că a primit o scutire „totală și fără limită de timp” # SportMedia
Ungaria va beneficia de o „scutire completă şi fără limită de timp" de la sancţiunile SUA asupra transportatorilor de energie din Rusia în cazul conductelor Turkish Stream şi Drujba, susține premierul Viktor Orbán în declaraţii de presă transmise în direct la televiziunea publică maghiară, după discuţiile purtate vineri la Washington cu preşedintele american Donald Trump. …
18:30
Băluță, candidatul PSD la PMB vrea să facă tot Bucureștiul ca Sectorul 4, zice că e singurul candidat antisistem și îl inspiră „Paraziții” # SportMedia
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, susține că a decis să candideze la Primăria Generală a Capitalei după ce „foarte mulți oameni, din partid și din afara lui", i-au cerut acest lucru. Candidatul PSD afirmă că vrea să extindă „transformarea ieșită din comun" din Sectorul 4 la nivelul întregului oraș, că are experiența administrativă necesară pentru …
18:30
O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, fiind în prezent sub tratament, după ce a fost salvată de colegii ei care au intervenit rapid. „O asistentă medicală din cadrul Secției Medicale 1 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a suferit un infarct …
16:30
Cel mai performant aparat de depistare a drogurilor din vestul țării, pus în funcțiune la Spitalul Județean Arad # SportMedia
La Spitalul Județean din Arad funcționează cel mai performant aparat de depistare a drogurilor în sânge din vestul țării. Acum, șoferii la care drugtestul indică prezența substanțelor interzise vor primi rezultatul analizelor mult mai repede – indiferent dacă cel inițial e corect sau fals-pozitiv. "Cam 80 la sută din analizele la nivel european se realizează …
16:30
Senatorul Paul Pintea a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă la volan fără permis în Zalău. Acesta a fugit de polițiști, dar a fost oprit în scurt timp. Polițiștii rutieri din Sălaj au făcut semnal regulamentar de oprire unei mașini conduse de un bărbat. Șoferul nu s-a conformat, astfel că polițiștii au urmărit …
16:30
Meciul dintre Bosnia și România a provocat un scandal imens. Toată țara, împânzită de mesaje dure # SportMedia
Scandal mare în Bosnia și Herțegovina, acolo unde va avea loc pe 15 noiembrie meciul decisiv pentru calificarea la World Cup 2026, între țara gazdă și România, în grupa H de calificare. E un meci viital pentru măcar locul 2, care ne va duce spre baraj, însă atmosfera în țara ex-iugoslavă este mai mult decât …
16:30
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat pe rețeaua sa de socializare Truth Social că niciun responsabil american nu va participa la viitorul summit G20 în Africa de Sud, unde Statele Unite urmau să fie reprezentate de vicepreședintele JD Vance. "Este scandalos faptul că G20 se desfășoară în Africa de Sud", a scris președintele american despre …
Acum 24 ore
14:30
Politico: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancțiunile SUA în cazul Lukoil. Închiderea rafinăriei ar fi o ocazie de propagandă pentru Rusia # SportMedia
Decizia Washingtonului de a include Lukoil şi Rosneft pe lista neagră a sancţiunilor a aruncat în haos ţările UE în care sunt prezente cele mai mari două companii petroliere ruseşti. Acestea încearcă să prevină întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie. România şi Bulgaria sunt într-o cursă contracronometru …
14:30
Decizie ciudată a lui Mircea Lucescu. Un fotbalist titularizat luna trecută nu a prins lotul pentru echipa națională # SportMedia
Selecționerul Mircea Lucescu a făcut vineri anunțul oficial pentru lotul complet în ceea ce privește ultimele două partide din preliminariile pentru CM 2026, cu Bosnia și San Marino. Cele două jocuri
14:30
Un atacant dorit în trecut cu insistență de FCSB devine liber de contract. A negociat un transfer la U Cluj # SportMedia
FCSB poate avea acum cale liberă către un transfer pe care și-l dorea de foarte mult timp. E vorba de achiziționarea atacantului Arnold Garita, fost golgheter la FC Argeș în România, în vârstă de 30 de ani, care se află în continuare sub contract cu Hapoel Beer-Sheva, însă urmează să se despartă de clubul din … The post Un atacant dorit în trecut cu insistență de FCSB devine liber de contract. A negociat un transfer la U Cluj appeared first on spotmedia.ro.
14:30
FCSB va evolua duminică seara în Liga 1 în deplasare la Sibiu, în prima etapă din returul sezonului regular din Superliga. Iar echipa de start va suferi modificări consistente față de cea de joi seara, din partida pierdută clar la FC Basel, scor 1-3, în grupa principală de Europa League. De exemplu, ca noutăți, Ionuț … The post Ce schimbări radicale face FCSB în echipa de start pentru jocul cu Hermannstadt appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Rogobete: Mâncarea din spital nu este un moft. Este o terapie nutrițională și o formă de respect # SportMedia
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că mâncarea din spital nu este un moft, ci este, în primul rând, terapie nutriţională, iar în al doilea rând, o formă de respect – respectul sistemului, al spitalului şi al managerului pentru pacient. ”Am spus de fiecare dată, şi o repet şi astăzi: mâncarea din spital nu este un … The post Rogobete: Mâncarea din spital nu este un moft. Este o terapie nutrițională și o formă de respect appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Ziua 1354 Atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Mai multe zone au rămas fără curent (Foto & Video) # SportMedia
Ziua 1354 de război a debutat cu atacuri puternice ale rușilor cu drone și rachete care au vizat infrastructura critică și instalațiile energetice ale Ucrainei. Atacurile au provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor. În Kiev, o femeie a fost rănită în urma atacurilor rușilor. Forțele ruse au lansat un atac cu drone și asupra … The post Ziua 1354 Atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Mai multe zone au rămas fără curent (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
14:30
Un mijlocaș de top de la FCSB a fost convocat în premieră la noua sa națională, după schimbarea de cetățenie # SportMedia
Un mijlocaș vedetă din axul median al celor de la FCSB, campioana en-titre a României, a primit o convocare pe care o aștepta de multă vreme. E vorba de cea de la naționala Ugandei, stat pentru care a aplicat pentru cetățenie. Mijlocașul legitimat la FCSB s-a născut în Ghana, dar și-a schimbat recent cetățenia. Născut … The post Un mijlocaș de top de la FCSB a fost convocat în premieră la noua sa națională, după schimbarea de cetățenie appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Turneul Campioanelor de la Riad, din Arabia Saudită, va avea parte de o finală superbă, la capătul a două partide extrem de tensionate din cadrul semifinalelor. La turneul la care Simona Halep este ambasadoare din partea WTA, s-a stabilit marea finală. În primul joc al zilei de vineri, Elena Rybakina din Kazahstan a trecut în … The post Se cunoaște finala Turneului Campioanelor appeared first on spotmedia.ro.
12:30
La Congresul PSD, Sorin Grindeanu a descris pirueta pe care urmează să o facă partidul pentru a-și recâștiga electoratul. De la mentoratul lui Ion Iliescu spre „patriotismul economic matur”, social-democrații se încolonează spre o stângă butaforică. Sorin Grindeanu, 52 de ani, a fost votat de 99% din cei 3.000 de delegați la Congresul PSD, unde … The post Ce vrea Sorin Grindeanu, spre ce se îndreaptă PSD? appeared first on spotmedia.ro.
12:30
Biologul american James D. Watson, laureat al premiului Nobel, care a revoluționat știința prin descoperirea structurii ADN alături de colegul său Francis Crick, a decedat la vârsta de 97 de ani, a anunțat vineri Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), unde a lucrat o lungă perioadă. Născut pe 6 aprilie 1928 la Chicago, James Watson a … The post A murit biologul James Watson, unul dintre co-descoperitorii structurii ADN-ului appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Reuters: Scandalul păpușilor sexuale de pe Shein scoate la iveală vulnerabilitățile piețelor online globale # SportMedia
Ancheta autorităţilor franceze privind vânzarea de păpuşi sexuale cu înfăţişare de copil şi arme interzise pe platforma Shein a readus în prim-plan o problemă veche a comerţului digital: incapacitatea marilor pieţe online de a controla în mod eficient activitatea vânzătorilor terţi şi de a bloca produsele ilegale, periculoase sau ofensatoare. Platformele de tip marketplace, precum … The post Reuters: Scandalul păpușilor sexuale de pe Shein scoate la iveală vulnerabilitățile piețelor online globale appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Creștinii îi sărbătoresc azi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. În credința populară, sunt considerați păzitorii oamenilor # SportMedia
Creştinii îi sărbătoresc sâmbătă pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, cunoscuţi drept conducătorii cetelor de îngeri şi călăuze ale sufletelor spre Rai. Conform tradiţiei, în această zi se face marea pomenire a tuturor morţilor din familie, iar credinţa populară spune că de Sfinţii Mihail şi Gavril nu se lucrează. Astfel, Arhanghelul Mihail este conducătorul oştilor … The post Creștinii îi sărbătoresc azi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. În credința populară, sunt considerați păzitorii oamenilor appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Farul Constanța a învins FC Botoșani, liderul clasamentului din România, în prima etapă a returului din Superliga, animând și mai mult lupta pentru top 6. Elevii lui Ianis Zicu au învins liderul cu 2-0, în prima zi a returului Superligii. Ionuț Vînă a deschis scorul cu un șut senzațional, din afara careului, balonul luând un … The post Farul învinge liderul Botoșani, care pierde după trei luni în Liga 1 appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Starea de sănătate a lui Dan Petrescu devine îngrijorătoare: „A slăbit 30 de kilograme!” # SportMedia
Dan Petrescu, multiplul campion ca antrenor cu CFR Cluj, fostul mare fundaș dreapta al României, trece printr-o perioadă delicată în ultima vreme. Starea de sănătate a lui Super Dan, fost jucător la Steaua, Chelsea, Foggia sau Bradford, a devenit una îngrijorătoare după ce Petrescu a slăbit peste 30 de kilograme în ultima vreme. Dezvăluirile au … The post Starea de sănătate a lui Dan Petrescu devine îngrijorătoare: „A slăbit 30 de kilograme!” appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Încrederea consumatorilor din SUA s-a prăbușit aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani și jumătate # SportMedia
Încrederea consumatorilor americani s-a deteriorat puternic în prima parte a lunii noiembrie, pe măsură ce preocupările privind blocajul guvernamental prelungit au devenit principalul factor de anxietate economică, arată sondajul lunar al Universităţii din Michigan publicat vineri. Indicele lunar al încrederii consumatorilor a coborât la 50,3 puncte, în scădere cu 6,2% faţă de luna precedentă şi … The post Încrederea consumatorilor din SUA s-a prăbușit aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani și jumătate appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
04:30
Cele cinci fructe pe care o nutriționistă japoneză le mănâncă în fiecare zi pentru un sistem imunitar puternic # SportMedia
O nutriționistă japoneză ne prezintă cele mai bune cinci fructe pentru întărirea sistemului imunitar și menținerea unei vieți lungi și sănătoase. Iată care sunt fructele pe care Michiko Tomioka, care a copilărit în Nara, Japonia, printre livezi și grădini, susține că le are tot timpul în bucătărie. Autoarea ne împărtășește, în cadrul unui articol publicat … The post Cele cinci fructe pe care o nutriționistă japoneză le mănâncă în fiecare zi pentru un sistem imunitar puternic appeared first on spotmedia.ro.
04:30
Cutia neagră care dă o nouă viață hainelor. Fabrica e unică în lume și procesul strict secret # SportMedia
Într-o fabrică din Waregem din nord-vestul Belgiei, o instalație unică accesibilă personalului de încredere doar pe bază de amprentă transformă îmbrăcămintea și materialele textile vechi cu cea mai mare precizie, departe de ochii curioși. Întinzându-se pe 170 de metri, instalația desface ușor fibrele țesute și tricotate, pregătindu-le pentru reutilizare. Aceste fibre reprezintă elementul central al … The post Cutia neagră care dă o nouă viață hainelor. Fabrica e unică în lume și procesul strict secret appeared first on spotmedia.ro.
04:30
China atrage cercetători talentați din SUA, în special în sectorul STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Iar asta și din cauza reducerilor de finanțare și restricțiilor privind imigrația impuse de administrația Trump. Pentru Beijing, războiul lui Trump cu știința e cel mai bun lucru care i se putea întâmpla. Când Stephen Ferguson, un newyorkez în vârstă … The post De ce își dorește China ca Trump să fie președinte pe viață appeared first on spotmedia.ro.
04:30
Se apropie o nouă criză? Inteligența artificială, de la optimism la posibil faliment – Analiză video # SportMedia
Sunt tot mai frecvente alertele experților că acțiunile companiilor de tehnologie din SUA sunt supraevaluate și că există posibilitatea ca bula investițională din jurul inteligenței artificiale (AI) să se spargă. Michael Burry, un cunoscut investitor, cel care a prezis cu exactitate bula imobiliară din SUA, cea care a dus la criza globală declanșată în 2008, … The post Se apropie o nouă criză? Inteligența artificială, de la optimism la posibil faliment – Analiză video appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Orbán, primit cu laude la Casa Albă. Trump e deschis la concesii pentru Ungaria și zice că războiul din Ucraina „se va termina curând” (Video) # SportMedia
Președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe premierul ungar Viktor Orbán, pe care l-a lăudat pentru „felul în care conduce o țară fără crimă și fără probleme”. În declarațiile făcute presei înaintea discuțiilor, Trump a spus că ar fi dispus să ia în considerare o excepție pentru Ungaria de la sancțiunile asupra … The post Orbán, primit cu laude la Casa Albă. Trump e deschis la concesii pentru Ungaria și zice că războiul din Ucraina „se va termina curând” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Danemarca va interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunțat vineri guvernul de la Copenhaga, deși părinților li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme. Această măsură vine în urma apelului făcut de prim-ministrul Mette Frederiksen (foto), în discursul său de … The post Danemarca va interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Trump, la întâlnirea cu Orban, despre retragerea trupelor americane: Îmi plac mult românii # SportMedia
La Casa Albă, Donald Trump a vorbit, în timpul întâlnirii cu Victor Orban, despre retragerea parțială a trupelor americane din România și relația bilaterală excelentă. „Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav”, a spus Donald Trump. În cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu premierul ungar Viktor Orbán, președintele american Donald … The post Trump, la întâlnirea cu Orban, despre retragerea trupelor americane: Îmi plac mult românii appeared first on spotmedia.ro.
