Zidul a căzut, dar democrația se clatină. Astăzi se împlinesc 36 de ani de la prăbușirea Zidului Berlinului, iar Europa își ridică noi “cordoane politice sanitare”: vot liber, dar guvernare interzisă. În ciuda opțiunilor populare, partidele anti-sistem nu sunt lăsate sau nu pot să guverneze. Reagan, 1987: „Dărâmați acest zid”/ J.D. Vance, 2025: „În democrație, nu e loc de «ziduri de protecție»”

Vecinii te pot reclama. Construcțiile care necesită AUTORIZAȚIE: Proprietarii pot fi obligați să le demoleze. Vecinii te pot reclama Cei care au efectuat lucrări fără autorizație în curte, de exemplu, pot fi sancționați potrivi legii, avertizează capital.ro. Se merge chiar și până la demolare. O construcție este considerată ilegală dacă este ridicată fără autorizație de […]