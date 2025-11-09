Expoziţii şi ateliere de Crăciun la Muzeul Copiilor, din 15 noiembrie. Cât costă biletele
Părinţii şi copiii sunt invitaţi la Muzeul Copiilor, pentru o serie de expoziţii şi ateliere de Crăciun: „Lumea lui Moș Crăciun", „Academia Secretă a Elfilor" și „Atelierul de turtă dulce al Doamnei Crăciun". Acestea se vor desfășura în perioada 15 noiembrie-21 decembrie, iar prețul unui bilet este de 50 lei. Expoziții și ateliere de Crăciun,
METEO | Vreme închisă, săptămâna viitoare, la București. Temperaturile rămân ridicate
Vreme închisă, în Capitală, în intervalul 10‑17 noiembrie. Meteorologii anunță însă că temperaturile rămân ridicate, pentru această perioada din an. Luni, 10 noiembrie, vreme închisă, dar valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice în prima decadă a lunii noiembrie. Cerul va avea înnorări, iar mai ales în primele ore ale intervalului și din
Calendarul complet al alegerilor pentru Primăria Generală, care vor avea loc pe 7 decembrie 2025, presupune, între altele, depunerea candidaturilor și soluționarea contestațiilor. Calendarul complet al alegerilor pentru Primăria Generală Contestațiile împotriva acceptării unei candidaturi pot fi formulate, în scris, de cetățeni, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, conform Art. 10 alin. (2) și
Expoziţii şi ateliere de Crăciun la Muzeul Copiilor, din 15 noiembrie. Cât costă biletele
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-14 noiembrie
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 13-14 noiembrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece Sector 1 13 noiembrie-fără apă rece în intervalul orar 09:00 – 17:00 Sector 3 13-14 noiembrie-tulburime apă din data de 13.11.2025, ora 23:00
EDITORIAL | „Dedesubturile" popririi pe conturile Metrorex: Scandalul Alstom scoate la iveală modificările aberante asupra trenurilor noi impuse de sindicatul din subteran
Operatorul rețelei de transport subteran din Capitală se confruntă cu o criză majoră. Furnizorul francez Alstom Transport S.A. a instituit poprire pe conturile Metrorex. Acțiunea, dezvăluită în exclusivitate de Buletin de București, vine pe fondul unui litigiu deschis legat de exploatarea noilor garnituri de metrou gândite și proiectate să funcționeze în mod automat, dar care
HotNews | Ministrul Sănătății, chemat la o conferinţă pseudoștiințifică despre COVID-19, în București. Rogobete a trimis invitația la Parchet și DNA
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a fost invitat la o conferinţă pseudoștiințifică, intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală", care ar trebui să aibă loc în Capitală weekendul viitor, scrie HotNews. O primă ediţie a avut deja loc la Brașov, în luna septembrie, fiind prezentate teorii conspiraționiste despre vaccinuri și tratamente medicale. Printre ideile prezentate s-au numărat „explozia
Crăciun din bani publici | Târgul organizat de Primăria Sectorului 3 se mută de la Hala Laminor în Piața Alba Iulia. Show multimedia, cu drone și flăcări, de Revelion
Târgul de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3 se mută de la Hala Laminor, locația care a găzduit evenimentul în ultimii doi ani, în Piața Alba Iulia. Acesta ar urma să aibă loc în perioada 27 noiembrie-7 ianuarie și ar trebui să includă cel puțin 50 căsuțe tematice și un patinoar, dar și un spectacol
Patru linii STB ar putea fi deviate în această seara, pentru meciul Dinamo-Csikszereda
Meciul Dinamo București-Csikszereda ar putea devia traseele a patru linii STB. Partida va avea loc sâmbătă seara, 8 noiembrie, de la ora 17:30, pe Arena Națională. În acest context, dacă situația o va impune, liniile 86, 90, 104 și 143 vor funcționa pe trasee modificate, la dispoziția Brigăzii Rutiere. Meciul Dinamo-Csikszereda ar putea devia patru linii STB
Poluarea cu nanoparticule, de până la 20 ori mai mare decât limita recomandată, în centrul Capitalei. Cele mai nocive particule, ignorate de autorități
Poluarea din centrul Capitalei. O campanie de măsurare a poluării generate de traficul bucureștean a scos la iveală niveluri alarmante de particule ultrafine (PM 0.1), negru de fum și oxizi de azot, în mai multe zone centrale din Capitală. Cu toate că particulele ultrafine, cunoscute și drept nanoparticule, sunt cele mai nocive pentru sănătatea umană,
Traficul rutier este restricționat pe Constantin Brâncoveanu, după ce un șofer a lovit un stâlp de iluminat
Traficul rutier este restricționat pe prima bandă a Bulevardului Constantin Brâncoveanu, în urma unui accident de circulație produs în dimineața zilei de sâmbătă, 8 noiembrie, anunţă Brigada Rutieră. Accidentul a fost sesizat prin apel 112, în jurul orei 07:00. Din primele informaţii rezultă că şoferul se deplasa pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, dinspre Strada Luică către
Părinții învață despre sănătatea copiilor prin programul „Med.Edu". Inițiativa educațională, dedicată părinților, este realizata de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu". „Med.Edu" face parte din conceptul extins #ȘcoalaPărinților și are ca scop promovarea unei culturi medicale pediatrice responsabile, bazate pe prevenție, educație și comunicare directă,
EDITORIAL | „Broscoiul" și pădurea ipocrită în care trăim cu toții. Trebuie să vorbim despre revenge porn
Am fost martor, vineri seară, la Teatrul Excelsior, la o poveste despre revenge porn, dar spusă cu centauri, sirene și magie. Practic, revenge porn cu zâne. Și, sincer, e cea mai interesantă combinație de genuri despe care n-am știut că am nevoie până acum. Spectacolul se numește „#Broscoiul" și e făcut de In a Relationship,
Sector 1| „Sport și Joacă în Capitala Capitalei"-ultimele doua ediții din acest an
Ultimele două ediții ale proiectului „Sport și Joacă în Capitala Capitalei" au loc între 8-9 noiembrie. Programul s-a desfășurat pe parcursul a jumătate de an, în fiecare weekend, în parcurile de pe raza Sectorului 1. Programul evenimentului „Sport și Joacă în Capitala Capitalei" Participanții vor avea parte de activități pentru toate vârstele: Intrarea la evenimentul
Sector 1 | Peste 800 de locuri de parcare noi, amenajate până la sfârșitul lunii noiembrie
853 de locuri de parcare noi va amenaja Primăria Sectorului 1, până la sfârșitul lunii noiembrie. Echipele de la Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 au început lucrările pe strada Plutașilor pentru realizarea a 178 de locuri de parcare. Autoritatea locală atrage atenția șoferi să mute mașinile, în ziua programată pentru
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate
Se întrerupe curentul electric în perioada 10–16 noiembrie, în mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 10.11.2025 Marți, 11.11.2025 Unde se întrerupe furnizarea de energie electrică în Ilfov Luni, 10.11.2025 Marți,
Turul ghidat în Pădurea Băneasa, organizat de Parcul Natural București organizează, sâmbătă, 8 noiembrie, un tur ghidat, în Pădurea Băneasa. Turul ghidat din Pădurea Băneasa începe la ora 11:00, iar punctul de întâlnire este Str. Vadul Moldovei 4 (la intrarea în Grădina Zoologică). Participanții la turul ghidat vor descoperi: Organizatorii le recomandă participanților să poarte
Sector 2 | Primăria organizează „nunțile de argint, aur și diamant" ale seniorilor cu un buget de 30.000 de euro
Primăria Sectorului 2 organizează ceremonii festive destinate familiilor care aniversează 25, 50 și 75 de ani de căsătorie. Evenimentul se va desfășura la sediul primăriei din Strada Chiristigiilor nr. 11–13, și va reuni aproximativ 150 de persoane. Primăria vrea să organizeze zece astfel de evenimente până la finalul anului 2025, în perioada octombrie–decembrie, destinate familiilor
Un nou furt de combustibil la STB. Numai un șofer a sustras 240 de litri de motorină
Un nou furt de combustibil a fost descoperit la STB. Societatea de Transport București a anunțat că a anunțat Poliția, care a prins în flagrant un șofer de cinsternă. „Ca urmare a intervenției efectuate de Poliție, în colaborare cu reprezentanții STB, un angajat al societății, șofer de autocisternă, a fost surprins în flagrant în timp
Echipele ISU intervin de urgență, astăzi, 7 noiembrie, în Comuna Vidra, județul Ilfov. Un autoturism a fost lovit de un tren. În urma impactului din satul Crețești, comuna Vidra, patru persoane au murit iar o alta a fost rănită. Echipele ISU au intervenit, în comuna Vidra, cu patru ambulante SMURD, o autospecială de stingere, două
Primăria Sectorului 1 acuză Romprest că refuză să semneze actul adițional prin care se schimbă suprafețele și frecvențele pentru care
Compania de salubritate Romprest nu s-a prezentat la întâlnirea la care ar fi trebuit să semneze un act adițional la contractul pe care îl are cu Primăria Sectorului 1, acuză această din urmă instituție. Documentul prevede modificarea calcului tarifelor pentru salubrizare, Un nou conflict a izbucnit între entitatea publică și Romprest, deoarece Primăria Sectorului 1 […] The post Primăria Sectorului 1 acuză Romprest că refuză să semneze actul adițional prin care se schimbă suprafețele și frecvențele pentru care plătește salubritatea. Nou conflict pe bani plătiți în plus appeared first on Buletin de București.
Romprest refuză să semneze contractul prin care Primăria Sectorului 1 vrea să o oblige să dea înapoi banii pe care instituția i-a dat din greșeală # Buletin de București
Compania de salubritate Romprest nu s-a prezentat la întâlnirea la care ar fi trebuit să semneze un act adițional la contractul pe care îl are cu Primăria Sectorului 1, prin care instituția vrea să o oblige să dea înapoi banii primiți în plus în perioada iulie-octombrie 2025. Sumele în plus au fost plătite după ce […] The post Romprest refuză să semneze contractul prin care Primăria Sectorului 1 vrea să o oblige să dea înapoi banii pe care instituția i-a dat din greșeală appeared first on Buletin de București.
Ilfov | S-a deschis circulația pe pasajul rutier de la Brănești. Traficul greu va ocoli localitatea # Buletin de București
Pasajul rutier de la Brănești, peste calea ferată, a fost deschis de vineri, 7. noiembrie. În felul acesta, circulația auto se poate desfășura pe varianta ocolitoare a localității. Pasajul rutier de la Brănești, care are o lungime de 450 de metri traversează permite circulația și pe drumul de legătură care va face conexiunea între DN3 […] The post Ilfov | S-a deschis circulația pe pasajul rutier de la Brănești. Traficul greu va ocoli localitatea appeared first on Buletin de București.
Sector 3 | Direcția de Impozite și Taxe Locale trece în online, din 1 decembrie # Buletin de București
Începând cu data de 1 decembrie 2025, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 3 (DGITL S3) își va desfășura activitatea exclusiv în mediul online. Toate operațiunile privind impozitele și taxele locale vor putea fi efectuate prin intermediul platformelor digitale disponibile pe site-ul instituției. Pentru plățile directe, contribuabilii vor avea la dispoziție automatele de plată, […] The post Sector 3 | Direcția de Impozite și Taxe Locale trece în online, din 1 decembrie appeared first on Buletin de București.
Opera Comică pentru Copii le face o bucurie celor mici, de Black Friday. Biletele pentru mai multe spectacole pot fi cumpărate la prețuri reduse. Tichetele sunt disponibile atât online, cât și la casa de bilete. Reduceri la Opera Comică pentru Copii, de Black Friday Două spectacole, dintre cele mai cunoscute, au bilete la preturi reduse […] The post Bilete reduse la Opera Comică pentru Copii, de Black Friday appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Campania „Curățenia de toamnă” continuă. Unde se depozitează electronicele și electrocasnicele vechi # Buletin de București
Mobila veche, obiectele voluminoase sau electrocasnicele, care nu mai pot fi folosite, se colectează gratuit in cadrul campaniei „Curățenia de toamnă”. O nouă etapă are loc vineri, 7 noiembrie. Activitatea se desfășoară etapizat, pe zone ale Sectorului 1. Acțiunea de strângere a deșeurilor voluminoase este destinată locuitorilor din zona Gheorghe I. Sisești. Bucureștenii din această […] The post Sector 1 | Campania „Curățenia de toamnă” continuă. Unde se depozitează electronicele și electrocasnicele vechi appeared first on Buletin de București.
Piața volantă va fi organizată vineri, sâmbătă și duminică, respectiv, 7, 8 și 9 noiembrie, în cartierul Floreasca. Bucureștenii vor găsi, aici, pâinea proaspăta, dulceață făcută în casă sau legumele culese direct din grădinile producătorilor. În fața Parcului Automatica, în acest weekend, producători locali își vor expune produsele în 20 de standuri. Ce produse se […] The post Sector 1 | Piața volantă se mută în cartierul Floreasca, în acest weekend appeared first on Buletin de București.
Alegeri PMB | Când se vor depune candidaturile și care este termenul maxim pentru contestații # Buletin de București
Candidaturile pentru PMB vor fi depuse în perioada următoare, iar candidații vor avea la dispoziție aproximativ o săptămână pentru a face acest lucru. Bucureștenii vor alege un nou primar pe 7 decembrie 2025. Ulterior, vor fi soluționate contestațiile depuse împotriva admiterii/respingerii candidaturii, înainte de a începe campania electorală pentru alegerile din Capitală. Când vor fi […] The post Alegeri PMB | Când se vor depune candidaturile și care este termenul maxim pentru contestații appeared first on Buletin de București.
Primăria comunei Ștefăneștii de Jos, din județul Ilfov, va investi peste 50.000 de euro pentru amenajarea a două stații de autobuz pe șoseaua Ștefănești. Contractul prevede amplasarea celor două stații și realizarea marcajelor rutiere aferente, conform anunțului publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). CITEȘTE ȘI: ILFOV | Războiul „Betonului”: Opoziția acuză că noul […] The post ILFOV | Ștefăneștii de Jos, 50.000 de euro pentru două stații de autobuz appeared first on Buletin de București.
Viteza trenurilor între București și Budapesta ar putea depăși 200 km/h până la finalul anului 2040 # Buletin de București
Viteza trenurilor între București și Budapesta ar putea depăși 200 km/h până la finalul anului 2040, potrivit analizelor Comisiei Europene. Proiectul apare în condițiile în care, la momentul actual, o călătorie cu trenul către Budapesta cu plecare din Capitală poate dura chiar și 18 ore. Astfel, proiectul european își propune să reducă timpul de parcurs […] The post Viteza trenurilor între București și Budapesta ar putea depăși 200 km/h până la finalul anului 2040 appeared first on Buletin de București.
Consiliul de Administrație al Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a decis numirea Mirelei-Adriana Pavel în funcția de director general provizoriu al companiei, începând cu 8 noiembrie 2025. Mandatul este unul scurt, de doar două luni, și vine pe fondul scandalului de corupție în care a fost implicată conducerea anterioară. Decizia Consiliului de Administrație din 6 noiembrie […] The post Fosta juristă șefă de la RAPPS, director general provizoriu la ELCEN appeared first on Buletin de București.
Sector 3 | Primăria cumpără arbori de 50.000 de euro pentru „îmbunătățirea aspectului peisagistic”. În iarnă a „măcelărit” arbori pentru borduri # Buletin de București
Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, cumpără arbori, printr-o achiziție directă, destinați „amenajărilor peisagistice”, în valoare de aproximativ 250.000 de lei (50.000 de euro), potrivit caietului de sarcini semnat de Direcția Administrarea Domeniului Public (D.A.D.P.). Contractul vizează cumpărarea a 300 de platani, 100 de leylandii (un fel de conifere ornamentale) și 2.000 de tei, […] The post Sector 3 | Primăria cumpără arbori de 50.000 de euro pentru „îmbunătățirea aspectului peisagistic”. În iarnă a „măcelărit” arbori pentru borduri appeared first on Buletin de București.
Femeia lovită de cablul de curent pentru tramvaie, în stare gravă la spital. Cablul era mai jos decât normal, iar angajații STB lucrau la rețea în momentul accidentului # Buletin de București
Femeia care a fost lovită de cablul de curent care deservea rețeaua de tramvaie de pe bulevardul Camil Ressu a ajuns în stare gravă la spital. Cablul a fost agățat de o autoutilitară pentru că era mai jos decât normal, fiind atins anterior de o macara, potrivit Societății de Transport București (STB). Cablul electric care […] The post Femeia lovită de cablul de curent pentru tramvaie, în stare gravă la spital. Cablul era mai jos decât normal, iar angajații STB lucrau la rețea în momentul accidentului appeared first on Buletin de București.
Restricții temporare de circulație la Aeroportul „Henri Coandă”, în perioada 6 – 15 noiembrie, din cauza lucrărilor la Magistrala 6 # Buletin de București
Metrorex a anunțat restricții temporare de circulație la la Aeroportul „Henri Coandă”, în perioada 6 – 15 noiembrie 2025, pe fondul lucrărilor de infrastructură. Metrorex: restricții temporare de circulație la Aeroportul „Henri Coandă” În perioada 6 – 15 noiembrie 2025, vor fi derulate lucrări de infrastructură, cu semnalizare rutieră temporară, aprobată de IPJ Ilfov – […] The post Restricții temporare de circulație la Aeroportul „Henri Coandă”, în perioada 6 – 15 noiembrie, din cauza lucrărilor la Magistrala 6 appeared first on Buletin de București.
Stația „Teodor Mazilu”, aferentă liniei 227, suspendată temporar din 6 noiembrie # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat că stația „Teodor Mazilu”, aferentă liniei 227, va fi suspendată temporar, începând de astăzi, 6 noiembrie 2025. Stația „Teodor Mazilu” este suspendată temporar Măsura vine în contextul realizării amenajărilor stradale în frontul stației „Teodor Mazilu”, aflată pe strada Pucheni, sensul către Cartier Confort Urban. Amenajările stradale din […] The post Stația „Teodor Mazilu”, aferentă liniei 227, suspendată temporar din 6 noiembrie appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Colegiul „Grigore Moisil” va intra în reconstrucție. O investiție de aproape 44 milioane de euro # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat o nouă hotărâre prin care Colegiul „Grigore Moisil” va intra în reconstrucție. Liceul a fost ridicat în 1976 și trebuie demolat și reconstruit, pentru că este încadtrat la risc seismic II. Investiția este estimată la 220 de milioane de lei (circa 44 milioane de euro). Decizia vine la […] The post Sector 6 | Colegiul „Grigore Moisil” va intra în reconstrucție. O investiție de aproape 44 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
Sectorul 1 | Unde vor fi amplasate cele 853 de noi locuri de parcare amenajate până la sfârșitul lui noiembrie # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat că, până la sfârșitul lunii noiembrie, va amenaja 853 de noi locuri de parcare pe mai multe artere. Lucrările au început joi pe strada Plutașilor, unde urmează să fie trasate 178 de locuri de parcare. „Aceste intervenții urmăresc reorganizarea spațiului stradal astfel încât fiecare loc de parcare să fie evidențiat, […] The post Sectorul 1 | Unde vor fi amplasate cele 853 de noi locuri de parcare amenajate până la sfârșitul lui noiembrie appeared first on Buletin de București.
Festivalul Brazilor de Crăciun 2025. Designeri și artiști români creează brazi unicat, care vor fi licitați pe 4 decembrie # Buletin de București
Festivalul Brazilor de Crăciun, ediția 2025, va avea loc pe 4 decembrie, la Muzeul Național de Artă al României. Edițiile precedente s-au remarcat prin colectarea de fonduri în valoare totală de peste 10 milioane de euro. Pentru Festivalul Brazilor de Crăciun 2025, designerii au deschis atelierele și lucrează de zor la brazii unicat, care simbolizează […] The post Festivalul Brazilor de Crăciun 2025. Designeri și artiști români creează brazi unicat, care vor fi licitați pe 4 decembrie appeared first on Buletin de București.
Factual | George Simion a mințit despre blocul dărăpănat „unde stau românii” și cel reabilitat „unde stau migranții”, în Sectorul 6 # Buletin de București
Liderul AUR a postat pe contul său de Facebook o fotografie în care apare împreună cu Anca Alexandrescu, candidată la Primăria Capitalei, între două blocuri din Sectorul 6, unul dărăpănat, altul modernizat. Numai că George Simion a mințit cu privire la cele două clădiri, arată Factual. „În stânga e blocul din sectorul 6 unde locuiesc […] The post Factual | George Simion a mințit despre blocul dărăpănat „unde stau românii” și cel reabilitat „unde stau migranții”, în Sectorul 6 appeared first on Buletin de București.
În ultimii ani, Străzi Deschise a devenit un pretext numai bun pentru afaceri de partid și pentru instituțiile și firmele controlate de acestea. Proiectul a devenit din ce în ce mai zgomotos cu fiecare nouă ediție. Strada pietonală a fost înțesată de mici evenimente, animatori stradali și concursuri gălăgioase organizate de firme cu puternice conexiuni […] The post INVESTIGAȚIE VIDEO | „Străzi Deschise” pentru afaceri de partid appeared first on Buletin de București.
Contabil suspectat că a furat 1,2 milioane de lei din conturile a două școli din Sectorul 5 # Buletin de București
Poliția Capitalei a făcut percheziții domiciliare după ce un contabil ar fi furat 1,2 milioane de lei din conturile a două școli din Sectorul 5, pe parcursul a șase ani. „În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 6 noiembrie […] The post Contabil suspectat că a furat 1,2 milioane de lei din conturile a două școli din Sectorul 5 appeared first on Buletin de București.
Blocaj pe liniile de tramvai 1, 10, 19, 23, 27, 49. Un camion a rupt firele de curent # Buletin de București
STB informează că joi, în jurul orei 11.20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către […] The post Blocaj pe liniile de tramvai 1, 10, 19, 23, 27, 49. Un camion a rupt firele de curent appeared first on Buletin de București.
EXCLUSIV | Alstom a pus poprire pe conturile Metrorex. Miza: garniturile care trebuie să circule în Drumul Taberei # Buletin de București
Operatorul reţelei de transport subteran din Capitală se confruntă cu o criză majoră: furnizorul francez Alstom Transport S.A. a instituit poprire pe conturile Metrorex. Decizia vine pe fondul unui conflict deschis legat de furnizarea și punerea în funcțiune a celor 13 trenuri Metropolis, achiziționate în 2020 pentru Magistrala M5 Drumul Taberei – Eroilor. Contractul în […] The post EXCLUSIV | Alstom a pus poprire pe conturile Metrorex. Miza: garniturile care trebuie să circule în Drumul Taberei appeared first on Buletin de București.
ILFOV | Războiul „Betonului” | Opoziția acuză că noul PUZ pentru un cartier din Bragadiru ar fi în interesul dezvoltatorilor # Buletin de București
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru un cartier din oraşul Bragadiru a fost aprobat în forma propusă de primarul Lupulescu (PNL), cu voturile consilierilor PNL, USR, PSD și AUR. Patru consilieri PMP au depus patru amendamente, care au fost însă respinse. Ei acuză că documentul a fost adoptat în grabă, fără o dezbatere reală și fără […] The post ILFOV | Războiul „Betonului” | Opoziția acuză că noul PUZ pentru un cartier din Bragadiru ar fi în interesul dezvoltatorilor appeared first on Buletin de București.
METEO | Vremea se încălzește, în weekend, la București. Joi și vineri temperaturile rămân scăzute # Buletin de București
Vremea rămâne închisă și mai rece joi și vineri, respectiv 6 și 7 noiembrie, în Capitală. În weekend vremea se încălzește. Joi, 6 noiembrie, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11…12 grade, iar cea minimă de 7…8 grade. Vineri, 7 […] The post METEO | Vremea se încălzește, în weekend, la București. Joi și vineri temperaturile rămân scăzute appeared first on Buletin de București.
Gusturi de toamna, în Centrul Capitalei. În perioada 7–9 noiembrie 2025, Parcul Izvor găzduiește Festivalul „Dulce de Toamnă”, un eveniment dedicat mâncării tradiționale. Vizitatorii vor putea descoperi delicii culinare din toate colțurile României. Gospodinele din Bucovina vor aduce specialități precum alivenci cu dovleac și mere, poale’n brâu cu dovleac aromat, langoși pufoși, dovleac copt cu […] The post Festivalul „Dulce de Toamnă”, în Parcul Izvor appeared first on Buletin de București.
ISU intervine astăzi, 5 noiembrie, pe strada Popa Tatu, din Capitală. Echipele de intervenție au fost sesizate ca urmare a unei scurgeri de gaze. A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, dar nu au fost identificate valori peste pragul de […] The post Scurgeri de gaze, în centrul Capitalei appeared first on Buletin de București.
Războiul tramvaielor rusești continuă. STB contestă a doua decizie prin care este obligată să le cumpere | Club feroviar # Buletin de București
Societatea de Transport București a anunțat că va contesta decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), care o obligă să cumpere mijloace de transport în comun de la compania Electroputere VFU Pașcani, scrie Club feroviar. Astfel, războiul tramvaielor rusești continuă. STB a fost obligată de instanță, anul trecut, să cumpere 40 de tramvaie de la […] The post Războiul tramvaielor rusești continuă. STB contestă a doua decizie prin care este obligată să le cumpere | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
Peste 290.000 de persoane au trecut prin altarul Catedralei Naționale. Azi este ultima zi de vizitare # Buletin de București
Peste 290.000 de persoane au trecut pe parcursul a zece zile prin altarul Catedralei Naționale pentru a se închina, a anunțat Agenția Basilica a Patriarhiei Române, miercuri, în ultima zi în care acesta mai poate fi viziat. Miercuri, până la ora 24:00, este ultima zi în care pelerinii mai pot avea acces în altarul lăcașului […] The post Peste 290.000 de persoane au trecut prin altarul Catedralei Naționale. Azi este ultima zi de vizitare appeared first on Buletin de București.
Consultare publică pentru parcurile din Sectorul 3. Societatea civilă acuză primăria că ține planurile de modernizare la secret # Buletin de București
Cetățenii sunt invitați joi, 6 noiembrie, la o consultare publică despre viitorul a patru parcuri din Sectorul 3: IOR, Pantelimon, Titanii și Gheorghe Petrașcu. În același timp, societatea civilă semnalează că proiectul de modernizare nu este public, astfel încât cetățenii și specialiștii nu pot participa informați la dezbatere. Noi, comunitatea IOR-Titan, vrem un parc verde, […] The post Consultare publică pentru parcurile din Sectorul 3. Societatea civilă acuză primăria că ține planurile de modernizare la secret appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei vrea să împrumute până la 26 milioane euro pentru reabilitarea rețelei de apă potabilă și canalizare # Buletin de București
Primăria Capitalei vrea să împrumute la 131,3 milioane de lei, echivalentul a peste 26 milioane de euro, pentru extinderea și reabilitarea rețelei de apă potabilă și canalizare. Creditul ar urma să acopere cheltuielile neeligibile aferente proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă din […] The post Primăria Capitalei vrea să împrumute până la 26 milioane euro pentru reabilitarea rețelei de apă potabilă și canalizare appeared first on Buletin de București.
