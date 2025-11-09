Ce salariu iei dacă mergi la cules de mandarine în Italia? Criteriile de selecție pentru acest job

Newsweek.ro, 9 noiembrie 2025 07:50

Salarii atractive pentru cei care vor să lucreze în agricultură în Italia. Pentru cules de mandarine...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
08:30
FOTO Weekend de coșmar, în Gura Humorului. O pensiune a luat foc, o femeie a ars de vie. 7 persoane au scăpat Newsweek.ro
O pensiune din Gura Humorului a luat foc, 7 persoane au reușit să scape, autoevacuându-se, dar o fem...
Acum o oră
08:00
VIDEO De ce sunt oamenii tot mai singuri. Cum trebuie să înceapă o relație Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni sunt singuri deși își doresc să înceapă o relație. Psihologul Keren Rosner a vo...
08:00
Ce să nu faci niciodată în baie. Obiceiul banal care te lasă fără apă caldă și îți crește factura Newsweek.ro
Ce să nu faci niciodată în baie. Obiceiul banal care te lasă fără apă caldă și îți crește factura: s...
07:50
Ce salariu iei dacă mergi la cules de mandarine în Italia? Criteriile de selecție pentru acest job Newsweek.ro
Salarii atractive pentru cei care vor să lucreze în agricultură în Italia. Pentru cules de mandarine...
Acum 2 ore
07:30
Amendă 1.160 lei pentru șoferii care nu au toate documentele la controlul poliției. Ce să ai la tine Newsweek.ro
Șoferii care nu prezintă toate documentele la controlul poliției riscă o amendă de 1.160 lei. Este o...
07:30
De ce curge apă din calorifer? Metode gratuite de remediere înainte de a porni centrala termică Newsweek.ro
Scăderea bruscă a temperaturilor a determinat tot mai mulți români să pornească centralele termice p...
07:20
Horoscop 10 noiembrie. Luna în Rac aduce o zi cu energie pozitivă Capricornilor. Gemenii au noroc la bani Newsweek.ro
Horoscop 10 noiembrie. Luna în Rac aduce o zi cu energie pozitivă Capricornilor. Gemenii au noroc la...
07:10
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare? Newsweek.ro
Există în România pensionari 100% contributivi care primesc bani în plus la pensie. Vă spunem care p...
Acum 12 ore
20:50
Lavrov: Instrucțiunile lui Putin pentru propuneri de teste nucleare rusești sunt în curs de implementare Newsweek.ro
Lavrov: Instrucțiunile lui Putin pentru propuneri de teste nucleare rusești sunt în curs de implemen...
20:30
Trei tinere între 18 și 21 de ani, arestate pentru pregătirea unui atentat la Paris. Ţinta lor nu era clară Newsweek.ro
Trei suspecte au fost reținute de autoritățile franceze, fiind acuzate că plănuiau un atac terorist ...
20:20
Peste 5.000 de militari din 10 state NATO participă în România la exerciții dure, cu misiuni în câmp deschis Newsweek.ro
Exercițiul NATO se desfășoară pe mai multe poligoane din România, unde militarii dorm în câmp deschi...
20:10
Doctorița din Cluj, în vârstă de 66 de ani, care a murit în timpul gărzii, avea probleme de sănătate Newsweek.ro
Doctorița din Cluj, foarte apreciată de pacienți și cunoscută ca „mama Eva” de către copii, a murit ...
19:50
Mihail Hodorkovski avertizează Europa: „Pregătiți-vă pentru un al doilea Război Rece cu Rusia pe termen lung” Newsweek.ro
Mihail Hodorkovski, fost oligarh și critic al Kremlinului, avertizează că Europa trebuie să se pregă...
19:40
Radu Miruță la Riad: „Este momentul inteligenței artificiale, România explorează cooperarea internațională” Newsweek.ro
Radu Miruță, se află la Riad, la invitația Guvernului Arabiei Saudite, pentru discuții privind coope...
Acum 24 ore
19:20
Românii își vor face programări la medic online, prin noua Platformă informatică a asigurărilor de sănătate Newsweek.ro
Noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va permite românilor să își vad...
19:10
Oana Gheorghiu: „Susțin cu toată forța Parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii” Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că a admirat mereu America și respinge categoric orice etichetă ...
19:00
Oana Gheorghiu despre pensiile magistraţilor: Un Caritas nu poate să dureze la nesfârşit Newsweek.ro
Noul vicepremier Oana Gheorghiu spune despre pensiile magistraţilor că un Caritas nu poate niciodată...
18:30
Fostul preşedinte Joe Biden îl acuză pe actualul preşedinte, Donald Trump, că a distrus democraţia Newsweek.ro
Fostul preşedinte Joe Biden îl acuză pe actualul preşedinte, Donald Trump, că a distrus democraţia a...
18:20
Republica Moldova vrea să introducă un regim de vize speciale, pentru cetățenii statelor CSI Newsweek.ro
Republica Moldova vrea să introducă un regim de vize speciale, care să fie destinat cetățenilor stat...
17:50
Ce se întâmplă cu Lukoil România. Paradoxul care complică situaţia rafinăriei şi reţelei de carburanţi Newsweek.ro
Ce se întâmplă cu afacerile Lukoil din România. Paradoxul care complică situaţia rafinăriei şi reţel...
17:30
Oana Gheorghiu a fost întrebată ce îi lipseşte preşedintelui Nicuşor Dan. &#34;Aici ne deosebim!&#34; Newsweek.ro
Noul vicepremier Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruieşte Viaţă, a fost întrebată ce îi lipseşte preşedi...
16:40
Ciprian Ciucu: „Mă consider un tehnocrat care a trebuit să învețe politică” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la funcția de primar general, se definește dr...
16:40
În ce județe sunt cele mai mari pensii și cele mai mici? Diferențe de 1.900 lei. Contează vechimea și grupele? Newsweek.ro
O statistică foarte bună arată în ce județe sunt cele mai mari pensii și în care cele mai mici? Dife...
16:10
O asistentă de la Spitalul de Urgență din Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. Salvată de colegi Newsweek.ro
O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu a suferit un infarct în tim...
15:50
VIDEO Robert de Niro, primit la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif i-a oferit un rozariu Newsweek.ro
Actorul american Robert de Niro a petrecut 48 de ore în Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-...
15:30
România, aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025 - 2029 Newsweek.ro
România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2...
15:10
Cioban reținut după ce turma sa a distrus un teren cu floarea-soarelui. 67.500 de lei prejudiciu Newsweek.ro
Un cioban Alba Iulia a fost reținut după ce turma sa a distrus un teren cu floarea-soarelui. Prejudi...
14:50
16.000 lei amendă unui motociclist care a depășit neregulamentar de 13 ori. A rămas fără carnet pentru doi ani Newsweek.ro
Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încalcă în repetate rânduri regulile de c...
14:30
Emeric Ienei este înmormântat astăzi, în Oradea, cu onoruri militare Newsweek.ro
Marele antrenor Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă cu onoruri militare la Oradea. Acesta a murit...
14:10
Senatorul Paul Pintea a fost prins la volan fără permis. A fugit de polițiști Newsweek.ro
Senatorul Paul Pintea a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă la volan fără permis în Zalău. ...
13:50
Schimbare pentru șoferi. Camerele de trafic vor depista mașinile fără RCA, la fel ca rovinieta Newsweek.ro
Parlamentul a adoptat o măsură prin care mașinile fără asigurare RCA vor fi identificate automat în ...
13:40
Emmanuel Macron promite că bijuteriile furate de la Luvru vor fi recuperate, iar hoții arestați și judecați Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, aflat în vizită în Mexic, că bijuteriile Coroanei f...
13:20
Maia Sandu constituie noul Consiliu Național de Securitate. Anca Dragu, membru ca guvernator BNM Newsweek.ro
Președinta Maia Sandu a semnat decretul pentru noul Consiliu Național de Securitate al Republicii Mo...
13:00
Coreea de Nord amenință cu acțiuni „mai ofensive” față de Washington și Seul, criticând manevrele militare Newsweek.ro
Coreea de Nord a declarat că va adopta o atitudine mai agresivă față de Statele Unite și Coreea de S...
12:50
Trump anunță boicotul SUA la summitul G20 din Africa de Sud, invocând abuzuri asupra afrikanerilor albi Newsweek.ro
Fostul președinte american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor boicota summitul G20 din Afri...
12:40
SUA oferă Ungariei o derogare temporară de la sancțiunile impuse asupra importurilor de gaze rusești Newsweek.ro
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile privind gazele rusești. În s...
12:20
Volodimir Zelenski: Ucraina va acționa pentru a opri complet livrările de petrol rusesc către Europa Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa va lua măsuri pentru a împiedica aj...
12:10
MAE avertizează românii care călătoresc în SUA. Pot avea loc posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să...
11:50
Armand Goșu avertizează: Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut Newsweek.ro
Istoricul Armand Goșu explică, într-un interviu pentru „Ziarul de Iași”, absența bazelor militare ma...
11:30
România și Bulgaria se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești în contextul sancțiunilor lui Trump Newsweek.ro
România și Bulgaria duc o cursă contra cronometru pentru a-și proteja rafinăriile petroliere esenția...
11:20
Soția bărbatului acuzat că voia să-l scoată pe Călin Georgescu din țară, legături cu cei 3 tenori Newsweek.ro
În timp ce scena politică din România este zguduită de un nou scandal în centrul căruia se află așa-...
10:50
OCTOMBRIE Pensia specială: 25.400 lei, pensia limită vârstă: 3.100 lei, pensia invaliditate: 1.100. De ce? Newsweek.ro
Casade Pensii a venit cu ultimele cifre. Avem pensie specială: 25.400 lei, pensie limită vârstă: 3.1...
10:20
VIDEO Remedii la îndemâna oricui pentru a preveni oboseala. Cum recunoaștem simptomele de burn-out Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni se simt foarte obosiți din cauza vieții tumultoase pe care o trăim, un impact m...
10:10
FOTO O șoferiță de 66 de ani a mers cu așa viteză pe un bulevard din București încât a rupt un stâlp Newsweek.ro
Un accident grav a avut loc în această dimineață pe un bulevard din București. O șoferiță de 66 de a...
09:50
Transformare îngrijorătoare, pentru fostul mare fotbalist Dan Petrescu. A slăbit 30 kg în câteva luni Newsweek.ro
Fostul mare fotbalist Dan Petrescu trece printr-o transformare îngrijorătoare. Are, se pare, problem...
09:20
Un cuplu, surprins făcând amor la 140 km/h pe autostradă. Mașina mergea în zig-zag. Ce pedeapsă riscă șoferul? Newsweek.ro
Un șofer s-a speriat văzând o mașină mergând în zig-zag, cu o viteză de circa 140 km/h, pe o autostr...
09:10
Ludovic Orban, despre pacea și războiul dintre PSD și PNL: „Atunci când se întinde coarda, se rupe” Newsweek.ro
Fostul premier, lider PNL și actual consilier al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, apreciază...
08:40
Trump permite Ungariei să ia în continuare petrol și gaze de la Putin. Rusia atacă furibund Ucraina Newsweek.ro
Viktor Orban, pionul lui Putin în UE, l-a convins pe Trump să permită Ungariei să ia în continuare p...
Ieri
08:10
Circa 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica astăzi, de Sfinţii Mihail şi Gavriil Newsweek.ro
Circa 1,5 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica pe 8 noiembrie, de Sfinţii Mihail şi Gavriil...
07:50
Un celebru lanț de gogoșerii întră in faliment. Au vrut să crească brusc dar s-au prăbușit Newsweek.ro
Un celebru lanț de gogoșerii nu poate face față concurenței. Dorința de creștere i-a adus falimentul...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.