Ce a obţinut şi ce nu a obţinut Viktor Orban de la Donald Trump (BBC)
Digi24.ro, 9 noiembrie 2025 07:50
La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce şi-a propus când a plecat la Washington: laude din belşug şi o scutire de la sancţiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia. Şi toate acestea cu doar cinci luni înainte de alegeri dificile pentru Viktor Orban. Totuşi, dacă privim mai atent, imaginea nu este atât de clară. Partea americană a încheiat un acord comercial dur şi costisitor pentru Ungaria, comentează BBC într-o corespondenţă din Budapesta semnată de Nick Thorpe.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 9 noiembrie
Acum o oră
08:00
Cum vor arăta monedele euro ale Bulgariei. Țara trece la moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026 # Digi24.ro
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a prezentat materiale informative care prezintă designul monedelor euro din Bulgaria, care vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026. Iniţiativa face parte din campania mai amplă de informare publică a BNB în vederea adoptării monedei unice europene.
07:50
La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce şi-a propus când a plecat la Washington: laude din belşug şi o scutire de la sancţiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia. Şi toate acestea cu doar cinci luni înainte de alegeri dificile pentru Viktor Orban. Totuşi, dacă privim mai atent, imaginea nu este atât de clară. Partea americană a încheiat un acord comercial dur şi costisitor pentru Ungaria, comentează BBC într-o corespondenţă din Budapesta semnată de Nick Thorpe.
07:40
Sicriul cu rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Condiții de acces # Digi24.ro
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, este depus duminică, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan. Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului au fost deshumate vineri din cimitirul localităţii franceze Le-Mée-sur-Seine şi au fost aduse în ţară, urmând să fie înhumate la Iaşi.
Acum 2 ore
07:10
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei Saudite de legile fizicii și ale finanțelor # Digi24.ro
Când a început construcția orașului de sticlă din inima mega-proiectului Neom, The Line (Linia) era menită să demonstreze amploarea ambiției prințului moștenitor Mohammed bin Salman de a transforma Arabia Saudită dintr-o țară dependentă de comerțul cu petrol într-o economie digitală alimentată de energia regenerabilă. Trei ani mai târziu, însă, visul liderului saudit s-a ciocnit cu realitatea: costurile au explodat, întârzierile s-au înmulțit, iar investițiile străine nu s-au materializat. Ce a pus la pământ proiectul utopic de trilioane de dolari al Riadului?
07:10
Sfântul Nectarie, protectorul bolnavilor, prăznuit pe 9 noiembrie. Unde se află moaștele Ocrotitorului în România # Digi24.ro
Pe 9 noiembrie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Nectarie din Eghina, cunoscut ca ocrotitor al celor bolnavi și suferinzi. Renumit pentru smerenie, blândețe, puterea rugăciunii și iubirea față de oameni, Nectarie rămâne unul dintre cei mai iubiți și cinstiți mijlocitori în lumea creștină contemporană.
07:10
Cum își cheltuie banii cel mai bogat om din lume. Elon Musk „trăiește uneori sub pragul sărăciei” și doarme pe la prieteni # Digi24.ro
Șeful Tesla, Elon Musk, este unul dintre cei mai bogați oameni din lume de câțiva ani, iar averea sa a crescut recent, ajungând primul om cu o avere estimată la jumătate de trilion de dolari. Cu toate acestea, Musk susține că are un stil de viață modest, scrie BBC. În 2021, el a dezvăluit că locuiește într-o casă din Texas, evaluată la 50.000 de dolari.
07:10
Marcaje rutiere noi în intersecțiile aglomerate din București, ignorate de șoferi. Ce riscă cei care nu le respectă # Digi24.ro
Un nou marcaj rutier a apărut în mai multe intersecții aglomerate din Capitală. O zonă hașurată cu linii galbene ce ar trebui să-i facă pe șoferi să nu blocheze intersecțiile. Oprirea pe aceste marcaje este interzisă. În realitate, mulți șoferi opresc chiar pe noul marcaj.
07:10
Austeritatea lovește dur cultura. Orașul din România unde trei dintre muzee pot fi vizitate doar cu programare: „Descurajează turismul” # Digi24.ro
Austeritatea lovește dur cultura. La Iași, trei muzee vor putea fi vizitate doar cu programare și numai în grupuri organizate. Decizia de a renunța la orarul obișnuit a fost luată din motive financiare. Se face economie la utilități, nu se mai aprinde lumina, iar căldura e la minim, atât cât să nu se deterioreze obiectele de patrimoniu. „Nu cred că undeva în lume se mai întâmplă așa ceva”, spune directorul Direcției de Cultură Iași, Bobi Apăvăloaei.
07:10
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur # Digi24.ro
Într-un lac sărat pârjolit și nisipos, la marginea deșertului Gobi, abia dacă trece o lună fără să se construiască o clădire nouă și să se toarne mai mult asfalt. Este o perioadă aglomerată pentru a fi la Lop Nur, baza de testare ultrasecretă a Chinei, potrivit The Times.
07:10
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră” # Digi24.ro
Într-o recunoaștere rară a faptului că puternica industrie energetică a Rusiei nu reușește să furnizeze șoferilor suficient combustibil pentru mașini și camioane, autoritățile din regiunea Zabaikalskii Krai au informat stațiile Kremlinului din regiunea Siberiei de Est că se confruntă cu o penurie critică de motorină și benzină și au solicitat ajutorul Moscovei.
07:10
Paradox românesc: ultimele legume autohtone din 2025 pleacă spre export, în timp ce piețele sunt pline acum de produse de import # Digi24.ro
Matca, din județul Galați, este una dintre cele mai cunoscute zone din țară pentru producția de legume. În această perioadă sunt culeși ultimii castraveți și vinete din producția acestui an. În mod paradoxal, în mare parte, legumele pleacă la export, în timp ce în piețele de la noi se vinde marfă de import, în special din Turcia. Printre țările în care ajung legumele românești se numără Republica Moldova, Polonia, Belgia sau Olanda.
07:10
Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide vineri, 14 noiembrie: Roată Panoramică, patinoar și alte atracții în Piața Mare # Digi24.ro
Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile pe 14 noiembrie, marcând începutul sezonului festiv în centrul orașului. Ediția din acest an aduce un concept axat pe autenticitate și tradiție, cu decoruri noi, evenimente tematice și activități dedicate vizitatorilor de toate vârstele.
07:10
Investiții anapoda: Comuna cu teren de sport modern, dar fără gaze și canalizare, unde copiii merg la școală cu microbuz închiriat # Digi24.ro
Un teren de sport modern, cu nocturnă și dotări de ultimă generație a fost inaugurat, recent, în comuna Ciuperceni, din județul Gorj. Investiția arată bine pe hârtie, dar realitatea din teren e alta. O școală s-a închis din cauza lipsei de elevi, iar localnicii sunt revoltați și spun că nu au rețea de gaze și canalizare. Acest lucru nu a împiedicat, însă, autoritățile locale să investească 290 de mii de lei în proiect. „Cine joacă fotbal? Joc eu, la 80 de ani?!”, întreabă retoric unul dintre localnici.
07:10
Legătura dintre anxietate și stresul zilnic. Mărturia celor care ajung la psihiatru: „O teamă teribilă de eșec, senzația că o să mor” # Digi24.ro
Românii sunt din ce în ce mai anxioși. În special cei din generația tânără, spun medicii, au dificultăți tot mai mari în a gestiona stresul zilnic. Sarcinile de la facultate sau de la serviciu, care vin la pachet cu reguli și disciplină, îi fac să cedeze. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, de exemplu, numărul cazurilor de anxietate s-a dublat în ultimul an și trece acum de 500 pe lună. Pacienții care ajung la psihiatru descriu anxietatea ca pe o teamă teribilă de eșec, care începe încă de când deschid ochii dimineața.
07:10
Un „colț de paradis” distrus de vapoare, plastic și drone. Cum a ajuns Delta Dunării o victimă colaterală a războiului # Digi24.ro
În Delta Dunării, războiul din Ucraina fragilizează ecosistemele deja amenințate. Biologii și localnicii observă efectele directe și indirecte ale războiului asupra faunei și florei din rezervația naturală, scrie publicația franceză Le Monde într-un reportaj de la fața locului.
Acum 12 ore
00:30
„Nu se pune problema niciunei mobilizări”: noua strategie a lui Putin pentru a proteja infrastructura din Rusia de atacurile ucrainene # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat în această săptămână o lege care permite trimiterea rezerviștilor ruși la „antrenamente speciale” pentru protejarea infrastructurii critice, relatează The Moscow Times.
00:20
Preşedintele Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Buliga, care începând de anul trecut era unul dintre adjuncţii ministrului apărării Andrei Belousov, în funcţia de secretar adjunct al puternicului Consiliu de Securitate al ţării, potrivit unui decret publicat sâmbătă pe site-ul Kremlinului, relatează Reuters.
00:10
Șase oameni au murit după unul dintre cele mai ample atacuri ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina # Digi24.ro
Cel puţin şase persoane au murit după ce Rusia a lansat în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă sute de atacuri cu rachete şi drone asupra infrastructurii energetice şi a clădirilor rezidenţiale din Ucraina, în ceea ce ministrul energiei, Svetlana Hrinciuk, a spus că a fost unul dintre cele mai ample atacuri directe cu rachete balistice asupra obiectivelor energetice de la începutul războiului, relatează BBC şi Ukrainska Pravda, preluate de News.ro.
8 noiembrie 2025
23:40
„O tragedie fără sens”. O mașină care fugea de poliție a intrat într-un bar din Tampa, Florida: 4 morți și 11 răniți # Digi24.ro
O mașină care fugea de poliție a intrat cu viteză într-un bar aglomerat sâmbătă dimineața, ucigând patru persoane și rănind 11 într-un cartier istoric din Tampa, Florida, cunoscut pentru viața de noapte și turiști, relatează The Guardian.
23:10
Octavian Berceanu, denunțător în dosarul fostului senator PSD care a vrut să dea mită ministrului Apărării. „Am acționat conform legii” # Digi24.ro
Fostul șef al Gărzii de Mediu și fost membru USR, Octavian Berceanu, a confirmat, sâmbătă, că este martor în dosarul în care fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență. Isăilă a apelat la Berceanu, denunțător în acest caz, să-i transmită ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, să accepte o mită de 1 milion de euro pentru a facilita semnarea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica, conform unor interceptări publicate de presă, din dosar.
23:00
Cum ar fi putut fi prevenită invazia Rusiei în Ucraina. Jens Stoltenberg: „Ucraina demonstrează atât puterea, cât și slăbiciunea NATO” # Digi24.ro
Jens Stoltenberg, fostul secretar general al NATO, a descris „momentul dureros” din februarie 2022, când a refuzat apelul disperat al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a impune o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Fostul șef al NATO a mărturisit că se temea că acea conversație ar putea fi ultima convorbire telefonică a liderului ucrainean, relatează The Times.
22:30
Octavian Berceanu, denunțător în dosarul fostului senator PSD acuzat că a vrut să dea mită ministrului Apărării. Interceptări DNA # Digi24.ro
Fostul șef al Gărzii de Mediu și fost membru USR, Octavian Berceanu, a confirmat, sâmbătă, că este martor în dosarul în care fostul senator PSD Marius Isăilă a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență. Isăilă a apelat la Berceanu, denunțător în acest caz, să-i transmită ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, să accepte o mită de 1 milion de euro pentru a facilita semnarea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica, conform unor interceptări publicate din dosar. „Ai să vezi! Bă, spune-i că asta-i înțelegerea dacă nu o-nțelege și-l ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă!”, i-ar fi transmis fostul senator PSD, în prezent arestat preventiv, lui Octavian Berceanu, conform uneia dintre interceptările publicate în presă.
22:20
„Exorcizarea” umanității. Cum a prezis filosoful Jean Baudrillard inteligența artificială, cu 30 de ani înainte de ChatGPT # Digi24.ro
Unii scriitori par atât de exacți în evaluarea direcției în care se îndreaptă societatea și tehnologia, încât au fost etichetați drept „profeți”. Unul dintre cei mai importanți membri ai acestui club este filosoful Jean Baudrillard – chiar dacă reputația sa din ultimele două decenii s-a diminuat, ajungând la o asociere cu o epocă acum apusă.
22:10
Femeia lovită de un cablu al Societății de Transport din Capitală (STB) a murit la spital sâmbătă seară. Aaccidentul grav a avut loc joi, după ce un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor. Femeia în vârstă de 69 de ani a intrat în stop cardio-respirator şi a fost resuscitată, fiind apoi transportată în stare gravă la spital.
21:50
Momentul în care un elicopter se lovește de o stâncă înainte de a se prăbuși, în Daghestan: cinci oameni au murit # Digi24.ro
Un elicopter rusesc Ka-226 s-a prăbușit vineri, 7 noiembrie, în Republica Daghestan, ucigând cinci persoane, inclusiv patru angajați ai Uzinei Electromecanice Kizlyar (KEMZ), a raportat sâmbătă compania, relatează Kyiv Independent.
21:40
Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul poliției, fiind reținut timp de 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să intre pe un teren cultivat cu floarea soarelui. Pagubele sunt de zeci de mii de lei, iar ciobanul a fost pus sub acuzare pentru infracțiunea de distrugere, potrivit News.ro.
21:30
Cât va trebui să cheltuiască Europa ca să îi oprească pe Vladimir Putin și noul său „imperiu al răului” # Digi24.ro
„Istoria ne învață că războaiele încep atunci când guvernele cred că prețul agresiunii este unul mic”, a spus fostul președinte american Ronald Reagan cu câțiva ani înainte de prăbușirea „imperiului răului”, Uniunea Sovietică. Astăzi, Europa se confruntă cu o amenințare externă similară din partea Rusiei, se arată într-o analiză The Economist care a calculat costul pe care țările europene vor trebui să îl plătească pentru a nu-i permite Moscovei să distrugă Ucraina și unitatea alianței NATO.
21:10
Donald Trump vrea ca un stadion din Washington să-i poarte numele. Karoline Leavitt: „Ar fi un nume frumos” # Digi24.ro
Donald Trump face presiuni asupra echipei Washington Commanders din NFL pentru a numi stadionul planificat, în valoare de 3,7 miliarde de dolari, după el, o ofertă pe care o urmărește prin discuții neoficiale cu proprietarii și prin presiuni asupra organismelor guvernamentale care trebuie să aprobe proiectul, potrivit mai multor surse familiarizate cu discuțiile, relatează The Guardian.
20:30
Ademenite în Rusia cu locuri de muncă în hoteluri, trimise în fabrici de drone: Malawi își caută tinerele. „Nu putem păstra tăcerea” # Digi24.ro
Malawi, o țară din sud-estul Africii, încearcă să dea de urma unor tinere care ar fi fost ademenite în Rusia cu promisiunea unor locuri de muncă în hoteluri, pentru a fi apoi forțate să asambleze drone kamikaze folosite împotriva Ucrainei, relatează TVP World.
20:20
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade # Digi24.ro
Final de weekend cu temperaturi peste normalul perioadei. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a explicat pentru Digi24 cum va evolua vremea în zilele următoare.
19:50
Cum va funcționa platforma informatică a asigurărilor de sănătate: Pacientul va putea face programări. Documentele se mută online # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, despre noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), că va interacţiona cu pacientul şi va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi de pe laptop sau alt dispozitiv, cu un cod şi o parolă. Potrivit ministrului, pacientul îşi va putea vedea istoricul medical şi în sfârşit, acel dosar electronic al pacientului va fi disponibil. În plus, va putea face programări în sistem electronic la ambulatoriu şi la medicul de familie.
19:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat pentru emisiunea În fața ta, de la Digi24, că îl cunoaște pe preşedintele Nicuşor Dan de aproape 30 de ani și că acesta „are tot ce îi trebuie”, însă „îi lipseşte viteza”. „Aici ne deosebim, el face lucrurile într-un alt ritm”, a comentat Oana Gheorghiu.
Acum 24 ore
19:30
Un bărbat din Cluj a fost prins de polițiști încercând să vândă aproape 7 kg de mercur pentru 7.000 de euro # Digi24.ro
Un bărbat din judeţul Cluj a fost prins, duminică, în timp ce mergea să vândă 6,8 kilograme de mercur. El cerea 7.000 de euro pentru substanţa care este interzisă la comercializare. Poliţiştii au deschis dosar penal, acuzându-l de trafic de substanţe toxice.
19:20
Robert Fico, despre folosirea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina: „Vrem să punem capăt războiului sau îl alimentăm?” # Digi24.ro
Slovacia nu va fi de acord cu utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, a spus sâmbătă premierul Robert Fico, relatează Bloomberg.
18:40
Trei fete, cu vârste între 18 şi 21 de ani, au fost arestate pentru punerea la cale a unui atentat la Paris # Digi24.ro
Trei suspecte radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10 ani de la atacurile din capitala franceză şi luarea de ostatici în sala Bataclan, soldate cu 130 de morţi, cele mai sângeroase atentate teroriste pe care le-a cunoscut Franţa.
18:30
Şoferiţă blocată în trafic, scoasă din maşină, lovită şi dusă cu forţa la locuinţa unui bărbat. Agresorii au fost reţinuţi # Digi24.ro
Un bărbat şi o femeie au fost reţinuţi, fiind acuzaţi că ar fi blocat în trafic o şoferiţă, după care au scos-o din maşină, au lovit-o şi au dus-o cu forţa la locuinţa bărbatului din comuna Cojasca, a informat sâmbătă Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.
18:20
„Nu se pune problema niciunei mobilizări”: noua strategie a lui Putin pentru a proteja infrastructura din Rusia de atacurile ucrainene # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat în această săptămână o lege care permite trimiterea rezerviștilor ruși la „antrenamente speciale” pentru protejarea infrastructurii critice, relatează The Moscow Times.
18:00
Ce spune vicepremierul Oana Gheorghiu despre intrarea într-un partid. „Ce văd eu acum în discursul public asta pare” # Digi24.ro
Oana Gheorghiu, vicepremier în guvernul condus de Ilie Bolojan, a afirmat, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă la Digi24, că nu ia în calcul ideea de a intra în politică. Ea spune că nu a intrat în Executiv pentru a susţine un partid din Coaliţie.
17:50
Cine este Cătălina Jacob, tânăra care va reprezenta România la Miss Univers 2025, în Thailanda # Digi24.ro
România trimite la Miss Univers 2025 o tânără de 28 de ani din Bacău. Cătălina Jacob va merge pe 21 noiembrie în Thailanda, unde se va înfrunta în grație, talent și mai ales frumusețe cu fete din toată lumea.
17:30
Trei oameni au murit și alți 11 s-au ales cu răni în urma atacurilor lansate de Israel în diverse părți din Liban, au transmis sâmbătă autoritățile libaneze, citate de AFP și DPA, conform Agerpres.
17:20
Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților: Au fost prinşi într-un Caritas. Orice privilegiu înseamnă în partea cealaltă o gaură # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” de la Digi24, difuzat sâmbătă, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul.
16:40
Republica Moldova ar putea introduce un regim de vize pentru cetățenii statelor CSI. Rusia, Belarus sau Armenia, printer statele vizate # Digi24.ro
Autoritățile din Chișinău plănuiesc să introducă un regim de vize pentru cetățenii din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Decizia vine în contextul în care acordul care prevede anularea acestor vize va fi denunțat, potrivit Agerpres, care citează Deschide.md.
16:10
Cel mai longeviv cuplu din lume dezvăluie secretul căsătoriei de lungă durată, după un mariaj de 83 de ani # Digi24.ro
Un cuplu din Miami, SUA, care a obținut titlul de cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume, doborând un record mondial, spune că secretul mariajului lor de 83 de ani a fost simplu: iubirea reciprocă, relatează The Guardian.
15:50
Momente emoționante la funeraliile lui Emeric Ienei. Legendarul antrenor a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare, la Oradea # Digi24.ro
Momente emoționante la funeraliile antrenorului legendar. Emeric Ienei a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare, la Oradea. Antrenorul, care în 1986 reușea cea mai mare performanță a fotbalului românesc, a murit miercuri, la 88 de ani.
15:30
O asistentă de la Spitalul de Urgenţă Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. Colegii au intervenit rapid și au salvat-o # Digi24.ro
O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, fiind în prezent sub tratament, după ce a fost salvată de colegii ei care au intervenit rapid.
15:30
Un bărbat din Alba Iulia a ajuns în arestul poliției, fiind reținut timp de 24 de ore, după ce a lăsat o turmă de oi să intre pe un teren cultivat cu floarea soarelui. Pagubele sunt de zeci de mii de lei, iar ciobanul a fost pus sub acuzare pentru infracțiunea de distrugere, potrivit News.ro.
15:20
Copil în vârstă de 1 an, în stare gravă după ce a fost proiectat prin parbrizul unei mașini, în urma unui accident rutier # Digi24.ro
O fetiţă în vârstă de 1 an şi o lună a fost rănită grav într-un accident rutier produs sâmbătă, în judeţul Vaslui, unde un autoturism a lovit violent un cap de pod. Copila a suferit un traumatism cranian după ce a fost proiectată prin parbrizul autoturismului. Părinţii ei, implicaţi în accident, au scăpat fără răni grave.
15:10
Oana Gheorghiu, după acuzațiile PSD: „Să lupte cu mine, pot face față. Dar să lase spitalul pentru copii în pace” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat în emisiunea „În fața ta”, după acuzațiile PSD privind salariul său la Dăruiește Viața, că a muncit de trei ori mai mult pentru fiecare ban câștigat acolo. În același timp, ea le cere social-democraților să nu mai invoce spitalul pentru copii, un gest pe care îl consideră un atac la oamenii care au făcut donații. „Dacă au ceva cu mine, să se întoarcă la mine și să lase acest proiect extraordinar în pace”, spune aceasta.
15:00
Românii au cheltuit mai mult ca niciodată de Black Friday. Cea mai scumpă comandă a venit din Iași: șapte lingouri de aur # Digi24.ro
Ediția din acest an de Black Friday a stabilit un nou record. O singură platformă online a înregistrat vânzări de aproape un miliard de lei, iar cele mai căutate produse au fost vândute în mai puțin de un minut. Cumpărăturile nu s-au limitat la televizoare, telefoane și electrocasnice. Românii au comandat și aur, mașini, bilete la festivaluri și pachete turistice.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.