Incendiu puternic la o pensiune din Gura Humorului. O femeie de 72 de ani a murit
HotNews.ro, 9 noiembrie 2025 08:20
Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la mansarda unei pensiuni din Gura Humorului, județul Suceava. O femeie de 72 de ani a fost găsită de către pompieri carbonizată, anunță ISU Suceava. Incendiul a fost anunţat…
Acum 30 minute
08:20
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investesc de zeci de milioane euro în prima afacere din afara țării # HotNews.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, vor lansa lucrări ample de modernizare a hotelului Grand Gardone, din Italia, pe care l-au cumpărat în 2023. Citește mai mult pe Profit.ro
08:20
Viitorii refugiații climatici cer ONU să le recunoască calitatea de națiune, chiar dacă pământul lor va fi acoperit de ape # HotNews.ro
Creșterea neîncetată a oceanelor și mărilor ar putea șterge de pe hartă insule precum Maldivele sau Tuvalu. Ce soartă îi așteaptă pe locuitorii acestor teritorii?, avertizează malaymail.com. Scenariul nu mai aparține domeniului science-fiction. Schimbările climatice…
08:20
Acum o oră
08:00
Președintele Siriei face prima vizită la Washington de la obținerea independenței țării, în 1946. În urmă cu câteva zile a fost scos de pe lista teroriștilor # HotNews.ro
Președintele sirian Ahmed al-Sharaa a sosit sâmbătă seara în Statele Unite pentru o vizită oficială, prima de acest fel de la independența țării în 1946. Această călătorie istorică are loc la doar câteva zile după…
08:00
Rămășițele domnitorului Ghyka, depuse duminică în Sala Unirii de la Cotroceni / Care sunt regulile de acces # HotNews.ro
Sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi depuse duminică în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Acestea au fost deshumate vineri din Franța și aduse în România, urmând să fie înhumate la…
Acum 2 ore
07:40
Voronej, oraș rusesc cu peste 1 milion de locuitori, lăsat fără electricitate și căldură de un atac ucrainean # HotNews.ro
Un atac cu drone desfășurat peste noapte de Ucraina a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică și căldură în orașul Voronej din sud-vestul Rusiei, a declarat duminică dimineață guvernatorul regional, potrivit Reuters. Loviturile au venit…
07:10
SuperLiga: Laude pentru Rapid, după succesul care a dus echipa lui Gâlcă pe primul loc . „Nu vezi atât de des un jucător cu viziunea lui” # HotNews.ro
Ovidiu Herea a lăudat Rapidul şi a comparat-o cu un atlet de cursă lungă, după victoria obţinută de giuleşteni sâmbătă seară cu FC Argeş, 2-0, în Superliga, scrie Orange Sport. Fostul fotbalist a rostit cuvinte…
07:10
Trump participă la o altă petrecere extravagantă la Mar-a-Lago, în timp ce mii de oameni apelează la băncile de alimente # HotNews.ro
Imagini cu președintele au fost distribuite vineri pe rețelele de socializare de invitații la evenimentul fastuos, care a inclus un meniu cu trei feluri de mâncare: file de vită, sos dauphinoise cu trufe, scoici rumenite…
07:00
Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruieşte Viaţă”, regretă un recent episod care a stârnit un scandal public # HotNews.ro
Numirea ca vicepremier a Oanei Gheorghiu a provocat discuții pe multe planuri. Co-preşedinta ONG-ului „Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, a fost întrebată de HotNews cum comentează și de ce nu a luat atitudine în fața valului…
07:00
Performance Comănescu de reinterpretare a acțiunilor Rostopasca, în atelierul artistului/ galerie foto # HotNews.ro
Artistul Nicolae Comănescu, cunoscut și ca unul dintre inițiatorii colectivului Rostopasca, își „somează” prietenii să-i aducă haine pentru a le face portretele. Pe un cadru de lemn, artistul capsează veștminte reciclate (pot fi prosoape, cămăși,…
Acum 12 ore
00:00
VIDEO Momentul în care un elicopter rusesc se prăbușește în Daghestan. La bord se aflau angajați ai unei fabrici de armament # HotNews.ro
Un elicopter rusesc de tip Ka-226 s-a prăbușit în regiunea Daghestan, cinci persoane pierzându-și viața, printre care patru angajați de la Uzina Electromecanică Kizlyar (KEMZ), după cum a informat compania sâmbătă, relatează The Kyiv Independent.…
8 noiembrie 2025
23:00
Ungaria susține că exceptarea sa de la sancțiunile americane contra petrolului și gazelor rusești nu este temporară: „Se aplică pe termen nelimitat” # HotNews.ro
Ungaria a susținut sâmbătă că a obținut o exceptare pe termen nelimitat de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești, contrazicându-l astfel pe un reprezentant al Casei Albe care afirmase…
23:00
Operațiune de amploare împotriva Statului Islamic în Siria. Raidurile survin înaintea întâlnirii dintre Trump și președintele al-Sharaa # HotNews.ro
Siria a declanșat o operațiune preventivă împotriva unor celule ale Statului Islamic, a anunțat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Damasc, citat de Reuters. Forțele de securitate siriene au întreprins 61…
22:30
Roma face apel la Washington să găsească o soluţie, după ce personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza shutdown-ului # HotNews.ro
Personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza închiderii guvernului SUA (shutdown), iar Roma poartă discuţii cu autorităţile americane pentru a rezolva problema, a declarat sâmbătă Ministerul italian…
22:10
Preşedintele bolivian de centru-dreapta Rodrigo Paz a depus jurământul sâmbătă, prilej cu care a promis că Bolivia nu va mai fi „niciodată izolată” de lume, întorcând astfel o pagină după 20 de ani de guvernare…
22:00
INTERVIU. „Donatorilor din Rusia le este frică să ne sprijine”. De ce s-a închis organizația din Rusia care a ajutat peste 10.000 de victime ale violenței domestice # HotNews.ro
Cunoscuta organizație „Nu violenței” din Rusia, care ajută victimele violenței domestice, a anunțat că-și încetează misiunea după ce a fost declarată „agent străin”, de către autoritățile de la Moscova. „Activitatea a devenit imposibilă, din cauza…
21:50
Coreea de Nord a transmis sâmbătă că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul, la o zi după efectuarea unui test cu rachetă balistică, denunţat atât de Statele Unite, cât şi de Coreea…
21:40
SuperLiga: Zeljko Kopic, după victoria cu Csikszereda: „Există lucruri unde putem să fim mai buni” # HotNews.ro
Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, s-a declarat mulțumit după ce elevii săi s-au impus categoric în fața celor de la Csikszereda, scor 4-0, în etapa a 16-a din SuperLiga. Tehnicianul „câinilor” a vorbit despre…
21:20
CTP, despre mașinile de lux de la PSD: „Izvorul fundamental al plăcerii pentru mahărul pesedist este să poată umili” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat declarațiile deputatului PSD Răzvan Ciortea atunci când a fost întrebat de către site-ul de investigații Snoop privind mașina de lux pe care o conduce, care nu apare în declarația de…
21:10
INTERVIU Cum vede un medic român stabilit de 30 de ani în SUA noile prevederi care le permit medicilor să refuze pacienții cu „atitudine ireverențioasă” # HotNews.ro
Medic anestezist și directoarea Departamentului de Terapie Durerii la Spitalul Bellevue din New York, Daiana Voiculescu vorbește, într-un interviu pentru HotNews, despre riscul ca medicii din România să refuze să acorde îngrijiri medicale dacă un…
21:00
Rogobete, despre cei care refuză cardul de sănătate: Se filmează și transmit aceste mesaje pe TikTok, dar cele mai multe cipuri le are telefonul # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, TVR Info, că, „din păcate, există un procent destul de mare de oameni care cred încă în nanoboti” şi care refuză cardurile de sănătate, iar cei care transmit…
20:40
Reacție din PSD la tentativa de mituire a ministrului Moșteanu de către Marius Isăilă: „Lăsați-o mai moale că nu ține. Încercați în altă parte” # HotNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor critică, sâmbătă „prostia asta cu fost senator PSD” în cazul personajului care se străduia să îl compromită pe ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, el precizând că Marius Isăilă a fost dat afară…
20:30
Prin urmare, nu există nicio altă variantă pentru a asigura pacea și relativa prosperitate a continentului european decât definirea unui scop strategic: competiția, de la egal la egal, cu mașinăria de război rusească de un…
20:10
„Pregătiţi-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent de ce se va întâmpla în Ucraina”. Avertismentul unui disident rus pentru Europa # HotNews.ro
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti şi care acum trăieşte în exil, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent…
19:50
Donald Trump vrea ca un stadion din Washington să-i poarte numele. Viitoarea arenă va avea 65.000 de locuri # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump vrea ca viitorul stadion al echipei de fotbal american Washington Commanders să-i poarte numele, informează ESPN, preluată de Reuters. ESPN citează o sursă de la Casa Albă care a spus că…
Acum 24 ore
19:30
VIDEO Robert de Niro l-a vizitat pe Papa Leon la Vatican. Ce i-a dăruit suveranul pontif actorului # HotNews.ro
Actorul american Robert de Niro a petrecut 48 de ore la Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, cu care a avut o scurtă conversaţie. Suveranul…
19:20
Numărul autorizațiilor de construcție s-a redus semnificativ în ultimii ani, chiar la jumătate, mai ales în perioada 2021-2024. Interesul s-a mutat către zonele limitrofe ale Capitalei din județul Ilfov. În București sunt foarte puține proiecte…
19:10
Avertismentul ONU pentru Germania, care vrea să reducă ajutorul umanitar pentru străinătate. „Va exista un noul val de oameni către Europa” # HotNews.ro
Înaltul comisar al ONU pentru refugiaţi, Filippo Grandi, i-a cerut parlamentului german să extindă ajutorul umanitar, în contextul în care Bundestagul se pregăteşte să definitiveze bugetul federal pentru 2026, relatează sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.…
18:50
Trei femei arestate sub acuzația că plănuiau un atentat la Paris. Suspectele, cu vârste între 18 şi 21 de ani, au profiluri surprinzătoare # HotNews.ro
Trei femei radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10…
18:50
La prima vedere, călătoria prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce căutase la Washington: laude exuberante și o scutire de la sancțiunile asupra aprovizionării cu petrol, gaze și energie nucleară a Rusiei, scrie BBC. Și…
18:30
Israelul reia atacurile împotriva Hezbollah în Liban. Miliția pro-iraniană este acuzată că a încălcat acordul de armistițiu # HotNews.ro
Trei persoane au fost ucise şi alte 11 rănite în atacuri comise de Israel în diferite părţi din Liban, au anunţat sâmbătă autorităţile libaneze, potrivit AFP şi DPA, citate de Agerpres. Doi fraţi şi-au pierdut…
18:20
Maia Sandu a semnat decretul privind noul CSAT. Printre membri se numără şi Anca Dragu, în calitate de guvernator al băncii centrale # HotNews.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care este constituit noul Consiliu Naţional de Securitate (CNS) al ţării, iar fostul ministru român de finanţe Anca Dragu, în prezent guvernatoare a băncii centrale a…
18:00
Președintele francez Emmanuel Macron a reiterat vineri, pe când se afla într-o deplasare în Mexic, că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite și a promis că securitatea muzeului parizian va fi revizuită,…
18:00
Pierderea rafinăriei Lukoil ar pune Bulgaria într-o „situație extrem de dificilă”, avertizează vicepreședintele # HotNews.ro
Iliana Iotova îndeamnă la un consens național, în timp ce parlamentul adoptă în grabă legea pentru preluarea controlului asupra rafinăriei, pe fondul sancțiunilor americane, scrie agenția Anadolu. Bulgaria s-ar confrunta cu o „situație extrem de…
17:50
Ministrul Rogobete, detalii despre noua platformă informatică de sănătate: „Toate documentele practic dispar și se mută în platformă” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus, la TVR Info, că noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va interacţiona cu pacientul şi va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi…
17:40
Emeric Ienei a fost înmormântat la Oradea, cu onoruri militare. Fostul mare antrenor a fost condus pe ultimul drum de sute de oameni # HotNews.ro
Fostul mare antrenor Emeric Ienei a fost înmormântat, sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare, în prezenţa a sute de oameni, relatează News.ro. El a încetat din viaţă, miercuri, la 88 de ani. Ceremonia funerară a…
17:20
„Decidenții nu știu să meargă cu bicicleta”. De ce România pedalează cu frâna apăsată, în timp ce în Spania se investesc miliarde în piste, iar Franța trăiește „revoluția mobilității” # HotNews.ro
„În cultura noastră posesia unei mașini este parte din statutul social, iar deciziile pro auto tocmai de aceea sunt populare și aduc voturi”, spune Oana Turturică, fondatoarea ONG-ului „Hai cu Bicla”, una dintre cele mai…
17:20
Joe Biden, atac dur la adresa lui Trump: „Te comporți într-un mod care ne face de rușine ca națiune” # HotNews.ro
Fostul preşedinte Joe Biden l-a criticat dur, vineri, pe succesorul său la Casa Albă, susţinând, la un eveniment organizat de Partidul Democrat, că Donald Trump a „distrus” democraţia, relatează CNN, preluată de News.ro. „Ştiam că…
17:00
Un număr de 4.692.612 de pensionari era înregistrat în octombrie 2025 în România, cu 198 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.775 de lei, conform datelor centralizate de Casa…
16:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre sistemul pensiilor speciale: „Un fel de Caritas/ Banii îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând” # HotNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, la Digi 24, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, pensiile speciale fiind, în opinia ei, „un fel de Caritas”, transmite Agerpres. Întrebată cum ar rezolva problema…
16:50
Arme ilegale, sex în public: Turiști israelieni arestați în locuri turistice din Thailanda. „Banii mei vă construiesc țara”, a fost replica unui turist # HotNews.ro
Autoritățile thailandeze au efectuat mai multe arestări ale unor cetățeni israelieni care au încălcat legea, inclusiv ale unui cuplu care a comis acte sexuale la o cascadă publică, scrie presa din Thailanda, dar și cea…
16:40
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Bulyga, unul dintre miniştrii adjuncţi ai apărării în guvernul de la Moscova, în funcţia de secretar adjunct al puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, potrivit unui decret…
16:30
SuperLiga: Remiză între Petrolul Ploiești și Oțelul Galați. Dur-Bozoancă, eroul oaspeților # HotNews.ro
Petrolul Ploiești și Oțelul Galați au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat sâmbătă, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 16-a din SuperLiga. Petrolul Ploiești – Oțelul Galați 0-0 Prima ocazie le-a aparținut gazdelor,…
16:10
Forţa navală antipiraterie a Uniunii Europene a securizat vineri un petrolier care fusese atacat în largul coastelor Somaliei, pe fondul îngrijorărilor legate de o recrudescenţă a pirateriei în regiunea Cornului Africii, transmite sâmbătă AFP, preluată…
16:00
Tânără de 23 de ani, blocată în trafic, scoasă cu forța din maşină şi dusă la locuinţa unui bărbat, în Dâmboviţa # HotNews.ro
Un bărbat şi o femeie au fost reţinuţi, fiind acuzaţi că au blocat în trafic o şoferiţă, după care au scos-o din maşină, au lovit-o şi au dus-o cu forţa la locuinţa bărbatului din comuna…
16:00
Inflația îți evaporă salariul pe o lună, fără să simți. Miercuri, BNR va publica noul Raport asupra inflației # HotNews.ro
Faptul că tu scoți mai mulți bani din buzunar sau de pe card pentru fix aceleași produse ca luna trecută, înseamnă că banii tăi cumpără azi mai puțin. La un salariu mediu net de 5.387…
15:50
Hotărâre definitivă a instanței: Ordinul lui Trump de a trimite Garda Naţională în Portland, Oregon, este ilegal / Judecătoarea care a luat decizia, numită chiar de Trump # HotNews.ro
Un judecător federal din Oregon l-a împiedicat vineri pe Donald Trump să trimită trupele Gărzii Naţionale în Portland, hotărând că nu există dovezi privind violenţe extinse care să justifice o intervenţie federală, notează The Guardian.…
15:50
Regizorul neozeelandez Lee Tamahori, care s-a remarcat graţie lungmetrajului ”Once Were Warriors” (1994), cât şi pentru regia unui film din franciza ”James Bond”, a decedat vineri la vârsta de 75 de ani, a anunţat familia…
15:40
Oana Gheorghiu, replică la atacurile PSD: „Să lupte cu mine, pot să fac față, dar să lase spitalul pentru copii în pace” / Ce spune despre salariul său la Dăruiește Viață # HotNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu, cofondatoare a asociaţiei Dăruieşte Viaţă, afirmă că atacurile publice legate de asociaţie, după numirea sa în Guvern sunt, de fapt, atacuri la oamenii care au făcut donații. Gheorghiu a oferit lămuriri şi…
15:20
Autorităţile de la Chişinău plănuiesc să introducă regimul de vize pentru cetăţenii din statele membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), după ce acordul care prevede abolirea acestor vize va fi denunţat, informează sâmbătă portalul Deschide.md,…
