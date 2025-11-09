FOTO. Templul unde credința și veninul trăiesc în pace
Timis Online, 9 noiembrie 2025 08:20
La marginea orașului malaezian George Town, într-un cartier liniștit, plin de palmieri și flori tropicale, se află Templul Șerpilor. Spre deosebire de alte lăcașuri budiste, aici printre statui, tămâie și ofrande, se mișcă nestingheriți zeci de vipere vii. Pentru localnici, ele nu sunt o amenințare, ci ființe sacre. Pentru turiști, sunt o combinație rară de fascinație și frică.
