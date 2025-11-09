România și Bulgaria se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești pe fondul sancțiunilor lui Trump
Euractiv.ro, 9 noiembrie 2025 08:20
România și Bulgaria se află într-o cursă contra-cronometru pentru a împiedica oprirea unor rafinării critice de petrol înainte ca sancțiunile americane împotriva Rusiei să intre în vigoare mai târziu luna aceasta, scrie „Politico” (Belgia).
Acum 30 minute
08:20
Ieri
16:40
Bucureștiul devine gazda celui mai amplu dialog realizat vreodată cu un comisar european # Euractiv.ro
Într-un moment în care UE se confruntă cu transformări complexe și cu o creștere a euroscepticismului, Europuls propune un spațiu autentic de dialog și reflecție asupraviitorului comun european și asupra rolului României în acest proiect.
16:40
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție al-au reținut pe Marius Ovidiu Isăilă, fost senator, sub acuzația de cumpărare de influență.
16:00
Congresul PSD în care a fost aleasă noua conducere a fost ocazia cu care social-democrații au renunțat de fapt la mască. Un singur candidat, o echipă parțial reșapată și îndreptarea pe față către electoratul pierdut de mirajul AUR.
15:10
Nicușor Dan susține că în România nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte în niște principii.
14:30
Nicușor Dan susține că în România nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte în niște principii.
13:50
Nicușor Dan: Europa riscă să piardă cursa competitivității. România are nevoie de o cooperare reală # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, în cadrul evenimentului „Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025”, că relansarea competitivității economice este esențială atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru România.
11:10
El sau „comunismul”: Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare după ce a suferit înfrângeri zdrobitoare în alegerile locale, care au plasat partidul său într-o poziție delicată pentru alegerile intermediare din toamna anului 2026.
11:00
O cafenea neobișnuită a apărut în viața orașului universitar de pe Someș, unde poți servi cafea cu idei și poți să socializezi cu experți în inovație și tehnologie.
10:10
Cum arată viitorul patologiei prin implicarea AI? Terapiile personalizate în lupta cu cancerul # Euractiv.ro
Integrarea inteligenței artificiale în diagnosticarea și tratarea cancerului devine o direcție esențială în medicina modernă, afirmă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul programului Studium Generale.
09:40
Curtea Supremă ridică îndoieli cu privire la legalitatea taxelor vamale impuse de Trump # Euractiv.ro
Într-o audiere crucială pentru războiul comercial al președintelui SUA, trei judecători conservatori l-au interogat pe avocatul administrației Trump, relatează „Le Point” (Franța).
09:30
Val de disponibilizări în SUA: efectul inteligenței artificiale, mai rău decât revoluția industrială # Euractiv.ro
Valul de concedieri la Amazon, UPS și Target, dar și avertismentele venite de la companii precum Meta, Citigroup sau General Motors, sunt puse pe seama înlocuirii muncii intelectuale cu inteligența artificială, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
09:20
Miercuri, Washingtonul a prezentat țărilor partenere un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, menită să sprijine planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza, a anunțat misiunea SUA la Organizația Națiunilor Unite.
09:10
Agenții austrieci au descoperit la Viena o ascunzătoare cu arme care ar avea legătură cu Hamas # Euractiv.ro
Serviciul de informații intern al Austriei a descoperit o ascunzătoare cu arme în Viena, despre care se crede că ar avea legături cu gruparea militantă palestiniană Hamas și că ar fi destinat unor „posibile atacuri teroriste în Europa”.
09:00
FIDESZ poate câștiga mai multe mandate chiar dacă primește mai puține voturi decât Partidul Tisza # Euractiv.ro
Institutul și-a publicat noul calculator de mandate, conform căruia Tisza pornește de la un dezavantaj procentual și pentru a spera la o majoritate absolută ar trebui să primească cu cel puțin 5% mai mult decât FIDESZ, scrie „Népszava” (Ungaria).
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Energia a fost întotdeauna o armă geopolitică cheie. Între China lui Xi Jinping, care se consideră lider mondial în tranziția energetică, și Statele Unite ale lui Trump, campioane ale combustibililor fosili, și în ajunul COP 30, ce poate face Europa?
08:40
Ministrul de externe Radosław Sikorski susține că guvernul conservator anterior i-a ascultat telefonul folosind spyware-ul Pegasus, scrie „BBC” (Marea Britanie).
08:30
Un atac rusesc a lăsat opt mine fără curent în regiunea Dnipropetrovsk, blocând aproape 2.600 de mineri în subteran. Evacuarea este în desfășurare, scrie „RBC” (Ucraina).
08:20
Aflat la Helsinki, ministrul turc de Externe Hakan Fidan a reafirmat dorința Ankarei de a participa la mecanismul european de finanțare a apărării SAFE, informează „AFP” (Franța).
08:10
Ucraina va putea participa la Fondul european de apărare, în valoare de 7,3 miliarde de euro, în urma unui acord politic între Parlamentul European și Consiliul UE, scrie „Ukrinform” (Ucraina).
08:00
Armata americană a lansat o rachetă balistică intercontinentală neînarmată, primul test după ce Donald Trump a anunțat intenția de a relua testele nucleare, scrie „El Periódico” (Spania).
07:50
Rusia, „bomba țarului” și cele trei posibile teste nucleare de pe insula Novaia Zemlia # Euractiv.ro
Putin anunță pregătiri pentru „teste nucleare complete” și ordonă agențiilor să elaboreze propuneri, avertizând că Rusia va răspunde dacă SUA reiau testele. Poligon: Novaia Zemlia, după anularea ratificării CTBT, relatează „Il Messaggero” (Italia).
6 noiembrie 2025
14:20
În țara UE cu cele mai multe accidente, unu din cinci români recunoaște că s-a urcat băut la volan # Euractiv.ro
A doua ediție a studiului privind percepția și atitudinea românilor față de consumul de alcool la volan, realizat la solicitarea Asociației Spirits România, scoate la iveală obiceiuri și percepții îngrijorătoare ale românilor în trafic.
14:10
O notă de informare privind analiza Ministerului Dezvoltării legată de coeziunea teritorială și situația orașelor sub 25.000 de locuitori din teritoriile non-metropolitane a fost joi pe masa Guvernului.
14:00
Guvernul a adoptat joi o Ordonanță de urgență prin care stabilește că hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei, potrivit Agerpres.
10:40
Un sondaj Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, arată că prima poziție în topul opțiunilor de vot este ocupată de AUR, cu 38% dintre opțiuni. Urmează PSD - 19,5% și PNL - 14,6%.
09:30
Rutte: Rusia va deveni o forță de destabilizare. Nu putem fi naivi, trebuie să fim pregătiți # Euractiv.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat joi, la NATO-Industry Forum
09:20
Autoritățile franceze au deschis o anchetă penală, acuzând platforma TikTok că permite difuzarea de conținuturi care promovează sinuciderea și că folosește algoritmi posibil periculoși pentru utilizatorii vulnerabili, în special pentru adolescenți.
09:20
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la NATO-Industry Forum, în prezența șefului NATO, a companiilor din industria de apărare și a oficialilor din statele aliate că "reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate".
09:10
Șeful Gunvor: Blocarea tranzacției privind Lukoil ar putea afecta piața europeană de carburant # Euractiv.ro
Europa se confruntă cu riscul pierderii locurilor de muncă și al întreruperii aprovizionării cu combustibili dacă acordul de achiziționare a activelor străine ale grupului petrolier rus Lukoil de la Gunvor va fi blocat, scrie „24Ceasa” (Bulgaria).
09:00
Acord UE privind clima: reduceri de 90% ale emisiilor până în 2040, dar cu flexibilitate # Euractiv.ro
Miniștrii mediului din UE au ajuns la un acord cu majoritate calificată pentru reducerea emisiilor cu 90% până în 2040, incluzând o serie de flexibilități pentru relaxarea traiectoriei, informează agenția italiană de presă ANSA.
08:50
Ministrul turc de externe Fidan în Finlanda: Uniunea Europeană este incompletă fără Turcia # Euractiv.ro
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat într-o conferință de presă cu omologul său finlandez la Helsinki: „Contribuim la securitatea europeană. Turcia ar trebui să fie inclusă în inițiativele de apărare ale UE”, scrie „Sabah” (Turcia).
08:40
Geopolitică, drepturi de veto și reforme: Ce au discutat liderii la summitul privind extinderea # Euractiv.ro
Într-un peisaj geopolitic în schimbare și pe fondul unei instabilități globale crescânde, extinderea Uniunii Europene a reapărut ca una dintre cele mai importante probleme strategice ale blocului comunitar, scrie „Euronews” (Italia).
08:20
Ucraina a primit statutul de „partener consolidat” în cadrul Forței Expediționare Comune (JEF), o coaliție militară multinațională a țărilor nord-europene, în așteptarea aderării țării la NATO, încă sub semnul întrebării, scrie „RAI News” (Italia).
08:10
Putin afirmă că serviciile secrete occidentale au ca obiectiv destabilizarea Rusiei din interior # Euractiv.ro
Obiectivul destabilizării Rusiei din interior este trecut în documentele serviciilor de informații străine, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, la o reuniune a Consiliului pentru Relații Interetnice, informează TASS (Rusia).
08:10
MAE al Federației Ruse: NATO pregătește fățiș blocada Kaliningradului și comasează trupe # Euractiv.ro
Kaliningradul este din nou în vizorul Alianței Nord-Atlantice. Generalii occidentali vorbesc deschis despre planurile de „a distruge” orașul rusesc în primele ore ale conflictului, iar la exerciții pun la punct blocada totală a regiunii.
08:00
Președintele rus Vladimir Putin le-a ordonat înalților săi oficiali să elaboreze propuneri pentru posibile teste cu arme nucleare, după ce președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că Statele Unite vor relua acest tip de teste.
07:50
Administrația Trump și susținătorii săi continuă să încerce să revizuiască rezultatele alegerilor prezidențiale, câștigate de democratul Joe Biden în 2020, scrie „L'Express” (Franța).
07:50
Trump anunță redesemnarea lui Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, la conducerea NASA # Euractiv.ro
„Vă mulțumesc, domnule președinte”, a reacționat miliardarul marți pe rețeaua de socializare X. Liderul republican îi retrăsese nominalizarea la conducerea agenției spațiale americane în ultimul moment, în luna mai, notează „Le Monde” (Franța).
07:40
Valul Mamdani, trezirea lui Obama și ce îl sperie pe Trump: Cele 3 mesaje ale votului de la New York # Euractiv.ro
Victoria lui Mamdani la New York dă un impuls Partidului Democrat, dar costul vieții, reconstrucția bazei „catch-all” și schimbarea regulilor jocului vor decide alegerile din 2026, potrivit „Il Corriere della Sera” (Italia).
5 noiembrie 2025
18:40
Lovitură pe piața media din Ungaria: tabloidul Blikk, preluat de grupări apropiate lui Viktor Orbán # Euractiv.ro
Cotidianul Blikk, considerat cel mai citit ziar din Ungaria și cu aproximativ trei milioane de cititori online lunar, a fost cumpărat de grupul media Indamedia, apropiat de partidul de guvernământ Fidesz, potrivit „The Guardian” (Marea Britanie).
17:00
De la București, Rutte oferă garanții de securitate României/ Dan: Avem aliați și suntem protejați # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri, la București, despre securitatea României, în principal, și a teritoriului aliat, în general.
14:00
Tinerii cu vârsta mai mică de 21 de ani vor avea interdicție să participe la jocuri de noroc. De asemenea, în mediul online va fi interzisă difuzarea reclamelor la jocuri de noroc în intervalul orar 06.00 – 24.00.
13:50
Noul premier al Republicii Moldova anunță că primele sale vizite vor fi la București și Bruxelles # Euractiv.ro
Premierul moldovean Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite Moldpres.
12:30
În Brazilia, cea mai mare scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră din ultimii cincisprezece ani # Euractiv.ro
Emisiile brute din țară s-au redus cu 16,7% în 2024 față de 2023, conform calculelor făcute de rețeaua de ONG-uri braziliene Observatorul Climei, notează „Le Monde” (Franța).
12:10
Camera Deputaților, în calitate de for deicizional, a adoptat miercuri, în unanimitate, un proiect de lege prin care anumite categorii de persoane nu mai trebuie să achite taxa judiciară de timbru
12:10
Kallas crede că UE poate admite noi membri până în 2030. Albania și Muntenegru, cel mai bine plasate # Euractiv.ro
UE ar putea admite noi membri până în 2030, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, în timp ce oficialii de la Bruxelles au lăudat eforturile de a face reforme ale liderilor din Moldova, Muntenegru și Albania, informează News.ro.
12:00
Retragerea trupelor americane din România, subiect de discuție și nemulțumire în Congresul SUA # Euractiv.ro
Într-o manifestare bipartizană de frustrare față de administrație, congresmenii republicani și democrați au criticat marți Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate națională, informează News.ro.
11:40
Un proiect legislativ depus de doi deputați S.O.S România și care instituirea unui mecanism permanent de audit extern independent asupra Serviciului Român de Informații (SRI) a fost retras la solicitarea inițiatorilor.
11:30
Timp de decenii, Europa a crezut că forța normelor era suficientă pentru a modela lumea. Vorbea limbajul dreptului, al diplomației și al instituțiilor multilaterale - limbajul predictibilității, al regulilor și al legitimității formale.
