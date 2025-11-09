Cinci zodii norocoase în săptămâna 10–16 noiembrie 2025: Luna în Fecioară și Marte în Săgetător aduc succes, dragoste și noi începuturi

07:10

Chemarea noastră predestinată este o călătorie personală. Fie că suntem meniți să-i educăm pe alții, să descoperim inovații revoluționare, să-i vindecăm pe cei aflați în nevoie sau să răspândim energie pozitivă, fiecare are un rol unic în misterioasa călătorie spirituală pe care o numim viață.