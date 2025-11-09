Anastasia Soare, declarație de dragoste pentru fiica sa: ”E totul pentru mine”! Momentul care a emoționat până și pe Oprah

Cancan.ro, 9 noiembrie 2025 09:50

Pentru Anastasia Soare, femeia care a redefinit standardele frumuseții la nivel mondial și a construit un imperiu pornind dintr-un mic salon din Beverly Hills, succesul nu a fost niciodată doar despre afaceri. A fost, mai […]

Acum 30 minute
09:50
09:40
Jennifer Lawrence a dezvăluit secretul: se ceartă cu internauții de pe un cont fals Cancan.ro
Jennifer Lawrence și-a uimit fanii cu cea mai recentă dezvăluire! Actrița este inexistentă pe rețelele sociale, dar urmărește postările despre ea și e foarte atentă la ce spun internauții. Cum? Are un cont fals. Află […]
Acum o oră
09:20
Celebra cântăreață de la noi a ajuns de nerecunoscut! ”E gravidă? Felicitări” Cancan.ro
Carmen de la Sălciua, una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară și de petrecere, a atras din nou atenția publicului în urma unei apariții recente pe scenă.  Artista a fost în centrul atenției […]
Acum 2 ore
09:00
Tragedie românească! Ion Brezoi a murit pe loc, într-un teribil accident rutier Cancan.ro
O tragedie românească s-a petrecut pe data de 8 noiembrie 2025. Ion Sipanu Brezoi, un român stabilit în Italia, a murit pe loc într-un accident teribil. Află mai multe detalii în articol!  Încă un român s-a stins […]
08:40
Premieră absolută de Black Friday! Ce a pățit o persoană care a făcut o comandă pe eMag, la 8 minute după ce a plasat-o Cancan.ro
Start spectaculos de Black Friday 2025 la eMAG. Milioane de comenzi și o premieră neașteptată la doar câteva minute de la lansare. Black Friday 2025 a debutat în forță pe eMAG, cel mai mare retailer […]
08:20
BANC | ”Acum, că te-ai însurat, unde o să stați?” Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog cu un bărbat proaspăt însurat. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie bună! […]
Acum 12 ore
23:50
Dacă vă întâlniți cu Lenuța Banu, sunați de urgență la 112! A dispărut fără urmă Cancan.ro
Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei femei în vârstă de 47 de ani, pe nume Lenuța Banu. Acesta a plecat voluntar de la domiciliul său din satul Benești, […]
23:50
Atenție! Intră în acțiune 40 de vedete care au încins imaginația pe nisipul fierbinte. Sandra Mutu, „Mama Natură” sau Bianca Drăgușanu, tălpile la control! Cancan.ro
Când vine vara, chiar și cele mai elegante vedete renunță la pantofii cu toc, la podiumuri sau la luminile puternice ale studiourilor pentru a se bucura de soare, mare și nisipul fierbinte. Divele authtone au […]
23:50
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz? Cancan.ro
Vedetele par să trăiască mereu într-o lume strălucitoare. Dar în spatele aparențelor, pândesc și multe pericole. Motiv pentru care și-au angajat și bodyguarzi de încredere. Pentru unii, protecția nu mai e un moft, ci o […]
23:50
Elena Udrea își pregătește revenirea în Costa Rica! Are bagajele deja făcute: “Va înțelege ce s-a întâmplat” Cancan.ro
La doar câteva luni de când a fost eliberată, după cea a petrecut aproximativ patru ani în penitenciar, Elena Udrea a decis să se întoarcă în Costa Rica, țara în care s-a născut fiica sa […]
23:50
Incendiu în timpul emisiunii lui Dan Negru! Invitații, în stare de șoc: ”A luat foc platoul!” Cancan.ro
Este regele televiziunii și știe să facă spectacol chiar și când… ia foc scena! Dan Negru ne-a povestit despre un incident pe care nu-l va uita niciodată, atunci când i-a ars bradul de Crăciun în […]
23:20
Îl recunoști? Sportivul celebru din România tocmai și-a făcut implant de păr Cancan.ro
Surpriză pentru fanii unui sportiv celebru din România! Acesta a împărtășit cu ei mai multe imagini realizate în perioada liceului. Fotografiile sunt vechi de peste 20 de ani. Oamenii aproape că nu l-au recunoscut, mai […]
23:00
Surpriză colosală! Ce a descoperit un locatar dintr-un apartament din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și… Cancan.ro
Noi probleme pentru locatarii blocului din Rahova, afectat de explozie! Oamenii acuză autoritățile că nu asigură paza corespunzătoare a apartamentelor și se tem că bunurile le-ar putea fi furate. Un bărbat i-a surprins pe polițiști […]
21:40
Femeia de 69 de ani, lovită de cablul TV, a murit. Ea se afla internată în stare gravă la Spitalul Pantelimon Cancan.ro
Femeia în vârstă de 69 de ani, care a fost lovită de un cablu STB în Capitală, s-a stins din viață. Acesta se afla internată în stare gravă la spitalul Sfântul Pantelimon din București. Din […]
Acum 24 ore
21:00
Doliu în PSD! Fostul deputat a murit răpus de o boală nemiloasă Cancan.ro
Doliu în Partidul Social Democrat! Un fost senator și deputat s-a stins din viață chiar în ziua praznicului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Politicianul fusese diagnosticat cu o boală nemiloasă, care a avansat rapid.  Generalul […]
20:40
(P) Cum să identifici un trening de bărbați calitativ? 10 sfaturi utile Cancan.ro
Îți dorești confort și stil, așa că treningul de bărbați a devenit o piesă esențială în garderoba ta. Fie că îl porți pentru activități sportive, plimbări sau ținute casual, alegerea unui trening de calitate face diferența […]
19:50
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului Cancan.ro
Un nou caz înfiorător din lumea medicală a luat prin surprindere pe toată lumea! O asistentă medicală de la Spitalul Județean Sibiu, în vârstă de 56 de ani, a suferit un infarct în timpul programului. […]
19:30
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator” Cancan.ro
Jean de la Craiova este unul dintre artiștii care, atunci când au avut ocazia, și-au deschis sufletul și au vorbit cu sinceritate despre credința în Dumnezeu. Tatăl lui este creștin ortodox, iar mama și familia […]
19:20
Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional Cancan.ro
În timp ce unii aleg să gătească acasă, alții își doresc să iasă în oraș pentru o experiență gastronomică specială. Restaurantul lui Florin Călinescu este unul dintre locurile, unde românii se pot bucura de preparate […]
18:30
Test IQ cu bețe de chibrit | Mută unul singur pentru a rezolva ecuația 4+9=6 Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de inteligență, menit să vă pună la încercare cunoștințele matematice și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit pentru […]
18:10
Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea Cancan.ro
Doliu în lumea cinematografiei! O îndrăgită actriță, nominalizată la Oscar, s-a stins din viață la 85 de ani. Familia acesteia a fost cea care a făcut anunțul trist. Artista și-a dat ultima suflare într-un azil […]
18:00
Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri. Artistul a fost victima hoților: „Au intrat în casă…” Cancan.ro
Dorian Popa a fost victima hoților! Artistul s-a ales cu o pagubă serioasă după ce mai mulți indivizi i-au invadat locuința. Află în articol mai multe detalii!  Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de […]
17:40
Fabian, un tânăr arbitru, a murit la doar 18 ani. Mesajul sfâșietor al părinților Cancan.ro
Tragedie fără margini pentru o familie din Hunedoara! Fabian Căprău, un tânăr de doar 18 ani, s-a stins din viață în urma unei lupte cu o boală nemiloasă. Băiatul era pasionat de sport și făcuse […]
17:30
Cum arată casa de vacanță din Poiana Brașov a lui Liviu Vârciu. Artistul a apelat la o firmă de design interior Cancan.ro
Liviu Vârciu locuiește într-o vilă luxoasă din Băneasa alături de familia lui, dar are o casă destinată special momentelor în care vrea să scape de agitația din Capitală, la munte. Artistul deține o vilă în […]
17:20
Gică Popescu, prins în offside la benzinărie! Gestul neașteptat pentru care ar fi luat clar un cartonaș roșu Cancan.ro
Deși a înscris doar 16 goluri pentru echipa națională în toată cariera sa de fotbalist, Gheorghe Popescu, supranumit ”Baciul”, rămâne în istorie și în memoria tuturor. E o responsabilitate și o mare onoare, ar spune […]
16:50
Bancul de sâmbătă | ”Gheorghe, să-ți calci cămașa, înainte de biserică” Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de sâmbătă! Este sărbătoare, așa că lăsați grijile și bucurați-vă de următoarea glumă, unde personaj principal este Gheorghe. Replica soției sale o să stârnească hohote de râs. Spor […]
16:40
Emeric Ienei, condus pe ultimul drum printre torțe. Imagini emoționante de la ceremonie Cancan.ro
Zi tristă pentru sportul românesc! Emeric Ienei a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Sute de oameni, inclusiv jucători mari ai echipei Steaua din 1986, au venit să își ia rămas bun de […]
16:30
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani de carieră: „Dacă te uiți din profil…” Cancan.ro
Andreea Esca a făcut o mărturisire neașteptată! Vedeta PRO TV a vorbit despre defectul pe care a reușit să îl ascundă de-a lungul întregii sale cariere de peste trei decenii. La asta nu te așteptai! […]
16:30
Am găsit „animalul spiritual” al fiecărei vedete. Și culmea li se potrivește PERFECT! Bisoi, veverița hiperactivă sau Bianca, leopardul roz cu paiete | EXCLUSIV Cancan.ro
Astăzi, CANCAN.RO vă propune o doză de amuzament și bună dispoziție! Pentru cei cu memoria vizuală bine dezvoltată, asocierile pe care le vom face vor fi, cel mai probabil, firești. V-ați gândit vreodată cu ce […]
16:00
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie Cancan.ro
Horoscop 9 noiembrie 2025. Pentru acești nativi certurile sau neînțelegerile cu membrii familiei pot ieși la suprafață, aducând tensiune și frustrare. Unele discuții vechi revin și e nevoie de răbdare pentru a le gestiona.   […]
15:50
Cine e Cătălina Jacob, frumoasa româncă ce ne va reprezenta la Miss Universe 2025? A fost crescută în Italia Cancan.ro
Cătălina Jacob, o tânără în vârstă de 28 de ani, va reprezenta România în cadrul competiției Miss Univers 2025 care se va desfășura pe data de 21 noiembrie 2025, în Bangkok, Thailanda. Află tot despre ea […]
15:30
Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România? Salariul de care ai nevoie lunar Cancan.ro
Noua formulă a pensiilor din 2024! Cum se calculează, cât valorează punctele și de ce vechimea poate ridica veniturile cu sute de lei pe lună. Deși formula este mai transparentă ca în trecut, trebuie luat […]
15:20
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele gratiilor Cancan.ro
Veste teribilă pentru Daniel Onoriu! Fostul pilot, care se afla în închisoare la penitenciarul Rahova, unde îşi ispăşeşte o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni, este urmărit de ghinoane. Tatăl pilotului s-a stins aseară […]
15:00
Singurele zodii pentru care se deschid cerurile în final de 2025! Viețile lor capătă o turnură interesantă Cancan.ro
Finalul anului 2025 vine cu schimbări neprevăzute pentru anumite zodii. Cerurile se deschid pentru acești nativi și le aduc binecuvântări și noroc. Află în rândurile de mai jos dacă ești unul dintre norocoși!  Ultima parte […]
14:40
Râzi cu lacrimi! Cum l-a ironizat Mario Fresh pe Selly, după ce a sărit direct pe burtă în bazin. VIDEO Cancan.ro
Mario Fresh, moment viral după ce l-a ironizat pe Selly. Parodie amuzantă inspirată din „saltul pe burtă” al influencerului. Cum s-a filmat artistul! Totul a pornit de la întâlnirea-surpriză dintre David Popovici, multiplu campion european […]
14:40
Triunghi amoros la nivel mare! Iubitul celebrei cântărețe, tatăl fetiței unui fotomodel. Testul de paternitate a relevat adevărul Cancan.ro
Încurcătură mare în showbiz-ul internațional! Iubitul lui Cardi B, Stefon Diggs din NFL, este tatăl copilului unei celebru model de pe Instagram, Aileen Lopera. Testul de paternitate a confirmat totul! Află mai multe detalii în […]
14:00
Carmen Grebenișan, alt om de când a apărut Kadri în viața ei. Nașterea i-a dat un reset TOTAL Cancan.ro
Carmen Grebenișan trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții ei! Influencerița a devenit mamă în urmă cu o lună, atunci când a născut un băiețel perfect sănătos. Micuțul Kadri a adus, odată cu venirea pe […]
13:50
Bianca de la Insula iubirii s-a ”tunat”. Cum arată după ultima operație estetică Cancan.ro
Fosta concurentă din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, Bianca Dan, a surprins din nou publicul după ce a trecut printr-o serie de intervenţii estetice, inclusiv mărirea bustului. Iată cum s-a fotografiat tânăra acum! Bianca […]
13:20
Valentina Junea a murit în Italia, înainte să înceapă job-ul pentru care plecase din țară! Ce s-a întâmplat cu ea Cancan.ro
Valentina Junea a murit înainte să își înceapă job-ul pentru care își părăsise țara natală. Femeia în vârstă de 59 de ani era originară din Republica Moldova și se stabilise de aproape 2 ani în Italia. Află mai multe […]
13:10
Premieră la Asia Express: Gabi Tămaș, în pericol să fie descalificat, deși a câștigat marele premiu? Detalii incendiare înainte de finala de la Antena 1 Cancan.ro
Situație fără precedent la Asia Express! Gabi Tamaș, la un pas să fie descalificat din competiția Asia Express, deși el a fost marele câștigător alături de partenerul Dan Alexa?! La asta nu te-ai fi așteptat! Află […]
13:00
O zodie pierde bani, alta trebuie să-și salveze relația. Mercur Retrograd lovește din nou! Sanda Ionescu: “Adevărul este lecția acestei retrogradări” | EXCLUSIV Cancan.ro
Mercur Retrograd își va face simțită prezența începând de duminica aceasta, 9 noiembrie. Astrologul Sanda Ionescu a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre cum vor fi afectate toate cele 12 zodii de acest fenomen astral. […]
12:50
Cât costă un telefon la Digi România, de Black Friday? Smartphone-uri vândute de RCS RDS la prețuri de nimic Cancan.ro
DIGI România lansează de Black Friday o campanie comercială atractivă pentru toți abonații rezidențiali, fie că sunt clienți noi sau existenți. Începând cu 6 noiembrie, ora 20:00, orice activare a unui serviciu nou, portare a […]
12:20
Momentul în care Loredana și Tudor Chirilă se sărută pasional la Vocea României! Reacția fabuloasă a juraților Pro TV. VIDEO Cancan.ro
Un moment total neprevăzut i-a luat prin surprindere pe fanii Vocea României! Loredana și Tudor Chirilă au făcut deliciul publicului atunci când s-au sărutat pasional. Află mai multe detalii în articol!  Loredana este una dintre […]
12:00
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri Cancan.ro
După săptămâni întregi de conflicte și împăcări repetate, Diana și Sorin, concurenți în emisiunea „Mireasa”, au făcut un pas important în relația lor, declarând oficial că formează un cuplu. Evoluția lor în cadrul show-ului a […]
11:30
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată Cancan.ro
Iarna 2025-2026 își va face simțită prezența așa cum o făcea cu mulți ani în urmă. Cele mai recente analize climatologice arată că sezonul rece are mari șanse sa fie mai puternic decât în ulimii ani. Vizate […]
11:10
Iluzie optică VIRALĂ | În această imagine se ascunde un cub de gheață! Doar cei mai vigilenți îl pot observa Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
10:50
S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările cu care ne confruntăm…” Cancan.ro
Vineri, preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în centrul discuţiilor aflându-se evoluţiile recente ale situaţiei de securitate din regiune şi eforturile diplomatice destinate obţinerii unei păci […]
10:50
S-a aflat! Unde se ascunde Dani Mocanu? Un personaj celebru l-ar fi ajutat să fugă Cancan.ro
Dani Mocanu este de negăsit! Manelistul ar fi fugit în străinătate cu puțin timp înainte ca magistrații Curții de Apel Brașov să îl condamne definitiv. Cine l-ar fi ajutat să scape? Este vorba despre un cunoscut interlop. Află […]
10:20
A fost cutremur în România, noaptea trecută! Ce magnitudine a avut seismul Cancan.ro
România a foat lovită de un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter în noaptea de sâmbătă spre duminică, 8 noiembrie 2025, la ora 00:35:45, în zona seismică Vrancea. Iată primele informații!  Potrivit Institutului Național […]
Ieri
10:00
Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu, după ce a fost condamnat definitiv! TikTok-ul a ”explodat” Cancan.ro
Joi, 6 noiembrie, Dani Mocanu și Nando Mocanu au fost condamnați definitiv la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul în care sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Conflictul în […]
