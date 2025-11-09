Anastasia Soare, declarație de dragoste pentru fiica sa: ”E totul pentru mine”! Momentul care a emoționat până și pe Oprah
Cancan.ro, 9 noiembrie 2025 09:50
Pentru Anastasia Soare, femeia care a redefinit standardele frumuseții la nivel mondial și a construit un imperiu pornind dintr-un mic salon din Beverly Hills, succesul nu a fost niciodată doar despre afaceri. A fost, mai […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
09:50
Anastasia Soare, declarație de dragoste pentru fiica sa: ”E totul pentru mine”! Momentul care a emoționat până și pe Oprah # Cancan.ro
Pentru Anastasia Soare, femeia care a redefinit standardele frumuseții la nivel mondial și a construit un imperiu pornind dintr-un mic salon din Beverly Hills, succesul nu a fost niciodată doar despre afaceri. A fost, mai […]
09:40
Jennifer Lawrence și-a uimit fanii cu cea mai recentă dezvăluire! Actrița este inexistentă pe rețelele sociale, dar urmărește postările despre ea și e foarte atentă la ce spun internauții. Cum? Are un cont fals. Află […]
Acum o oră
09:20
Carmen de la Sălciua, una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară și de petrecere, a atras din nou atenția publicului în urma unei apariții recente pe scenă. Artista a fost în centrul atenției […]
Acum 2 ore
09:00
O tragedie românească s-a petrecut pe data de 8 noiembrie 2025. Ion Sipanu Brezoi, un român stabilit în Italia, a murit pe loc într-un accident teribil. Află mai multe detalii în articol! Încă un român s-a stins […]
08:40
Premieră absolută de Black Friday! Ce a pățit o persoană care a făcut o comandă pe eMag, la 8 minute după ce a plasat-o # Cancan.ro
Start spectaculos de Black Friday 2025 la eMAG. Milioane de comenzi și o premieră neașteptată la doar câteva minute de la lansare. Black Friday 2025 a debutat în forță pe eMAG, cel mai mare retailer […]
08:20
CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog cu un bărbat proaspăt însurat. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie bună! […]
Acum 12 ore
23:50
Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei femei în vârstă de 47 de ani, pe nume Lenuța Banu. Acesta a plecat voluntar de la domiciliul său din satul Benești, […]
23:50
Atenție! Intră în acțiune 40 de vedete care au încins imaginația pe nisipul fierbinte. Sandra Mutu, „Mama Natură” sau Bianca Drăgușanu, tălpile la control! # Cancan.ro
Când vine vara, chiar și cele mai elegante vedete renunță la pantofii cu toc, la podiumuri sau la luminile puternice ale studiourilor pentru a se bucura de soare, mare și nisipul fierbinte. Divele authtone au […]
23:50
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz? # Cancan.ro
Vedetele par să trăiască mereu într-o lume strălucitoare. Dar în spatele aparențelor, pândesc și multe pericole. Motiv pentru care și-au angajat și bodyguarzi de încredere. Pentru unii, protecția nu mai e un moft, ci o […]
23:50
Elena Udrea își pregătește revenirea în Costa Rica! Are bagajele deja făcute: “Va înțelege ce s-a întâmplat” # Cancan.ro
La doar câteva luni de când a fost eliberată, după cea a petrecut aproximativ patru ani în penitenciar, Elena Udrea a decis să se întoarcă în Costa Rica, țara în care s-a născut fiica sa […]
23:50
Incendiu în timpul emisiunii lui Dan Negru! Invitații, în stare de șoc: ”A luat foc platoul!” # Cancan.ro
Este regele televiziunii și știe să facă spectacol chiar și când… ia foc scena! Dan Negru ne-a povestit despre un incident pe care nu-l va uita niciodată, atunci când i-a ars bradul de Crăciun în […]
23:20
Surpriză pentru fanii unui sportiv celebru din România! Acesta a împărtășit cu ei mai multe imagini realizate în perioada liceului. Fotografiile sunt vechi de peste 20 de ani. Oamenii aproape că nu l-au recunoscut, mai […]
23:00
Surpriză colosală! Ce a descoperit un locatar dintr-un apartament din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și… # Cancan.ro
Noi probleme pentru locatarii blocului din Rahova, afectat de explozie! Oamenii acuză autoritățile că nu asigură paza corespunzătoare a apartamentelor și se tem că bunurile le-ar putea fi furate. Un bărbat i-a surprins pe polițiști […]
21:40
Femeia de 69 de ani, lovită de cablul TV, a murit. Ea se afla internată în stare gravă la Spitalul Pantelimon # Cancan.ro
Femeia în vârstă de 69 de ani, care a fost lovită de un cablu STB în Capitală, s-a stins din viață. Acesta se afla internată în stare gravă la spitalul Sfântul Pantelimon din București. Din […]
Acum 24 ore
21:00
Doliu în Partidul Social Democrat! Un fost senator și deputat s-a stins din viață chiar în ziua praznicului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Politicianul fusese diagnosticat cu o boală nemiloasă, care a avansat rapid. Generalul […]
20:40
Îți dorești confort și stil, așa că treningul de bărbați a devenit o piesă esențială în garderoba ta. Fie că îl porți pentru activități sportive, plimbări sau ținute casual, alegerea unui trening de calitate face diferența […]
19:50
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului # Cancan.ro
Un nou caz înfiorător din lumea medicală a luat prin surprindere pe toată lumea! O asistentă medicală de la Spitalul Județean Sibiu, în vârstă de 56 de ani, a suferit un infarct în timpul programului. […]
19:30
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator” # Cancan.ro
Jean de la Craiova este unul dintre artiștii care, atunci când au avut ocazia, și-au deschis sufletul și au vorbit cu sinceritate despre credința în Dumnezeu. Tatăl lui este creștin ortodox, iar mama și familia […]
19:20
Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional # Cancan.ro
În timp ce unii aleg să gătească acasă, alții își doresc să iasă în oraș pentru o experiență gastronomică specială. Restaurantul lui Florin Călinescu este unul dintre locurile, unde românii se pot bucura de preparate […]
18:30
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de inteligență, menit să vă pună la încercare cunoștințele matematice și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit pentru […]
18:10
Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea # Cancan.ro
Doliu în lumea cinematografiei! O îndrăgită actriță, nominalizată la Oscar, s-a stins din viață la 85 de ani. Familia acesteia a fost cea care a făcut anunțul trist. Artista și-a dat ultima suflare într-un azil […]
18:00
Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri. Artistul a fost victima hoților: „Au intrat în casă…” # Cancan.ro
Dorian Popa a fost victima hoților! Artistul s-a ales cu o pagubă serioasă după ce mai mulți indivizi i-au invadat locuința. Află în articol mai multe detalii! Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de […]
17:40
Tragedie fără margini pentru o familie din Hunedoara! Fabian Căprău, un tânăr de doar 18 ani, s-a stins din viață în urma unei lupte cu o boală nemiloasă. Băiatul era pasionat de sport și făcuse […]
17:30
Cum arată casa de vacanță din Poiana Brașov a lui Liviu Vârciu. Artistul a apelat la o firmă de design interior # Cancan.ro
Liviu Vârciu locuiește într-o vilă luxoasă din Băneasa alături de familia lui, dar are o casă destinată special momentelor în care vrea să scape de agitația din Capitală, la munte. Artistul deține o vilă în […]
17:20
Gică Popescu, prins în offside la benzinărie! Gestul neașteptat pentru care ar fi luat clar un cartonaș roșu # Cancan.ro
Deși a înscris doar 16 goluri pentru echipa națională în toată cariera sa de fotbalist, Gheorghe Popescu, supranumit ”Baciul”, rămâne în istorie și în memoria tuturor. E o responsabilitate și o mare onoare, ar spune […]
16:50
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de sâmbătă! Este sărbătoare, așa că lăsați grijile și bucurați-vă de următoarea glumă, unde personaj principal este Gheorghe. Replica soției sale o să stârnească hohote de râs. Spor […]
16:40
Zi tristă pentru sportul românesc! Emeric Ienei a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Sute de oameni, inclusiv jucători mari ai echipei Steaua din 1986, au venit să își ia rămas bun de […]
16:30
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani de carieră: „Dacă te uiți din profil…” # Cancan.ro
Andreea Esca a făcut o mărturisire neașteptată! Vedeta PRO TV a vorbit despre defectul pe care a reușit să îl ascundă de-a lungul întregii sale cariere de peste trei decenii. La asta nu te așteptai! […]
16:30
Am găsit „animalul spiritual” al fiecărei vedete. Și culmea li se potrivește PERFECT! Bisoi, veverița hiperactivă sau Bianca, leopardul roz cu paiete | EXCLUSIV # Cancan.ro
Astăzi, CANCAN.RO vă propune o doză de amuzament și bună dispoziție! Pentru cei cu memoria vizuală bine dezvoltată, asocierile pe care le vom face vor fi, cel mai probabil, firești. V-ați gândit vreodată cu ce […]
16:00
Horoscop 9 noiembrie 2025. Pentru acești nativi certurile sau neînțelegerile cu membrii familiei pot ieși la suprafață, aducând tensiune și frustrare. Unele discuții vechi revin și e nevoie de răbdare pentru a le gestiona. […]
15:50
Cine e Cătălina Jacob, frumoasa româncă ce ne va reprezenta la Miss Universe 2025? A fost crescută în Italia # Cancan.ro
Cătălina Jacob, o tânără în vârstă de 28 de ani, va reprezenta România în cadrul competiției Miss Univers 2025 care se va desfășura pe data de 21 noiembrie 2025, în Bangkok, Thailanda. Află tot despre ea […]
15:30
Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România? Salariul de care ai nevoie lunar # Cancan.ro
Noua formulă a pensiilor din 2024! Cum se calculează, cât valorează punctele și de ce vechimea poate ridica veniturile cu sute de lei pe lună. Deși formula este mai transparentă ca în trecut, trebuie luat […]
15:20
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele gratiilor # Cancan.ro
Veste teribilă pentru Daniel Onoriu! Fostul pilot, care se afla în închisoare la penitenciarul Rahova, unde îşi ispăşeşte o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni, este urmărit de ghinoane. Tatăl pilotului s-a stins aseară […]
15:00
Singurele zodii pentru care se deschid cerurile în final de 2025! Viețile lor capătă o turnură interesantă # Cancan.ro
Finalul anului 2025 vine cu schimbări neprevăzute pentru anumite zodii. Cerurile se deschid pentru acești nativi și le aduc binecuvântări și noroc. Află în rândurile de mai jos dacă ești unul dintre norocoși! Ultima parte […]
14:40
Râzi cu lacrimi! Cum l-a ironizat Mario Fresh pe Selly, după ce a sărit direct pe burtă în bazin. VIDEO # Cancan.ro
Mario Fresh, moment viral după ce l-a ironizat pe Selly. Parodie amuzantă inspirată din „saltul pe burtă” al influencerului. Cum s-a filmat artistul! Totul a pornit de la întâlnirea-surpriză dintre David Popovici, multiplu campion european […]
14:40
Triunghi amoros la nivel mare! Iubitul celebrei cântărețe, tatăl fetiței unui fotomodel. Testul de paternitate a relevat adevărul # Cancan.ro
Încurcătură mare în showbiz-ul internațional! Iubitul lui Cardi B, Stefon Diggs din NFL, este tatăl copilului unei celebru model de pe Instagram, Aileen Lopera. Testul de paternitate a confirmat totul! Află mai multe detalii în […]
14:00
Carmen Grebenișan, alt om de când a apărut Kadri în viața ei. Nașterea i-a dat un reset TOTAL # Cancan.ro
Carmen Grebenișan trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții ei! Influencerița a devenit mamă în urmă cu o lună, atunci când a născut un băiețel perfect sănătos. Micuțul Kadri a adus, odată cu venirea pe […]
13:50
Fosta concurentă din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, Bianca Dan, a surprins din nou publicul după ce a trecut printr-o serie de intervenţii estetice, inclusiv mărirea bustului. Iată cum s-a fotografiat tânăra acum! Bianca […]
13:20
Valentina Junea a murit în Italia, înainte să înceapă job-ul pentru care plecase din țară! Ce s-a întâmplat cu ea # Cancan.ro
Valentina Junea a murit înainte să își înceapă job-ul pentru care își părăsise țara natală. Femeia în vârstă de 59 de ani era originară din Republica Moldova și se stabilise de aproape 2 ani în Italia. Află mai multe […]
13:10
Premieră la Asia Express: Gabi Tămaș, în pericol să fie descalificat, deși a câștigat marele premiu? Detalii incendiare înainte de finala de la Antena 1 # Cancan.ro
Situație fără precedent la Asia Express! Gabi Tamaș, la un pas să fie descalificat din competiția Asia Express, deși el a fost marele câștigător alături de partenerul Dan Alexa?! La asta nu te-ai fi așteptat! Află […]
13:00
O zodie pierde bani, alta trebuie să-și salveze relația. Mercur Retrograd lovește din nou! Sanda Ionescu: “Adevărul este lecția acestei retrogradări” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Mercur Retrograd își va face simțită prezența începând de duminica aceasta, 9 noiembrie. Astrologul Sanda Ionescu a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre cum vor fi afectate toate cele 12 zodii de acest fenomen astral. […]
12:50
Cât costă un telefon la Digi România, de Black Friday? Smartphone-uri vândute de RCS RDS la prețuri de nimic # Cancan.ro
DIGI România lansează de Black Friday o campanie comercială atractivă pentru toți abonații rezidențiali, fie că sunt clienți noi sau existenți. Începând cu 6 noiembrie, ora 20:00, orice activare a unui serviciu nou, portare a […]
12:20
Momentul în care Loredana și Tudor Chirilă se sărută pasional la Vocea României! Reacția fabuloasă a juraților Pro TV. VIDEO # Cancan.ro
Un moment total neprevăzut i-a luat prin surprindere pe fanii Vocea României! Loredana și Tudor Chirilă au făcut deliciul publicului atunci când s-au sărutat pasional. Află mai multe detalii în articol! Loredana este una dintre […]
12:00
După săptămâni întregi de conflicte și împăcări repetate, Diana și Sorin, concurenți în emisiunea „Mireasa”, au făcut un pas important în relația lor, declarând oficial că formează un cuplu. Evoluția lor în cadrul show-ului a […]
11:30
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată # Cancan.ro
Iarna 2025-2026 își va face simțită prezența așa cum o făcea cu mulți ani în urmă. Cele mai recente analize climatologice arată că sezonul rece are mari șanse sa fie mai puternic decât în ulimii ani. Vizate […]
11:10
Iluzie optică VIRALĂ | În această imagine se ascunde un cub de gheață! Doar cei mai vigilenți îl pot observa # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
10:50
S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările cu care ne confruntăm…” # Cancan.ro
Vineri, preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în centrul discuţiilor aflându-se evoluţiile recente ale situaţiei de securitate din regiune şi eforturile diplomatice destinate obţinerii unei păci […]
10:50
Dani Mocanu este de negăsit! Manelistul ar fi fugit în străinătate cu puțin timp înainte ca magistrații Curții de Apel Brașov să îl condamne definitiv. Cine l-ar fi ajutat să scape? Este vorba despre un cunoscut interlop. Află […]
10:20
România a foat lovită de un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter în noaptea de sâmbătă spre duminică, 8 noiembrie 2025, la ora 00:35:45, în zona seismică Vrancea. Iată primele informații! Potrivit Institutului Național […]
Ieri
10:00
Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu, după ce a fost condamnat definitiv! TikTok-ul a ”explodat” # Cancan.ro
Joi, 6 noiembrie, Dani Mocanu și Nando Mocanu au fost condamnați definitiv la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul în care sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Conflictul în […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.