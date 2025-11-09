Sălard, primul polder digitalizat din România, modernizat cu bani din PNRR (FOTO)
Bihoreanul, 9 noiembrie 2025 09:50
Acumularea nepermanentă Sălard, din județul Bihor, a intrat într-un amplu proces de modernizare, printr-un proiect care urmărește creșterea siguranței la inundații și adaptarea la noile condiții climatice. Finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), investiția își propune să transforme polderul dintr-un model clasic într-un sistem digitalizat, automatizat și sigur.
Acum 30 minute
09:50
Acum 2 ore
08:50
CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a impus în derby-ul etapei cu Rapid, cu 84-76, şi rămâne singura echipa neînvinsă în Liga Naţională # Bihoreanul
Formaţia de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea a rămas singura neînvinsă în Liga Naţională, după ce sâmbătă seara a câştigat derby-ul etapei cu Rapid Bucureşti. Roş-albaştrii s-au impus la Oradea Arena cu scorul de 84-76 şi şi-au consolidat primul loc al clasamentului. De această dată, Jaizec Lottie a fost principalul marcator, cu 16 puncte.
Acum 12 ore
22:20
Fotbaliştii de la FC Bihor nu au reuşit să câştige jocul de sâmbătă de la Stadionul Iuliu Bodola cu cei de la CS Tunari, deşi şi-au dorit foarte mult. Orădenii au avut câteva ocazii bune, dar nu au izbutit să înscrie, jocul încheindu-se la egalitate, scor 0-0. Partida s-a desfăşurat sub privirile conducătorilor Federaţiei Române de Fotbal şi a fostului selecţioner Anghel Iordănescu, veniţi la Oradea pentru a participa la funeraliile lui Emeric Ienei. În pofida rezultatului meciului, orădenii rămân pe poziţia secundă a clasamentului.
Acum 24 ore
19:00
Legendele nu mor niciodată! Cel mai iubit antrenor român, Emeric Ienei, a fost înmormântat la Oradea cu onoruri militare, torțe roșii și discursuri emoționante (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Aproape 1.000 de oameni au participat, sâmbătă, la funeraliile organizate la Oradea pentru legendarul sportiv și antrenor Emeric Ienei, dar probabil nici unul dintre ei n-ar putea spune o vorbă rea despre cel supranumit „lordul fotbalului românesc”. Că Ienei a fost iubit și respectat s-a văzut în felul în care s-a desfășurat ceremonia: cu onoruri militare, dar și cu omagii aduse de microbiști de toate vârstele, care au umplut de lumină roșie și fum aleea principală a cimitirului. De asemenea, la microfon, s-au spus despre Ienei multe cuvinte frumoase și emoționante. În final, trupul său neînsuflețit a fost pus în pământ, la mică distanță de cel al unui bun prieten de-al său: omul de cultură Mircea Bradu.
17:10
Bihorel: În inclusivitate! Stenogramele discuției între Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogoș # Bihoreanul
Fănel Bogoș e un om de afaceri din Vaslui care se ține de găinării. Mai exact are ferme de pui unde s-a semnalat salmonella. Directorul Direcției Sanitar Veterinare din Vaslui a refuzat să-l despăgubească pentru sacrificarea înaripatelor așa că patronul s-a gândit să se răzbune, încercând să-l schimbe din funcție. Patronul a ajuns inclusiv la premierul Bolojan pentru a cere schimbarea slujbașului de Stat. Bihorel a intrat în posesia unor frânturi din stenograme, ediția princeps.
16:30
Rezultate foarte bune şi prentru cei mai mici judoka de la LPS - Champions Oradea la Cupa Internațională de la Timișoara # Bihoreanul
Cei mai mici judoka de la LPS - Champions Oradea au obţinut rezultatele foarte bune la întrecerile ediţiei din acest an a Cupei Internaționale „Constantin Ali Bogdan” de la Timișoara. Micii sportivi şi-au adjudecat 18 clasări pe podium la o competiţie ce a reunit tineri sportivi talentați din România, Republica Moldova și Ungaria.
15:40
Ambalaje eco-cosmetice: Au fost create primele ambalaje compostabile pentru industria frumuseții # Bihoreanul
Cercetătorii din Portugalia au dezvoltat ambalaje cosmetice compostabile care imită plasticul, fabricate în întregime din surse regenerabile. Acestea sunt rezistente și flexibile, permițând modelarea lor în diverse recipiente cosmetice și se descompun în siguranță în mediu.
14:10
Ultimul drum al lui nea Imi: Sute de oameni, inclusiv nume mari din fotbalul românesc și politicieni, participă la înmormântarea lui Emeric Ienei (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
O mulțime de oameni a umplut, sâmbătă, aleile cimitirului municipal din Oradea, pentru a lua parte la funeraliile organizate pentru fostul fotbalist și antrenor Emeric Ienei. Nea Imi, cum îi spuneau cei care l-au cunoscut, este condus pe ultimul drum, cu onoruri militare, și cu multă emoție, de oameni care l-au cunoscut sau care pur și simplu l-au admirat. La ceremonie participă nume mari din fotbalul românesc, dar și politicieni, oameni de afaceri sau simpli microbiști. BIHOREANUL vă ține la curent cu cele mai importante momente ale zilei.
13:00
Încălzirea vremii, prognozată pentru începutul lunii noiembrie, cu temperaturi diurne de circa 20°C, a determinat Termoficare Oradea să reducă serviciile, diminuând temperatura agentului termic de pe rețelele secundare de la circa 42°C la maximum 38°C.
11:50
„Casa cu nări aurii” - expoziție inedită vernisată la Casa Darvas-La Roche din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Casa Darvas-La roche s-a transformat, vineri seara, într-un spațiu de explorare artistică: persoanele prezente la vernisajul expoziției „Casa cu nări aurii” au putut descoperi lucrări ce reflectă arta contemporană și repere ale avangardei istorice.
11:00
Încă un medic mort în spital: O doctoriță din Cluj, găsită fără viață pe holul unității, în timpul gărzii # Bihoreanul
O doctoriță de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit moartă în unitatea sanitară. Medicul Eva Kiss era de gardă, când a fost găsită fără suflare, pe holul spitalului.
10:10
Touareg Final Edition – ultima expresie a performanței și tehnologiei, disponibil la D&C Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Volkswagen marchează sfârșitul unei ere cu noua ediție Touareg Final Edition, un SUV care redefinește performanța, confortul și tehnologia. Disponibil acum la comandă la D&C Oradea, acest model de colecție oferă un discount excepțional de 20.698,78 € - o oportunitate rară pentru pasionații de performanță.
Ieri
09:50
CCR a motivat de ce a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților: a lipsit avizul CSM, dar pensiile de serviciu pot fi „corectate” din motive de „echitate socială” # Bihoreanul
CCR a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțional proiectul legii ce prevedea creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani și plafonarea pensiilor de serviciu la 70% din ultimul salariu net, proiect pentru care Guvernul își asumase răspunderea. Potrivit CCR, eroarea majoră a acestuia a constat în lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, dar pe de altă parte Curtea a respins obiecția că modificarea pensiilor magistraților ar însemna un atac la independența Justiției, în măsura în care modificările sunt decise în condițiile unor constrângeri economice, pentru un plus de „echitate socială”.
08:40
Administratorul Semcereal Sălard, care şi-a înşelat furnizorii cu peste 75 milioane lei, a fost plasat sub control judiciar # Bihoreanul
Bogdan Tîrpe (foto), administratorul producătorului de cereale Semcereal Sălard, reținut pentru 24 ore pentru că ar fi înșelat furnizori de la care a achiziționat produse de peste 75 milioane de lei şi a măsluit un contract de ipotecă mobiliară, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 zile.
08:10
Handbaliştii de la CSM Oradea au meci acasă, sâmbătă, cu CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu # Bihoreanul
Iubitorii handbalului sunt invitaţi sâmbătă la Arena Antonio Alexe, unde formaţia CSM Oradea va susţine jocul din ultima etapă a turului de campionat din Divizia A. Roş-albaştrii vor primi, de la ora 17:30, replica echipei gorjene CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu, într-un joc în care pornesc mari favoriţi. Intrarea publicului este liberă.
00:20
Donald Trump, la întâlnirea cu Viktor Orbán de la Casa Albă: „Îmi plac românii, relația cu România este foarte bună” (VIDEO) # Bihoreanul
Donald Trump l-a primit vineri pe premierul maghiar Viktor Orbán la Casa Albă, despre care a spus că este un lider bun. În discuțiile cu presa de la acea întâlnire, președintele american a fost întrebat despre retragerea parțială de trupe din România, iar acesta a răspuns că nu este vorba de o retragere a militarilor americani, ci despre o rotație a efectivelor în Europa. El a adăugat că îi plac românii, iar relația SUA - România este foarte bună.
7 noiembrie 2025
23:50
După 35 de ani, Campionatele Balcanice de Cros s-au întors la Băile Felix. Întrecerile au loc în acest weekend # Bihoreanul
Staţiunea Băile Felix găzduieşte în acest weekend, după 35 de ani, Campionatele Balcanice de Cros, o competiţie care reuneşte la start sportivi din 11 ţări. Întrecerile au loc la categoriile de vârstă U20, U23 şi seniori. Vineri au avut loc conferinţa de presă care a prefaţat evenimentul şi deschiderea oficială. Alături de preşedinta Federaţiei Române de Atletism, Constantina Diţă, printre invitate se numără şi campioanele olimpice Maricica Puică şi Paula Ivan.
23:20
CSM CSU Raiffeisen Oradea întâlneşte, pe teren propriu, Rapid Bucureşti, în derby-ul etapei din Liga Naţională de baschet masculin # Bihoreanul
Echipa de baschet CSM CSU Raiffeisen Oradea începe, în acest sfârşit de săptămână, o serie de cinci jocuri consecutive pe teren propriu. În primul dintre acestea, sâmbătă, de la ora 18, roş-albaştrii primesc vizita bucureştenilor de la Rapid, într-un duel care se constituie în derby-ul etapei a 8-a a Ligii Naţionale, întrucât se întâlnesc primele două clasate, ambele cu victorii pe linie până acum. Jocul este programat la Oradea Arena.
21:20
Visit Oradea a participat la World Travel Market London (WTM London), desfășurat în perioada 4-6 noiembrie 2025. WTM London este recunoscut ca fiind cel mai influent și extins eveniment internațional din industria ospitalității și turismului. La acest eveniment au participat peste 4000 de expozanți din peste 180 de țări.
20:20
VIDEO / Aplauze pentru Emeric Ienei, pe stadionul din Oradea: „Puțini știu să pătrundă în sufletele jucătorilor, cum o făcea nea Imi” # Bihoreanul
Sute de orădeni au fost, vineri seara, la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea să își ia rămas-bun de la o legendă a sportului românesc, antrenorul Emeric Ienei. La ora 18, parcarea stadionului era plină, iar pe străzile din jur suporterii parcau mașină lângă mașină ca în zi de meci. „Oamenii vin și pleacă, au fost sute, în orice caz”, a declarat pentru BIHOREANUL președintele FC Bihor, George Tătar.
19:10
Polițist lovit în cap în timpul unui scandal pe stradă, în Bihor. Trei bărbați au fost plasați sub control judiciar # Bihoreanul
Trei persoane au fost inculpate și plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, vineri, după un scandal violent izbucnit pe o stradă din localitatea Cheriu, comuna Oşorhei, în timpul căruia scandalagii s-au luat la bătaie cu lopeţi, iar un agent de poliție a fost lovit în cap cu o lopată şi un par.
18:40
Orădeanca Maia Mureșan participă în weekend la Campionatul European de Taekwondo WT pentru cadeţi de la Atena # Bihoreanul
Sportiva orădeană Maia Mureşan va reprezenta România în acest sfârşit de săptămână la campionatul European de Taekwondo WT pentru cadeţi din Atena. Legitimată la ACS White Lion, Maia se află la prima participare de Campionat European. Conform antrenorului ei, Maia îşi propune o clasare cât mai aproape de podium la evenimentul de nivel E4, care reunește cei mai buni sportivi europeni cu vârste între 12 și 14 ani.
18:10
Ministrul Cseke Attila și directorul ABA Crișuri, Pásztor Sándor, au pedalat pe prima pistă de biciclete din România amenajată pe diguri (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Bihorul are primele piste pentru biciclişti din țară amenajate pe digurile unor râuri. Investiția s-a făcut în cadrul unui proiect al Administrației Bazinale de Apă Crișuri Crișuri, finanțat cu fonduri atrase prin PNRR, și prevede amenajarea a 191 de kilometri de pistă. Un tronson a fost testat vineri de către ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Pásztor Sándor, și directorul interimar al Apelor Române, Florin Ghiță.
17:20
Sicriul lui Emeric Ienei, depus la Stadionul Municipal din Oradea: Gabi Balint, printre sportivii care au venit să-și ia rămas bun (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Sicriul legendarului Emeric Ienei a fost depus, vineri după amiază, la Stadionul Municipal Iuliu Bodola din Oradea, unde până la ora 19 sunt așteptați să își prezinte omagiile toți cei care doresc. Printre primii care au venit să-și ia rămas bun se numără fostul internațional Gabi Balint.
17:10
Sorin Grindeanu a fost ales președinte al PSD. Atac la Bolojan: „Se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt” (FOTO) # Bihoreanul
Unic candidat, Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, în funcția de preşedinte al Partidului Social Democrat, el primind 2.787 de voturi. În discursul de la Congresul PSD, Grindeanu l-a atacat pe partenerul de guvernare, premierul Ilie Bolojan, făcând referire la faptul că numele acestuia este menționat într-un dosar DNA: „Se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt. Adică o adaptare modernă a şpăgii de supravieţuire”.
16:40
Operaţiunea Jupiter: Doi administratori de firme din Bihor, ridicaţi pentru audieri şi cu averile sub sechestru # Bihoreanul
Doi administratori de societăți comerciale din Bihor, o orădeancă de 40 de ani și un bărbat de 61 de ani din Aleşd, au fost ridicați, vineri, de poliţişti, pentru audieri, după ce s-a descoperit că, timp de aproximativ un an, ar fi reținut contribuțiile cu stopaj la sursă și impozitele pe salarii, însă nu le-ar fi virat la bugetul de stat. Pentru recuperarea prejudiciului total estimat la circa 750.000 de lei, cei doi s-au ales cu sechestre pe trei case cu teren şi o maşină.
15:40
Cea mai mare sărbătoare a studenților orădeni a început vineri, 7 noiembrie, la Universitatea din Oradea. Sub deviza deja consacrată „Distracție gratis, nu degeaba!”, festivalul UniFEST le aduce tinerilor zece zile pline de activități culturale, educative și recreative.
15:00
Percheziții la primăriţa comunei Drăgăneşti, Florina Man, şi la sediul instituţiei. Ancheta vizează acuzaţii de luare şi dare de mită # Bihoreanul
Au fost percheziţii, vineri, la sediul Primăriei Drăgăneşti şi la locuinţele edilului liberal Florina Man, într-un dosar pornit în 2025 şi care vizează acuzaţii de luare şi dare de mită.
14:50
Evaziune fiscală de 10 milioane lei: percheziții la două firme de construcții din Oradea, abonate la lucrări publice # Bihoreanul
Polițiștii și procurorii au efectuat, vineri, 18 percheziții în județul Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 10,4 milioane de lei. Descinderile au vizat sediile și punctele de lucru ale două firme de construcții din Oradea, specializate în lucrări civile și industriale. Potrivit informațiilor BIHOREANULUI, firmele vizate de percheziţii sunt JJS Construct AG SRL şi Da Vinci Construct & Proiect SRL, ambele implicate în contracte publice.
14:30
Adolescent din Sâniob, condamnat definitiv pentru tentativă de omor. Băiatul a fost încarcerat # Bihoreanul
O bătaie izbucnită pe fondul consumului de alcool l-a trimis după gratii pe un adolescent de 17 ani din comuna bihoreană Sâniob. Tânărul, care și-a înjunghiat un consătean în zona gâtului și a brațului, a fost condamnat definitiv pentru tentativă de omor și își va petrece următorii ani într-un centru de detenție.
13:50
Președintele Nicușor Dan, reacție privind întâlnirea premierului cu afaceristul Fănel Bogoș: „Eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit limita de principialitate” # Bihoreanul
Președintele României a fost întrebat vineri despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și afaceristul Fănel Bogoș, arestat între timp, care s-a petrecut la Palatul Victoria. Nicușor Dan a spus că, în opinia sa, Ilie Bolojan nu a depășit „limita de principialitate”.
13:40
Trei bărbați, arestați preventiv în Bihor pentru trafic de droguri de mare risc și substanțe psihoactive # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, în colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea, au reținut trei bihoreni, de 22, 30 și 32 de ani, acuzați de trafic de droguri de mare risc și de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
12:50
Țeapă de lux cu un Porsche Cayenne, în Bihor: Au făcut „business” din revânzarea unui bolid luat pe credit, prejudiciul se ridică la 430.000 de lei # Bihoreanul
Cum poți să iei țeapă de zeci de mii de euro chiar cumpărând o mașină „cu acte în regulă”? Polițiștii au descins în Paleu și Oradea, într-un dosar în care un bolid achiziționat prin credit, cu interdicție de vânzare, ar fi fost înstrăinat ilegal și revândut unei firme, care a rămas cu banii dați și mașina neînmatriculabilă. Prejudiciul sare de 430.000 de lei, iar patru persoane au fost duse la audieri.
12:20
Un bărbat de 32 de ani din localitatea bihoreană Cubulcut a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru violență în familie, respectiv lovire sau alte violențe, după ce și-ar fi agresat mama, în vârstă de 66 de ani, cu un cuţit. Femeia a ajuns la spital cu leziuni la nivelul feţei.
12:00
Auchan dă startul Black Friday 2025: peste 1.500 de produse cu reduceri de până la 50% în magazine și pe auchan.ro # Bihoreanul
Auchan România anunță lansarea campaniei Black Friday 2025, care se va desfășura în perioada 5–18 noiembrie, atât în magazinele fizice, cât și online, pe auchan.ro. Cumpărătorii vor avea parte de peste 1.500 de produse cu reduceri semnificative, dintr-o gamă variată de categorii, de la electrocasnice și băuturi premium, la produse de îngrijire personală, jucării, alimente și articole de sezon.
11:50
Pentru lucrări de mentenanţă la reţeaua de contact, vineri, 7 noiembrie 2025, şi sâmbătă, 8 noiembrie 2025, ȋncepând cu ora 20:00, circuaţia cu tramvaie se va sista pe tronsonul Biserica Emanuel – Olosig. Vor fi afectate liniile 1, 3 şi 5.
11:20
Aproape 900 de locuri de muncă vacante disponibile în Bihor. Cei mai căutați sunt șoferii pentru transport rutier de mărfuri # Bihoreanul
Bihorenii în căutare de un job pot alege între cele 896 de locuri de muncă vacante disponibile în județ, din care 587 în Oradea. Conform situației transmise de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, cei mai căutați sunt conducătorii auto pentru transport rutier de mărfuri și șoferii de autoturisme și camionete.
10:40
„Chiar și când e greu, nu cedez. Îmi place să duc totul până la capăt”. Interviu cu proaspătul campion european Ioan Dzitac (FOTO) # Bihoreanul
După performanţele deosebite pe care sportivul clubului orădean CSM, Ioan Dzitac, dar şi sportiva sibiancă Roxana Vişa le-au reuşit la Campionatele Europene de judo pentru tineret U23 de la Chişinău, la finele săptămânii trecute, 12 cluburi de judo s-au reunit miercuri seara la Oradea, unde au susţinut un antrenament comun sub conducerea profesorului de la Academia Mondială de Judo, Florin Lascău. La eveniment a fost prezent şi proaspătul campion continental, care a oferit un interviu amplu.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Ionel Roșu: „Dubaiul este Noua Americă”. Provocări și oportunități pentru antreprenorii români # Bihoreanul
Dubaiul nu mai este doar un magnet pentru turiști, ci și una dintre cele mai dinamice piețe pentru antreprenori. Luxul, inovația și ambiția definesc acest hub global, unde numeroși români au ales să își construiască afacerile. Ionel Roșu, președintele Comisiei Tinerilor Antreprenori din Federația Patronilor, un orădean cu business în Dubai de câțiva ani de zile, transmite, sub forma acestui interviu - advertorial, informații relevante pentru antreprenorii care vor să intre pe piața Emiratelor Arabe - care sunt realitățile economice actuale și ce tipuri de afaceri au cererea cea mai mare.
09:20
În celebra comună Lugașu de Jos, al cărei la fel de faimos primar, Sorban Levente, e cunoscut ca un cal breaz pentru abuzurile comise asupra cetățenilor, Primăria a organizat în prima lună a acestui an un concurs pentru angajarea a doi șoferi, dintre care unul să deservească Serviciul de cadastru, agricol, administrativ și cantină socială (cu 4 angajați), iar celălalt Serviciul implementare proiecte, contabilitate, taxe și impozite și achiziții (cu 5 angajați).
08:30
Eleganță ultracentrală și eficiență nZEB: EAS Residence redefinește locuirea premium în Oradea cu două noi proiecte exclusiviste (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Într-un oraș care respiră istorie, dar trăiește în ritmul prezentului, piața imobiliară din Oradea atinge un nou etalon de excelență odată cu lansarea a două noi proiecte rezidențiale semnate de EAS|Residence. După ce a stabilit un reper important devenind primul dezvoltator imobiliar din Oradea certificat GREEN HOMES de către Romania Green Building Council (RoGBC), compania continuă să inoveze, aducând în prim-plan dotări peste standardele nZEB (Nearly Zero-Energy Building) și un nivel de confort nemaiîntâlnit.
08:00
Calendar pe 25 de ani: Calendarul aniversar al BIHOREANULUI trece în revistă subiecte de primă pagină din anul 2000 încoace (FOTO) # Bihoreanul
Cu ocazia celor 25 de ani de la apariție, BIHOREANUL a pregătit un calendar aniversar. Am ales din fiecare an al acestui sfert de veac un subiect de primă pagină, pentru a ne aminti, împreună, prin ce am trecut și cu cine am avut de-a face.
07:40
Producătorul local de modă StarShinerS lansează reduceri de Black Friday la creațiile proprii. Brandul orădean StarShinerS, cunoscut pentru colecțiile sale realizate în atelierul propriu din Palota, la doar 10 minute de Oradea, dă startul uneia dintre cele mai așteptate campanii ale anului: Black Friday 2025.
6 noiembrie 2025
22:00
Formaţia FC Bihor va disputa sâmbătă un nou joc în campionatul ligii secunde. De această dată, roş-albaştrii au meci pe teren propriu, de la ora 11, cu CS Tunari, o echipă aflată în subsolul clasamentului şi care traversează o perioadă critică. Meciul nu va fi televizat, de aceea se aşteaptă ca şi numărul spectatorilor să fie mai mare de această dată. Erik Lincar avertizează însă că „întâlnim o echipă cu cuţitul la os”.
21:30
Rebelul Horea Vușcan a apărut cu un Cadillac la prezentarea propriei cărți „revoluționare”: „Trocul Digital. Sfârșitul Banilor, al Bitcoinului și al Sclaviei Moderne” (FOTO) # Bihoreanul
În fața Bibliotecii Județene din Oradea n-a mai tras niciodată, precis, un Cadillac de epocă, interminabil, până joi seară, când de la volanul unei astfel de limuzine a descins un... autor. Unul care, după cum a recunoscut, „nu le are” nici cu bibliotecile, nici cu cărțile, dar este obsedat de idei ciudate. Este vorba despre Horea Vușcan, cândva o beizadea, devenit „părintele” a ceea ce numește „prima și singura teorie economică care elimină definitiv inflația, deflația și crizele financiare, și propune o separație între stat și monedă”.
20:40
VIDEO / Premierul Ilie Bolojan dă detalii despre întâlnirea cu Fănel Bogoș, protagonist într-un dosar DNA de corupție: „Nu mi-a cerut nimic, nu s-a făcut nicio numire” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a dat detalii, joi seara, în direct la Digi24, despre întâlnirea cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu – între timp suspendat, și cu omul de afaceri controversat din același județ, Fănel Bogoș, ambii protagoniști într-un dosar DNA de corupție. Premierul a spus că nu i s-a cerut nimic în acea întâlnire, în schimb afaceristul i s-a plâns de diferite probleme pe care le întâmpină cu autoritățile statului.
19:10
Meghan Markle revine pe platourile de filmare. Ducesa de Sussex va juca într-o comedie după opt ani de pauză # Bihoreanul
După aproape un deceniu de pauză, Meghan Markle, soția Prințului Harry, își reia cariera actoricească. Ducesa va juca într-o comedie alături de Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid și Henry Golding.
18:40
Şanţ după şanţ. Electrica Distribuţie amenajează 40 de kilometri de reţea subterană de înaltă tensiune în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Constructorii au săpat şanţuri pentru îngroparea reţelelor, printre altele, în zona Aeroportului, pe strada Oneştilor, de-a lungul Căii Borşului şi au spart pista pentru alergare din tartan de pe strada Sovata. Lucrările se fac în contextul în care societatea Distribuţie Energie Electrică România amenajează, pe fonduri europene, 40 de kilometri de reţea de înaltă tensiune subterană. La finalul lucrărilor, 20 de kilometri de reţea de 110 kV, în prezent montată aerian pe stâlpi în oraş, va fi desfiinţată.
18:10
Sechestre pe 142 de terenuri și 9 mașini, în dosarul administratorului Semcereal Sălard reţinut pentru fraudă # Bihoreanul
Bogdan Tîrpe, administratorul producătorului de cereale Semcereal Sălard, reținut pentru că ar fi înșelat furnizori de la care a achiziționat produse de peste 14 milioane de euro, are o mare parte din avere pusă sub sechestru. Joi, anchetatorii au indisponibilizat 142 de terenuri și nouă mașini, în valoare totală de 7,1 milioane de lei, care aparțin acestuia și firmei sale.
18:00
Din data de 29 septembrie 2025, ORDA a început controlul general privind activitatea desfăşurată, în perioada 2023 - 2024, de un număr de 15 organisme de gestiune colectivă, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare.
