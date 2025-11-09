Rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, au fost aduse în țară. Ceremonie solemnă la Cotroceni

23:10

Partidele de la putere au ajuns la un acord pentru concedierea a aproximativ 13 mii de angajați din primării și consilii județene, transmit stirileprotv.ro.La nivel central se taie 10% din cheltuieli, însă ministerele Apărării, Sănătății și cel de Interne nu vor trimite pe nimeni acasă. În același timp, va fi redus și numărul de parlamentari care din 2028 ar trebui să fie cu 46 mai puțini.30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate de la 1...