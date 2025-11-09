Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
Gazeta Sporturilor, 9 noiembrie 2025 10:00
Printre oamenii de fotbal care l-au condus pe Emeric Ienei pe ultimul drum s-a numărat și Mihai Stoichiță, 71 de ani, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. Acesta a fost criticat pentru vestimentația aleasă, o geacă roșie cu însemnele FRF, și a oferit o explicație pentru culorile alese. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
10:10
Bayern, serie frântă! Manuel Neuer își face „mea culpa”, Harry Kane acuză arbitrajul # Gazeta Sporturilor
Bayern a salvat un punct în deplasarea de la Berlin, cu Union (2-2), grație unui gol înscris de Harry Kane în prelungiri.Campioana Germaniei a făcut o partidă memorabilă la Paris, în fața lui PSG (2-1), în Liga Campionilor, dar la Berlin (2-2) a fost la un pas să se facă de râs. După doar 4 goluri încasate în Bundesliga până la ora meciului, Bayern a primit două de la Union, mai degrabă făcute cadou.La cel dintâi, de 1-0 (min. ...
10:10
Adi Mutu îl propune titular la națională: „E complet” » Are ZERO minute în preliminarii # Gazeta Sporturilor
Adrian Mutu l-a propus pe Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, titular în naționala condusă de Mircea Lucescu. Adrian Mutu a văzut ultimele meciuri făcute de Darius Olaru la FCSB, în care căpitanul campioanei a adunat 4 goluri în tot atâtea partide, și este de părere că acesta își poate face loc în primul „11” al selecționerului. ...
Acum 30 minute
10:00
Hermannstadt și FCSB se întâlnesc în această seară, de la 20:30, în etapa #16 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #16În această seară, la Sibiu, se întâlnesc două echipe în evidentă „foame” de puncte. ...
10:00
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba” # Gazeta Sporturilor
Printre oamenii de fotbal care l-au condus pe Emeric Ienei pe ultimul drum s-a numărat și Mihai Stoichiță, 71 de ani, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. Acesta a fost criticat pentru vestimentația aleasă, o geacă roșie cu însemnele FRF, și a oferit o explicație pentru culorile alese. ...
Acum o oră
09:40
Universitatea Craiova - UTA, în runda #16 din Superliga » Echipe probabile și cote # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova și UTA se întâlnesc în etapa #16 din Superliga, azi, de la 17:30. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul complet al etapei #16Universitatea Craiova a luat o „gură” de moral la Viena, 1-0 cu Rapid în Conference League, numai bună pentru întoarcerea la campionatul cel de toate zilele. Acolo unde oltenii vin după 3 remize consecutive și au mare nevoie să puncteze dacă vor să rămână pe podium. ...
09:30
Slobozia - CFR Cluj » Primul meci al oaspeților cu Daniel Pancu pe bancă. Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia - CFR Cluj se va disputa astăzi, de la ora 14:30, în etapa 16 din Superligă. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Unirea Slobozia are o misiune dificilă în încercarea de a opri declinul din clasament, în timp ce CFR Cluj speră să profite de moment pentru a-și relansa lupta pentru locurile de play-off.Înaintea acestei etape, formația ialomițeană se află pe locul 10 în clasament. ...
Acum 2 ore
09:10
Ultimele vești despre Ionuț Radu. Presa spaniolă înaintea meciului cu Barcelona: „Abia a putut...” # Gazeta Sporturilor
Cotidianul Marca îl dă titular pe Ionuț Radu la Celta, în meciul din această seară cu Barcelona, Voz de Galicia face o dezvăluiere deloc optimistă. Partida este programată de la 22:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport 2. ...
09:00
Chelsea, huiduită de propriul public! Jucătorul de 22 de ani a înscris PRIMUL gol al carierei și a adus victoria # Gazeta Sporturilor
La pauză, tabela de pe Stamford Bridge arăta 0-0 în Chelsea - Wolverhampton. Fundașul dreapta Malo Gusto a deblocat-o cu primul lui gol la seniori, în al 159-al lui meci. Joao Pedro și Pedro Neto au punctat ulterior pentru a stabili scorul final, 3-0, victorie care i-a urcat pe albaștri pe locul 2 în Premier League.În etapa 11, Chelsea a primit vizita ultimei clasate, Wolverhampton, echipă rămasă fără antrenor după demiterea lui Vitor Pereira. ...
08:20
Lionel Messi, 38 de ani, a reușit două goluri în Inter Miami - Nashville (4-0), în play-off-ul MLS Cup, și a dat pasele decisive la celelalte două reușite ale echipei sale, semnate de Tadeo Allende.Messi a fost din nou one man show. Și ce show! Practic, i-a pus pe tavă victoria lui Inter Miami în duelul cu Nashville (4-0). Căpitanul Argentinei și-a început reprezentația în minutul 10, cu un șut în stânga portarului advers, pentru 1-0. ...
08:20
Ianis Hagi, oprit la interviu după ce i-a uimit pe turci: „Așchia nu sare departe de trunchi” # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi, 27 de ani, a purtat un scurt dialog cu un reporter turc, după ce a înscris un gol superb în Trabzonspor - Alanyaspor 1-1, salvând un punct pentru echipa lui.Sâmbătă seara, Ianis Hagi a înscris al doilea lui gol la Alanyaspor. Și de această dată, execuția românului a fost deosebită.Ianis a primit mingea undeva la 25 de metri de poartă, pe zona centrală, a preluat cu dreptul și s-a folosit de stângul pentru a așeza balonul. ...
Acum 4 ore
08:00
A câștigat Turneul Campioanelor, apoi a refuzat poza cu șefa WTA! Ce este la mijloc # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, Elena Rybakina (26 de ani) a cucerit Turneul Campioanelor, învingând-o în finală pe Aryna Sabalenka, 6-3, 7-6 (0). În cadrul ceremoniei de premiere, invitată să fie fotografiată alături de adversara ei și de șefa WTA, kazaha a refuzat.Pentru Rybakina, ceremonia de premiere de la Turneul Campioanelor a reprezentat un prilej de a reaprinde războiul rece purtat cu WTA, asociația care conduce tenisul feminin. ...
07:40
Așa a ales „Marca” să prefațeze duelul Rayo - Real: „Vinicius, împotriva fulgerului din LaLiga” # Gazeta Sporturilor
Cotidianul spaniol Marca scrie că atacantul lui Real Madrid, Vinicius, a marcat un singur gol împotriva lui Rayo în opt meciuri și se va intersecta din nou pe flancul stâng cu Andrei Rațiu, „cel mai rapid jucător din campionat”.Pentru Vinicius jr, meciurile cu Rayo au fost întotdeauna dificile. Indiferent că au fost pe „Bernabeu” sau în deplasare. ...
Acum 12 ore
00:50
Agresorul de la Craiova U17 – Rapid U17 explică răfuiala părinților: „Regret, dar și-a căutat-o!” + Victima: „Am fractură de mandibulă!” » Fiul, în pericol să fie dat afară de clubul giuleștean # Gazeta Sporturilor
Dorin Marin și Ciprian Ecobici, tații a doi copii adversari pe gazon în meciul U Craiova – Rapid U17, s-au bătut week-end-ul trecut în tribună. Ultimul acuză că s-a ales cu maxilarul rupt, iar Marin susține că „a fost o provocare, doar m-am apărat”. ...
00:20
Liverpool vrea să ia măsuri pentru a nu pierde un jucător important » Care este soluția gândită de „cormorani” # Gazeta Sporturilor
Dominik Szoboszlai (25 de ani) este unul dintre cei mai „în formă” jucători ai lui Liverpool în acest sezon, însă salariul maghiarului poate reprezenta o mare problemă în ceea ce privește viitorul său pe Anfield.Programul complet al etapei #11 din Premier LeagueCampioana Angliei vine după două victorii extrem de importante, ambele înregistrate pe teren propriu. ...
00:00
De la FC Argeș, în Champions League? Bogdan Andone dezvăluie discuția recent avută: „Plătesc salarii foarte mari” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui FC Argeș, Bogdan Andone (50 de ani), a dezvăluit că pentru unul dintre jucătorii-revelație ai acestui sezon, extrema Caio Ferreira, există interes din Cipru.Sâmbătă seară, FC Argeș a pierdut în Giulești, 0-2, împotriva noului lider al Superligii. ...
8 noiembrie 2025
23:50
Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a reacționat după succesul de sâmbătă, de pe teren propriu, 2-0 cu FC Argeș, meci care a readus-o pe echipa lui Gâlcă pe primul loc în Superliga. Acesta a vorbit din nou despre lupta la titlu, dar și despre transferul imperios necesar pe care echipa trebuie să îl facă în mercato de iarnă. ...
23:40
Constantin Gâlcă, după victoria cu FC Argeș: „Am avut o atitudine mult mai bună. E munca tuturor!” # Gazeta Sporturilor
Rapid a început perfect returul Superligii. Giuleștenii s-au impus cu 2-0 pe teren propriu în fața celor de la FC Argeș, într-un meci din etapa a 16-a, și au urcat din nou pe primul loc, cu 35 de puncte.La finalul partidei, antrenorul Constantin Gâlcă (53 de ani) a analizat prestația echipei și a lăudat atitudinea jucătorilor săi, dar și execuția de la primul gol, semnat de Dobre. ...
23:40
Claudiu Petrila, convocat la națională după 3 ani: „Sincer, nu mă așteptam. M-a surprins apelul” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Petrila, 25 de ani, a comentat victoria obținută de Rapid cu FC Argeș, scor 2-0. Cu această ocazie, s-a declarat surprins de faptul că a fost convocat la prima reprezentativă pentru acțiunea din această lună.Claudiu Petrila a jucat o singură dată în tricoul primei reprezentative și până vineri avea doar două convocări la activ. ...
23:30
Alex Dobre a început să cânte în timpul interviului, apoi a avut un discurs misterios privind neconvocarea la națională: „Deschidea Cutia Pandorei” # Gazeta Sporturilor
Rapid - FC Argeș 2-0. Alex Dobre (27 de ani), extrema de la Rapid, a vorbit la finalul partidei pe care echipa lui a câștigat-o sâmbătă seara, pe teren propriu. Acesta a cântat în mijlocul interviului, apoi a abordat și subiectul neconvocării la naționala României, pentru meciurile decisive din luna noiembrie.Dobre a fost autorul primului gol, marcând la capătul unei faze lucrate frumos de giuleșteni, în minutul 26. ...
23:30
23:30
23:30
23:30
23:20
23:10
Cristi Chivu, lăudat de omologul său înainte de Inter - Lazio: „Are tot ce îi trebuie pentru a deveni un antrenor de top” # Gazeta Sporturilor
Maurizio Sarri (66 de ani), tehnicianul celor de la Lazio, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu (45), cu o zi înaintea duelului pe care echipa sa îl va disputa în deplasare împotriva lui Inter Milano, în runda cu numărul #10 din Serie A.Partida de pe Giuseppe Meazza va avea loc duminică, 9 noiembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro. De asemenea, ea va fi televizată de PrimaSport 2, respectiv DigiSport 3. ...
23:10
Pașcanu, despre cum a ajuns să înscrie de la 25 de metri: „Pune-mi-o frumos, să dau la poartă” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Pașcanu, 27 de ani, a înscris golul în Rapid - FC Argeș 2-0 cu un șut de la distanță. La final, a explicat cum a ajuns să fie el cel care să finalizeze acea secvență de joc.În această seară, stoperul Alexandru Pașcanu a înscris al doilea lui gol în acest sezon, după ce punctase și la 1-0 cu Petrolul, în etapa 11.A fost un gol spectaculos, venit în urma unui șut puternic de la distanță, de la circa 25 de metri de poarta lui Lazar. ...
23:00
Rapid a câștigat prima etapă din retur, scor 2-0, pe teren propriu, contra celor de la FC Argeș, și a redevenit lider în Superligă, cu 35 de puncte.Mijlocașul argeșenilor, Vadim Rață (32 de ani), a tras concluziile după înfrângerea suferită pe „Giulești” și a avut numai cuvinte de laudă pentru echipa pregătită de Constantin Gâlcă (53 de ani). ...
23:00
Învins în Giulești, Bogdan Andone a tranșat discuția de la început: „Lucrurile sunt simple, nu este întâmplător” # Gazeta Sporturilor
Rapid - FC Argeș 2-0. Bogdan Andone (50 de ani), tehnicianul piteștenilor, a tras primele concluzii la flash-interviu, imediat după eșecul suferit în Giulești, în etapa a 16-a din Superliga. A avut numai cuvinte de laudă la adresa Rapidului, actualul lider al campionatului, despre care consideră că este cea mai pragmatică echipă și o favorită certă la titlu. ...
22:50
„Cine e pe primul loc? Rapid e!” » Scandarea favorită a fanilor giuleșteni, după victoria cu FC Argeș: ce adversar au aclamat # Gazeta Sporturilor
Rapid a învins-o pe FC Argeș, scor 2-0, și s-a distanțat în fruntea clasamentului din Superliga. Fanii giuleșteni au sărbătorit alături de jucători.Fără artificii, cu două goluri din două șuturi cadrate, Rapid și-a consolidat poziția de lider. Cei 9268 spectatori prezenți în Giulești au o nouă scandare favorită, folosită și imediat după fluierul final al partidei cu FC Argeș: „Cine e pe primul loc? Rapid e!”. ...
22:50
Cristi Chivu, lăudat de omologul său înainte de Lazio - Inter: „Are tot ce îi trebuie pentru a deveni un antrenor de top” # Gazeta Sporturilor
Maurizio Sarri (66 de ani), tehnicianul celor de la Lazio, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu, cu o zi înaintea duelului pe care echipa sa îl va disputa pe teren propriu împotriva lui Inter Milano, în runda cu numărul #10 din Serie A.Partida Lazio - Inter va avea loc duminică, 9 noiembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro. De asemenea, ea va fi televizată de PrimaSport 2, respectiv DigiSport 3. ...
22:30
S-a lansat „Jurnalul unui fotbalist de buzunar” la Academia Hagi! Ce le-a transmis copiilor Alec Blenche, unul dintre cei mai cunoscuți autori de cărți pentru copii din România # Gazeta Sporturilor
Glasurile vesele și râsetele a sute de copii au energizant sâmbătă atmosfera din baza sportivă a Academiei Hagi de la Ovidiu. De această dată, cei mici, însoțiți de părinți și bunici, nu au venit pentru antrenamente sau meci, cu pentru a participa la un eveniment în premieră. Lansarea unei cărți care îmbină pasiunea lor pentru fotbal cu prietenia și cu educația. ...
22:20
Naționala României s-a impus în fața Canadei în primul meci din „Kaufland Games Trilogy” # Gazeta Sporturilor
„Stejarii” au trecut cu 31-21 (12-7) de Canada în primul meci-test al toamnei, care face parte din „Kaufland Games Trilogy”, urmând ca România să le întâlnească pe SUA pe 15 noiembrie și pe Uruguay pe 22 noiembrie. Căpitanul Ovidiu Cojocaru (28 de ani) a disputat ultimul său meci sub tricolor.Naționala României a debutat cu o victorie în seria de meciuri-test ale toamnei. „Stejarii” au trecut sâmbătă de Canada cu 31-21 (12-7) pe Stadionul Arcul de Triumf. ...
22:20
A triumfat la Atena și a anunțat că se retrage! Novak Djokovic nu va merge la Turneul Campionilor # Gazeta Sporturilor
Cel mai titrat tenismen din toate timpurile, Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP), a cucerit sâmbătă cel de-al 101-lea titlu al carierei, la Atena, după ce a trecut de Lorenzo Musetti (23 de ani, 9 ATP) cu 4-6, 6-3, 7-5, dar săptămâna viitoare nu va lupta pentru încă unul, deoarece a luat decizia să se retragă de la Turneul Campionilor. ...
22:20
Caroline Wozniacki, la un pas de retragerea definitivă » Fostul lider WTA a rememorat finala câștigată în fața Simonei Halep # Gazeta Sporturilor
Fostul număr 1 mondial Caroline Wozniacki (35 de ani) a declarat în podcastul Nothing Major că nu crede că se va întoarce la tenisul profesionist. Daneza a rememorat finala de la Australian Open 2018, când a cucerit unicul titlu major al carierei, învingând-o pe Simona Halep.Caroline Wozniacki a jucat cel mai recent în circuitul profesionist la US Open în septembrie 2024, când a pierdut în optimile de finală în fața braziliencei Beatriz Haddad Maia. ...
22:10
Charles Leclerc, sincer după calificările din Brazilia: „Totul a fost la limită, dar sunt mulțumit de locul 3” # Gazeta Sporturilor
Charles Leclerc s-a declarat extrem de mulțumit de locul al treilea obținut în calificările pentru Marele Premiu al Braziliei, care se va desfășura mâine la Sao Paulo. Pilotul Ferrari a fost constant aproape de fruntea clasamentului pe parcursul sesiunii de calificări de pe circuitul Interlagos și a încheiat la 0.294 secunde în spatele câștigătorului Lando Norris.Am avut tururi foarte bune în Q2 și Q3. ...
22:10
Calificări-șoc în Brazilia: Max Verstappen nu mai fusese eliminat așa devreme din 2021! # Gazeta Sporturilor
Lando Norris (McLaren) a fost cel mai rapid în calificările din Brazilia și va pleca din pole-position pe Interlagos duminică seara, în cursa programată la ora 19:00. Șocant este rezultatul lui Max Verstappen, eliminat din Q1!Nu se mai întâmplase de 4 ani ca Max Verstappen să nu apară măcar în a doua secvență a calificărilor. ...
22:00
Mihai Silvășan a ajuns la 500 de meciuri la cârma lui U-BT Cluj-Napoca: „Mă bucură enorm, e echipa mea de suflet” # Gazeta Sporturilor
Mihai Silvășan (40 de ani), antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca, a ajuns la 500 de meciuri pe banca tehnică a campioanei României. Performanța remarcabilă a tehnicianului clujean s-a consemnat în meciul pe care echipa sa l-a jucat în compania lui Borac Cacak, în etapa a 6-a a Ligii Adriatice, scor 97-76.Sâmbătă, 8 noiembrie, Mihai Silvășan a ajuns la 500 de meciuri în calitate de antrenor principal al lui U-BT Cluj-Napoca. ...
21:40
Cu PSG decimată de accidentări, Luis Enrique a dat liber la transferuri în iarnă » Primul nume vehiculat este unul surprinzător! # Gazeta Sporturilor
Paris Saint-Germain trece printr-o criză imensă de efectiv în acest sfârșit de an, iar tehnicianul Luis Enrique le-a dat undă verde celor din conducerea clubului pentru a explora piața transferurilor în următoarea perioadă de mercato. Primul nume apărut pe radarul parizienilor este însă unul total neașteptat!Programul complet al etapei #12 din Ligue 1Campioana Franței și a Europei traversează o perioadă extrem de complicată. ...
21:20
Gafă incredibilă în Serie A: arbitrul a confundat echipele și a revocat penalty-ul echipei care nici nu juca! # Gazeta Sporturilor
În partida de astăzi dintre Lecce și Verona (0-0), din etapa a 11-a din Serie A, arbitrul central a fost protagonistul unui moment comic, dar și ciudat, care a atras atenția fanilor și pe rețelele de socializare.Arbitrul din Palermo, Rosario Abisso (39 de ani), a revocat penalty-ul inițial acordat gazdelor, dar a comis o eroare colosală atunci când și-a anunțat decizia. ...
21:20
Alexandru Musi, 21 de ani, a înscris în Dinamo - Csikszereda 4-0, iar la final a afirmat că mutarea la rivala FCSB-ului a fost „cea mai bună alegere din cariera mea”.Astăzi, Alexandru Musi a înscris a cincea oară în tricoul lui Dinamo. La finalul partidei, șeptarul dinamovist a făcut o oprire la zona mixtă, unde a abordat mai multe subiecte.De exemplu, cum a fost să aibă la centru un arbitru femeie, pe Iuliana Demetrescu. ...
Acum 24 ore
21:00
Antrenorul lui Ianis Hagi și-a spus marea nemulțumire după meciul în care românul a marcat un gol de colecție # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Ianis Hagi, 27 de ani, a înscris un gol absolut superb, de la 25 de mteri, în Trabzonspor - Alanyaspor 1-1, aducând un punctând echipei lui, la capătul unui meci la care antrenorul său nu a fost mulțumit, considerând că echipa pe care o conduce ar fi meritat să câștige. La Trabzon, Ianis Hagi a dat lovitura în minutul 73, la scorul de 1-0 pentru adversari. ...
20:50
Novak Djokovic a revenit fantastic în finala turneului de la Atena și a câștigat trofeul cu numărul 101 din carieră # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) a trecut de Lorenzo Musetti (23 de ani, 9 ATP) cu 4-6, 6-3, 7-5 în finala turneului ATP 250 de la Atena, câștigând al 101-lea trofeu din carieră.Novak Djokovic și-a rupt tricoul, așa cum o făcea în vremurile bune, când se impunea în turneele de Mare Șlem. Acum, el a câștigat trofeul de la Atena, un turneu mic, dar care înseamnă enorm pentru sârb. ...
20:50
Zeljko Kopic, după cea mai convingătoare victorie pe banca lui Dinamo: „Prea devreme pentru astfel de ambiții!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a comentat victoria cu Csikszereda, 4-0, cel mai clar succes al lui pe banca roș-albilor.Învingătoare de această dată contra unei echipe care a încurcat-o în tur, Dinamo a urcat provizoriu pe locul 3 în Superligă, așteptând rezultatul din Universitatea Craiova - UTA pentru a afla dacă va încheia runda pe podium. ...
20:50
Elena Rybakina e noua campioană de la WTA Finals! » Săptămână perfectă și victorie cu liderul WTA în ultimul act # Gazeta Sporturilor
Kazaha Elena Rybakina (26 de ani, locul 6 mondial) s-a impus cu 6-3, 7-6 (0) în fața Arynei Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) în finala de la Turneul Campioanelor, găzduit de Riyadh. 5.235.000 de dolari este premiul în bani care a revenit învingătoarei, finalista primind 2.695.000Sezonul 2025 urma să se încheie, indiferent de învingătoarea de la WTA Finals de la Riyadh, cu o nouă campioană a campioanelor. ...
20:30
Cătălin Cîrjan, 22 de ani, nu a fost integralist nici astăzi, în Dinamo - Csikszereda 4-0, meci în care a oferit o pasă decisivă. La final, s-a arătat deranjat de discuțiile pe seama formei lui, afirmând că este „un jucător foarte bun” și declarându-se convins că o să ajungă „la nivel mare”.În această seară, la 4-0 cu Csikszereda, Cătălin Cîrjan a reușit prima lui contribuție decisivă după aproape două luni de secetă. ...
20:20
DOUĂ decizii contestate de Csikszereda în eșecul cu Dinamo: „Împinși de la spate!” # Gazeta Sporturilor
Erwin Bloj, cel care a comis penalty-ul din care Dinamo a deschis scorul cu Csikszereda în victoria cu 4-0, a contestat arbitrajul Iulianei Demetrescu.Era minutul 14 în Dinamo - Csikszereda, în momentul în care un contact între Erwin Bloj și Alexandru Musi a dus la acordarea unei lovituri de pedeapsă.Extrema dinamovistă a ajuns prima la balon, l-a împins cu vârful, moment în care Bloj, încercând să degajeze, l-a lovit pe Musi în talpă. ...
20:20
După eșecul cu Dinamo, Robert Ilyes a lansat un atac nemaiauzit: „Penibil, mi-e rușine mie! Ca înainte de 1989 cu echipa Miliției. Avea dreptate Rădoi!” # Gazeta Sporturilor
Dinamo București a obținut o victorie convingătoare împotriva nou-promovatei Csikszereda, scor 4-0, și urcă provizoriu pe locul 3 în Superligă. Robert Ilyeș, antrenorul oaspeților, a contestat în termeni duri arbitrajul. La finalul partidei, Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul ciucanilor, a reacționat dur la adresa arbitrajului. ...
20:10
Andreea Popa, centrul echipei naționale, evoluție entuziasmantă în deplasarea de la Târgu Jiu » 19 zile rămase până la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Dunărea Brăila s-a impus în deplasarea de la Târgu Jiu, scor 34-22, într-un meci din runda cu numărul 9 a primei ligi de handbal feminin. A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin este programată între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025. România face parte din grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.