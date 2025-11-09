VIDEO Trei oameni au murit în faimoasa insulă Tenerife din cauza valurilor uriașe. Dezastru în Puerto de la Cruz
HotNews.ro, 9 noiembrie 2025 11:20
Trei persoane au murit sâmbătă în Tenerife, iar alte nouă au fost rănite, în accidente separate provocate de valuri neașteptat de mari care au lovit mai multe zone de coastă de pe insula turistică spaniolă,…
Agenția meteorologică din Japonia (JMA) a emis duminică o alertă de tsunami după un cutremur cu magnitudinea de 6,8 în largul coastei de nord-est a țării, transmite France Presse. Cutremurul s-a produs la ora 17:03…
Acum o oră
10:50
SuperLiga: Un puști minune a vorbit de interesul mai multor echipe mari din campionat pentru el. ”Orice jucător îşi doreşte să meargă la mai bine” # HotNews.ro
Mario Tudose, fundaşul central al celor de la FC Argeş, a făcut mai multe declarații după înfrângerea suferită sâmbătă seară de piteşteni, 0-2, în deplasare, cu Rapid, inclusiv despre interesul mai multor echipe din SuperLiga…
10:50
Nou semn de bunăvoință al Beijingului după întâlnirea Xi-Trump: China dă liber la exportul a trei metale rare către SUA / La ce sunt folosite acestea # HotNews.ro
Nou semn de calmare a tensiunilor pe relația Beijing – Washington după întâlnirea Trump-Xi de săptămâna trecută: China a anunțat duminică faptul că a suspendat interdicția de export către Statele unite a trei metale rare…
10:40
O femeie din Hunedoara și-a reclamat la Poliție soțul că a violat-o, iar bărbatul a fost arestat # HotNews.ro
Un bărbat din localitatea Simeria a fost arestat preventiv după ce şi-a violat soţia, au transmis, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara. Potrivit polițiștilor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost reclamat…
Acum 2 ore
10:30
Ilie Bolojan: „Astăzi, fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan spune, într-un mesaj transmis duminică, cu prilejul Zilei Internaţionale de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că „ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate”. „Marcăm astăzi Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului…
10:10
După zvonurile privind tragerea sa pe linie moartă, Lavrov reapare și anunță că a primit un mesaj de la americani și e gata să se întâlnească cu Rubio # HotNews.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că Statele Unite l-au informat prin canale diplomatice că analizează propunerea președintelui Vladimir Putin de a menține linitele prevăzute în Noul Tratat de reducere a armelor strategice…
10:00
Cum a reușit un tânăr de 31 de ani să facă 250 de milioane de dolari în 30 de luni. Totul a început după invazia în Ucraina # HotNews.ro
Christopher Eppinger, un tânăr de 31 de ani originar din Germania, a obținut, în 30 de luni, profituri personale de peste 250 de milioane de dolari. Tânărul și-a făcut avere pe fondul tulburărilor de pe…
Acum 4 ore
09:30
VIDEO Protest cu zeci de mii de oameni la Lisabona contra contra unei măsuri „nedrepte și viclene” # HotNews.ro
Zeci de mii de oameni au protestat sâmbătă la Lisabona împotriva planului guvernului de centru-dreapta de a modifica legislația muncii, transmite Reuters. Cel mai mare sindicat din Portugalia, CGTP, care a organizat protestul, a acuzat…
09:00
Tragerile LOTO de duminică, 9 noiembrie 2025. Report de peste 9,42 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I # HotNews.ro
Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri în…
08:50
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a prezentat designul monedelor euro din Bulgaria, care vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026, relatează Novinite.com, citată de News.ro. Iniţiativa face parte din campania mai amplă de…
08:50
România are politici gata scrise. Doar că statul refuză să le citească, spune un expert în energie # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a lansat recent ideea ca firmele și societatea civilă să vină cu politici publice „gata scrise”, pe care statul să le poată adopta direct. O propunere logică și eficientă, dar în…
08:50
VIDEO „Fung-wong” s-a transformat în super-taifun și a început să lovească Filipine. Peste 100.000 de oameni au fost deja evacuați # HotNews.ro
Filipine a evacuat deja peste 100.000 de locuitori din regiunile estice și nordice în condițiile în care Fung-wong s-a transformat duminică într-un super-taifun înainte să ajungă în acest arhipelag, unde este așteptat să lovească la…
08:20
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investesc de zeci de milioane euro în prima afacere din afara țării # HotNews.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, vor lansa lucrări ample de modernizare a hotelului Grand Gardone, din Italia, pe care l-au cumpărat în 2023. Citește mai mult pe Profit.ro
08:20
Viitorii refugiații climatici cer ONU să le recunoască calitatea de națiune, chiar dacă pământul lor va fi acoperit de ape # HotNews.ro
Creșterea neîncetată a oceanelor și mărilor ar putea șterge de pe hartă insule precum Maldivele sau Tuvalu. Ce soartă îi așteaptă pe locuitorii acestor teritorii?, avertizează malaymail.com. Scenariul nu mai aparține domeniului science-fiction. Schimbările climatice…
08:20
Un incendiu a izbucnit duminică dimineață la mansarda unei pensiuni din Gura Humorului, județul Suceava. O femeie de 72 de ani a fost găsită de către pompieri carbonizată, anunță ISU Suceava. Incendiul a fost anunţat…
08:00
Președintele Siriei face prima vizită la Washington de la obținerea independenței țării, în 1946. În urmă cu câteva zile a fost scos de pe lista teroriștilor # HotNews.ro
Președintele sirian Ahmed al-Sharaa a sosit sâmbătă seara în Statele Unite pentru o vizită oficială, prima de acest fel de la independența țării în 1946. Această călătorie istorică are loc la doar câteva zile după…
08:00
Rămășițele domnitorului Ghyka, depuse duminică în Sala Unirii de la Cotroceni / Care sunt regulile de acces # HotNews.ro
Sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi depuse duminică în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Acestea au fost deshumate vineri din Franța și aduse în România, urmând să fie înhumate la…
07:40
Voronej, oraș rusesc cu peste 1 milion de locuitori, lăsat fără electricitate și căldură de un atac ucrainean # HotNews.ro
Un atac cu drone desfășurat peste noapte de Ucraina a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică și căldură în orașul Voronej din sud-vestul Rusiei, a declarat duminică dimineață guvernatorul regional, potrivit Reuters. Loviturile au venit…
Acum 6 ore
07:10
SuperLiga: Laude pentru Rapid, după succesul care a dus echipa lui Gâlcă pe primul loc . „Nu vezi atât de des un jucător cu viziunea lui” # HotNews.ro
Ovidiu Herea a lăudat Rapidul şi a comparat-o cu un atlet de cursă lungă, după victoria obţinută de giuleşteni sâmbătă seară cu FC Argeş, 2-0, în Superliga, scrie Orange Sport. Fostul fotbalist a rostit cuvinte…
07:10
Trump participă la o altă petrecere extravagantă la Mar-a-Lago, în timp ce mii de oameni apelează la băncile de alimente # HotNews.ro
Imagini cu președintele au fost distribuite vineri pe rețelele de socializare de invitații la evenimentul fastuos, care a inclus un meniu cu trei feluri de mâncare: file de vită, sos dauphinoise cu trufe, scoici rumenite…
07:00
Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruieşte Viaţă”, regretă un recent episod care a stârnit un scandal public # HotNews.ro
Numirea ca vicepremier a Oanei Gheorghiu a provocat discuții pe multe planuri. Co-preşedinta ONG-ului „Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, a fost întrebată de HotNews cum comentează și de ce nu a luat atitudine în fața valului…
07:00
Performance Comănescu de reinterpretare a acțiunilor Rostopasca, în atelierul artistului/ galerie foto # HotNews.ro
Artistul Nicolae Comănescu, cunoscut și ca unul dintre inițiatorii colectivului Rostopasca, își „somează” prietenii să-i aducă haine pentru a le face portretele. Pe un cadru de lemn, artistul capsează veștminte reciclate (pot fi prosoape, cămăși,…
Acum 12 ore
00:00
VIDEO Momentul în care un elicopter rusesc se prăbușește în Daghestan. La bord se aflau angajați ai unei fabrici de armament # HotNews.ro
Un elicopter rusesc de tip Ka-226 s-a prăbușit în regiunea Daghestan, cinci persoane pierzându-și viața, printre care patru angajați de la Uzina Electromecanică Kizlyar (KEMZ), după cum a informat compania sâmbătă, relatează The Kyiv Independent.…
8 noiembrie 2025
23:00
Ungaria susține că exceptarea sa de la sancțiunile americane contra petrolului și gazelor rusești nu este temporară: „Se aplică pe termen nelimitat” # HotNews.ro
Ungaria a susținut sâmbătă că a obținut o exceptare pe termen nelimitat de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești, contrazicându-l astfel pe un reprezentant al Casei Albe care afirmase…
23:00
Operațiune de amploare împotriva Statului Islamic în Siria. Raidurile survin înaintea întâlnirii dintre Trump și președintele al-Sharaa # HotNews.ro
Siria a declanșat o operațiune preventivă împotriva unor celule ale Statului Islamic, a anunțat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Damasc, citat de Reuters. Forțele de securitate siriene au întreprins 61…
Acum 24 ore
22:30
Roma face apel la Washington să găsească o soluţie, după ce personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza shutdown-ului # HotNews.ro
Personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza închiderii guvernului SUA (shutdown), iar Roma poartă discuţii cu autorităţile americane pentru a rezolva problema, a declarat sâmbătă Ministerul italian…
22:10
Preşedintele bolivian de centru-dreapta Rodrigo Paz a depus jurământul sâmbătă, prilej cu care a promis că Bolivia nu va mai fi „niciodată izolată” de lume, întorcând astfel o pagină după 20 de ani de guvernare…
22:00
INTERVIU. „Donatorilor din Rusia le este frică să ne sprijine”. De ce s-a închis organizația din Rusia care a ajutat peste 10.000 de victime ale violenței domestice # HotNews.ro
Cunoscuta organizație „Nu violenței” din Rusia, care ajută victimele violenței domestice, a anunțat că-și încetează misiunea după ce a fost declarată „agent străin”, de către autoritățile de la Moscova. „Activitatea a devenit imposibilă, din cauza…
21:50
Coreea de Nord a transmis sâmbătă că va fi „mai ofensivă” faţă de Washington şi Seul, la o zi după efectuarea unui test cu rachetă balistică, denunţat atât de Statele Unite, cât şi de Coreea…
21:40
SuperLiga: Zeljko Kopic, după victoria cu Csikszereda: „Există lucruri unde putem să fim mai buni” # HotNews.ro
Zeljko Kopic, antrenorul echipei Dinamo București, s-a declarat mulțumit după ce elevii săi s-au impus categoric în fața celor de la Csikszereda, scor 4-0, în etapa a 16-a din SuperLiga. Tehnicianul „câinilor” a vorbit despre…
21:20
CTP, despre mașinile de lux de la PSD: „Izvorul fundamental al plăcerii pentru mahărul pesedist este să poată umili” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat declarațiile deputatului PSD Răzvan Ciortea atunci când a fost întrebat de către site-ul de investigații Snoop privind mașina de lux pe care o conduce, care nu apare în declarația de…
21:10
INTERVIU Cum vede un medic român stabilit de 30 de ani în SUA noile prevederi care le permit medicilor să refuze pacienții cu „atitudine ireverențioasă” # HotNews.ro
Medic anestezist și directoarea Departamentului de Terapie Durerii la Spitalul Bellevue din New York, Daiana Voiculescu vorbește, într-un interviu pentru HotNews, despre riscul ca medicii din România să refuze să acorde îngrijiri medicale dacă un…
21:00
Rogobete, despre cei care refuză cardul de sănătate: Se filmează și transmit aceste mesaje pe TikTok, dar cele mai multe cipuri le are telefonul # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, TVR Info, că, „din păcate, există un procent destul de mare de oameni care cred încă în nanoboti” şi care refuză cardurile de sănătate, iar cei care transmit…
20:40
Reacție din PSD la tentativa de mituire a ministrului Moșteanu de către Marius Isăilă: „Lăsați-o mai moale că nu ține. Încercați în altă parte” # HotNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor critică, sâmbătă „prostia asta cu fost senator PSD” în cazul personajului care se străduia să îl compromită pe ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, el precizând că Marius Isăilă a fost dat afară…
20:30
Prin urmare, nu există nicio altă variantă pentru a asigura pacea și relativa prosperitate a continentului european decât definirea unui scop strategic: competiția, de la egal la egal, cu mașinăria de război rusească de un…
20:10
„Pregătiţi-vă pentru al doilea Război Rece, indiferent de ce se va întâmpla în Ucraina”. Avertismentul unui disident rus pentru Europa # HotNews.ro
Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai mari critici ai Kremlinului, care a cunoscut închisorile ruseşti şi care acum trăieşte în exil, avertizează Europa să se pregătească pentru o confruntare pe termen lung cu Rusia, indiferent…
19:50
Donald Trump vrea ca un stadion din Washington să-i poarte numele. Viitoarea arenă va avea 65.000 de locuri # HotNews.ro
Președintele SUA Donald Trump vrea ca viitorul stadion al echipei de fotbal american Washington Commanders să-i poarte numele, informează ESPN, preluată de Reuters. ESPN citează o sursă de la Casa Albă care a spus că…
19:30
VIDEO Robert de Niro l-a vizitat pe Papa Leon la Vatican. Ce i-a dăruit suveranul pontif actorului # HotNews.ro
Actorul american Robert de Niro a petrecut 48 de ore la Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, cu care a avut o scurtă conversaţie. Suveranul…
19:20
Numărul autorizațiilor de construcție s-a redus semnificativ în ultimii ani, chiar la jumătate, mai ales în perioada 2021-2024. Interesul s-a mutat către zonele limitrofe ale Capitalei din județul Ilfov. În București sunt foarte puține proiecte…
19:10
Avertismentul ONU pentru Germania, care vrea să reducă ajutorul umanitar pentru străinătate. „Va exista un noul val de oameni către Europa” # HotNews.ro
Înaltul comisar al ONU pentru refugiaţi, Filippo Grandi, i-a cerut parlamentului german să extindă ajutorul umanitar, în contextul în care Bundestagul se pregăteşte să definitiveze bugetul federal pentru 2026, relatează sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.…
18:50
Trei femei arestate sub acuzația că plănuiau un atentat la Paris. Suspectele, cu vârste între 18 şi 21 de ani, au profiluri surprinzătoare # HotNews.ro
Trei femei radicalizate, cu vârste de 18, 19 şi 21 de ani, au fost arestate şi sunt suspectate că puneau la cale un atentat la Paris, în condiţiile în care săptămâna viitoare se împlinesc 10…
18:50
La prima vedere, călătoria prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce căutase la Washington: laude exuberante și o scutire de la sancțiunile asupra aprovizionării cu petrol, gaze și energie nucleară a Rusiei, scrie BBC. Și…
18:30
Israelul reia atacurile împotriva Hezbollah în Liban. Miliția pro-iraniană este acuzată că a încălcat acordul de armistițiu # HotNews.ro
Trei persoane au fost ucise şi alte 11 rănite în atacuri comise de Israel în diferite părţi din Liban, au anunţat sâmbătă autorităţile libaneze, potrivit AFP şi DPA, citate de Agerpres. Doi fraţi şi-au pierdut…
18:20
Maia Sandu a semnat decretul privind noul CSAT. Printre membri se numără şi Anca Dragu, în calitate de guvernator al băncii centrale # HotNews.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care este constituit noul Consiliu Naţional de Securitate (CNS) al ţării, iar fostul ministru român de finanţe Anca Dragu, în prezent guvernatoare a băncii centrale a…
18:00
Președintele francez Emmanuel Macron a reiterat vineri, pe când se afla într-o deplasare în Mexic, că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite și a promis că securitatea muzeului parizian va fi revizuită,…
18:00
Pierderea rafinăriei Lukoil ar pune Bulgaria într-o „situație extrem de dificilă”, avertizează vicepreședintele # HotNews.ro
Iliana Iotova îndeamnă la un consens național, în timp ce parlamentul adoptă în grabă legea pentru preluarea controlului asupra rafinăriei, pe fondul sancțiunilor americane, scrie agenția Anadolu. Bulgaria s-ar confrunta cu o „situație extrem de…
17:50
Ministrul Rogobete, detalii despre noua platformă informatică de sănătate: „Toate documentele practic dispar și se mută în platformă” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus, la TVR Info, că noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va interacţiona cu pacientul şi va putea fi accesată atât de pe telefonul mobil, cât şi…
17:40
Emeric Ienei a fost înmormântat la Oradea, cu onoruri militare. Fostul mare antrenor a fost condus pe ultimul drum de sute de oameni # HotNews.ro
Fostul mare antrenor Emeric Ienei a fost înmormântat, sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare, în prezenţa a sute de oameni, relatează News.ro. El a încetat din viaţă, miercuri, la 88 de ani. Ceremonia funerară a…
17:20
„Decidenții nu știu să meargă cu bicicleta”. De ce România pedalează cu frâna apăsată, în timp ce în Spania se investesc miliarde în piste, iar Franța trăiește „revoluția mobilității” # HotNews.ro
„În cultura noastră posesia unei mașini este parte din statutul social, iar deciziile pro auto tocmai de aceea sunt populare și aduc voturi”, spune Oana Turturică, fondatoarea ONG-ului „Hai cu Bicla”, una dintre cele mai…
