Peste 170 de apartamente din București au rămas fără gaze. Care e motivul?

Newsweek.ro, 9 noiembrie 2025 11:20

Aproape 170 de clienţi casnici şi non-casnici sunt afectaţi de întreruperea temporară a alimentării ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
11:30
Lavrov vrea să discute cu Marco Rubio. Ce vrea să negocieze pentru pacea din Ucraina? Newsweek.ro
Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a transmis că este pregătit să se întâlnească cu sec...
Acum 30 minute
11:20
Peste 170 de apartamente din București au rămas fără gaze. Care e motivul? Newsweek.ro
Aproape 170 de clienţi casnici şi non-casnici sunt afectaţi de întreruperea temporară a alimentării ...
11:20
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și ...
Acum o oră
11:00
Ultimul domnitor al Moldovei, adus la Cotroceni. Sicriul cu rămășițele lui Alexandru Ghyka, în Sala Unirii Newsweek.ro
Sicriul cu rămășițele pământești ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka (1807 - 185...
10:40
Valuri puternice au măturat o plajă din Tenerife. 3 morți și 9 răniți Newsweek.ro
Trei oameni au murit în Tenerife din cauza valurilor puternice de pe insulă. Alte nouă persoane au f...
Acum 2 ore
10:20
Cât costă să treci ilegal frontiera din Ucraina în România? Doi români, îi cărau cu motocicletele Newsweek.ro
Unii ucraineni ar vrea să scape de războiul cu Putin și fug din țară. Trei dintre ei au fost prinși ...
10:20
Șeful Pentagonului: SUA trebuie să se pregătească de război. „Dușmanii se unesc, amenințările cresc” Newsweek.ro
Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a declarat că SUA trebuie să se pregătească de război. „Dușmanii s...
10:10
Un cunoscut lanț de magazine de haine, amenințat cu falimentul. 250 de oameni rămân fără serviciu Newsweek.ro
Problemele financiare distrug multe companii cu experiență. Unele sunt salvate inițial de la falimen...
09:50
VIDEO Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026. Cum arată monedele euro bulgărești și ce simbolistică au Newsweek.ro
Având în vedere că Bulgaria trece la moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026, Banca Naţională a...
Acum 4 ore
09:20
Lege pentru concedierea mai ușoară a angajaților, în Portugalia. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă Newsweek.ro
Un proiect de lege ce prevede concedierea mai ușoară a angajaților în Portugalia, aprobat de guvern,...
09:10
„Stejarii” au bătut Canada la rugby, într-un meci test, cu 31-21. Urmează confruntările cu SUA și Uruguay Newsweek.ro
Naționala de rugby a României a bătut echipa Canadei cu scorul de 31-21 (12-7), sâmbătă seara, pe St...
08:50
VIDEO Tornadă fără precedent, în Brazilia. Vântul a suflat cu 250 km/h. Cel puțin 6 morți și 750 de răniți Newsweek.ro
Mașini răsturnate, clădiri distruse. O tornadă a măturat un oraș din Brazilia cu o putere fără prece...
08:30
FOTO Weekend de coșmar, în Gura Humorului. O pensiune a luat foc, o femeie a ars de vie. 7 persoane au scăpat Newsweek.ro
O pensiune din Gura Humorului a luat foc, 7 persoane au reușit să scape, autoevacuându-se, dar o fem...
08:00
VIDEO De ce sunt oamenii tot mai singuri. Cum trebuie să înceapă o relație Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni sunt singuri deși își doresc să înceapă o relație. Psihologul Keren Rosner a vo...
08:00
Ce să nu faci niciodată în baie. Obiceiul banal care te lasă fără apă caldă și îți crește factura Newsweek.ro
Ce să nu faci niciodată în baie. Obiceiul banal care te lasă fără apă caldă și îți crește factura: s...
07:50
Ce salariu iei dacă mergi la cules de mandarine în Italia? Criteriile de selecție pentru acest job Newsweek.ro
Salarii atractive pentru cei care vor să lucreze în agricultură în Italia. Pentru cules de mandarine...
Acum 6 ore
07:30
Amendă 1.160 lei pentru șoferii care nu au toate documentele la controlul poliției. Ce să ai la tine Newsweek.ro
Șoferii care nu prezintă toate documentele la controlul poliției riscă o amendă de 1.160 lei. Este o...
07:30
De ce curge apă din calorifer? Metode gratuite de remediere înainte de a porni centrala termică Newsweek.ro
Scăderea bruscă a temperaturilor a determinat tot mai mulți români să pornească centralele termice p...
07:20
Horoscop 10 noiembrie. Luna în Rac aduce o zi cu energie pozitivă Capricornilor. Gemenii au noroc la bani Newsweek.ro
Horoscop 10 noiembrie. Luna în Rac aduce o zi cu energie pozitivă Capricornilor. Gemenii au noroc la...
07:10
Care pensionari primesc între 440 și 627 lei în plus la pensie? Ce au muncit, câți ani și în ce sectoare? Newsweek.ro
Există în România pensionari 100% contributivi care primesc bani în plus la pensie. Vă spunem care p...
Acum 24 ore
20:50
Lavrov: Instrucțiunile lui Putin pentru propuneri de teste nucleare rusești sunt în curs de implementare Newsweek.ro
Lavrov: Instrucțiunile lui Putin pentru propuneri de teste nucleare rusești sunt în curs de implemen...
20:30
Trei tinere între 18 și 21 de ani, arestate pentru pregătirea unui atentat la Paris. Ţinta lor nu era clară Newsweek.ro
Trei suspecte au fost reținute de autoritățile franceze, fiind acuzate că plănuiau un atac terorist ...
20:20
Peste 5.000 de militari din 10 state NATO participă în România la exerciții dure, cu misiuni în câmp deschis Newsweek.ro
Exercițiul NATO se desfășoară pe mai multe poligoane din România, unde militarii dorm în câmp deschi...
20:10
Doctorița din Cluj, în vârstă de 66 de ani, care a murit în timpul gărzii, avea probleme de sănătate Newsweek.ro
Doctorița din Cluj, foarte apreciată de pacienți și cunoscută ca „mama Eva” de către copii, a murit ...
19:50
Mihail Hodorkovski avertizează Europa: „Pregătiți-vă pentru un al doilea Război Rece cu Rusia pe termen lung” Newsweek.ro
Mihail Hodorkovski, fost oligarh și critic al Kremlinului, avertizează că Europa trebuie să se pregă...
19:40
Radu Miruță la Riad: „Este momentul inteligenței artificiale, România explorează cooperarea internațională” Newsweek.ro
Radu Miruță, se află la Riad, la invitația Guvernului Arabiei Saudite, pentru discuții privind coope...
19:20
Românii își vor face programări la medic online, prin noua Platformă informatică a asigurărilor de sănătate Newsweek.ro
Noua Platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va permite românilor să își vad...
19:10
Oana Gheorghiu: „Susțin cu toată forța Parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii” Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că a admirat mereu America și respinge categoric orice etichetă ...
19:00
Oana Gheorghiu despre pensiile magistraţilor: Un Caritas nu poate să dureze la nesfârşit Newsweek.ro
Noul vicepremier Oana Gheorghiu spune despre pensiile magistraţilor că un Caritas nu poate niciodată...
18:30
Fostul preşedinte Joe Biden îl acuză pe actualul preşedinte, Donald Trump, că a distrus democraţia Newsweek.ro
Fostul preşedinte Joe Biden îl acuză pe actualul preşedinte, Donald Trump, că a distrus democraţia a...
18:20
Republica Moldova vrea să introducă un regim de vize speciale, pentru cetățenii statelor CSI Newsweek.ro
Republica Moldova vrea să introducă un regim de vize speciale, care să fie destinat cetățenilor stat...
17:50
Ce se întâmplă cu Lukoil România. Paradoxul care complică situaţia rafinăriei şi reţelei de carburanţi Newsweek.ro
Ce se întâmplă cu afacerile Lukoil din România. Paradoxul care complică situaţia rafinăriei şi reţel...
17:30
Oana Gheorghiu a fost întrebată ce îi lipseşte preşedintelui Nicuşor Dan. &#34;Aici ne deosebim!&#34; Newsweek.ro
Noul vicepremier Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruieşte Viaţă, a fost întrebată ce îi lipseşte preşedi...
16:40
Ciprian Ciucu: „Mă consider un tehnocrat care a trebuit să învețe politică” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la funcția de primar general, se definește dr...
16:40
În ce județe sunt cele mai mari pensii și cele mai mici? Diferențe de 1.900 lei. Contează vechimea și grupele? Newsweek.ro
O statistică foarte bună arată în ce județe sunt cele mai mari pensii și în care cele mai mici? Dife...
16:10
O asistentă de la Spitalul de Urgență din Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. Salvată de colegi Newsweek.ro
O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu a suferit un infarct în tim...
15:50
VIDEO Robert de Niro, primit la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif i-a oferit un rozariu Newsweek.ro
Actorul american Robert de Niro a petrecut 48 de ore în Roma şi a făcut o oprire la Vatican, unde s-...
15:30
România, aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025 - 2029 Newsweek.ro
România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2...
15:10
Cioban reținut după ce turma sa a distrus un teren cu floarea-soarelui. 67.500 de lei prejudiciu Newsweek.ro
Un cioban Alba Iulia a fost reținut după ce turma sa a distrus un teren cu floarea-soarelui. Prejudi...
14:50
16.000 lei amendă unui motociclist care a depășit neregulamentar de 13 ori. A rămas fără carnet pentru doi ani Newsweek.ro
Un motociclist care a fost filmat din elicopter în timp ce încalcă în repetate rânduri regulile de c...
14:30
Emeric Ienei este înmormântat astăzi, în Oradea, cu onoruri militare Newsweek.ro
Marele antrenor Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă cu onoruri militare la Oradea. Acesta a murit...
14:10
Senatorul Paul Pintea a fost prins la volan fără permis. A fugit de polițiști Newsweek.ro
Senatorul Paul Pintea a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă la volan fără permis în Zalău. ...
13:50
Schimbare pentru șoferi. Camerele de trafic vor depista mașinile fără RCA, la fel ca rovinieta Newsweek.ro
Parlamentul a adoptat o măsură prin care mașinile fără asigurare RCA vor fi identificate automat în ...
13:40
Emmanuel Macron promite că bijuteriile furate de la Luvru vor fi recuperate, iar hoții arestați și judecați Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, aflat în vizită în Mexic, că bijuteriile Coroanei f...
13:20
Maia Sandu constituie noul Consiliu Național de Securitate. Anca Dragu, membru ca guvernator BNM Newsweek.ro
Președinta Maia Sandu a semnat decretul pentru noul Consiliu Național de Securitate al Republicii Mo...
13:00
Coreea de Nord amenință cu acțiuni „mai ofensive” față de Washington și Seul, criticând manevrele militare Newsweek.ro
Coreea de Nord a declarat că va adopta o atitudine mai agresivă față de Statele Unite și Coreea de S...
12:50
Trump anunță boicotul SUA la summitul G20 din Africa de Sud, invocând abuzuri asupra afrikanerilor albi Newsweek.ro
Fostul președinte american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor boicota summitul G20 din Afri...
12:40
SUA oferă Ungariei o derogare temporară de la sancțiunile impuse asupra importurilor de gaze rusești Newsweek.ro
Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile privind gazele rusești. În s...
12:20
Volodimir Zelenski: Ucraina va acționa pentru a opri complet livrările de petrol rusesc către Europa Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa va lua măsuri pentru a împiedica aj...
12:10
MAE avertizează românii care călătoresc în SUA. Pot avea loc posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.